Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии

Tele2, оператор мобильной связи, и кабинет министров Чувашской Республики заключили соглашение о сотрудничестве сроком до 2025 г. Стороны намерены реализовать совместные проекты для повышения доступности мобильной связи, цифровых услуг и сервисов в республике. В течение пяти лет компания инвестирует 350 млн руб.

В рамках соглашения стороны нацелены на реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Перед Tele2 стоят задачи по совершенствованию и расширению зоны покрытия высокотехнологичной сети, повышению доступности услуг связи. Также документ предусматривает возможность развертывания в регионе решений IoT, участие в проектах по созданию в Чувашской Республике сетей LTE/5G закрытого контура, запуск виртуальных операторов связи и использование технологий больших данных для анализа численности, плотности и миграции населения.

До конца 2021 г. в рамках соглашения Tele2 улучшит качество голосовой связи и мобильного интернета в 16 экономически значимых территориях Чувашской Республики, в том числе в Алатырском, Канашском, Моргаушском, Шумерлинском и Батыревском районах.

«Прошлое соглашение было заключено перед стартом коммерческих операций Tele2 в Чувашии. Его ключевая задача – инвестировать средства в развитие сети четвертого поколения. Эти обязательства мы выполнили в полном объеме: компания обеспечила качественное LTE-покрытие и предоставила доступ к современным услугам связи 98% жителей. Сегодня в условиях стремительно меняющегося мира на первый план выходят проекты, которые позволят ускорить цифровизацию экономики региона. У нас есть все ресурсы, чтобы стать активными участниками этого процесса», – сказал Дмитрий Лопатухин, заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2.