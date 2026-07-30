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Бобиков Дмитрий

СОБЫТИЯ


30.07.2026 МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк 1
27.02.2024 Нижегородцы могут оформить абонементы на связь со скидкой до 30% 1
08.02.2024 МТС раскинула «ковер» LTE в Навашине 1
17.01.2024 Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек 1
12.01.2024 МТС: нижегородцы вошли в топ-5 рейтинга самых трудолюбивых жителей страны в новогодние праздники 1
20.12.2023 МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам 1
14.12.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в самом молодом городе Нижегородской области 1
11.12.2023 В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса 1
07.12.2023 МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских новостройках 1
23.11.2023 МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы 1
17.11.2023 МТС «прокачала» связь в нижегородской «Швейцарии» 1
15.11.2023 Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год 1
03.11.2023 Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22% 1
04.09.2023 МТС прокачала сеть на родине известного русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова 1
24.08.2023 МТС улучшила покрытие LTE в городе-музее Городце 1
02.08.2023 МТС расширила покрытие LTE на родине старейшего в России конного завода 1
11.07.2023 МТС усилила сеть на главной гастрономической улице Нижнего Новгорода 1
16.06.2023 Секреты шахунского узорного ремизного ткачества станут доступнее благодаря МТС 1
08.06.2023 МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе 1
22.05.2023 МТС улучшила связь для дачников и жителей частного сектора Нижегородской области 1
07.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом еще 8 тысяч жителей малых населенных пунктов Нижегородской области 1
09.03.2017 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Нижегородской области 1
16.02.2017 МТС улучшила сеть для нижегородского бизнеса 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 3
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
31.07.2015 МТС назвала самые «качающие» районы Чувашии 1
23.03.2015 МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл 1
18.11.2014 МТС назначила нового технического директора в Чувашии и Марий Эл 1
17.11.2014 МТС обеспечила работу «умных остановок» в Чебоксарах 1
17.10.2014 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Чувашии 1
30.08.2013 МТС запускает цифровое телевидение в Волжске 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Бобиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 34
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 543 3
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 18 1
Чебоксары-Телеком МБУ 1 1
Samsung Electronics 11049 1
Apple Inc 13131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 633 1
Нижегородская ярмарка 26 1
Транснефть Верхняя Волга 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Краеведческий музей им. И.М. Сеченова МБУК 1 1
Луидор ГК 4 1
Нижегородская аптечная сеть 2 1
UNILIN - Юнилин 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Транснефть 335 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 21
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10117 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6473 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6224 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2739 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12915 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9465 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4407 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3271 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11775 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22899 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3428 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9245 5
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9657 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7541 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9785 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9323 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8500 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4033 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 3
Умные платформы 1986 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4625 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5370 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5191 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5278 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3065 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10177 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6253 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 177 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 1
МТС Big Data 323 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 120 1
Морозов Борис 4 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
Южанинов Андрей 1 1
Кызродев Илья 1 1
Авериных Арина 1 1
Сеченов Иван 2 1
Ложкарь Семен 1 1
Чернышов Михаил 45 1
Сизов Артур 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2290 26
Россия - РФ - Российская федерация 165837 22
Армения - Республика 2447 18
Беларусь - Белоруссия 6281 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3576 14
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 463 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 62 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 175 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 8 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 39 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 34 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 3
Россия - ПФО - Чувашия - Ибресинский район - Ибреси 10 2
Россия - ПФО - Чувашия - Батыревский район - Батырево 6 2
Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь 14 2
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Уренский район - Урень 9 2
Россия - ПФО - Чувашия - Мариинский Посад 10 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксарский район - Кугеси 11 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 48 1
Россия - ПФО - Кировская область 85 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 11 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 6
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6043 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57575 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6662 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3156 2
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1138 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3953 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10316 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6159 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 2
Физика - Physics - область естествознания 2938 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5606 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8944 1
Энергетика - Energy - Energetically 5841 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6736 1
Аренда 2681 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 969 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 521 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1484 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
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Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2168 1
Спорт - Футбол 774 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1587 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
РАН УрО Коми НЦ - Коми научный центр Уральского отделения РАН 3 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 280 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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