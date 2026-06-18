Индексная книга (каталог) CNews*
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Шувалов Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 91
Шувалов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 22
|Путин Владимир 3454 18
|Рейман Леонид 1065 14
|Никифоров Николай 1138 12
|Щеголев Игорь 699 10
|Дроздов Игорь 45 7
|Юрченко Евгений 133 6
|Родионов Иван 73 5
|Малофеев Константин 118 5
|Никифорова Светлана 34 5
|Силуанов Антон 84 5
|Ряузов Никита 18 4
|Манасов Марлен 22 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Вексельберг Виктор 155 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Сурков Владислав 73 3
|Семенов Вадим 65 3
|Бутрин Михаил 18 3
|Греф Герман 485 3
|Собянин Сергей 538 3
|Касперский Евгений 337 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Шохин Александр 36 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Орешкин Максим 35 2
|Ливинский Павел 10 2
|Мантуров Денис 126 2
|Минниханов Рустам 122 2
|Клименко Герман 51 2
|Киселев Александр 115 2
|Лопатин Артем 7 2
|Лавров Сергей 30 2
|Николаев Александр 45 2
|Бортников Александр 30 2
|Миллер Алексей 21 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Потанин Владимир 91 2
|Рустелеком ТК 305 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.