Ведяхин Александр

Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1

Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов 1

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Сбер представит на AI Journey новые решения в сфере ИИ 1

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Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка 1

Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 1

Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ 1

Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных 1

Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 1

Сбербанк прокомментировал принятие концепции регулирования ИИ и робототехники 1

Сбербанк провел дискуссию на тему искусственного интеллекта в рамках форума в Давосе 2

VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1

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