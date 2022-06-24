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Системы и Технологии ГК

Системы и Технологии ГК

АО ГК «Системы и Технологии» занимается разработкой, производством, внедрением и сопровождением систем автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ. Компания создает автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учёта электроэнергии и мощности, комплексного учёта энергоресурсов, телемеханики и диспетчеризации автоматизированных систем управления технологическими процессами, разрабатывает и производит специализированное оборудование, ПО и т.д. Продукция вендора сертифицирована в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. ПО Пирамида, интеллектуальные контроллеры SM160 и приборы учёта КВАНТ соответствуют требованиям, предъявляемым ПАО «Россети» к системам интеллектуального учёта. 


24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ

аботчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в

12.09.2016 «Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies объявила о запуске системы управления складом Logistics Vision Suite в складском комплексе компании «Специальные системы и технологии», производителя систем электрического обогрева. Об этом говорится в заявлении ant Technologies, поступившем в редакцию CNews. «Специальные системы и технологии» (ССТ
21.01.2016 «Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири»

стемы и Технологии» «Пирамида 2.0» будет внедрен в компании «МРСК Сибири». Об этом CNews сообщили в ГК «Системы и Технологии». Как отмечается, основная задача внедрения новейшего программного к
04.12.2015 «Системы и Технологии» и «Инфотекс» будут совместно развивать системы защиты объектов электроэнергетического комплекса страны

спечения городов, объектов промышленности и ЖКХ в России. Подписание состоялось 3 декабря на стенде ГК «Системы и Технологии» в рамках форума «Электрические сети России», сообщили CNews в «Сист
02.12.2015 «Системы и Технологии» и «Управление ВОЛС-ВЛ» будут совместно развивать ИТ-инфраструктуру электросетевого комплекса «Россетей»

ом CNews сообщили в «Системах и Технологиях». Подписи под документом поставили генеральный директор ГК «Системы и Технологии» Евгений Диков и генеральный директор «Управления ВОЛС-ВЛ» Станислав
25.11.2015 «Системы и Технологии» представят новое решение для электросетевого комплекса

Группа компаний «Системы и Технологии» в рамках выставки «Электрические сети России-2015» представит программн
12.10.2015 «Системы и Технологии» создали единую систему учета электроэнергии для «Оборонэнергосбыта»

темах и Технологиях». Данную систему удалось реализовать за счет собственных технических разработок ГК «Системы и Технологии» и программного обеспечения «Пирамида». ПО «Пирамида» используется в
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»

курс обучения. Как отмечается, благодаря созданию единых вычислительных комплексов на базе решений ГК «Системы и Технологии» в филиалах расширена функциональность системы, оптимизированы затра
03.06.2015 «Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город»

рум «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»
16.06.2011 На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии»

рации «Ростехнологии» были рассмотрены вопросы активного внедрения в производство наиболее эффективных инновационных разработок. В итоге было признано целесообразным в рамках холдинга НПК «Оптические системы и технологии» создать научно-производственный центр на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева (торговые марки «Зенит», «Горизонт») — крупного российского предприятия, специализирую
06.04.1999 IBS проводит вторую ежегодную конференцию "Корпоративные информационные системы и технологии" для своих корпоративных клиентов

Сегодня российская компания IBS сообщила о начале работы второй ежегодной конференции "Корпоративные информационные системы и технологии". В ней принимают участие около 150 руководителей и менеджеров крупнейших российских организаций и предприятий нефтегазового, финансового, телекоммуникационного секторов ры

Публикаций - 99, упоминаний - 142

Системы и Технологии ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24630 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 6
8217 6
Oracle Corporation 6689 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 5
SAP SE 5279 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 4
Siemens AG - Siemens Group 2590 4
Docsvision - ДоксВижн 1008 4
ССТ - Специальные системы и технологии 8 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 3
Naumen - Наумен 626 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Eltex - Предприятие Элтекс 152 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 3
Ростелеком 9705 3
Cisco Systems 5114 3
Philips 2053 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 3
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 3
Legrand - BTicino 10 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 2
Код Безопасности 616 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Biocad - Биокад 78 2
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Intel Corporation 12197 2
МегаФон 8814 2
Yandex - Яндекс 7347 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Dell EMC 5028 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 3
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Наукоград - технопарк 134 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Герофарм - Geropharm 10 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Агроплазма 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Альфа-Банк 1770 1
Ренессанс Страхование 160 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Visa International 1949 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
Композит 92 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 275 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6086 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1227 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 7
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 7
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 5
Linux OS 9944 13
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 10 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 7
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Python - высокоуровневый язык программирования 930 5
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 5
C/C++ - Язык программирования 755 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 4
Microsoft Windows 15661 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 3
Microsoft Office 3736 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
Google Android 13997 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 2
Docker - Платформа распределённых приложений 334 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 243 2
JavaScript - JS - язык программирования 1188 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 2
ПСИТ Сервис - 3Card 8 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Кудж Станислав 21 5
Кирдяшов Федор 27 4
Долгих Вячеслав 4 4
Путин Владимир 3171 3
Никифоров Николай 1136 3
Познышев Алексей 2 2
Кириченко Игорь 49 2
Краснов Илья 2 2
Иванов Михаил 100 2
Шмулевич Марк 88 2
Кокшаров Виктор 11 2
Шпак Василий 223 2
Егоров Сергей 16 1
Сахненко Сергей 88 1
Железнов Михаил 1 1
Масленников Олег 3 1
Мишустин Михаил 676 1
Кузнецов Александр 123 1
Мантуров Денис 106 1
Абакумов Евгений 205 1
Чаркин Евгений 296 1
Егоров Александр 85 1
Сергеев Михаил 108 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Качуров Евгений 7 1
Диков Евгений 1 1
Коростелев Павел 30 1
Кузнецов Станислав 127 1
Христенко Павел 15 1
Колесов Александр 54 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Рудычева Наталья 95 1
Мартиросов Давид 57 1
Горшкова Алена 3 1
Хмельницкий Алексей 10 1
Санин Александр 30 1
Ускова Ольга 166 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Бунина Елена 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 26
Беларусь - Белоруссия 5667 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 6
Казахстан - Республика 5527 5
Армения - Республика 2280 3
Украина 7609 3
Япония 13287 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 882 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 2
Армения - Ереван 199 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Китай - Тайвань 3986 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 1
Швеция - Королевство 3620 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1649 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 14
Энергетика - Energy - Energetically 5086 13
Образование в России 2193 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3557 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4007 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 7
Физика - Physics - область естествознания 2644 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9932 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 6
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1900 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2289 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1875 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Ведомости 1000 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ITSM Tool Universe 1 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 4
РАН - Российская академия наук 1871 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1516 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 223 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
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