«Т-Технологии» раскрывает операционные результаты группы за март 2025 г.

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объявляет сокращенные операционные результаты деятельности за март 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Т-Технологий».

Операционные показатели и финансовые метрики по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей Группы. Консолидированная отчетность группы по МСФО за I квартал 2025 г. будет раскрыта в мае 2025 г.

Общее количество клиентов экосистемы превысило 50 млн, увеличившись на 19% год к году. Количество активных пользователей экосистемы выросло на 15% год к году и достигло 33,3 млн. Общий объем покупок по картам за январь-март 2025 г. составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 22% год к году. Консолидированный кредитный портфель составил 2,6 трлн руб., показав незначительный рост год к году и к февралю. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15% год к году, превысив 5 трлн руб.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк: «Число клиентов экосистемы «Т» впервые превысило 50 млн человек по итогам марта 2025 г. Сегодня каждый третий житель России — наш клиент. За пять лет клиентская база сервисов «Т» выросла в пять раз. Каждый день более 15 млн человек решают повседневные задачи, заходя в наши приложения. При этом половина наших активных клиентов пользуются минимум двумя сервисами «Т». Клиенты доверяют нам более пяти трлн руб. и постоянно увеличивают транзакционную активность: в I квартале 2025 г. объем покупок увеличился на 22%, достигнув 2,3 трлн руб. Все это подтверждает успешность нашей бизнес-модели с фокусом на рост за счет расширения лояльной клиентской базы, повышения ее вовлеченности с помощью развития технологий, а также поддержания стабильной высокой доходности на капитал. Операционные тренды, которые мы наблюдаем по итогам первых трех месяцев работы, подтверждают те прогнозы, которые мы озвучили ранее на 2025 г.: рост чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%. Мы продолжаем развивать технологии, нацеленные на дальнейшее улучшение пользовательского опыта в нашей экосистеме. В рамках развития концепции дофамин-банкинга в нашем приложении появился первый онлайн-сервис для получения налоговых вычетов в несколько кликов. Мы также запустили уникальную службу поддержки на языке жестов по видеосвязи для клиентов «Т» с особенностями слуха. Развитие продуктов Группы сопровождается регулярной научной работой в области ИИ: новое открытие наших ученых позволит лучше понимать логику ИИ, повышая точность и качество ответов. По итогам марта «Т-Технологии» впервые вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний по данным «народного портфеля» Мосбиржи. В интересах наших акционеров мы продолжаем сочетать опережающий рост диверсифицированного бизнеса с высокой эффективностью и регулярными дивидендами».

Ключевые операционные показатели

Общее число клиентов экосистемы «Т» увеличилось на 19% год к году и превысило 50 млн человек (на конец марта 2024 г. — 41,9 млн).

Число активных клиентов, которые пользуются нашими сервисами хотя бы раз в месяц, выросло на 15% за год и составило 33,3 млн человек (на конец марта 2024 г. — 29 млн).

Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) увеличилось на 14% год к году, до 33,3 млн человек (на конец марта 2024 г. — 29,1 млн).

Количество активных пользователей приложений в день (DAU) выросло на 18% год к году, до 15,5 млн человек (на конец марта 2024 г. — 13,2 млн).

Общий объем покупок клиентов за январь-март 2025 г. составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 22% год к году (за январь-март 2024 г. — 1,9 трлн руб.).

Ключевые финансовые показатели

Консолидированный кредитный портфель группы на конец марта 2025 г. составил 2,6 трлн руб. Он незначительно увеличился по сравнению как с мартом 2024 г., так и с предыдущим месяцем, несмотря на ужесточение регулирования кредитного рынка и высокие процентные ставки.

Средства клиентов на счетах выросли на 9,3% год к году и составили 3,6 трлн руб. Объем средств физических лиц показал значительный рост год к году, увеличившись на 31% до более 2,8 трлн рублей. При этом суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, а также активов под управлением составил 5,2 трлн руб., увеличившись на 15% год к году.

Совокупный инвестиционный портфель группы увеличился на 31% год к году, до 1,6 трлн руб. В марте произошло незначительное перераспределение средств корпоративных клиентов между текущими счетами и инвестиционными инструментами на фоне снижения фондового рынка.

Прибыль банковского бизнеса группы в январе-марте 2025 г. составила 15 млрд руб. без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ в начале года. Эти корректировки уже были отражены в отчетности МСФО за предыдущие периоды, поэтому не влияют на консолидированную результаты группы по МСФО.

Прибыль банковских подразделений по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы. Поэтому мы не рекомендуем инвесторам использовать показатели прибыли по РСБУ в качестве основы для определения трендов общегрупповой прибыли по МСФО.

Достаточность капитала

Общий капитал «Т-Банка» по РСБУ на конец марта 2025 г. составил 506 млрд руб. Группа с запасом выполняет требования ЦБ по достаточности капитала.