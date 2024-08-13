Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола

«МегаФон»: поздравить Йошкар-Олу с 440-летием приехали гости из разных уголков страны лю. Туристы из более чем 60 регионов России приехали, чтобы отметить круглую дату вместе с жителями Йошкар-Олы. Больше всего гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Такие выводы сд

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в пригороде Йошкар-Олы Для жителей поселка Медведево неподалеку от Йошкар-Олы «МегаФон» улучшил качество мобильной связи. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры «МегаФона» развернули LTE в допо

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Йошкар-Оле Мобильная передача данных стала быстрее для более чем 100 тыс. абонентов «МегаФона» в Йошкар-Оле. Определив места с высокой нагрузкой и растущей активностью в интернете, инженеры

В быстрорастущих районах Йошкар-Олы расширили покрытие LTE ских локаций частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «На Йошкар-Олу приходится 49% интернет‑трафика всего региона. С начала года жители республиканской столицы уже скачали из сети порядка 13 тыс. ТБ информации, что на 17% больше чем за аналогичный пе

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы печил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Оператор запустил новую базо

Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk 7 августа мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY приехала в Йошкар-Олу. Масштабное мероприятие на Патриаршей площади на Набережной Брюгге с участием звез

ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле «Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективности и качества оказани

МТС обеспечил интернетом все филиалы центральной городской больницы Йошкар-Олы ского муниципального района, «Марийский Машиностроительный Завод», государственная счетная палата республики Марий Эл, управление федеральной антимонопольной службы по республике Марий Эл, Сбербанк, «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и другие.

К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола» Отправка и получение денежных переводов по системе Contact стали доступны в филиальной сети банка «Йошкар-Ола», расположенного в столице республики Марий Эл. Об этом CNews сообщили в Contact.

Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe ьтимедийных технологий в обучении и бизнесе, имеет российские корни, ее штаб-квартиры расположены в Йошкар-Оле (Россия) и в Александрии (США).Продукты iSpring используются более чем 40 тысячами

«Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Йошкар-Оле «Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум торговым комплексам сети «Магнит» в городе Йошкар-Оле. На сегодняшний день обеспечены стационарной связью и подключены к интернету 20 точек российского ритейлера по всей республике. По условиям договора скорость передачи данных составит

«Билайн» запустил проект «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-Оле» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Йошкар-Оле объявила об официальном запуске проекта «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-О

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле ии в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «

SMS-центр "Беркут" инсталлирован в Йошкар-Оле тких текстовых сообщений Bercut SMSC открывает список сервисных систем, установленных оператором из Йошкар-Олы. Абоненты "Мартелкома" уже сейчас могут пользоваться услугами GSM-пейджинга. Этот