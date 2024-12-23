Близнюк Станислав
Близнюк Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Греф Герман 419 2
|Ханин Александр 49 1
|Мальков Антон 44 1
|Измайлов Дмитрий 7 1
|Гордон Мария 1 1
|Кириченко Михаил 5 1
|Кириллов Антон 3 1
|Хаджитофи Маргарита 1 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Зубов Игорь 4 1
|Годовиков Антон 26 1
|Баранов Денис 17 1
|Горкавенко Дмитрий 4 1
|Ивашкевич Евгений 9 1
|Мартынюк Александр 13 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
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