Microsoft в одностороннем порядке и массово рвет контракты с подрядчиками. Счет идет на сотни

Microsoft уволила внештатных рекрутеров, занимавшихся подбором персонала для нее. Работы лишилось несколько сотен человек, поскольку Microsoft перестала нанимать новых людей в свой штат. Это следствие актуальных геополитических событий.

На улицу без выходного пособия

Microsoft начала разрывать контракты с подрядчиками в сфере подбора персонала, пишет Business Insider. Все договора завершаются досрочно и в одностороннем порядке, притом масштабы соответствуют Microsoft – гигантская корпорация разрывает такие контракты сотнями.

О происходящем в Microsoft изданию сообщили три осведомленных источника. Точное количество уволенных рекрутеров и внештатных сотрудников по поиску талантливых спекциалистов еще предстоит выяснить.

Причина всего этого заключается в приостановке найма новых сотрудников. Другими словами, если штат пока не расширяется, то и услуги рекрутеров Microsoft более не требуются.

Сотрудничать с ними корпорация перестанет 12 августа 2022 г. Более того, потеряв крупного клиента, рекрутеры не только будут вынуждены искать нового, но еще и не получат никакого выходного пособия.

Зачем Microsoft внештатники

Отсутствие выходного пособия в данном случае не является нарушением прав работников, поскольку все, с кем Microsoft расторгла контракт, не числятся в ее штате. Другими словами, это внештатные специалисты, которым не полагаются никакие льготы и привилегии, в отличие от тех, кто работает на нее по договору найма.

Microsoft могут вновь потребоваться услуги рекрутеров после нынешнего кризиса

Как пишет Business Insider, Microsoft полагается на сторонних подрядчиков не только в вопросах поиска новых сотрудников. Подобная практика, в целом, распространена среди крупных ИТ-корпораций, и многие из них тоже могут пачками увольнять их или, к примеру, проводить различные махинации с их зарплатами.

За две недели до массового увольнения Microsoft своих внештатников аналогичным образом поступила компания Huawei. Как сообщал CNews, она без предупреждения оставила без работы сразу 50% своих внештатных сотрудников в России.

Интернет-гигант Google к столь радикальным мерам пока не перешел, но он тоже замешан в нелюбви к внештатникам. В сентябре 2021 г. выяснилось, что он специально платил временным работникам меньше денег, нежели сотрудникам в штате, выполняющим абсолютно ту же работу в тех же объемах.

Это продолжалось годами, но зато позволило Google «сэкономить» в пределах $100 млн. Количество пострадавших от такой «оптимизации расходов» исчисляется десятками тысяч.

Что происходит с Microsoft

Microsoft – это одна из крупнейших ИТ-корпораций в мире. Однако и ее не миновали проблемы, вызванные ускорением инфляции и актуальной геополитической ситуацией.

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В начале июня 2022 г. корпорация во внутренней переписке сообщила о снижении темпов найма новых сотрудников. В первую очередь это коснулось подразделения информационной безопасности, пишет Business Insider. Летом 2022 г. в нем работало около 200 человек, хотя первоначально Microsoft собиралась увеличить его штат 4000 человек.

Сократив найм новых сотрудников, Microsoft приступила к увольнению имеющихся. В ближайшей перспективе работы лишатся около 1800 человек, что составляет в пределах 1% общего числа штатных сотрудников корпорации. Вероятно, сюда входят и работники российского офиса, от которого руководство Microsoft пообещало оставить лишь пустое место.

Пользователи больше не нужны, а персонал еще пригодится

Снижение темпоd найма нового персонала началось спустя всего неделю после того, как Microsoft объявила о 25-процентном повышении зарплат сотрудников. Это, скорее, необходимость, нежели желание топ-менеджмента Microsoft поощрить своих работников.

Business Insider пишет, что Microsoft была вынуждена повысить зарплаты, чтобы понизить градус недовольства своих сотрудников, критикующих свой уровень дохода. Также это попытка Microsoft уменьшить поток специалистов, уходящих в Amazon и другие ИТ-компании в поиске более выгодных условий работы.

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Наряду с этим Microsoft расформировала подразделение Modern Life Experiences, занимавшееся возвращением пользователей, ранее отказавшихся от услуг или софта корпорации. В нем работало около 200 человек (данные источников Business Insider). Microsoft предложила им выбор – или перейти на новую должность внутри корпорации или начать искать новую работу с выходным пособием в кармане.