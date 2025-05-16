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Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет

Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники будет способствовать расширению импортозамещения в данных сферах, заявил в рамках заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Об этом CNews сообщили представители МСП.

«Минпромторгом России совместно с Корпорацией МСП запущена льготная программа кредитования станкостроения и роботехники, предусматривающая уникальные условия для производственного сектора. Реализация этой программы позволит поддержать российских производителей, участвующих сегодня в важной работе по обеспечению импортозамещения. Торгово-промышленная палата готова активно подключаться к работе по отбору российских производителей, учитывая большой накопленный опыт в части экспертизы для формирования реестра российской промышленной продукции», — сказал он.

О том, что МСП-производители станков и промышленных роботов смогут получать кредиты по льготной ставке от 5% годовых, было объявлено 10 марта 2025 г. Программу запустили совместно Минпромторг России и Корпорация МСП. Согласно условиям льготной программы, производители станков и промышленных роботов могут привлекать от 30 до 200 млн руб. для реализации инвестиционных проектов или на оборотные цели. Максимальный срок финансирования — пять лет.

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Заявки на льготные кредиты принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ. Кредитование осуществляется через «МСП Банк». Для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита.

Заседание совета директоров Корпорации МСП состоялось 16 мая, его провел Председатель Совета директоров, министр экономического развития России Максим Решетников. В обсуждении итогов работы Корпорации в 2024 г. и планов на текущий год и период до 2030 г. принимали участие замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, председатель «Деловой России» Алексей Репик, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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