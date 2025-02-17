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Кудж Станислав



17.02.2025 «Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса 1
23.09.2024 CorpSoft24 приняла участие в запуске «Центра Технологий 1С» 1
05.12.2023 Сбербанк и РТУ МИРЭА откроют совместную программу бакалавриата по технологическому предпринимательству 1
03.11.2023 Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА 1
10.10.2023 Совместная программа «Группы астра» и РТУ МИРЭА по подготовке ИТ-специалистов вызвала ажиотажный спрос 1
12.09.2023 Компании вводят единую российскую сертификацию ИТ-специалистов 1
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux 1
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux 1
15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ 1
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну 1
13.02.2023 РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке 1
30.12.2022 В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы» 1
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах 1
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 1
19.03.2020 «Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников 1
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» 1
09.12.2016 В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab 1
06.10.2016 SAP И МИРЭА совместно разрабатывают решения в области управления большими данными 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Кудж Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Системы и Технологии ГК 99 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 3
SAP SE 5280 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 233 2
8259 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Cloudera 58 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Basis - Скала софтвер 11 1
Ростелеком 9739 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Yandex - Яндекс 7410 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Broadcom - VMware 2365 1
Red Hat 1315 1
Oracle Corporation 6705 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 158 1
Comply 8 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
ИСВС - Информационные системы ВС 1 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 5
Volvo Cars 253 1
Renault Groupe 159 1
Ford 413 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Volkswagen Audi Group 208 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альтаир ГК 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
iTrend 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 575 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
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РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 249 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 268 3
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JavaScript - JS - язык программирования 1195 2
C# - C Sharp - Язык программирования 330 2
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C/C++ - Язык программирования 763 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 1
My.Games - Allods Team - Аллоды 51 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 1
FreePik 1021 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1110 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 1
Pixabay 137 1
OpenAI ChatGPT 355 1
Midjourney - нейросеть 58 1
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Unitree Robotics - Unitree H1 1 1
Кирдяшов Федор 27 4
Парменова Наталия 63 2
Степанова Анна 33 2
Шадаев Максут 1015 2
Транковская Наталья 11 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Сергунина Наталья 369 1
Рогова Вера 3 1
Мартиросов Давид 57 1
Гордин Михаил 10 1
Кокшаров Виктор 11 1
Шпак Василий 225 1
Карсаков Андрей 3 1
Смирнов Алексей 243 1
Серебренный Владимир 3 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Ведяхин Александр 131 1
Сергеев Алексей 45 1
Лавров Андрей 8 1
Сайганов Сергей 3 1
Власова Ася 8 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Партин Александр 1 1
Нуралиев Борис 290 1
Сахненко Сергей 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
РИА Новости 922 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 21
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 600 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
Сбер - SberStudent 6 1
День молодёжи - 27 июня 901 2
Цифровые Вершины - премия 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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