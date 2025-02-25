Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ

Телеком 2024 в. Будущее рынка за использованием традиционного ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику, генеративного ИИ, микросервисной архитектуры, 5G и интернета вещей. Читать полностью Иван Рыль Bercut Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений Компания Bercut шаг за шагом осваивает импортозамещение,

Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut Компания Bercut, российский разработчик отраслевых ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса, объявила о выводе на рынок усовершенствованного продукта — корпоративной шины данных ESB Bercut. П

Bercut выпустил новую версию продукта Business Rules Engine Отечественный разработчик ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса Bercut представил обновленную версию Business Rules Engine (BRE). Этот инструмент обеспечивает простоту настройки бизнес-логики для различных групп специалистов, работающих с системой: аналитик

Иван Рыль - Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений «Операторы начинают работать в парадигме FMC» CNews: Теперь BSS Bercut позволяет оператору обслуживать в рамках одного решения абонентов мобильной и фиксированной связи. В чем преимущества такого продукта и почему он востребован сегодня? Иван Рыль: Тенденци

Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты связь» и «Фиксированная связь» вами был реализован проект по модернизации флагманского BSS-решения Bercut. Расскажите, чем примечателен этот проект и отражается ли это на T2M? Андрей Богданов:

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ Отечественный разработчик гибридной интеграционной платформы и партнер по цифровизации бизнеса с опытом проведения интеграционных проектов более 28 лет — Bercut, делится знанием, как качественно подготовиться к реализации такого проекта. В частности, как, следуя определенным правилам и проверенной методологии, нивелировать потенциальные риски дл

Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки одвинутый бизнес-пользователь может создать новый бизнес-процесс. Несколько лет спустя мы вывели на рынок новый ИТ-продукт — собственную платформу разработки под названием Hybrid Intagration Platform Bercut —, доработав ее удобным для потенциальных пользователей web-интерфейсом. Hybrid Integration Platform Bercut (HIP) — это платформа, объединяющая инструменты no-code/low-code и pro-

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга Сумма сделки по покупке НПФ «Беркут» Телекоммуникационная компания «Ростелеком» раскрыла сумму, за которую принадлежа

Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов ГК «Ростелеком» в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика IT-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, что будет способст

НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota ый фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова.

Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой н руб. За компанией числится один госконтракт на 90 млн руб. у «ВТБ страхования». Что касается ООО «НПФ беркут», то оно было зарегистрировано 23 декабря 1997 г. По итогам 2017 г. у компании на

На «МАКСе-2013» взлетит российская «малолитражка» олее 3500 км, при этом вес пустых машин менее 500 кг, а скорость более 170 км/ч. Двухместный салон «Беркута» просторнее, чем у конкурентов Вертолет «Беркут ВЛ» не имеет отечественных аналогов р

Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора Контент-провайдер DoubleU запустил RBT-услугу на базе продукта X-tones компании Bercut в сети иракского оператора Korek. Абонентская база Korek Telecom (GSM 900) составляет 1,5 миллиона абонентов. За первый месяц подписчиками сервиса стали 96 тыс. абонентов.

«Беркут» прошёл сертификацию по ISO 9000:2000 В конце 2007 года система менеджмента качества, существующая в компании Bercut более 7 лет, прошла очередной внешний инспекционный аудит. Аудитором стала компания Det Norske Veritas. Степень реализации отдельных требований стандарта ISO 9001:2000 были проверены в С

Sky Mobile запустит Bercut X-tones до конца 2007 года ия Bercut X-tones на сети киргизского оператора сотовой связи SkyMobile. Предполагается, что все работы в рамках внедрения завершатся до конца текущего года. В Sky Mobile уже установлен ряд продуктов Bercut'а, в том числе Bercut ЕСПП, что облегчает бесшовную интеграцию X-tones с ИТ-окружением оператора. «На фоне снижения доли голосовых сервисов в структуре ARPU компания акцентирует свое вни

«Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС Компания «Беркут» совместно с компанией Ericsson внедрила услугу Ring Back Tone (установка собственной мелодии вместо тонового гудка) в СООО МТС. СООО МТС — это белорусско-российское совместное обще

MTT подписал контракт с компанией Bercut Компания Bercut заключила контракт с компанией МТТ на развитие интеллектуальной сети (ИСС) на базе платформы интеллектуальных сервисов Expera. Специалисты Bercut выполнят комплекс работ по увелич

DocsVision внедрили в «Беркуте» В компании Bercut, поставщике промышленных IT-продуктов в области инфраструктуры VAS для операторов мобильной и фиксированной связи, внедрили систему электронного документооборота DocsVision. Руководство

Bercut оснастит абхазского сотового оператора Компания Bercut, разработчик решений для операторов сотовой связи, заключила соглашение с национальным оператором Абхазии «А-Мобайл». В рамках соглашения будут поставлены платформа тарификации и абонент

Bercut подписал соглашение с «Уралсвязьинформ» Как сообщила компания Bercut, в июне 2006 года между ОАО "Уралсвязьинформ" и Bercut был заключен консолидированный пул сделок, в результате чего компании подписали двусторонний контракт на сумму более 1 млн.

"Уралсвязьинформ" планиурет расширить комплекс систем Bercut «Уралсвязьинформ», базовый оператор информационно-коммуникационных услуг Уральского региона, планирует расширить и развить комплекс систем компании Bercut, функционирующий в сети. С этой целью в июне 2006 года между «Уралсвязьинформ» и Bercut, месяц назад объявившем о ребрендинге, был заключен консолидированный пул сделок, охватываю

Продажи на иностранных рынках в Bercut составят 25% На интернет-пресс-конференции, посвящённой ребрендингу компании Bercut — производителя ИТ-решений для операторов мобильной связи, коммерческий директор компании Игорь Новиков заявил, что в 2006 году в общем объёме продаж 25% придётся на иностранные рын

Bercut провел ребрендинг Российская компания Bercut объявила о проведении ребрендинга. Комментируя событие, исполнительный директор компан

"Уралсвязьинформ" инсталлирует системы абонентского сервиса от "Беркута" ит обслуживать 3 миллиона абонентов. В сетях «Уралсвязьинформа» уже эксплуатируются такие продукты «Беркута», как платформа реализации интерактивных сервисов Just, центр вспомогательной передач

"Беркут" поставит телекоммуникационные решения в Армению Как сообщил корреспондент CNews.ru в Армении, российская компания «Беркут» планирует поставлять платформы и услуги абонентского сервиса армянскому оператору связи «Мобайл Инвест». Переговоры с участием руководителей двух фирм прошли в Ереване. «Мы заинтересова

"Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom Совместное таджикско-американское предприятие Somoncom, 60% акций которого принадлежит корпорации МСТ, и российская компания «Беркут» подписали контракт на поставку систем абонентского сервиса. В соответствии с контрактом, сумма которого не разглашается, «Беркут» поставит таджикскому оператору сотовой связи цен

"Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона" ставку оборудования USSD Centre, обеспечивающего передачу данных по неголосовым каналам мобильной связи. Руководство «Соник Дуо» приняло решение, что данное оборудование поставит российская компания «Беркут». «Соник Дуо» — 100% дочерняя компания «МегаФон», оператор сети «МегаФон-Москва» (сеть «МегаФон» в Московском регионе). Компания «Беркут» поставляет промышленные платформы ус

"Беркут" смонтирует контакт-центр СliQ для екатеринбургского банка Компания «Беркут» смонтирует центр интегрированного обслуживания клиентов СliQ для крупнейшего в Екатеринбурге банка «Северная казна». В тендере банка на поставку оборудования участвовали известные иност

"Беркут" установит решение JUST в сети ЮУСТ Компания «Беркут» сообщила о том, что браузерное решение JUST будет установлено в сети оператора сотовой связи «Южноуральский сотовый телефон» (ЮУСТ). Согласно условиям контракта, работы по инсталляции р

"Беркут" внедрил платформу CaReM в филиалы СМАРТС ества двух компаний. Сеть СМАРТС и сети региональных компаний оператора оснащены такими продуктами «Беркута», как AutoInformer, CliQ Call Centre, Messager, Paid Card, PrePaid Service, mnSMS Cen

"Беркут" поставит ПО для новой GSM-сети в Великом Новгороде Компания «Беркут» поставит широкую линейку своих продуктов для обеспечения обслуживания абонентов новой

SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800 Компания «Беркут» предложила российским операторам сетей связи CDMA-800 новейшие продукты для предоставления VAS (услуг с добавленной стоимостью) на базе транспортов Messaging. Речь идет об обеспечении в

ЛОНИИС и "Беркут" заключили договор о сотрудничестве ФГУП "Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи" (ЛОНИИС) и петербургская компания "Беркут" заключили соглашение о сотрудничестве в области исследований, изобретений и усовершенствований сетей и систем мобильной связи и других телекоммуникационных технологий. Созданная в соотв

"Беркут" приземлился в Чите еллектуальной платформы предоплаченного сервиса и абонентского обслуживания IN@Voice подписан читинским оператором сотовой связи "Сибинтертелеком" (торговая марка SIBI GSM) и петербургской компанией "Беркут". Сибирский оператор обслуживает в настоящее время более 20 тыс. абонентов Читы и области. Контракт о поставке IN@Voice является продолжением сотрудничества двух компаний - ранее компани

"Беркут" ставит рекорд по времени внедрения СliQ Call Centre Компания "Беркут" провела инсталляцию новой версии центра интегрированного обслуживания абонентов СliQ Call Centre, который способен обработать до 800 тысяч телефонных звонков, для "Телефонной справочной

"Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2 Российская компания "Беркут" наряду с немецким концерном Siemens выступила поставщиком оборудования для реализации проекта скандинавской компании Tele2 AB по запуску ряда сетей GSM 1800 в России. Сети Tele2 в Росто

Запущен в эксплуатацию первый MMS-центр отечественного производства В сети приднестровского оператора мобильной связи "ИнтерДнестрКом" запущен в эксплуатацию mnMMS Centre, созданный компанией "Беркут". Это первое и единственное российское решение для организации услуг обмена мультимедийными сообщениями (Multimedia Messaging Service). Российское решение mnMMS Centre позволяет пользова

Новый CLIQ "Беркута" Новая версия Call Centre CRM 3.1, о выходе которой компания "Беркут" официально объявила еще в середине мая, получила новое имя — CLIQ Call Centre, сообщается в пресс-релизе компании. Call Centre CRM был представлен на рынке в 1997 году и стал первым оте

"Беркут" представил новую версию Call Centre CRM Компания «Беркут» официально объявила о выходе Call Centre CRM версии 3.1. Call Centre CRM имеет инсталляции в более 50 компаниях России и Европы. Он построен на базе технологии, отличной от PBX (non-PBX