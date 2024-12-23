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Близнюк Станислав



23.12.2024 МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ 1
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
28.11.2023 Искусственный интеллект вгоняет мир в нищету. Работа у людей останется, но платить за нее будут копейки 1
28.11.2023 «Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения 1
10.11.2023 Россию заполонили «второсортные» ИТ-шники. Качественных специалистов разобрали, в остальных из-за дефицита кадров работодатели бросаются деньгами 1
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 1
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance 1
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
07.10.2020 «Тинькофф» запустил финансовый мессенджер в суперприложении 1
22.01.2018 «Тинькофф Бизнес» и Uber запустили в Москве совместный проект 1
26.12.2016 «Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Близнюк Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 4
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Just Look - Jump.Finance КЭДО 4 1
Just Look - Джаст Лук 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Прогноз 1650 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Selectel - Селектел 385 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Uber 330 1
Unsplash 764 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 5
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 2
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 9 1
Тинькофф - Тинькофф Мессенджер - TiMe - Tinkoff Messenger - мессенджер 3 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
Шадаев Максут 1008 2
Греф Герман 419 2
Ханин Александр 49 1
Мальков Антон 44 1
Измайлов Дмитрий 7 1
Гордон Мария 1 1
Кириченко Михаил 5 1
Кириллов Антон 3 1
Хаджитофи Маргарита 1 1
Кисляков Евгений 93 1
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Годовиков Антон 26 1
Баранов Денис 17 1
Горкавенко Дмитрий 4 1
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Мартынюк Александр 13 1
Садовничий Виктор 60 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Европа 21767 1
Казахстан - Республика 5526 1
Армения - Республика 2280 1
Индия - Bharat 5434 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 2
Образование в России 2191 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Forbes - Форбс 817 1
The Banker 6 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Ведомости 996 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Тинькофф - Центральный университет 8 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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