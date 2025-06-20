Александр Ведяхин: в России создают открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту до представителей вузов, НИИ и госструктур. Интерфейс поддерживает русские и английские названия организаций, а также транслитерацию фамилий. В ближайшее время планируется расширить базу в два раза. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы впервые собрали в одном месте десятки тысяч научных работ российских авторов по ИИ. Это дает возможность объективно о

Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин объявил о том, что Альянс в сфере ИИ скоро запустит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hu

Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году ные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 г. эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке составит 400–450 млрд руб. чистой прибыли. В 2023 г. эта технология уже дала 1 трлн руб. доп

Для контроля за целевым использованием средств для выдачи кредитов по госпрограммам в Сбербанке применяется искусственный интеллект к в банке осуществляется такой аудит, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как отметил Александр В