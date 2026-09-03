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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Чувашия Батыревский район Батырево

Россия - ПФО - Чувашия - Батыревский район - Батырево

СОБЫТИЯ


03.09.2026 В Чувашии ускорили интернет в селе XVI века 2
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
31.07.2015 МТС назвала самые «качающие» районы Чувашии 1
06.11.2014 В Чувашии в тестовом режиме запущена сеть референцных станций 1
16.09.2010 «М2М телематика» установит оборудование ГЛОНАСС на школьные автобусы в Чувашии 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 2
Ростелеком 10996 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 545 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1604 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Омска 25 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 56 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9608 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9579 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29795 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5414 1
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Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 264 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14018 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 128 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7404 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9675 1
Мобильная версия - Mobile version 388 1
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М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 1
ITRF - International Terrestrial Reference Frame - Международная земная система отсчета - Международная наземная опорная сеть 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
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