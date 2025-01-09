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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
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MAU Monthly Active Users Ежемесячные активные пользователи



09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 1
23.12.2024 Антон Мужельский -

Антон Мужельский, ВЭБ.РФ: Наша стратегическая цель — создать максимальный цифровой комфорт для сотрудников

 1
23.12.2024 МТС: приморцы проводят онлайн-встречи и вебинары до полуночи 1
17.12.2024 Россиянки примерили косметику онлайн более 600 тысяч раз за год: исследование «Мегамаркета» 1
13.12.2024 МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска 1
13.12.2024 В «Яндекс Картах» появились городские зимние развлечения по всей России 1
06.12.2024 NUUM отмечает год с момента запуска: 4,5 миллиона установок и миллионы пользователей 1
19.11.2024 Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами 1
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области 1
08.11.2024 10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах 1
06.11.2024 Отслеживание транспорта в мобильном приложении «АТИ Водитель» от «Биржи ATI.SU» стало проще 1
31.10.2024 Аналитика в HR: как предсказать успех сотрудника и помочь ему достичь целей 1
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
04.10.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для 20 тысяч воронежских сельчан 1
26.09.2024 В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета 1
26.09.2024 «Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров 1
17.09.2024 Максим Нартов -

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

 1
13.09.2024 Техническим директором «Яндекс Карт» стал Анатолий Панов 1
27.08.2024 На земле маркизов в Татарстане ускорили интернет 1
14.08.2024 Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов 1
05.08.2024 Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу 1
02.08.2024 «МегаФон» разогнал интернет с Борской стороны канатной дороги в Нижегородской области 1
13.06.2024 VK запускает сервис для тестирования и анализа новых функций в приложениях и сайтах 1
05.06.2024 Исследование GfK: половина жителей крупных городов России уже пользуются устройствами умного дома 1
20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет 1
13.05.2024 Аналитик vs разработчик: кого предпочтет бизнес? 1
06.05.2024 Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса 1
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже 1
20.03.2024 35% пользователей товаров декоративной косметики «Мегамаркета» регулярно используют опцию онлайн-примерки перед покупкой 1
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
06.03.2024 Авторам «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через СБП 1
27.02.2024 Приложение «Заступник» для помощи детям в сложных ситуациях будет использовать карты 2ГИС 1
02.02.2024 ВТБ составил рейтинг самых «цифровых» регионов 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
29.01.2024 95% москвичей пользуются цифровыми технологиями каждый день 1
23.01.2024 «МегаФон» усилил LTE в районе ж/д вокзала в Ставрополе 1
18.01.2024 Аналитика Tele2: интерес россиян к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в 8 раз 1
16.01.2024 Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни 1

Публикаций - 221, упоминаний - 221

MAU и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 24
Yandex - Яндекс 7339 19
VK - Mail.ru Group 3455 18
МегаФон 8805 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 14
Google LLC 11775 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 10
Microsoft Corporation 24625 8
Meta Platforms - Facebook 4438 7
Ростелеком 9700 7
Apple Inc 12100 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 5
Samsung Electronics 10254 4
data.ai - App Annie 85 4
Cisco Systems 5114 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Telegram Group 1983 4
Intel Corporation 12197 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Directum - Директум 1089 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
PayPal 654 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Accenture plc 682 2
Broadcom - VMware 2359 2
X Corp - Twitter 2845 2
Huawei 3933 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
8213 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
БАРС Груп 545 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Vodafone Group 1370 2
HTC Corporation 1499 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Россети Ленэнерго 1700 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Связной ГК 1369 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Hyundai Motor Company 383 3
Visa International 1949 3
О2О Холдинг 56 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
TÜV Rheinland Group 135 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Мострансавто 66 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Airbnb 90 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 16 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
WiMAX Forum 68 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 34
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 10
Google Android 13994 18
Apple iOS 7809 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 8
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
Apple - App Store 2890 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 4
Linux OS 9936 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
Microsoft Windows 15656 4
Apple Pay 489 4
VK - Mail.Ru Почта 349 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 4
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 4
VK RuStore 327 4
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Samsung Pay 291 3
Microsoft Office Excel 1197 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
BBK vivo Halo Fullview 63 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 3
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 3
Tinder 48 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Гришин Дмитрий 208 3
Путин Владимир 3171 3
Греф Герман 419 2
Носик Антон 106 2
Ахмеров Тимур 87 2
Буяджи Павел 20 2
Артамонова Анна 183 2
Цыбульников Вячеслав 74 2
Опенышева Светлана 64 2
Меджитов Тимур 85 2
Попов Алексей 336 2
Андреев Алексей 21 2
Парфенов Сергей 12 2
Мучник Феликс 68 2
Коробова Анна 25 2
Ромахин Дмитрий 2 2
Алдошин Олег 27 2
Бровко Александр 10 2
Самойленко Игорь 32 2
Лацанич Василь 106 1
Добродеев Борис 95 1
Эмдин Сергей 68 1
Мамут Александр 129 1
Березкин Григорий 40 1
Завадский Марк 15 1
Бойцов Петр 4 1
Брусилова Елена 7 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Горыня Кирилл 24 1
Близнюк Станислав 14 1
Генс Филипп 41 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
Лебедев Артемий 99 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Щеглов Петр 54 1
Levitas Danielle - Левитас Даниэль 5 1
Сысоев Александр 41 1
Григорян Давид 1 1
Ярцев Михаил 7 1
Ковнир Евгений 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 23
Казахстан - Республика 5525 19
Беларусь - Белоруссия 5638 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 18
Армения - Республика 2280 15
Европа 21767 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 8
Турция - Турецкая республика 2351 7
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 7
Россия - ПФО - Саратовская область 726 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 7
Испания - Королевство 3706 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 6
Россия - УФО - Свердловская область 1492 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 6
Украина 7608 5
Италия - Итальянская Республика 4352 5
Россия - СФО - Омская область 665 5
Япония 13282 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 12
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 8
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 597 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
Английский язык 6634 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Ведомости 996 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Forbes - Форбс 817 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
The Banker 6 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
РИА Новости 917 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Известия ИД 624 1
Деловой Петербург 31 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Comedy Central - телеканал 21 1
GQ 21 1
Glamour 9 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
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Росбалт ИА 60 1
WapStart 45 1
Петербург Online 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Серебряный дождь 11 1
Сердитый Гражданин 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Forrester Research 821 1
Frost & Sullivan 203 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Current Analysis 24 1
Strategy Analytics 284 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 5
VK Skillbox - Скилбокс 109 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 2
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 10 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 2 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 10
День молодёжи - 27 июня 896 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
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Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 30 1
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