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Шувалов Игорь


03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
01.02.2021 Минцифры России поддержит цифровизацию РЖД в рамках программы льготного кредитования 1
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 2
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 1
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 3
20.02.2019 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства 1
04.02.2019 «Газпром» раскроет сроки и источники финансирования своего перехода на российское ПО 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
10.01.2019 Власти дали госорганам пять лет, чтобы полностью перейти на российское ПО 1
17.12.2018 «Ростелекому», Сбербанку и «Почте России» запретили иностранное ПО 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
03.05.2017 Минкомсвязи предлагает госкомпаниям выплачивать дань, покупая иностранное ПО 1
20.07.2016 Госкомпании против российского ПО. В рядах сопротивления «Аэрофлот» и другие 2
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
14.07.2015 Путин благословил использование в России биткоинов 1
19.06.2015 Правительству РФ предложили повысить эффективность работы отечественных кластеров 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 1
30.03.2015 Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном 3
29.10.2014 Список операторов электронных торгов в 2015 г. останется неизменным 1
28.10.2014 Юристы не понимают, как будет работать закон о хранении данных россиян внутри страны 1
20.10.2014 Власти могут отказаться от закручивания гаек интернет-торговле 1
15.10.2014 Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей 1
03.10.2014 Минфин предложил штрафовать на 1 млн руб. за биткоины и за информацию о них 1
07.07.2014 Депутаты не стали бороться с незаконными фотографиями в интернете 1
18.06.2014 Обеспечительные требования к Visa и Mastercard могут быть значительно снижены 1
17.06.2014 MasterCard объявила тендер на предоставление услуг межбанковского процессинга в России 1
28.03.2014 Главой Росреестра стал аудитор Счетной палаты, проверявший ведомство в 2013 г. 1
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком» 1
14.11.2013 В России создается «министерство копирайта» 1
30.10.2013 Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей 1
19.09.2013 «Техносерв Консалтинг» создает информационную систему в медицинском центре ДВФУ 1
26.04.2013 Государство готово расстаться с "Ростелекомом" за $5 млрд 1

Публикаций - 64, упоминаний - 71

Шувалов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 18
Microsoft Corporation 11127 5
Ростелеком Связьинвест 702 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Yandex - Яндекс 4101 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Автодория 37 2
ГЛОНАСС АО 82 2
АФК Система ПАО 996 2
SAP SE 3216 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Ангстрем-Т 95 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Samsung Electronics 5702 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Fly 123 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Explay - Эксплей 165 1
Prestigio 167 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Google LLC 7161 1
ВолгаТелеком 219 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
МаксимаТелеком 102 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Alibaba Group 298 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Intel Corporation 4192 1
Telegram Group 702 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Почта России ПАО 1574 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Аэрофлот 493 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпром ПАО 524 2
Сотка Высоток 4 2
ВЭБ.РФ Байкал.центр - Центр развития Байкальского региона 1 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Бинбанк 184 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Альфа-Групп 324 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 16
Правительство РФ 2207 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Президент Российской Федерации 1441 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Администрация Президента РФ 269 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Администрация Байкальского городского поселения - Байкальское муниципальное образование 1 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЛДПР 69 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Big Data - Большие данные 1136 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Google Android 10751 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Opera - Браузер 637 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Yandex.Kit 16 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Развивай.РФ 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Путин Владимир 1828 12
Медведев Дмитрий 1434 8
Никифоров Николай 1126 8
Дворкович Аркадий 169 4
Силуанов Антон 52 4
Вексельберг Виктор 97 3
Песков Дмитрий 65 2
Ливинский Павел 10 2
Клименко Герман 31 2
Лопатин Артем 7 2
Приданцев Сергей 82 2
Володин Вячеслав 62 2
Николаев Александр 15 2
Никифорова Светлана 33 2
Чемезов Сергей 121 2
Белоусов Андрей 53 2
Добродеев Борис 83 2
Рейман Леонид 413 2
Миллер Алексей 13 2
Белозеров Олег 19 2
Акимов Максим 167 2
Юрченко Евгений 75 2
Собянин Сергей 211 2
Греф Герман 205 2
Костин Андрей 45 1
Чубайс Анатолий 106 1
Ковнир Евгений 71 1
Новиков Евгений 39 1
Иванов Андрей 40 1
Волож Аркадий 181 1
Шохин Александр 21 1
Лихачев Алексей 20 1
Усманов Алишер 241 1
Осеевский Михаил 221 1
Бунина Елена 27 1
Носков Константин 201 1
Ефимов Владимир 32 1
Борисов Юрий 91 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Иркутская область - Байкальск 9 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Франция - Французская Республика 2136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Свердловская область 807 1
США - Вашингтон 334 1
Арктика 141 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - Иннополис 292 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Образование в России 341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Сельское хозяйство 12 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
РАН - Российская академия наук 317 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
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