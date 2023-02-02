Индексная книга CNews*
Кредитование Сrediting Заём
Публикаций - 5255, упоминаний - 6495
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2740 66
|Рейман Леонид 1031 48
|Паршин Максим 275 31
|Медведев Дмитрий 1631 30
|Мишустин Михаил 482 30
|Греф Герман 367 27
|Шадаев Максут 640 25
|Чернышенко Дмитрий 432 23
|Ананьев Дмитрий 78 22
|Фомичев Андрей 69 21
|Ким Борис 74 20
|Ананьев Алексей 108 20
|Висящев Андрей 64 19
|Брюквин Юрий 289 18
|Кочетков Владислав 247 18
|Викулин Александр 17 17
|Дробышевский Михаил 53 17
|Федорова Олеся 60 17
|Френкель Лев 51 17
|Зенкин Денис 262 16
|Щеголев Игорь 691 16
|Касперская Наталья 269 15
|Оганесян Ашот 104 15
|Аксаков Анатолий 123 14
|Малис Александр 157 14
|Попов Анатолий 106 14
|Грибов Андрей 73 14
|Чугунов Никита 66 13
|Лагуткин Олег 18 13
|Орловский Виктор 348 13
|Ульянов Владимир 158 13
|Кулик Вадим 143 12
|Никифоров Николай 1172 12
|Тиньков Олег 44 12
|Масленникова Анастасия 35 12
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 12
|Арлазаров Владимир 162 12
|Макаров Станислав 117 12
|Попов Алексей 330 12
|Романенко Андрей 90 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.