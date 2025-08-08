Производство печатных плат в России через два года вырастет на 120%

По прогнозу «Консорциума печатных плат», одноименный рынок к 2027 г. вырастет почти на 120% до 54,3 млн кв. дм в год. Если российские компании будут придерживаться планов по развитию мощностей. Пока отечественная продукция занимает лишь 19% на рынке, остальное — импорт.

Все идет по платам

Как стало известно CNews, к 2027 г. объем печатных плат, производимых в России, вырастет почти на 120%. Это следует из презентации «Консорциума печатных плат» (есть в распоряжении CNews).

По данным консорциума, в 2025 г. объем производства плат составит 24,7 млн кв. дм. В 2026 г. он достигнет 29,1 млн кв. дм, а к 2027 г. этот показатель вырастет на 119% — до 54,3 млн кв. дм в год. Объем считался с учетом планируемых к вводу в эксплуатацию производственных мощностей в России.

«В условиях нынешней экономической ситуации и стремления к локализации производства государственные и частные компании активно инвестируют в развитие отечественного производства печатных плат», — рассказала CNews гендиректор консорциума Ольга Кожуховская.

Российские мощности

Известно, что российские производители план планируют увеличить свои мощности.

По состоянию на 2025 г. самым мощным производством печатных плат — 550 дм кв. в месяц располагает «Резонит» (Зеленоград). За ним следует «Ядро фаб Дубна» с мощностью 400 кв. дм. В месяц. 200 дм кв. у «Электроконнект» (Новосибирск), и по 250 дм. кв. у «Электроприбора» (Пенза) и «Технотеха» (Йошкар-Ола). Также многие производители электроники выпускают печатные платы, включая «Бештау Электроникс», ICL и др.

По данным консорциума, емкость всего рынка печатных плат составляет 1,23 млн кв. м. Из них 1 млн кв. м — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил 255 млн $ (больше на 6%, чем в 2023 г. — 240 млн $). Среди заметных импортеров выделяются НЭК, на которую приходится 18% импорта, далее идет «Гран груп» (16%), «Резонит» (8%), «Файн Лайн» и «Энергомера» по 3%. Остальной объем приходится на множество небольших игроков.

Не смотря на это, пока большая часть печатных плат на российском рынке (81%) приходится на иностранных игроков. И только 19% занимают отечественные производители. Эксперты объясняют это тем, что российскому потребителю нужны платы высокого класса точности, производство которых массово еще не освоено в России.

Проблемы российского рынка

Как рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, на российском рынке печатных плат есть много проблем. К таковым он отнес дисбаланс производственных мощностей и спроса, технологическое отставание и зависимость от импорта, а также экономическую неконкурентоспособность.

«Если говорить о необходимых для серверов и СХД печатных платах 6-7 класса, то они на 30-50% дороже китайских, — говорит Бойко. — Причины того — меньшие серии и дорогие российские кредиты (высокая ставка КС ЦБ)».

Как пояснял CNews представитель производителя электроники Fplus, постоянный рост сложности электронных изделий, рост объемов их потребления, особенно оборудования и инфраструктуры (серверное, сетевое оборудование, системы хранения данных), приводит к смещению спроса на печатные платы 5-го, 6-го и даже 7-го классов точности с большим количеством сигнальных слоев (до 18-ти) и большими габаритами (до 700 мм).

«Производственных мощностей в России, которые способны изготавливать такие печатные платы, явно недостаточно, — продолжает он. — Несмотря на то, что, в целом в РФ около 200 различных предприятий имеют технологическое оборудование для производства многослойных печатных плат, компаний, способных производить такие технически сложные изделия крупными сериями, немного. Это "Резонит", "Красное Знамя", "Технотех", "Электроприбор", некоторые заводы крупных вендоров».

Остальные компании могут производить огромное количество печатных плат (до 2,0 млн. кв. м.), которые технически более просты (до 4 класса точности), пояснил представитель Fplus. Платы такого класса нужны для автомобильной электроники, бытовой техники и пр. Однако потребность в них существенно ниже, чем в платах более высокого класса точности.