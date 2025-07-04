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РТУ МИРЭА и «Консорциум печатных плат» подписали соглашение о сотрудничестве

РТУ МИРЭА и АНО «Консорциум печатных плат» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали ректор университета Станислав Кудж и генеральный директор консорциума Ольга Кожуховская. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Соглашение направлено на создание системы подготовки кадров для радиоэлектронной промышленности. В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над образовательными программами, научно-исследовательскими проектами и трудоустройством выпускников.

«Этот договор знаменует новый этап взаимодействия между образованием и промышленностью, — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. — Совместно с консорциумом мы сможем готовить специалистов, чьи компетенции полностью соответствуют запросам предприятий. Особое внимание будет уделено практико-ориентированному обучению и внедрению инновационных разработок».

Основные направления сотрудничества

Проведение комплексного исследования кадровых потребностей предприятий радиоэлектронного комплекса. Результаты помогут скорректировать образовательные программы под реальные запросы работодателей.

Формирование устойчивых связей между университетом и производственными предприятиями. В кооперацию войдут проектные центры, заводы по производству печатных плат и испытательные лаборатории.

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Безопасность

Создание на базе университета специализированного полигона. На этой площадке будут тестировать отечественные химические составы, компоненты и оборудование для производства печатных плат.

Разработка программ дополнительного профессионального образования. Это позволит проводить переподготовку и повышение квалификации действующих сотрудников предприятий.

Реализация соглашения будет способствовать технологическому развитию отрасли и укреплению кадрового потенциала российской электронной промышленности.

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