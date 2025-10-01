Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Alphabet Waymo Google-мобиль система беспилотных автомобилей

Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


01.10.2025 Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями 1
19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1
21.10.2024 Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией 1
30.09.2024 Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис 2
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео 1
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
29.12.2021 Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
17.05.2021 Александр Юдин, Start — Как монетизировать решения на базе ИИ и машинного обучения 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 6
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 2
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
05.03.2020 Google требует с бывшего ключевого сотрудника миллионы долларов. Он в шаге от банкротства и тюрьмы 2
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
28.08.2019 В США изобретатель из Google попался на краже интеллектуальной собственности 1
12.01.2018 Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео 2
28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости 1
23.08.2017 Apple убила свой беспилотный автомобиль, потому что руководство не договорилось, каким он должен быть 1
25.07.2017 Google обновила девятилетний рекорд по падению чистой прибыли 1
13.06.2017 Главу Uber собираются уволить из-за сексуальных скандалов 1
31.05.2017 Uber уволила своего вице-президента за кражу документов 1
05.05.2017 На Uber завели уголовное дело за использование ПО для обмана чиновников 1
31.03.2017 Uber могут закрыть из-за молчания его вице-президента 1
20.03.2017 Президент Uber уволился, не выдержав груза скандалов 1
14.12.2016 Google отказалась от разработки беспилотного автомобиля 2
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1
31.05.2013 В Израиле создали дешевый автопилот для машин 1

Публикаций - 35, упоминаний - 46

Alphabet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 25
Alphabet 153 14
Yandex - Яндекс 8434 7
Apple Inc 12628 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
Microsoft Corporation 25236 4
Ottomotto 3 3
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 3
Samsung Electronics 10625 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Google DeepMind 63 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
Huawei 4221 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Intel Corporation 12541 2
Alibaba Group 450 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Neoflex - Неофлекс 244 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 1
Cloud4Y 301 1
Yahoo! 3707 1
Software AG 198 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Snapchat 140 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Canalys 235 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Аурига - Auriga 74 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 30 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Tibco Software 84 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
Uber 337 13
Tesla Motors 427 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 3
Volvo Cars 256 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 3
Ford 423 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Toyota - Lexus 81 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
eBay Inc 1631 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
BMW Group 464 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Volkswagen Group - VW 299 1
Газпром нефть 670 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Airbnb 98 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 43 1
SoftBank Group 270 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Evocargo - Эвокарго 36 1
Miele - Миле 137 1
Ferrari NV 157 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Демократическая политическая партия США 119 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 27
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 12
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 9
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 4
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
Видеокамера - Camcorder 2326 3
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Беспилотный трамвай 32 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 3
Google Android 14679 3
Depositphotos - фотобанк 404 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Apple iOS 8242 2
Google Android Auto 42 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 1
Apple Face ID 234 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
Baidu 290 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 1
Remoto 9 1
Hitachi Lumada 28 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Statista 254 1
Pokemon Go 80 1
NVision Барьер 734 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 1
C/C++ - Язык программирования 839 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Google Shopping - Google Покупки 17 1
Nissan Intelligent Mobility - Nissan Intelligent Power 2 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Toyota Prius 49 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 23 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Tesla Model X 28 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
Uber Greyball 2 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 4
Lewandowski Anthony - Левандовски Энтони 4 4
Ron Lior - Рон Лиор 3 3
Kalanick Travis - Каланик Тревис 10 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Porat Ruth - Порат Рут 7 2
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 2
Alsup William - Элсап Уильям 11 2
Zadesky Steve - Задески Стив 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Ускова Ольга 169 1
Холкин Сергей 10 1
Новиков Павел 107 1
Паршин Константин 64 1
Кирьянова Александра 155 1
Голов Андрей 52 1
Яловенко Владимир 1 1
Минкин Юрий 14 1
Безбогов Сергей 60 1
Долгов Дмитрий 2 1
Шагалиев Руслан 2 1
Оселедец Иван 40 1
Зимин Игорь 17 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
Nassi Ben - Насси Бен 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Князев Алексей 13 1
Юдин Александр 11 1
Голицын Сергей 43 1
Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 40 1
Михайловская Юлия 3 1
Наумов Алексей 7 1
Борисенко Григорий 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 20
Россия - РФ - Российская федерация 156831 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 8
США - Калифорния 4775 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 5
США - Аризона 538 4
Южная Корея - Республика 6858 4
США - Мичиган 270 3
Израиль 2784 3
Канада 4985 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа 24634 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
США - Техас 1012 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Техас - Даллас 179 2
Индия - Bharat 5697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Япония 13547 2
Сингапур - Республика 1906 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Китай - Шанхай 807 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
США - Орегон 253 1
США - Техас - Остин 176 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
США - Невада 213 1
США - Северная Каролина 320 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 3
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 423 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Конституция США 66 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Литий - Lithium - химический элемент 604 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 4
The Verge - Издание 591 4
NYT - The New York Times 1086 3
Bloomberg 1417 3
Times 648 2
FT - Financial Times 1259 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Wired - Издание 270 1
The Information 70 1
IBT - International Business Times 14 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Ведомости 1233 1
Frost & Sullivan 203 1
Mordor Intelligence 33 1
Gartner - Гартнер 3608 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще