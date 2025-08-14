В метро Москвы потребление мобильного трафика выросло на четверть

С начала 2025 г. общее потребление интернет-трафика в московской подземке выросло на 24%. Чаще всего мобильным интернетом пассажиры пользуются на «Охотном ряду» и «Парке Победы», следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными пользователями мобильного интернета после москвичей стали жители из Санкт-Петербурга и Владимирской области. В топ-5 вошли также Нижегородская, Самарская и Калужская области.

При этом по темпам роста использования трафика с января по июль 2025 г. лидировали жители Рязанской и Амурской областей — оба региона прибавили 35% относительно того же периода прошлого года. На третьем месте по динамике трафика оказались пользователи из Новгородской области (+33%). На четвертой и пятой строчке расположились — жители Бурятии и Коми (по 31%). В топ-10 также вошли Башкирия (30%), Удмуртия (29%), Якутия и Калининградская область (по 28%).

Наиболее активные пользователи мобильного интернета в метро— мужчины (56%), однако в возрастной категории 65+ лидируют женщины (55%). Чаще всего интернетом в метро пользуются пассажиры 36–45 (35%) и 46–65 лет (32%), на третьем месте — молодые люди 26–35 лет (19%).

Лидерами по объему трафика в 2025 г. стали станции метро «Охотный ряд», «Парк Победы», «Марксистская», «Белорусская» и «Третьяковская». При этом по числу пользователей в первой пятерке — «Парк Победы», «Менделеевская», «Марксистская», «Чеховская» и «Охотный ряд».

На фоне постоянно растущего потребления мобильного трафика в московском метро инженеры «МегаФона» продолжают отслеживать нагрузку на сеть и модернизировать оборудование. Так, на станции «Петровско-Разумовская» специалисты оператора на платформе и в вестибюле станции добавили высокочастотный диапазон, что позволило увеличить пиковую скорость на 65,7%, до 542 Мбит/с, при этом объем пакетного трафика в часы наибольшей нагрузки вырос почти на 50% — до 104 Гб/час.