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Россия ПФО Чувашия Алатырь

Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь

СОБЫТИЯ


07.08.2026 МТС прокачала сеть к фестивалю «Край Земли» в Мордовии 1
08.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии 1
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 1
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв 1
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced 1
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 1
15.09.2016 МТС увеличила собственную розницу в Чувашии 2
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
30.07.2015 «Ростелеком» охватил оптической сетью более 53 тыс. домохозяйств в Чувашии 1
26.05.2015 «Ростелеком» расширил зону охвата оптической сети в Чувашии 1
21.01.2015 Жители Чувашии в 2014 г. оплатили проезд с помощью УЭК более 40 тыс. раз 1
06.11.2014 В Чувашии в тестовом режиме запущена сеть референцных станций 1
17.10.2014 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Чувашии 1
22.07.2014 Жители Чувашии за 1 полугодие 2014 г. с помощью УЭК оплатили проезд более 17 тыс. раз 1
05.09.2002 НПФ "Беркут" поставит систему Bercut Call Сentre CRM оператору группы СМАРТС в Чувашии 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Samsung Electronics 11064 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Yandex - Яндекс 9216 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
СМАРТС Башкортостан-GSM 1 1
СМАРТС Иваново-GSM 9 1
СМАРТС Казань-GSM 11 1
СМАРТС Самара-GSM 11 1
СМАРТС Саратов-GSM 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 1
СМАРТС Элиста-GSM 2 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
ITRF - International Terrestrial Reference Frame - Международная земная система отсчета - Международная наземная опорная сеть 10 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 1
Бобиков Дмитрий 35 2
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Прокопьев Богдан 1 1
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Анисимов Михаил 15 1
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Карлаш Роман 1 1
Могилин Артём 6 1
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Хмельницкий Богдан 5 1
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Россия - ПФО - Чувашия - Вурнарский округ - Вурнары 4 4
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