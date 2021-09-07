Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ведяхин Александр
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Публикаций - 43, упоминаний - 45
Ведяхин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2487 4
|Yandex - Яндекс 4103 3
|Cognitive Pilot 35 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Huawei 2733 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
|Intel Corporation 4204 2
|1С 3779 2
|Алгоритмика 12 1
|OpenAI 17 1
|Oracle Siebel 131 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Microsoft Asia 1 1
|Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
|Сбербанк СберМедИИ 10 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Сбербанк Деловая среда 37 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|СберДевайсы - SberDevices 47 1
|Цифра ГК 116 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
|BI.Zone 44 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|IBM 3557 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Ковнир Евгений 71 4
|Незнамов Андрей 7 4
|Ускова Ольга 128 3
|Ханин Александр 42 2
|Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
|Тарасенко Оксана 10 2
|Положевец Петр 4 2
|Черток Андрей 3 2
|Авербах Владимир 121 2
|Месропян Владимир 13 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Бунина Елена 27 2
|Корня Алексей 73 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Носков Константин 202 2
|Греф Герман 205 2
|Акимов Максим 167 2
|Бернер Михаил 9 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Браверман Анатолий 4 1
|Орловский Виктор 229 1
|Войнов Юрий 2 1
|Минкин Юрий 12 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Маяковский Владимир 1 1
|Есенин Сергей 4 1
|Волошин Максим 2 1
|Еременко Максим 6 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Иванченко Алексей 8 1
|Блок Александр 2 1
|Кулешов Александр 15 1
|Гаричев Сергей 1 1
|Колюбин Сергей 1 1
|Чайка Юрий 21 1
|Павленко Анастасия 1 1
|Трубников Григорий 2 1
|Пивоваров Игорь 4 1
|Пушкин Александр 11 1
|Фурсин Алексей 100 1
|The Wall Street Journal 710 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru