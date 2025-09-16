Разделы

Беспалов Владимир


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов 1
30.08.2023 В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов 1
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Беспалов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 60 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 454 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 142 1
Системы и Технологии ГК 107 1
Рукэп - ruCap 5 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 134 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 153 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 523 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 249 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 416 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4394 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 3
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5748 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6799 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1698 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8230 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5621 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 510 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5665 1
Дегтев Геннадий 270 2
Хасьнова Гульнара 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Янчевская Анна 8 1
Ранчин Сергей 5 1
Кухарчук Оксана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 3
Москва - Печатники 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 985 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 1
Образование в России 2481 1
Физика - Physics - область естествознания 2782 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 594 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6188 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2662 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 271 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 180 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 202 1
День молодёжи - 27 июня 969 1
