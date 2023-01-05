Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли
Эксперты Business Insider выявили 10 ИТ-профессий, в которых совершенно нечего делать тем, кто хочет открыть для себя сферу ИТ. Среди них есть вполне очевидные профессии – модератор контента и специалист техподдержки, а также совершенно неожиданные позиции – аналитик по кибербезопасности и сетевой инженер. Рейтинг составлен на основе отзывов специалистов, занимающих перечисленные специальности.
Код красный
Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так и очень неожиданные и на первый взгляд, наоборот, многообещающие профессии.
Список состоит из 10 специальностей. Он составлялся при непосредственном участии специалистов каждой из упомянутых сфер. Они перечислили как плюсы, так и минусы своих профессий.
Информация, собранная экспертами Business Insider, призвана помочь людям, желающим связать свою жизнь с информационными технологиями, принять верное решение при выборе профессии. Это особенно актуально на фоне растущих масштабов сокращений в ИТ-индустрии. Например, осенью 2022 г. корпорация Amazon заявила об увольнении 10 тыс. человек, но в начале января 2023 г. передумала и решила оставить без работы сразу 18 тыс. человек. О том, что масштабы сокращения штата в Amazon почти удваиваются, сообщил лично гендиректор компании Эндрю Джесси (Andrew Jassy).
Клиенты портят все
Одной из наихудших ИТ-профессий, по версии Business Insider, для начинающего работника стала работа специалистом технической поддержки. К минусам эксперты отнесли в первую очередь необходимость работать со сложными клиентами, а также далеко не самую высокую зарплату, по крайней мере, у рядовых сотрудников. А чтобы получить прибавку к зарплате или повышение, придется изрядно потрудиться, поскольку в этой сфере почти отсутствуют любые возможности продвижения по карьерной лестнице.
Но, если зарплата может варьироваться от компании к компании, то от клиентов, недовольных вышедшим из строя «железом» или очередным сбоем в работе ПО или сервиса, убежать не получится. И далеко не все из них осведомлены о рамках приличия или наделены навыками корректного общения по телефону с незнакомым человеком.
Рядом находится работа специалистом по работе с клиентами. В этой сфере тоже хватает трудных клиентов, к тому же, по словам работников, им нередко приходится одновременно контактировать с несколькими людьми, например, в мессенджере или веб-чате.
Дополнительные сложности в данной профессии – это высокий уровень стресса и не менее высокий риск выгорания, в том числе на фоне необходимости работать с несколькими клиентами одновременно. Также здесь почти отсутствует карьерный рост, равно как и высокая заработная плата.
Следом в антирейтинге ИТ-специальностей Business Insider профессия координатора социальных сетей. Это не то же самое, что и модератор контента. В данном случае координаторы по социальным сетям работают с командами по продажам, маркетингу и графическому дизайну для создания кампаний в социальных сетях с высоким трафиком, которые продвигают бренд компании или новый продукт.
Как и в предыдущих двух случаях, здесь бытует низкий уровень зарплаты, ждать повышения которого иногда приходится слишком долго. Работники этой сферы часто жалуются на монотонность работы, когда одни и те же действия могут растягиваться на долгие часы. Также им часто приходится взваливать на себя обязанности, не относящиеся к соцсетям, но тоже связанные с маркетингом. О доплатах за это речи нет.
Устроиться на работу и попасть под сокращение
Присутствия в рейтинге Business Insider удостоилась профессия ИТ-рекрутера. Эти специалисты помогают компании нанимать квалифицированных работников на должности в области науки о данных, инженерии и ИТ, которые требуют специальных навыков. Работа ИТ-рекрутера включает в себя поиск, проверку и собеседование с потенциальными кандидатами на работу.
Здесь один из основных рисков – это очень быстрая потеря рабочего места. В связи с сокращением найма в сфере информационных технологий, компаниям попросту не нужны услуги ИТ-рекрутеров. Для примера, от них сотнями избавляется Microsoft.
К недостаткам профессии работники сферы отнесли высокий уровень стресса, непредсказуемость рынка труда (к слову о сокращении найма в ИТ), трудности во взаимодействии с кандидатами на вакансии, а также изменчивость запросов компаний, нанимающих рекрутеров. Также таким специалистам не нравится, что они являются «внештатниками».
Не обошли своим вниманием аналитики Business Insider и работу сетевого инженера, отвечающего за бесперебойную работу компьютерной сети компании. В его обязанности также входит обслуживание и настройка сетевого оборудования.
Минусы профессии – очень низкая зарплата у специалистов начального уровня. Она непременно будет расти по мере наработки стажа и опыта, но начальные ее значения могут отпугнуть многих. Многие работники жалуются на постоянные переработки, а также на необходимость выходить на работу в ночное время и, что еще хуже, в выходные. Отсутствие нормального отдыха в итоге приводит к проблемам со здоровьем.
Без модератора контента в рейтинге тоже не обошлось. Обязанности этого специалиста варьируются от компании к компании, в целом его роль состоит в просмотре контента, созданного пользователями. По оценкам отраслевых экспертов, в 2021 г. в этой сфере было занято около 100 тыс. специалистов.
Основной недостаток профессии – сильно повышенные нагрузки на психику. Работникам регулярно приходится просматривать жесткий или как минимум неприятный контент. Также в этой сфере почти нет возможностей карьерного роста, плюс компании весьма неохотно берут таких специалистов в штат, предпочитая заказывать их услуги на аутсорсе. Помимо этого, иногда, но нечасто, звучат жалобы на невысокую зарплату.
Специальность менеджера по проектам тоже признана одной из худших для совершающих первые шаги в ИТ-сфере. Эти специалисты работают во многих отраслях, а не только в ИТ, и в целом несут ответственность за планирование, выполнение и завершение того или иного проекта.
К зарплатам у менеджеров по проектам вопросов не возникает. Но в то же время им не нравится чрезмерно высокий уровень ответственности при почти полном отсутствии возможности влиять на принятие ключевых решений во время работы над проектами.
Ни шагу в Amazon и кибербезопасность
Список наихудших вакансий, позволяющих открыть для себя сферу информационных технологий, включает работу видеорецензентом в Amazon. Эти специалисты в буквальном смысле присматривают за другими работниками Amazon, ежедневно минимум по восемь часов отсматривая ролики с камер наблюдения в помещениях, принадлежащих компании. В частности, они следят, чтобы работники не проводили вне рабочих мест слишком много времени.
Почему эксперты Business Insider считают данную профессию одной из лучших для первых шагов в ИТ, остается загадкой. Даже если не брать во внимание высокую вероятность попасть под сокращение, всегда есть риск получить массу проблем со здоровьем. В частности, работники жалуются, что они просматривают тысячи роликов каждый день, что приводит к сильным головным болям и падению зрения. Помимо этого, к таким сотрудникам тоже применяются инструменты слежки. И весь этот «букет» работник получит вкупе с мизерной зарплатой.
Профессию аналитика по кибербезопасности, задачи которого включают в себя защиту данных, программного обеспечения, оборудования и сетей компании от кибератак и угроз, начинающим специалистам тоже следует обходить стороной. С зарплатой здесь проблем нет, в связи с чем, по данным Fortune, в настоящее время в этой сфере трудятся почти 5 млн человек. К слову, в России в некоторых сферах в последнее время ощущается нехватка кибербезопасников.
К минусам профессии ее представители отнесли необходимость тратить немало времени на просмотр журналов безопасности. Кроме того, радость от успешно отраженной атаки одного хакера и улучшения уровня защиты быстро нивелируется еще более дерзкой атакой другого, более опытного киберпреступника.
Завершает список работа специалистом по вводу данных. Ключевые минусы – низкая зарплата, переработки, а также пугающая многих неизвестность.
Она проявляется в том, задачи специалистов по вводу данных могут сильно отличаться от компании к компании. Поэтому работники, претендующие на эту вакансию, зачастую даже не представляют, чем в итоге им придется заниматься.
Представители профессии также сделали акцент на чрезмерной монотонности работы. В дополнение к этому, по их словам, работа будет вызывать стойкое ощущение бесполезной растраты своих навыков.