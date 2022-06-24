Системы и Технологии ГК

Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ аботчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в

«Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite Компания ant Technologies объявила о запуске системы управления складом Logistics Vision Suite в складском комплексе компании «Специальные системы и технологии», производителя систем электрического обогрева. Об этом говорится в заявлении ant Technologies, поступившем в редакцию CNews. «Специальные системы и технологии» (ССТ

«Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири» стемы и Технологии» «Пирамида 2.0» будет внедрен в компании «МРСК Сибири». Об этом CNews сообщили в ГК «Системы и Технологии». Как отмечается, основная задача внедрения новейшего программного к

«Системы и Технологии» и «Инфотекс» будут совместно развивать системы защиты объектов электроэнергетического комплекса страны спечения городов, объектов промышленности и ЖКХ в России. Подписание состоялось 3 декабря на стенде ГК «Системы и Технологии» в рамках форума «Электрические сети России», сообщили CNews в «Сист

«Системы и Технологии» и «Управление ВОЛС-ВЛ» будут совместно развивать ИТ-инфраструктуру электросетевого комплекса «Россетей» ом CNews сообщили в «Системах и Технологиях». Подписи под документом поставили генеральный директор ГК «Системы и Технологии» Евгений Диков и генеральный директор «Управления ВОЛС-ВЛ» Станислав

«Системы и Технологии» представят новое решение для электросетевого комплекса Группа компаний «Системы и Технологии» в рамках выставки «Электрические сети России-2015» представит программн

«Системы и Технологии» создали единую систему учета электроэнергии для «Оборонэнергосбыта» темах и Технологиях». Данную систему удалось реализовать за счет собственных технических разработок ГК «Системы и Технологии» и программного обеспечения «Пирамида». ПО «Пирамида» используется в

«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» курс обучения. Как отмечается, благодаря созданию единых вычислительных комплексов на базе решений ГК «Системы и Технологии» в филиалах расширена функциональность системы, оптимизированы затра

«Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город» рум «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»

На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии» рации «Ростехнологии» были рассмотрены вопросы активного внедрения в производство наиболее эффективных инновационных разработок. В итоге было признано целесообразным в рамках холдинга НПК «Оптические системы и технологии» создать научно-производственный центр на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева (торговые марки «Зенит», «Горизонт») — крупного российского предприятия, специализирую