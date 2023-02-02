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Индексная книга CNews*
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Кредитование Сrediting Заём

Кредитование - Сrediting - Заём


02.02.2023 Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple
06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог»
06.10.2022 Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний
21.07.2022 Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги
11.07.2022 ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования
06.07.2022 В чем смысл кредита в криптовалюте
27.06.2022 Почта Банк нарастил продажи кредитов с помощью голосового робота Наташи
13.05.2022 МТС запустила оплату покупок со счета телефона в кредит
23.03.2022 «МТС банк» расширил перечень банков для онлайн-погашения кредитов
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза
18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
11.01.2022 Как ВТБ кредитует HeadHunter на миллиарды и ограничивает его в дивидендах
28.12.2021 «билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту
28.12.2021 «Билайн» и Альфа-банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту
08.12.2021 ВТБ увеличил онлайн-кредитование бизнеса в 3,5 раза
18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии
11.10.2021 «Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит
23.08.2021 Российские банки снизят предвзятость искусственного интеллекта при одобрении кредитов
17.08.2021 Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект
09.08.2021 Предприниматели – клиенты банка «Открытие» могут оставить кредитную заявку онлайн
05.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил покупки в кредит
20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти
17.06.2021 ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45%
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда
05.04.2021 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка
24.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении
23.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении
12.03.2021 ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных
12.03.2021 ВТБ упростил оформление кредитных карт на сайте
11.03.2021 SBI Банк запустил услугу экспресс-кредитов под исполнение контракта
01.03.2021 Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО

Публикаций - 5255, упоминаний - 6495

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 267
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 236
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 225
Microsoft Corporation 23534 204
Oracle Corporation 6318 182
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 171
Apple Inc 11225 146
IBM - International Business Machines Corp 9200 142
Yandex - Яндекс 5705 125
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 590 124
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6273 120
Google LLC 10970 119
Samsung Electronics 9747 116
7028 115
1С-ИжТиСи 6344 112
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 105
ЦФТ Золотая Корона 358 105
R-Style - Эр-Стайл ГК 682 98
SAP SE 4886 94
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 82
Meta Platforms - Facebook 4342 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 74
Diasoft - Диасофт 603 71
Webmoney 524 68
Intel Corporation 11679 65
VK - Mail.ru Group 3208 64
Цифра ГК 2157 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4169 61
PayPal 648 60
HP Inc. 5526 59
Ростелеком - Связьинвест 1704 55
Cisco Systems 4882 53
SAS Institute 909 53
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 53
Lenovo Motorola 3504 50
Huawei 3514 50
Neoflex - Неофлекс 171 50
Amazon Inc - Amazon.com 2809 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 49
АФК Система ПАО 1709 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 531
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2403 308
Visa International 1874 240
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 224
Альфа-Банк 1603 194
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 158
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 136
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 134
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 129
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 847 111
ПСБ - Промсвязьбанк 734 109
Qiwi 926 99
Евросеть 1401 99
Связной ГК 1339 94
Почта России ПАО 1997 93
ГПБ - Газпромбанк 943 91
ВТБ - ВТБ24 660 87
Почта Банк 355 79
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 76
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 76
Русский стандарт Банк 384 69
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1195 68
Россети Ленэнерго 2352 64
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 57
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 57
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 55
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 52
eBay Inc 1599 52
МКБ - Московский кредитный банк 416 48
Совкомбанк ПАО 203 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 46
РЖД - Российские железные дороги 1625 45
НСПК - Национальная система платежных карт 616 44
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 41
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 293 41
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 62 40
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 40
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 38
Открытие ФК - Росгосстрах 292 38
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 464
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 458
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 285
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 266
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 113
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 106
Президент Российской Федерации 3726 96
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 853 95
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 88
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 87
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 87
Судебная власть - Judicial power 2100 85
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 85
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 84
Федеральное казначейство России 1552 78
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 76
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 71
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 59
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 56
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 55
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2876 53
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 52
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 38
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 38
Правительство Москвы 1997 34
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 30
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 24
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 23
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 21
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 197 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 87
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 51
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 23
АРБ - Ассоциация российских банков 205 19
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 12
АФТ - Ассоциация Финтех 60 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 11
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 7
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 6
4CIO 710 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 6
Единая Россия - Политическая партия 264 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 76 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 439 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 2
OWASP - Open Web Application Security Project 72 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Linux Foundation 174 2
WiMAX Forum 68 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 24 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 1604
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 1179
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 821
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Google Android 12593 213
Microsoft Windows 2000 12695 198
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4134 169
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Apple iOS 6824 140
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 129
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 75
Microsoft Windows 14474 72
Apple - App Store 2612 71
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Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 611 66
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 66
Apple Pay 460 65
Apple iPad 3742 54
Microsoft Office 3449 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2912 53
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3285 52
Linux OS 8289 50
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 45
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 43
Oracle Java - язык программирования 2771 43
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 43
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 407 42
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 63 41
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 40
СКБ Контур - Контур.Фокус 709 39
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 37
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1055 36
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 35
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 35
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 35
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 189 34
Apple Safari - браузер 800 33
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 33
Microsoft Skype 1978 33
Путин Владимир 2740 66
Рейман Леонид 1031 48
Паршин Максим 275 31
Медведев Дмитрий 1631 30
Мишустин Михаил 482 30
Греф Герман 367 27
Шадаев Максут 640 25
Чернышенко Дмитрий 432 23
Ананьев Дмитрий 78 22
Фомичев Андрей 69 21
Ким Борис 74 20
Ананьев Алексей 108 20
Висящев Андрей 64 19
Брюквин Юрий 289 18
Кочетков Владислав 247 18
Викулин Александр 17 17
Дробышевский Михаил 53 17
Федорова Олеся 60 17
Френкель Лев 51 17
Зенкин Денис 262 16
Щеголев Игорь 691 16
Касперская Наталья 269 15
Оганесян Ашот 104 15
Аксаков Анатолий 123 14
Малис Александр 157 14
Попов Анатолий 106 14
Грибов Андрей 73 14
Чугунов Никита 66 13
Лагуткин Олег 18 13
Орловский Виктор 348 13
Ульянов Владимир 158 13
Кулик Вадим 143 12
Никифоров Николай 1172 12
Тиньков Олег 44 12
Масленникова Анастасия 35 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 12
Арлазаров Владимир 162 12
Макаров Станислав 117 12
Попов Алексей 330 12
Романенко Андрей 90 11
Россия - РФ - Российская федерация 123340 2809
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 922
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 403
Европа 21329 359
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15031 320
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13193 306
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 229
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15127 199
Германия - Федеративная Республика 12022 195
Украина 7287 181
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 173
Казахстан - Республика 4860 144
Япония 12936 124
Франция - Французская Республика 7089 107
Южная Корея - Республика 6295 105
Россия - УФО - Екатеринбург 3336 99
Азия - Азиатский регион 4665 86
Нидерланды 3312 84
Беларусь - Белоруссия 4292 83
Канада 4712 82
Россия - СФО - Новосибирск 3729 80
Индия - Республика 5080 64
Турция - Турецкая республика 2076 64
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2560 63
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Европа Восточная 3001 59
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 56
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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