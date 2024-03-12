«Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний

Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта «Сколково» без прохождения экспертизы. Присвоение статуса будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Это решение принял совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Оно вступит в силу после согласования с попечительским советом фонда.

Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов.

Еще одно изменение, поддержанное советом директоров, — преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «Мы рассмотрели и одобрили подход по участию “Сколково” в программе по поддержке малых технологических компаний (МТК), которая реализуется Правительством совместно с организациями развития группы ВЭБ.РФ. Принятое решение предусматривает настройку регуляторики Фонда и его инструментов поддержки, в частности, микрогрантов. Рассчитываем, что это позволит дополнительно поддержать отечественных разработчиков перспективных технологий. Ведь небольшие компании вносят важный вклад в достижение технологического суверенитета страны».

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», сказал: «Фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта “Сколково”, являющихся малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 млн руб. Для участников проекта “Сколково”, которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохранили возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, член совета директоров фонда «Сколково», отметил: «Упрощение этого порядка должно положительно отразиться на востребованности мер поддержки и в конечном счете на развитии технологического предпринимательства в стране. А это уже наша общая цель, поскольку “Сбер” со своей стороны активно поддерживает предпринимательский сектор, стартапы, подростков, желающих стать технологическими предпринимателями, и культуру инноваций в целом. У нас есть образовательные программы по технологическому предпринимательству для разных целевых аудиторий, акселераторы и онлайн-платформа SberUnity, объединяющая стартапы, инвесторов и корпорации. С коллегами из фонда мы выстроили продуктивные отношения. Так, с прошлого года студенческие стартапы-выпускники акселератора SberStudent по упрощенному процессу становятся участниками программы возмещения инвестиций, оператором которой выступает фонд “Сколково”. Она позволяет частным инвесторам возместить до 50% своих вложений в студенческие стартапы».

В состав комитета по стратегии включен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев, а в состав комитета по городскому развитию вошел вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов.