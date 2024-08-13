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Россия ПФО Марий Эл Республика Йошкар-Ола
СОБЫТИЯ
|13.08.2024
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«МегаФон»: поздравить Йошкар-Олу с 440-летием приехали гости из разных уголков страны
лю. Туристы из более чем 60 регионов России приехали, чтобы отметить круглую дату вместе с жителями Йошкар-Олы. Больше всего гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Такие выводы сд
|14.06.2024
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«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в пригороде Йошкар-Олы
Для жителей поселка Медведево неподалеку от Йошкар-Олы «МегаФон» улучшил качество мобильной связи. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры «МегаФона» развернули LTE в допо
|26.03.2024
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«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Йошкар-Оле
Мобильная передача данных стала быстрее для более чем 100 тыс. абонентов «МегаФона» в Йошкар-Оле. Определив места с высокой нагрузкой и растущей активностью в интернете, инженеры
|20.09.2023
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В быстрорастущих районах Йошкар-Олы расширили покрытие LTE
ских локаций частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. «На Йошкар-Олу приходится 49% интернет‑трафика всего региона. С начала года жители республиканской столицы уже скачали из сети порядка 13 тыс. ТБ информации, что на 17% больше чем за аналогичный пе
|17.01.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы
печил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Оператор запустил новую базо
|08.08.2022
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Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk
7 августа мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY приехала в Йошкар-Олу. Масштабное мероприятие на Патриаршей площади на Набережной Брюгге с участием звез
|17.01.2020
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ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле
«Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективности и качества оказани
|14.09.2016
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МТС обеспечил интернетом все филиалы центральной городской больницы Йошкар-Олы
ского муниципального района, «Марийский Машиностроительный Завод», государственная счетная палата республики Марий Эл, управление федеральной антимонопольной службы по республике Марий Эл, Сбербанк, «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и другие.
|25.12.2015
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К системе Contact подключился банк «Йошкар-Ола»
Отправка и получение денежных переводов по системе Contact стали доступны в филиальной сети банка «Йошкар-Ола», расположенного в столице республики Марий Эл. Об этом CNews сообщили в Contact.
|19.10.2015
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Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe
ьтимедийных технологий в обучении и бизнесе, имеет российские корни, ее штаб-квартиры расположены в Йошкар-Оле (Россия) и в Александрии (США).Продукты iSpring используются более чем 40 тысячами
|26.03.2015
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«Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Йошкар-Оле
«Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум торговым комплексам сети «Магнит» в городе Йошкар-Оле. На сегодняшний день обеспечены стационарной связью и подключены к интернету 20 точек российского ритейлера по всей республике. По условиям договора скорость передачи данных составит
|03.04.2013
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«Билайн» запустил проект «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-Оле»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Йошкар-Оле объявила об официальном запуске проекта «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-О
|21.05.2010
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МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Саранске и Йошкар-Оле
ии в Поволжье. На момент запуска сеть 3G охватывает центральные районы столиц республик: Саранска и Йошкар-Олы. В течение 2010 г. МТС планирует постепенно наращивать территорию покрытия сетей «
|14.05.2008
|Йошкар-Олинский хакер приговорен к 120 часам принудительных работ
|27.07.2001
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SMS-центр "Беркут" инсталлирован в Йошкар-Оле
тких текстовых сообщений Bercut SMSC открывает список сервисных систем, установленных оператором из Йошкар-Олы. Абоненты "Мартелкома" уже сейчас могут пользоваться услугами GSM-пейджинга. Этот
|06.05.2000
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ОАО "Ростелеком" и ОАО "Кировэлектросвязь" построят оптоволоконный канал связи Йошкар-Ола - Киров.
В 2000 г. ОАО "Ростелеком" начнет строительство оптоволоконного канала Йошкар-Ола - Киров, который пройдет также через города Яранск, Советск и Верхошижимир, на уча
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкина Татьяна 49 12
|Усков Юрий 15 9
|Кошкин Алексей 21 6
|Воробьев Михаил 53 5
|Красильникова Малика 5 4
|Семериков Андрей 37 4
|Бобиков Дмитрий 35 3
|Бастрыкин Александр 27 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Попов Алексей 339 3
|Кирюшин Геннадий 91 2
|Теверовский Александр 12 2
|Носов Константин 21 2
|Ревков Андрей 11 2
|Гордеев Олег 7 2
|Михеев Иван 4 2
|Плотников Александр 5 2
|Кораблев Василий 3 2
|Медюков Александр 2 2
|Слободин Михаил 56 2
|Романив Владимир 10 2
|Попов Александр 55 2
|Левченко Алексей 10 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Якунин Александр 50 1
|Трошин Алексей 16 1
|Иоспа Анна 7 1
|Фрейнкман Владимир 10 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Горшенин Василий 6 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Мардер Наум 116 1
|Бойко Алексей 138 1
|Телятников Алексей 21 1
|Домрачев Алексей 3 1
|Дудин Александр 8 1
|Куликов Алексей 5 1
|Бугров Александр 3 1
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