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Ведяхин Александр


07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды 1
03.09.2021 «Сбер» представил ИИ-решение для диалога с аудиторией SberVox 1
02.09.2021 «Сбер» расширил линейку ИИ-продуктов для ритейла 1
02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек 2
23.07.2021 «Сбер» первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом 1
20.07.2021 «Сбер» представил свои разработки на основе ИИ в медицине 1
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1
18.05.2021 «Сбер» запустил приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по дыханию и кашлю 1
17.03.2021 Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов 1
17.03.2021 Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов 1
29.01.2021 Нейросеть «Сбера» ruGPT-3 стала вдвое «умнее» 1
12.01.2021 «Сбер» разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19 1
27.11.2020 Сбер представит на AI Journey новые решения в сфере ИИ 1
26.11.2020 Сбер усовершенствовал рейтинг русскоязычных нейросетей 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 1
09.11.2020 Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка 1
15.10.2020 Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 1
12.10.2020 Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ 1
30.09.2020 Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных 1
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
27.08.2020 Сбербанк: концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники задает безопасный режим развития новых технологий 1
27.08.2020 Сбербанк прокомментировал принятие концепции регулирования ИИ и робототехники 1
26.05.2020 Сбербанк запустил бесплатный онлайн-курс для школьников по машинному обучению 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
21.05.2020 В Сбербанке рассказали о об планах использования ИИ для борьбы с COVID-19 1
23.01.2020 Сбербанк провел дискуссию на тему искусственного интеллекта в рамках форума в Давосе 2
20.12.2019 Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1
05.06.2019 В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта 1
28.03.2019 Сбербанк запустил бесплатные услуги и регистрацию самозанятых через «Сбербанк Онлайн» 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
12.09.2018 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1
30.07.2018 Сбербанк объявил о старте конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «Классик AI» 1
13.03.2018 Сбербанк запустил проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Ведяхин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Cognitive Pilot 35 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Microsoft Corporation 11168 2
Huawei 2733 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
Intel Corporation 4204 2
3779 2
Алгоритмика 12 1
OpenAI 17 1
Oracle Siebel 131 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Microsoft Asia 1 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
Сбербанк СберМедИИ 10 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Цифра ГК 116 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
BI.Zone 44 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
IBM 3557 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 39
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ВТБ24 583 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Газпром нефть 382 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Яндекс.Такси 271 1
О2О Delivery club 153 1
Visa International 1346 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Правительство РФ 2208 3
Совет Европы 28 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Президент Российской Федерации 1442 2
CAHAI - Council of Europe and Artificial Intelligence - Специальный комитет Совета Европы по искусственному интеллекту 1 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Google Android 10751 2
Сбер Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 2 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Microsoft AI for Health 3 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Сбербанк Вместе 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
АПК Минсельхоза России 2 1
IBM FileNet 55 1
Apple macOS VoiceOver 24 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Google BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 5 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple iOS 5742 1
Ковнир Евгений 71 4
Незнамов Андрей 7 4
Ускова Ольга 128 3
Ханин Александр 42 2
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
Тарасенко Оксана 10 2
Положевец Петр 4 2
Черток Андрей 3 2
Авербах Владимир 121 2
Месропян Владимир 13 2
Онищенко Владислав 41 2
Бунина Елена 27 2
Корня Алексей 73 2
Лысенко Эдуард 209 2
Носков Константин 202 2
Греф Герман 205 2
Акимов Максим 167 2
Бернер Михаил 9 1
Кравцов Сергей 39 1
Браверман Анатолий 4 1
Орловский Виктор 229 1
Войнов Юрий 2 1
Минкин Юрий 12 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Маяковский Владимир 1 1
Есенин Сергей 4 1
Волошин Максим 2 1
Еременко Максим 6 1
Осеевский Михаил 221 1
Иванченко Алексей 8 1
Блок Александр 2 1
Кулешов Александр 15 1
Гаричев Сергей 1 1
Колюбин Сергей 1 1
Чайка Юрий 21 1
Павленко Анастасия 1 1
Трубников Григорий 2 1
Пивоваров Игорь 4 1
Пушкин Александр 11 1
Фурсин Алексей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Томская область 424 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Калужская область 575 1
СберКласс - Школьная цифровая платформа 2 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Орловская область 135 1
Северный Кавказ 138 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Мировой океан 13 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Курская область 341 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Красноярск 853 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Канада 1311 1
Россия - Севастополь 420 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Европа 3788 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
The Wall Street Journal 710 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Tractica 7 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Час кода - международное движение 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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