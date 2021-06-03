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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шувалов Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 71
Шувалов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 12
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Дворкович Аркадий 169 4
|Силуанов Антон 52 4
|Вексельберг Виктор 97 3
|Песков Дмитрий 65 2
|Ливинский Павел 10 2
|Клименко Герман 31 2
|Лопатин Артем 7 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Николаев Александр 15 2
|Никифорова Светлана 33 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Добродеев Борис 83 2
|Рейман Леонид 413 2
|Миллер Алексей 13 2
|Белозеров Олег 19 2
|Акимов Максим 167 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Собянин Сергей 211 2
|Греф Герман 205 2
|Костин Андрей 45 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Новиков Евгений 39 1
|Иванов Андрей 40 1
|Волож Аркадий 181 1
|Шохин Александр 21 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Усманов Алишер 241 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Бунина Елена 27 1
|Носков Константин 201 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Борисов Юрий 91 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Шадаев Максут 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766609, в очереди разбора - 670294.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru