PCRF Bercut — это масштабируемое решение, которое подходит для запуска конвергентных телеком-продуктов в сетях операторов разного масштаба. Оно позволяет управлять политиками предоставления услуг и качеством обслуживания с учетом данных профиля абонента, типа сети, доступа, трафика или приложения.