Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты

Google сознательно платила временным работникам меньше денег, нежели сотрудникам в штате, выполняющим ту же работу. Это длилось годами и затронуло десятки тысяч людей по всему миру. Согласно предварительным подсчетам, компания задолжала таким сотрудникам около $100 млн.

Google экономит на зарплатах

Корпорацию Google уличили в сознательной «экономии» на временных сотрудниках по всему земному шару. Как пишет издание Guardian, она специально недоплачивала таким работникам по сравнению с числившимися в штате сотрудниками и попутно раз за разом переносила корректировку ставок заработной платы, чтобы и дальше скрывать подобные махинации с зарплатами.

По информации издания, Google недоплачивала временным сотрудникам деньги за их работу на протяжении почти девяти лет. Количество пострадавших исчисляется тысячами.

Guardian, ссылаясь на внутренние документы компании и переписку ее топ-менеджеров, утверждает, что руководство Google по меньшей мере с 2019 г. знало, что махинации с зарплатами являются нарушением закона как минимум в Великобритании, странах Европы и в азиатских государствах. В них прописано, что сотрудники в штате и их внештатные временные коллеги должны получать одинаковую зарплату.

Таким образом, руководство Google на протяжении более двух лет замалчивала проблему в связи с опасениями, что это приведет к росту затрат подразделений, в значительной степени полагающихся на временных сотрудников. Также компания не хотела привлекать ко всему этому внимание прессы и уж точно не желала лавины судебных исков от внештатных сотрудников, стремящихся добиться справедливости и получить компенсацию.

Тайное стало явным

Искусственно не замечать проблему с разницей в зарплатах Google больше не может. На эти нарушения указал неназванный информатор, пожаловавшийся на нарушения трудовых отношений в Google. Он уведомил об этом Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Пока неясно, почему жалоба была подана именно в это ведомство, поскольку оно никак не связано с вопросами трудового права.

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Между тем, как выяснилось, проблема приобрела всемирный масштаб. По информации Комиссии, обязательства по соблюдению паритета заработной платы могут составить в пределах $100 млн. В свою очередь подобные махинации являются существенным искажением квартальных финансовых отчетов Google. Это можно считать нарушением закона США о ценных бумагах. Решение подобных дел входит в компетенцию SEC.

Интересы неназванного информатора представляет некоммерческая юридическая организация Whistleblower Aid, которая помогает работникам предавать огласке негативные моменты, связанные с работой. «Раскрытие информации дает понять, что Google не просто нарушил трудовое законодательство по всему миру, но и ввел инвесторов в заблуждение относительно основных юридических и финансовых обязательств. Законное анонимное раскрытие информации о нарушениях – важный шаг к привлечению к ответственности Google. Мы призываем Комиссию по ценным бумагам и биржам подать в суд на Google и защитить права инвесторов на получение полной и точной информации», – заявил основатель и директор по раскрытию информации Whistleblower Aid Джон Тай (John Tye).

Откуда у Google временные работники

По данным Guardian, Google, располагая штатом свыше 135 тыс. человек (статистика Statista.com по итогам 2020 г.), очень зависит от услуг временных работников. Таковых в компании насчитывается более чем 100 тыс. в число которых также входят различные поставщики и подрядчики. Они не относятся к ее штату, но, тем не менее, вольны выполнять работу от имени компании.

Такие сотрудники выполняют самые разные задачи – начиная от работы в сфере общественного питания и заканчивая программированием и анализом данных. Большая часть временных сотрудников – это так называемые «поставщики», занятые в работе над долгосрочными проектами, полностью управляемыми компанией-поставщиком. В качестве примера Guardian приводит модерация контента. Подобные «поставщики» почти не взаимодействуют со штатными сотрудниками Google.

У Google в любой момент времени есть и другие временные работники, не только «поставщики». Несмотря на то, что им платят кадровые агентства, подчиняются они напрямую менеджерам компании. Отделы, которые больше всего полагаются на временных сотрудников, включают набор персонала и маркетинг. Услуги таких людей регулярно использует компания Waymo, «дочка» Google по разработке автономных транспортных средств.

Ежегодные расходы Google на оплату услуг временных работников достигают $800 млн. Какую сумму она им недоплачивает за тот же промежуток времени, еще предстоит выяснить.

«Замороженные» зарплаты

На сентябрь 2021 г. в более чем 30 странах мира действуют законы, обязывающие компании относиться к временным работникам так же, как и тем, кто числится в штате. Подобные законы действуют, в том числе, в Евросоюзе, Индии и Тайване, но их нет в США, где базируется большинство сотрудников Google.

В целом, эти законы требуют одинакового отношения к временным сотрудникам и штатным сотрудникам, когда речь идет об оплате, рабочих часах, перерывах, отпуске, праздниках и некоторых льготах.

Кадровое агентство и наниматель (в данном случае Google) разделяют ответственность за обеспечение справедливого отношения, но наниматель несет ответственность за предоставление агентству точных данных о ставках заработной платы.

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Согласно внутренним документам Google, в 2012 и 2013 гг. корпорация провела мероприятие по сопоставлению всех своих временных должностей в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с похожими штатными должностями. В результате были получены некие эталонные «сравнительные» показатели, которые затем Google предоставила кадровым агентствам, нанимающими для нее временный персонал. В 2017 г. компания провела аналогичное сравнение Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За прошедшие время зарплаты штатных сотрудников Google существенно увеличились. Согласно отчетам SEC, медианная общая компенсация выросла более чем на 38% с $197,274 тыс. до $273,493 тыс. в период с 2017 по 2020 гг.

При этом зарплаты временных сотрудников за эти годы ни разу не повышались. «В идеале это следует делать ежегодно», – приводит Guardian текст внутреннего письма одного из сотрудников Google, осведомленных о проблеме.

Масштаб проблемы

Учитывая высокую текучку кадров среди временных работников, количество сотрудников, пострадавших от махинаций с зарплатами, может исчисляться десятками тысяч. Один из многочисленных внутренних документов Google указывает, что на 16 февраля 2021 г. в Google было 1030 временных работников в странах с законами о паритете заработной платы. Больше всего их было в Великобритании (343 человека), Индии (222), Ирландии (207) и Германии (59).

Этот документ – аудит стран с законами о паритете заработной платы, проведенный для Google компанией Deloitte. Он выявил еще одну проблему с соблюдением компанией правовых норм. Deloitte сообщила, что законы о паритете заработной платы были приняты в 16 странах, где Google нанимает более 350 временных работников без обеспечения равного отношения, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Израиль, Швейцарию и Тайвань.

Google недоплачивает своим временным работникам значительные суммы. Согласно одному внутреннему анализу, расходы Google на 1200 временных сотрудников в регионах EMEA и APAC необходимо увеличить на $17,3 млн для соблюдения законов о паритете заработной платы, из которых $12,65 млн пойдут временным работникам в виде повышения заработной платы и бонусов. Оставшиеся $4,4 млн будут результатом предполагаемой наценки в размере 35%, взимаемой кадровыми агентствами.

Но этот анализ был основан на предложении скорректировать ставки только для новых сотрудников, без повышения и выплаты заработной платы существующим и бывшим временным работникам за то время, которое они работали по неправильным ставкам. Согласно внутреннему меморандуму от февраля 2021 г., Google платила временным сотрудникам на 12-50% меньше, чем следовало бы.

Google все исправит

В числе первых на проблему с правильным расчетом зарплат временных сотрудников обратила внимание Адриенн Кроутер (Adrienne Crowther), руководитель Группы расширенного персонала Google xWS (xWS, extended workforce team – прим. CNews). Согласно внутренним документам Google, Кроутер начала интересоваться этой темой 15 мая 2019 г., указав в переписке, что тарифы 2012 и 2013 гг. давно устарели.

Однако первые шаги по направлению к выходу из сложившейся ситуации были сделаны гораздо позже, в октябре 2020 г. Адриен Кроутер вместе с топ-менеджером Google Дипаком Неги (Deepak Negi) и консультантами Google по трудоустройству в странах EMEA и APAC разработали план по глобальной корректировке зарплатных ставок.

Этот план был выгоден только новым временным работникам, поскольку только им предлагалось начать выдавать правильную зарплату. Старые же временные работники должны были довольствоваться прежними тарифами. Руководство Google одобрило этот план, хотя звучали опасения насчет несогласия с ними старых временных работников.

К февралю 2021 г. документ был скорректирован и стал более справедливым по отношению к тем, кто давно входит в число временных сотрудников Google. Однако в нем по-прежнему не было никаких предложений по компенсациям тем, кто работал по неправильным тарифам и в настоящее время прекратил трудовые отношения с корпорацией (уволился).

Перед публикацией материала эксперты Guargdian связались с Google. Ее представители признали многолетнюю проблему с зарплатами и заверили, что проведут внутреннее расследование.