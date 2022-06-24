Системы и Технологии ГК
АО ГК «Системы и Технологии» занимается разработкой, производством, внедрением и сопровождением систем автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ. Компания создает автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учёта электроэнергии и мощности, комплексного учёта энергоресурсов, телемеханики и диспетчеризации автоматизированных систем управления технологическими процессами, разрабатывает и производит специализированное оборудование, ПО и т.д. Продукция вендора сертифицирована в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. ПО Пирамида, интеллектуальные контроллеры SM160 и приборы учёта КВАНТ соответствуют требованиям, предъявляемым ПАО «Россети» к системам интеллектуального учёта.
|24.06.2022
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Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ
аботчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в
|12.09.2016
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«Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite
Компания ant Technologies объявила о запуске системы управления складом Logistics Vision Suite в складском комплексе компании «Специальные системы и технологии», производителя систем электрического обогрева. Об этом говорится в заявлении ant Technologies, поступившем в редакцию CNews. «Специальные системы и технологии» (ССТ
|21.01.2016
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«Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири»
стемы и Технологии» «Пирамида 2.0» будет внедрен в компании «МРСК Сибири». Об этом CNews сообщили в ГК «Системы и Технологии». Как отмечается, основная задача внедрения новейшего программного к
|04.12.2015
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«Системы и Технологии» и «Инфотекс» будут совместно развивать системы защиты объектов электроэнергетического комплекса страны
спечения городов, объектов промышленности и ЖКХ в России. Подписание состоялось 3 декабря на стенде ГК «Системы и Технологии» в рамках форума «Электрические сети России», сообщили CNews в «Сист
|02.12.2015
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«Системы и Технологии» и «Управление ВОЛС-ВЛ» будут совместно развивать ИТ-инфраструктуру электросетевого комплекса «Россетей»
ом CNews сообщили в «Системах и Технологиях». Подписи под документом поставили генеральный директор ГК «Системы и Технологии» Евгений Диков и генеральный директор «Управления ВОЛС-ВЛ» Станислав
|25.11.2015
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«Системы и Технологии» представят новое решение для электросетевого комплекса
Группа компаний «Системы и Технологии» в рамках выставки «Электрические сети России-2015» представит программн
|12.10.2015
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«Системы и Технологии» создали единую систему учета электроэнергии для «Оборонэнергосбыта»
темах и Технологиях». Данную систему удалось реализовать за счет собственных технических разработок ГК «Системы и Технологии» и программного обеспечения «Пирамида». ПО «Пирамида» используется в
|08.06.2015
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«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»
курс обучения. Как отмечается, благодаря созданию единых вычислительных комплексов на базе решений ГК «Системы и Технологии» в филиалах расширена функциональность системы, оптимизированы затра
|03.06.2015
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«Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город»
рум «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»
|16.06.2011
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На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии»
рации «Ростехнологии» были рассмотрены вопросы активного внедрения в производство наиболее эффективных инновационных разработок. В итоге было признано целесообразным в рамках холдинга НПК «Оптические системы и технологии» создать научно-производственный центр на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева (торговые марки «Зенит», «Горизонт») — крупного российского предприятия, специализирую
|06.04.1999
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IBS проводит вторую ежегодную конференцию "Корпоративные информационные системы и технологии" для своих корпоративных клиентов
Сегодня российская компания IBS сообщила о начале работы второй ежегодной конференции "Корпоративные информационные системы и технологии". В ней принимают участие около 150 руководителей и менеджеров крупнейших российских организаций и предприятий нефтегазового, финансового, телекоммуникационного секторов ры
Системы и Технологии ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудж Станислав 21 5
|Кирдяшов Федор 27 4
|Долгих Вячеслав 4 4
|Путин Владимир 3171 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Познышев Алексей 2 2
|Кириченко Игорь 49 2
|Краснов Илья 2 2
|Иванов Михаил 100 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Кокшаров Виктор 11 2
|Шпак Василий 223 2
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|Сахненко Сергей 88 1
|Железнов Михаил 1 1
|Масленников Олег 3 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Мантуров Денис 106 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Егоров Александр 85 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Качуров Евгений 7 1
|Диков Евгений 1 1
|Коростелев Павел 30 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Христенко Павел 15 1
|Колесов Александр 54 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Горшкова Алена 3 1
|Хмельницкий Алексей 10 1
|Санин Александр 30 1
|Ускова Ольга 166 1
|Теленков Андрей 27 1
|Антонов Александр 77 1
|Бунина Елена 35 1
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