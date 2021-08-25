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Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле 2
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
11.03.2019 Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших 1
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
01.11.2017 Росэлектроника осваивает технологию flip-chip в производстве корпусов микросхем 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 1
19.05.2017 МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков 2
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 1
07.02.2017 Минобороны закупает маленькие суперкомпьютеры «Эльбрус» на российских процессорах 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
27.09.2016 «Росэлектроника» провела модернизацию «Завода полупроводниковых приборов» 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 1
29.04.2016 «Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112» 1
21.04.2016 Полиция и ФСБ арестовали хакеров, похитивших сотни миллионов 1
25.12.2015 К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола» 4
15.12.2015 iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения 1
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 2
07.10.2015 UIS расширил географию регионального покрытия 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
13.04.2015 Арестованы хакеры, похитившие миллионы с карт «Сбербанка» 1
08.04.2015 Система мониторинга транспорта Fort решает задачи логистики агрохолдинга «Акашево» 1
26.03.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Йошкар-Оле 1
23.03.2015 МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл 1
12.02.2015 Новым участником «Золотой Короны» в России стал «Вокбанк» 1
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 2
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 1
21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа 1

Публикаций - 111, упоминаний - 128

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Cisco Systems 2158 4
ВолгаТелеком 254 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 4
Синтерра - Synterra 602 3
Navitel - Навител Навигатор 255 3
iSpring Solutions 12 3
СМАРТС Компания 236 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Dr.Web - Доктор Веб 996 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
Articulate 3 2
Adobe Systems 846 2
Oracle Corporation 3466 2
Prestigio 168 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
ОТР 135 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 2
AT&T Inc 616 2
Золотая Корона 282 2
Ростелеком Связьинвест 773 2
Microsoft Corporation 11628 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 1
Check Point Software Technologies 456 1
Yota - Скартел 623 1
Крипто-ПРО 204 1
Orange S.A. 468 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Ланит ГК 1185 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 3
ВТБ24 587 2
Visa International 1358 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Сургутнефтегаз - СНГ 124 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Uber Technologies 258 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
Возрождение - Коммерческий банк 100 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Единая транспортная карта 12 1
Мострансавто 59 1
МДМ Банк 150 1
Татфондбанк 69 1
Uber China 7 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Открытие ФК 542 1
Яндекс.Еда 93 1
Boeing 102 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
Procter&Gamble - P&G 96 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Uber 257 1
DiDi Chuxing 19 1
JCB International 113 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Правительство Москвы 660 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 30 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Верховный суд Российской Федерации 179 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
Президент Российской Федерации 1447 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
МВД РФ Управление К 38 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 500 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Безопасный город 348 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 30 1
Родительский контроль 156 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 173 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 221 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Apple iPad 3263 6
Apple iPhone 5 710 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Google Android 10752 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Dr.Web Антивирус 195 3
МТС Коннект 32 3
Dr.Web AV-Desk 128 2
ASBIS Prestigio 158 2
Apple iPad mini 375 2
Aladdin JaCarta 148 2
Apple iOS 5744 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 344 2
HideMy.name - VPN-сервис 4 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 2
МТС 3G-сеть 86 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 28 2
iSpring Suite 6 2
Yota SIM-карты 15 1
Fort Telecom - Fort Monitor 9 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Аскон Компас-3D 67 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Oracle WebLogic 38 1
ЦФТ Банк 43 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Kaspersky Secure Connection 13 1
Area9 Lyceum 6 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 37 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google YouTube - Видеохостинг 1833 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Воробьев Михаил 44 5
Попов Алексей 319 3
Семериков Андрей 29 3
Попов Александр 27 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Бобиков Дмитрий 14 2
Толмачева Татьяна 14 1
Романив Владимир 8 1
Кочетков Владислав 142 1
Попова Александра 6 1
Сидоров Александр 10 1
Назаров Алексей 69 1
Висящев Андрей 54 1
Иванников Дмитрий 31 1
Когай Евгений 9 1
Гусев Сергей 23 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шаров Борис 49 1
Илия Димитров 7 1
Чернышов Михаил 32 1
Кирюшин Геннадий 34 1
Теверовский Александр 12 1
Зайцев Владимир 37 1
Мардер Наум 100 1
Телятников Алексей 12 1
Домрачев Алексей 2 1
Дудин Александр 5 1
Нестеров Сергей 11 1
Дегтев Геннадий 86 1
Дарбинян Саркис 35 1
Иванов В. К. 1 1
Баутин Михаил 1 1
Емельянов Антон 56 1
Безрядин Анатолий 5 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Трушкин Константин 43 1
Шоржин Валерий 32 1
Слободин Михаил 55 1
Растопшин Павел 26 1
Левченко Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 57
Россия - ПФО - Казань 1548 30
Россия - СФО - Новосибирск 2037 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 27
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 27
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 24
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 22
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 22
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 22
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 22
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 22
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 15
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 15
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 14
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 10
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 9
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 9
Россия - ПФО - Пензенская область 359 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 8
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 8
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Антитеррор 62 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
POI - points of interest 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Транспорт 62 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
РосКомСвобода 75 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
РосПравосудие 10 1
IDC - International Data Corporation 2797 1
Juniper Research 280 1
CNews Analytics 2006 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
AC&M Consulting 70 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
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