Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями

Минтранс подготовил новую версию закона об автономных транспортных средствах, над которым работает уже почти пять лет. Отсутствие регулирования сдерживает распространение технологии беспилотного вождения в России.



Регулирование ВАТС

Минтранс подготовил проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), впервые закрепляющего понятийный аппарат и регулирующего правила эксплуатации беспилотного транспорта, выяснили «Ведомости».

Законопроект устанавливает права и обязанности всех участников рынка, порядок допуска ВАТС на автомобильные дороги, требования по техобслуживанию и ремонту беспилотных автомобилей. Распределены также зоны ответственности производителей, владельцев, авторизованных сервисных центров в случае ДТП.

Правила будут касаться любого ТС (автобус, легковой автомобиль или грузовик), которое достигает заданного уровня автоматизации и эксплуатируется на автомобильных дорогах общего пользования, пояснили в Минтрансе. Прорабатывается также включение в регулирование беспилотного трамвая как рельсового участника улично-дорожной среды, взаимодействующего с автомобильным движением.

Yandex В случае аварии с беспилотным ТС виновным может оказаться не только владелец или производитель, но даже авторизованный сервисный центр

Закон «позволит нам перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта и даст возможность запустить автомобили без водителя в кабине уже в 2027 г.», сказал представитель министерства. На данный момент тестировать автономный транспорт позволяет закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР).

Распределение ответственности за ДТП

По словам представителя Минтранса, в предыдущих версиях документа шла речь о том, что в случае ДТП могут быть виноваты только водители или производители. Сейчас же круг лиц, между которыми будет распределяться ответственность, расширен.

Так, производитель ТС может понести ответственность, если причиной ДТП стало нарушение ПДД самим беспилотным автотранспортом; владелец — если он нарушил требования руководства по эксплуатации или внес несанкционированные изменения в конструкцию ТС.

Если ДТП произошло из-за некачественного техобслуживания или ремонта, а также из-за невыполнения работ по установке обязательных обновлений ПО, ответственность ляжет на авторизованный сервисный центр, указано в законопроекте. Оператор дистанционной поддержки будет нести ответственность в случае неисполнения им собственных операторских обязанностей.

Сложности разработки регулирования

Для разработки законопроекта о ВАТС потребовались изменения большого числа законов, ранее не адаптированных под подобные технологии, отметил старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко. Например, отдельная правовая база о процедуре сертификации и допуска беспилотных автомобилей к дорожному движению, отдельная регламентация требований к защите ПО беспилотников.

Отдельной проработки требует вопрос дорожной инфраструктуры, включая дорожные знаки и другие объекты инфраструктуры для обслуживания ВАТС, добавил старший аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов.

Определение ответственности было ключевым и самым сложным вопросом в работе над законом, рассказал генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев: «Российское законодательство оперирует понятием “водитель” – физическое лицо, управляющее транспортом. Беспилотник может либо не иметь водителя, либо роль последнего сводится к контролю».

Guardian, например, сообщил, что в сентябре 2025 г. полиция города Сан-Бруно в США остановила беспилотный автомобиль Waymo, совершивший разворот на красный свет, но не смогла никого за это оштрафовать. «Поскольку водителя не было, штраф выписать не удалось. В наших штрафных книжках нет графы "робот"», — говорится в сообщении правоохранителей.

Россия – первая в мире страна, создающая федеральное правовое регулирование ВАТС, подчеркнул генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Развитие беспилотного транспорта в России

Потребность в регулировании ВАТС созрела в России уже давно. Закон начали разрабатываться еще в 2021 г. В феврале 2024 г. CNews писал о его третьей версии.

Передовиком по внедрению беспилотных направления является такси, в том числе от российского «Яндекса», который занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. В Москве публичное тестирование беспилотного такси «Яндекса» началось летом 2023 г.

В сентябре 2024 г. CNews писал о запуске движения беспилотных грузовых автомобилей на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 г., когда на трассу вышли всего три автомобиля.

В сентябре 2025 г. первый в России беспилотный трамвай начал регулярное движение. Он перевозит пассажиров по маршруту №10 в Москве.