MAU Monthly Active Users Ежемесячные активные пользователи
MAU и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 208 3
|Путин Владимир 3171 3
|Греф Герман 419 2
|Носик Антон 106 2
|Ахмеров Тимур 87 2
|Буяджи Павел 20 2
|Артамонова Анна 183 2
|Цыбульников Вячеслав 74 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Попов Алексей 336 2
|Андреев Алексей 21 2
|Парфенов Сергей 12 2
|Мучник Феликс 68 2
|Коробова Анна 25 2
|Ромахин Дмитрий 2 2
|Алдошин Олег 27 2
|Бровко Александр 10 2
|Самойленко Игорь 32 2
|Лацанич Василь 106 1
|Добродеев Борис 95 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Мамут Александр 129 1
|Березкин Григорий 40 1
|Завадский Марк 15 1
|Бойцов Петр 4 1
|Брусилова Елена 7 1
|Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
|Горыня Кирилл 24 1
|Близнюк Станислав 14 1
|Генс Филипп 41 1
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|Лебедев Артемий 99 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
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