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Шувалов Игорь

СОБЫТИЯ


18.06.2026 VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома 1
16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет 1
24.04.2025 Выручка резидентов «Сколково» в 2024 г. выросла на 38% 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
19.04.2024 Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40% 1
15.04.2024 Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России 1
12.04.2024 Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов 1
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей 1
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний 1
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital 1
25.12.2023 Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям 1
14.11.2023 Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей 1
25.05.2023 Фонд «Сколково» по итогам 2022 года достиг поставленных КПЭ в полном объеме 1
14.03.2023 К 2025 году в «Сколково» будет почти 5 тысяч стартапов 1
21.12.2022 Совет директоров «Сколково» утвердил план поддержки стартапов на 2023-2025 годы 1
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ 1
14.04.2022 Университет Иннополис и Сколтех начнут совместно обучать бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» 1
03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
01.02.2021 Минцифры России поддержит цифровизацию РЖД в рамках программы льготного кредитования 1
29.12.2020 Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов 2
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 1
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 2
20.02.2019 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства 1
04.02.2019 «Газпром» раскроет сроки и источники финансирования своего перехода на российское ПО 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
10.01.2019 Власти дали госорганам пять лет, чтобы полностью перейти на российское ПО 1
17.12.2018 «Ростелекому», Сбербанку и «Почте России» запретили иностранное ПО 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
03.05.2017 Минкомсвязи предлагает госкомпаниям выплачивать дань, покупая иностранное ПО 1
20.07.2016 Госкомпании против российского ПО. В рядах сопротивления «Аэрофлот» и другие 1
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
14.07.2015 Путин благословил использование в России биткоинов 1

Публикаций - 86, упоминаний - 91

Шувалов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Startobaza - Стартобаза 38 5
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Автодория 44 5
Stereotech - Стереотек 48 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Oracle Corporation 7074 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Яблочков Зарядные станции 46 3
Ovision - Овижн 53 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МегаФон 10742 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Fly 214 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Google LLC 12690 2
Beorg - Биорг 130 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Samsung Electronics 11065 2
SAP SE 5601 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
Softline - Софтлайн 3743 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
ГЛОНАСС АО 278 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Eaton 80 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Почта России ПАО 2370 7
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 5
Рапид Био 102 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Центр-Сервис 7 3
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Групп 745 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 2
Сотка Высоток 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
ВЭБ.РФ - Развивай.РФ 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
ROBBO LMS - ROBBO Learning Management System 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Amazon Coin 2 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
FreeCAD 10 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
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