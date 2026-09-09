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КПП АНО Консорциум печатных плат Консорциум производителей печатных плат

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Проблемы у крупнейшего в России производителя материалов для печатных плат. Обвиняют в поставках брака по госконтрактам 2
25.08.2026 Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов 2
24.08.2026 В России вводят балльную систему для оборудования по производству печатных плат 2
24.08.2026 Российским производствам печатных плат не хватает сырья 2
19.06.2026 Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат 1
11.06.2026 Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году 1
22.04.2026 Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники 2
09.04.2026 Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья 2
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 1
08.08.2025 Производство печатных плат в России через два года вырастет на 120% 1
04.07.2025 РТУ МИРЭА и «Консорциум печатных плат» подписали соглашение о сотрудничестве 2
23.04.2025 Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 3
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 2
12.08.2024 В России могут дать производителям электроники такие же льготы, как у ИТ-шников 1
24.06.2024 Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники 1
05.04.2024 Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти 1
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 2
06.02.2024 Россияне начинают выпускать суперсовременные печатные платы в огромных масштабах. Ждать совсем недолго 1
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1

Публикаций - 23, упоминаний - 34

КПП АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 11
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 34 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 372 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 434 9
ВЛВ - Технотех 18 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 8
ICL ГК - ICL Group 512 5
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 52 5
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 43 5
Intel Corporation 12884 3
AMD - Advanced Micro Devices 4707 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 3
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 90 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Красное знамя 5 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1718 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 2
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Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
РостИнтех 6 2
Винтех 2 1
Спектр РС - РС групп - RS Group - Life Tech 10 1
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 1
Росатом - КИС НПО - Объединённые Печатные Платы 3 1
Ростелеком 11067 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
ИКС 577 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 565 1
Selectel - Селектел 565 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 724 1
ГЛОНАСС АО 286 1
X-Com - Икс ком 193 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1477 1
Promobot - Промобот 168 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
БИЗ - Бобровский изоляционный завод 3 3
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Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1844 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1397 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1994 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4056 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 483 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1568 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 152 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 19
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 14
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4108 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12050 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6889 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6285 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 628 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9278 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5584 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3033 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6645 2
Импортозамещение - параллельный импорт 638 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7974 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3991 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8171 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1508 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 74 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 304 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 470 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 114 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6636 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 70 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3223 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1247 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5978 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1944 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2507 9
Ведомости 1532 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 322 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 22 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1292 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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