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Ведяхин Александр
СОБЫТИЯ
|20.06.2025
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Александр Ведяхин: в России создают открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту
до представителей вузов, НИИ и госструктур. Интерфейс поддерживает русские и английские названия организаций, а также транслитерацию фамилий. В ближайшее время планируется расширить базу в два раза. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы впервые собрали в одном месте десятки тысяч научных работ российских авторов по ИИ. Это дает возможность объективно о
|18.06.2025
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Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин объявил о том, что Альянс в сфере ИИ скоро запустит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hu
|07.06.2024
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Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году
ные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 г. эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке составит 400–450 млрд руб. чистой прибыли. В 2023 г. эта технология уже дала 1 трлн руб. доп
|17.05.2024
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Для контроля за целевым использованием средств для выдачи кредитов по госпрограммам в Сбербанке применяется искусственный интеллект
к в банке осуществляется такой аудит, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как отметил Александр В
|15.03.2024
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Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана
В Татарстане Сбербанк реализует целый ряд проектов в области цифровизации в различных сферах и отраслях экономики. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В 120 медицинских учреждениях Республики Татарстан установлен умный помощник врача «ТОП-3» от Сбербанка. Он
Ведяхин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 580 6
|Путин Владимир 3454 5
|Греф Герман 485 5
|Незнамов Андрей 11 4
|Ковнир Евгений 75 4
|Орешкин Максим 35 3
|Авербах Владимир 127 3
|Белевцев Андрей 115 3
|Кулешов Александр 29 3
|Воробьев Валерий 13 3
|Положевец Петр 7 3
|Буцаев Денис 6 3
|Ханин Александр 51 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Корня Алексей 80 3
|Ускова Ольга 174 3
|Бунина Елена 35 3
|Онищенко Владислав 98 2
|Месропян Владимир 16 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Решетников Максим 46 2
|Черток Андрей 3 2
|Браверман Анатолий 6 2
|Кравцов Сергей 63 2
|Гаричев Сергей 3 2
|Оселедец Иван 51 2
|Курпатов Андрей 6 2
|Артамонов Игорь 16 2
|Тарасенко Оксана 12 2
|Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
|Близнюк Станислав 21 2
|Бочаров Андрей 9 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
|Davies Mike - Дэвис Майк 2 2
|Акимов Максим 192 2
|Носков Константин 241 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Добродеев Борис 97 2
|Хасис Лев 105 2
|Теплов Олег 31 1
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