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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ведяхин Александр

СОБЫТИЯ


20.06.2025 Александр Ведяхин: в России создают открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту

до представителей вузов, НИИ и госструктур. Интерфейс поддерживает русские и английские названия организаций, а также транслитерацию фамилий. В ближайшее время планируется расширить базу в два раза. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы впервые собрали в одном месте десятки тысяч научных работ российских авторов по ИИ. Это дает возможность объективно о
18.06.2025 Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин объявил о том, что Альянс в сфере ИИ скоро запустит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hu
07.06.2024 Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году

ные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 г. эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке составит 400–450 млрд руб. чистой прибыли. В 2023 г. эта технология уже дала 1 трлн руб. доп
17.05.2024 Для контроля за целевым использованием средств для выдачи кредитов по госпрограммам в Сбербанке применяется искусственный интеллект

к в банке осуществляется такой аудит, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как отметил Александр В
15.03.2024 Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана

В Татарстане Сбербанк реализует целый ряд проектов в области цифровизации в различных сферах и отраслях экономики. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В 120 медицинских учреждениях Республики Татарстан установлен умный помощник врача «ТОП-3» от Сбербанка. Он

Публикаций - 180, упоминаний - 185

Ведяхин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 22
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 15
Yandex - Яндекс 9215 11
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Telegram Group 2940 8
Microsoft Corporation 25774 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
ИИ-Технологии 308 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Social Data Hub - SocialDataHub 21 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Huawei 4675 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 2
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 2
Meta AI - Facebook AI Research 8 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
OpenAI 541 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Microsoft Asia 3 1
Nvidia Corp 4002 1
Capgemini Consulting 131 1
Dream Industries 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 177
Газпром нефть 725 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
РЭО - Российский экологический оператор 16 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Геометрия НПО 165 2
101Hotels.com 456 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Банк 1979 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
eApteka.ru - eАптека 4 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 1
Верный - торговая сеть 326 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
Bombardier Inc 27 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Росстандарт - РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Евросоюз - CAHAI - Council of Europe and Artificial Intelligence - Специальный комитет Совета Европы по искусственному интеллекту 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 144
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 38
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 11
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1369 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 180 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 26
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 10
AIRI - FusionBrain 32 6
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 5
Linux OS 11533 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 4
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 4
Python PyTorch 67 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 11 3
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 38 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Google Android 15243 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 2
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Сбер - Сбербанк Вместе 13 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 2
Сбер - Sber Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 3 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Py-Boost 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers - ModernBERT 28 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Банк в кармане - Мобильный банк 35 1
Stafory - робот Вера 377 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Apple macOS VoiceOver 34 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
IBM FileNet 140 1
Bombardier Challenger 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Apple Локатор 87 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Чернышенко Дмитрий 580 6
Путин Владимир 3454 5
Греф Герман 485 5
Незнамов Андрей 11 4
Ковнир Евгений 75 4
Орешкин Максим 35 3
Авербах Владимир 127 3
Белевцев Андрей 115 3
Кулешов Александр 29 3
Воробьев Валерий 13 3
Положевец Петр 7 3
Буцаев Денис 6 3
Ханин Александр 51 3
Шадаев Максут 1210 3
Корня Алексей 80 3
Ускова Ольга 174 3
Бунина Елена 35 3
Онищенко Владислав 98 2
Месропян Владимир 16 2
Дроздов Игорь 45 2
Решетников Максим 46 2
Черток Андрей 3 2
Браверман Анатолий 6 2
Кравцов Сергей 63 2
Гаричев Сергей 3 2
Оселедец Иван 51 2
Курпатов Андрей 6 2
Артамонов Игорь 16 2
Тарасенко Оксана 12 2
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
Близнюк Станислав 21 2
Бочаров Андрей 9 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Davies Mike - Дэвис Майк 2 2
Акимов Максим 192 2
Носков Константин 241 2
Лысенко Эдуард 317 2
Добродеев Борис 97 2
Хасис Лев 105 2
Теплов Олег 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Индия - Bharat 5869 7
Казахстан - Республика 6047 5
Европа 24962 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 4
Сербия - Республика 375 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Куба - Республика 417 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Канада 5081 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
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МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
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