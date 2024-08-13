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Россия ПФО Марий Эл Республика Йошкар-Ола

Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола

СОБЫТИЯ


13.08.2024 «МегаФон»: поздравить Йошкар-Олу с 440-летием приехали гости из разных уголков страны

лю. Туристы из более чем 60 регионов России приехали, чтобы отметить круглую дату вместе с жителями Йошкар-Олы. Больше всего гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Такие выводы сд
14.06.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в пригороде Йошкар-Олы

Для жителей поселка Медведево неподалеку от Йошкар-Олы «МегаФон» улучшил качество мобильной связи. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры «МегаФона» развернули LTE в допо
26.03.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Йошкар-Оле

Мобильная передача данных стала быстрее для более чем 100 тыс. абонентов «МегаФона» в Йошкар-Оле. Определив места с высокой нагрузкой и растущей активностью в интернете, инженеры

20.09.2023 В быстрорастущих районах Йошкар-Олы расширили покрытие LTE

ских локаций частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «На Йошкар-Олу приходится 49% интернет‑трафика всего региона. С начала года жители республиканской столицы уже скачали из сети порядка 13 тыс. ТБ информации, что на 17% больше чем за аналогичный пе
17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы

печил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Оператор запустил новую базо
08.08.2022 Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk

7 августа мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY приехала в Йошкар-Олу. Масштабное мероприятие на Патриаршей площади на Набережной Брюгге с участием звез
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле

«Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективности и качества оказани
14.09.2016 МТС обеспечил интернетом все филиалы центральной городской больницы Йошкар-Олы

ского муниципального района, «Марийский Машиностроительный Завод», государственная счетная палата республики Марий Эл, управление федеральной антимонопольной службы по республике Марий Эл, Сбербанк, «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и другие.
25.12.2015 К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола»

Отправка и получение денежных переводов по системе Contact стали доступны в филиальной сети банка «Йошкар-Ола», расположенного в столице республики Марий Эл. Об этом CNews сообщили в Contact.

19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe

ьтимедийных технологий в обучении и бизнесе, имеет российские корни, ее штаб-квартиры расположены в Йошкар-Оле (Россия) и в Александрии (США).Продукты iSpring используются более чем 40 тысячами
26.03.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Йошкар-Оле

«Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум торговым комплексам сети «Магнит» в городе Йошкар-Оле. На сегодняшний день обеспечены стационарной связью и подключены к интернету 20 точек российского ритейлера по всей республике. По условиям договора скорость передачи данных составит
03.04.2013 «Билайн» запустил проект «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-Оле»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Йошкар-Оле объявила об официальном запуске проекта «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-О
21.05.2010 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле

ии в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «
14.05.2008 Йошкар-Олинский хакер приговорен к 120 часам принудительных работ
27.07.2001 SMS-центр "Беркут" инсталлирован в Йошкар-Оле

тких текстовых сообщений Bercut SMSC открывает список сервисных систем, установленных оператором из Йошкар-Олы. Абоненты "Мартелкома" уже сейчас могут пользоваться услугами GSM-пейджинга. Этот

06.05.2000 ОАО "Ростелеком" и ОАО "Кировэлектросвязь" построят оптоволоконный канал связи Йошкар-Ола - Киров.

В 2000 г. ОАО "Ростелеком" начнет строительство оптоволоконного канала Йошкар-Ола - Киров, который пройдет также через города Яранск, Советск и Верхошижимир, на уча

Публикаций - 238, упоминаний - 282

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 30
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МегаФон 10742 17
Ростелеком 10948 14
ВЛВ - Технотех 15 10
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 4
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 37 4
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13154 4
9594 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Sony 6739 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
ICL ГК - ICL Group 481 4
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 3
МТС - МТТ Старт Телеком 83 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
МТС - Телеком Поволжье 3 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Philips 2099 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 3
Банк Йошкар-Ола 3 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Bayer AG - Байер 85 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 2
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Morgan, Grenfell & Co - Морган Грэнфелл секьюритиз 4 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Газстройбанк 2 2
Новобанк УКБ 10 2
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Районные суды РФ 196 3
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
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LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
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Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
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Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 43 6
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 5 783 5
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ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 4
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МТС Коннект - MTS Connect 49 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
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HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 8 3
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Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
Dr.Web AV-Desk 148 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
Huawei E - серия роутеров 37 2
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 2
iSpring Page 3 2
iSpring Pro - iSpring Professional 3 2
ASBIS Prestigio GeoVision 17 2
МЦСТ - Эльбрус-90 микро 5 2
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Apple iPad mini 430 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Галкина Татьяна 49 12
Усков Юрий 15 9
Кошкин Алексей 21 6
Воробьев Михаил 53 5
Красильникова Малика 5 4
Семериков Андрей 37 4
Бобиков Дмитрий 35 3
Бастрыкин Александр 27 3
Володин Вячеслав 108 3
Попов Алексей 339 3
Кирюшин Геннадий 91 2
Теверовский Александр 12 2
Носов Константин 21 2
Ревков Андрей 11 2
Гордеев Олег 7 2
Михеев Иван 4 2
Плотников Александр 5 2
Кораблев Василий 3 2
Медюков Александр 2 2
Слободин Михаил 56 2
Романив Владимир 10 2
Попов Александр 55 2
Левченко Алексей 10 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
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