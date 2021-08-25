Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Марий Эл Республика
Йошкар-Ола
Публикаций - 111, упоминаний - 128
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Михаил 44 5
|Попов Алексей 319 3
|Семериков Андрей 29 3
|Попов Александр 27 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Бобиков Дмитрий 14 2
|Толмачева Татьяна 14 1
|Романив Владимир 8 1
|Кочетков Владислав 142 1
|Попова Александра 6 1
|Сидоров Александр 10 1
|Назаров Алексей 69 1
|Висящев Андрей 54 1
|Иванников Дмитрий 31 1
|Когай Евгений 9 1
|Гусев Сергей 23 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шаров Борис 49 1
|Илия Димитров 7 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Кирюшин Геннадий 34 1
|Теверовский Александр 12 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Мардер Наум 100 1
|Телятников Алексей 12 1
|Домрачев Алексей 2 1
|Дудин Александр 5 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Дегтев Геннадий 86 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Иванов В. К. 1 1
|Баутин Михаил 1 1
|Емельянов Антон 56 1
|Безрядин Анатолий 5 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Трушкин Константин 43 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Слободин Михаил 55 1
|Растопшин Павел 26 1
|Левченко Алексей 8 1
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru