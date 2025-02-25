Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187625
ИКТ 14521
Организации 11263
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3541
Системы 26535
Персоны 81092
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Т2 Т2 Мобайл Bercut Беркут НПФ

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


Телеком 2024

в. Будущее рынка за использованием традиционного ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику, генеративного ИИ, микросервисной архитектуры, 5G и интернета вещей. Читать полностью Иван Рыль Bercut Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений Компания Bercut шаг за шагом осваивает импортозамещение,

25.02.2025 Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut

Компания Bercut, российский разработчик отраслевых ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса, объявила о выводе на рынок усовершенствованного продукта — корпоративной шины данных ESB Bercut. П
07.02.2025 Bercut выпустил новую версию продукта Business Rules Engine

Отечественный разработчик ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса Bercut представил обновленную версию Business Rules Engine (BRE). Этот инструмент обеспечивает простоту настройки бизнес-логики для различных групп специалистов, работающих с системой: аналитик
26.08.2024 Иван Рыль -

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

«Операторы начинают работать в парадигме FMC» CNews: Теперь BSS Bercut позволяет оператору обслуживать в рамках одного решения абонентов мобильной и фиксированной связи. В чем преимущества такого продукта и почему он востребован сегодня? Иван Рыль: Тенденци
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты

связь» и «Фиксированная связь» вами был реализован проект по модернизации флагманского BSS-решения Bercut. Расскажите, чем примечателен этот проект и отражается ли это на T2M? Андрей Богданов:
29.11.2023 Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Отечественный разработчик гибридной интеграционной платформы и партнер по цифровизации бизнеса с опытом проведения интеграционных проектов более 28 лет — Bercut, делится знанием, как качественно подготовиться к реализации такого проекта. В частности, как, следуя определенным правилам и проверенной методологии, нивелировать потенциальные риски дл
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки

одвинутый бизнес-пользователь может создать новый бизнес-процесс. Несколько лет спустя мы вывели на рынок новый ИТ-продукт — собственную платформу разработки под названием Hybrid Intagration Platform Bercut —, доработав ее удобным для потенциальных пользователей web-интерфейсом. Hybrid Integration Platform Bercut (HIP) — это платформа, объединяющая инструменты no-code/low-code и pro-
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

Сумма сделки по покупке НПФ «Беркут» Телекоммуникационная компания «Ростелеком» раскрыла сумму, за которую принадлежа
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов

ГК «Ростелеком» в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика IT-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, что будет способст
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

ый фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова.
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой

н руб. За компанией числится один госконтракт на 90 млн руб. у «ВТБ страхования». Что касается ООО «НПФ беркут», то оно было зарегистрировано 23 декабря 1997 г. По итогам 2017 г. у компании на

08.08.2013 На «МАКСе-2013» взлетит российская «малолитражка»

олее 3500 км, при этом вес пустых машин менее 500 кг, а скорость более 170 км/ч. Двухместный салон «Беркута» просторнее, чем у конкурентов Вертолет «Беркут ВЛ» не имеет отечественных аналогов р
28.05.2008 Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора

Контент-провайдер DoubleU запустил RBT-услугу на базе продукта X-tones компании Bercut в сети иракского оператора Korek. Абонентская база Korek Telecom (GSM 900) составляет 1,5 миллиона абонентов. За первый месяц подписчиками сервиса стали 96 тыс. абонентов.
26.02.2008 «Беркут» прошёл сертификацию по ISO 9000:2000

В конце 2007 года система менеджмента качества, существующая в компании Bercut более 7 лет, прошла очередной внешний инспекционный аудит. Аудитором стала компания Det Norske Veritas. Степень реализации отдельных требований стандарта ISO 9001:2000 были проверены в С
22.10.2007 Sky Mobile запустит Bercut X-tones до конца 2007 года

ия Bercut X-tones на сети киргизского оператора сотовой связи SkyMobile. Предполагается, что все работы в рамках внедрения завершатся до конца текущего года. В Sky Mobile уже установлен ряд продуктов Bercut'а, в том числе Bercut ЕСПП, что облегчает бесшовную интеграцию X-tones с ИТ-окружением оператора. «На фоне снижения доли голосовых сервисов в структуре ARPU компания акцентирует свое вни
29.03.2007 «Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС

Компания «Беркут» совместно с компанией Ericsson внедрила услугу Ring Back Tone (установка собственной мелодии вместо тонового гудка) в СООО МТС. СООО МТС — это белорусско-российское совместное обще
20.03.2007 MTT подписал контракт с компанией Bercut

Компания Bercut заключила контракт с компанией МТТ на развитие интеллектуальной сети (ИСС) на базе платформы интеллектуальных сервисов Expera. Специалисты Bercut выполнят комплекс работ по увелич
29.01.2007 DocsVision внедрили в «Беркуте»

В компании Bercut, поставщике промышленных IT-продуктов в области инфраструктуры VAS для операторов мобильной и фиксированной связи, внедрили систему электронного документооборота DocsVision. Руководство

20.11.2006 Bercut оснастит абхазского сотового оператора

Компания Bercut, разработчик решений для операторов сотовой связи, заключила соглашение с национальным оператором Абхазии «А-Мобайл». В рамках соглашения будут поставлены платформа тарификации и абонент
09.11.2006 Bercut подписал соглашение с «Уралсвязьинформ»

Как сообщила компания Bercut, в июне 2006 года между ОАО "Уралсвязьинформ" и Bercut был заключен консолидированный пул сделок, в результате чего компании подписали двусторонний контракт на сумму более 1 млн.

08.11.2006 "Уралсвязьинформ" планиурет расширить комплекс систем Bercut

«Уралсвязьинформ», базовый оператор информационно-коммуникационных услуг Уральского региона, планирует расширить и развить комплекс систем компании Bercut, функционирующий в сети. С этой целью в июне 2006 года между «Уралсвязьинформ» и Bercut, месяц назад объявившем о ребрендинге, был заключен консолидированный пул сделок, охватываю
05.10.2006 Продажи на иностранных рынках в Bercut составят 25%

На интернет-пресс-конференции, посвящённой ребрендингу компании Bercut — производителя ИТ-решений для операторов мобильной связи, коммерческий директор компании Игорь Новиков заявил, что в 2006 году в общем объёме продаж 25% придётся на иностранные рын
02.10.2006 Bercut провел ребрендинг

Российская компания Bercut объявила о проведении ребрендинга. Комментируя событие, исполнительный директор компан
30.11.2004 "Уралсвязьинформ" инсталлирует системы абонентского сервиса от "Беркута"

ит обслуживать 3 миллиона абонентов. В сетях «Уралсвязьинформа» уже эксплуатируются такие продукты «Беркута», как платформа реализации интерактивных сервисов Just, центр вспомогательной передач
20.10.2004 "Беркут" поставит телекоммуникационные решения в Армению

Как сообщил корреспондент CNews.ru в Армении, российская компания «Беркут» планирует поставлять платформы и услуги абонентского сервиса армянскому оператору связи «Мобайл Инвест». Переговоры с участием руководителей двух фирм прошли в Ереване. «Мы заинтересова
15.09.2004 "Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom

Совместное таджикско-американское предприятие Somoncom, 60% акций которого принадлежит корпорации МСТ, и российская компания «Беркут» подписали контракт на поставку систем абонентского сервиса. В соответствии с контрактом, сумма которого не разглашается, «Беркут» поставит таджикскому оператору сотовой связи цен
18.08.2004 "Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона"

ставку оборудования USSD Centre, обеспечивающего передачу данных по неголосовым каналам мобильной связи. Руководство «Соник Дуо» приняло решение, что данное оборудование поставит российская компания «Беркут». «Соник Дуо» — 100% дочерняя компания «МегаФон», оператор сети «МегаФон-Москва» (сеть «МегаФон» в Московском регионе). Компания «Беркут» поставляет промышленные платформы ус
24.05.2004 "Беркут" смонтирует контакт-центр СliQ для екатеринбургского банка

Компания «Беркут» смонтирует центр интегрированного обслуживания клиентов СliQ для крупнейшего в Екатеринбурге банка «Северная казна». В тендере банка на поставку оборудования участвовали известные иност
10.03.2004 "Беркут" установит решение JUST в сети ЮУСТ

Компания «Беркут» сообщила о том, что браузерное решение JUST будет установлено в сети оператора сотовой связи «Южноуральский сотовый телефон» (ЮУСТ). Согласно условиям контракта, работы по инсталляции р
13.02.2004 "Беркут" внедрил платформу CaReM в филиалы СМАРТС

ества двух компаний. Сеть СМАРТС и сети региональных компаний оператора оснащены такими продуктами «Беркута», как AutoInformer, CliQ Call Centre, Messager, Paid Card, PrePaid Service, mnSMS Cen
12.01.2004 "Беркут" поставит ПО для новой GSM-сети в Великом Новгороде

Компания «Беркут» поставит широкую линейку своих продуктов для обеспечения обслуживания абонентов новой
17.12.2003 SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800

Компания «Беркут» предложила российским операторам сетей связи CDMA-800 новейшие продукты для предоставления VAS (услуг с добавленной стоимостью) на базе транспортов Messaging. Речь идет об обеспечении в
01.12.2003 ЛОНИИС и "Беркут" заключили договор о сотрудничестве

ФГУП "Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи" (ЛОНИИС) и петербургская компания "Беркут" заключили соглашение о сотрудничестве в области исследований, изобретений и усовершенствований сетей и систем мобильной связи и других телекоммуникационных технологий. Созданная в соотв
18.11.2003 "Беркут" приземлился в Чите

еллектуальной платформы предоплаченного сервиса и абонентского обслуживания IN@Voice подписан читинским оператором сотовой связи "Сибинтертелеком" (торговая марка SIBI GSM) и петербургской компанией "Беркут". Сибирский оператор обслуживает в настоящее время более 20 тыс. абонентов Читы и области. Контракт о поставке IN@Voice является продолжением сотрудничества двух компаний - ранее компани
20.10.2003 "Беркут" ставит рекорд по времени внедрения СliQ Call Centre

Компания "Беркут" провела инсталляцию новой версии центра интегрированного обслуживания абонентов СliQ Call Centre, который способен обработать до 800 тысяч телефонных звонков, для "Телефонной справочной
25.09.2003 "Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2

Российская компания "Беркут" наряду с немецким концерном Siemens выступила поставщиком оборудования для реализации проекта скандинавской компании Tele2 AB по запуску ряда сетей GSM 1800 в России. Сети Tele2 в Росто
12.09.2003 Запущен в эксплуатацию первый MMS-центр отечественного производства

В сети приднестровского оператора мобильной связи "ИнтерДнестрКом" запущен в эксплуатацию mnMMS Centre, созданный компанией "Беркут". Это первое и единственное российское решение для организации услуг обмена мультимедийными сообщениями (Multimedia Messaging Service). Российское решение mnMMS Centre позволяет пользова
25.07.2003 Новый CLIQ "Беркута"

Новая версия Call Centre CRM 3.1, о выходе которой компания "Беркут" официально объявила еще в середине мая, получила новое имя — CLIQ Call Centre, сообщается в пресс-релизе компании. Call Centre CRM был представлен на рынке в 1997 году и стал первым оте
16.05.2003 "Беркут" представил новую версию Call Centre CRM

Компания «Беркут» официально объявила о выходе Call Centre CRM версии 3.1. Call Centre CRM имеет инсталляции в более 50 компаниях России и Европы. Он построен на базе технологии, отличной от PBX (non-PBX
03.04.2003 Питерский "Беркут" прилетел в Данию

сталлирует в сети датского оператора новую версию IN@Voice. Общее количество инсталляций продуктов "Беркута" в России и за ее пределами превысило 300, а количество операторов, использующих реше

Публикаций - 197, упоминаний - 333

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 29
Ростелеком 10322 26
МегаФон 9935 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4540 22
9015 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 21
Т1 Иннотех 198 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1151 17
Газинформсервис - ГИС 414 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 16
ММК Информсервис 53 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 16
BSS - Банк Софт Системс - БСС 701 15
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 14
Oracle Corporation 6873 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 12
Amdocs 133 12
Eastwind - Восточный Ветер 77 11
Microsoft Corporation 25251 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 8
МегаФон - Мобиком 225 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 7
Киевстар - Kyivstar 557 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 302 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 6
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 5
Huawei Technologies 404 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 5
Питерская группа связистов 437 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 19
РЖД - Российские железные дороги 2006 18
Лента - Сеть розничной торговли 2274 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 5
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 3
Почта России ПАО 2250 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1312 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 2
Абсолют Банк 240 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
Газпром ПАО 1418 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 2
Аэроклуб 21 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
ВТБ Страхование 61 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
LEGO 255 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 43
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Ассоциация-800 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 49
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 44
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7627 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 27
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 22
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7298 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1609 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 18
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 18
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 338 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 16
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 36 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3062 16
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 338 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 14
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 14
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
Айсорс - Isource Inspector 23 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 16
НКТ - Р7-Офис 479 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 15 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 14
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 14
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 11
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 10
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 10 10
Microsoft Windows 2000 8663 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 7 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut ESB - Bercut Enterprise Service Bus 8 5
Oracle Java - язык программирования 3334 5
Microsoft Windows 16349 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CBS - Bercut Cell Broadcast System 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bersut IS - Bercut Information Server 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SM - Bercut Service Manager 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Televoting 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Conference 4 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CSC - Bercut Customer Self Care - система самообслуживания абонентов управления абонентскими профилями 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BRE - Bercut Business Rules Engine - Bercut PCRF - Bercut Policy and Charging Rules Function 3 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
Новые облачные технологии - МойОфис 898 3
Шадаев Максут 1150 19
Богданов Андрей 45 18
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 84 16
Свинцов Андрей 50 16
Меденцев Константин 100 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 85 16
Пустарнаков Роман 51 16
Кубарев Алексей 56 16
Шойтов Александр 99 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 72 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 36 16
Тятюшев Максим 160 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Свиридов Владимир 28 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 224 16
Сергеев Сергей 161 16
Натрусов Артем 312 16
Сотин Денис 216 16
Чаркин Евгений 314 15
Рыль Иван 7 6
Братишко Олег 4 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Малышев Денис 11 3
Орехов Валентин 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 157181 134
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 24
Европа 24649 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 22
Украина 7798 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 9
Германия - Федеративная Республика 12945 8
Африка - Африканский регион 3572 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 7
Финляндия - Финляндская Республика 3658 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 7
Ближний Восток 3033 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 6
Беларусь - Белоруссия 6039 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 6
Израиль 2785 6
Земля - планета Солнечной системы 10662 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 5
Казахстан - Республика 5805 5
СССР - Ленинград 111 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Европа Восточная 3122 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 4
Канада 4986 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 3
ПМР - Тирасполь 16 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2423 3
Армения - Республика 2373 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 45
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 21
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
Ведомости 1246 3
Деловой Петербург 33 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Известия ИД 708 1
Парламентская газета 28 1
Фонтанка 35 1
Мобильные системы 117 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
CNews Северо-Запад 24 1
AIN.UA 103 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 57 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 9
Gartner - Гартнер 3613 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Рустелеком ТК 304 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Forrester Wave 45 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
ФСО РФ - Академия 7 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 17
CNews AWARDS - награда 556 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CeBIT 612 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
IPTV Forum 17 1
Ленинская премия 10 1
Украина - Евромайдан 15 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще