Кудж Станислав
Кудж Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Кирдяшов Федор 27 4
|Парменова Наталия 63 2
|Степанова Анна 33 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Транковская Наталья 11 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Рогова Вера 3 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Гордин Михаил 10 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Шпак Василий 225 1
|Карсаков Андрей 3 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Серебренный Владимир 3 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Лавров Андрей 8 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Власова Ася 8 1
|Абасмирзоев Заур 16 1
|Партин Александр 1 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 20
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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