Индексная книга (каталог) CNews*
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КПП АНО Консорциум печатных плат Консорциум производителей печатных плат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 34
КПП АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 152 1
|Кожуховская Ольга 9 9
|Семёнов Владимир 12 7
|Митина Ирина 14 3
|Ревазян Григорий 7 2
|Шпак Василий 283 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Артемьев Илья 2 2
|Марков Иван 3 1
|Арестов Дмитрий 1 1
|Решетников Виталий 2 1
|Казарян Тигран 4 1
|Орленко Дмитрий 1 1
|Безрукова Анастасия 5 1
|Некипелова Марина 2 1
|Дубровский Андрей 1 1
|Панасюк Валерий 1 1
|Путин Владимир 3479 1
|Шадаев Максут 1237 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
|Калинин Алексей 78 1
|Афанасьев Александр 53 1
|Кузнецов Владимир 47 1
|Постников Александр 8 1
|Григорьев Алексей 16 1
|Горшенин Максим 40 1
|Волков Михаил 72 1
|Беляевский Владимир 23 1
|Дмитриев Владимир 39 1
|Осипов Олег 26 1
|Покровский Иван 140 1
|Кудж Станислав 59 1
|Кивокурцев Олег 100 1
|Бычков Роман 10 1
|Долгов Константин 10 1
|Бойко Алексей 145 1
|Плясунов Юрий 13 1
|Михайлов Владимир 40 1
|Замятин Александр 3 1
|Курмаев Рустам 43 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2507 9
|Ведомости 1532 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.