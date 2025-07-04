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Кожуховская Ольга
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|РТУ МИРЭА и «Консорциум печатных плат» подписали соглашение о сотрудничестве 1
Кожуховская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21350 1
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 155 1
|Кудж Станислав 25 1
|Работодатель - Один из субъектов трудового права 2569 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 1
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