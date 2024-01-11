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Россия ЦФО Владимирская область Владимирская агломерация

Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация


11.01.2024 Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть

а отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих. «Во Владимирской области очень развит событийный туризм, и новогодний Суздаль — яркий тому пример
09.01.2024 Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам

истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Владимирской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылк
26.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако

услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТОП-5 также вошли компании Владимирской, Смоленской и Ивановской областей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Вла
20.12.2023 МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области

ксандровском районе. В результате проведенных работ на «качающих» перегонах на границе Московской и Владимирской областей скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили пр
12.12.2023 «СКБ Контур» повысит цифровую зрелость Владимирской области

ра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром цифрового развития Владимирской области Александром Белоусовым. Подписание состоялось в Суздале. Об этом CNews с
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети на трассе А108 во Владимирской области в районе деревни Мележи. Проведенные работы повысили качество голосовой

27.10.2023 Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

й городской суд вынес приговор в отношении двух хакеров, жителей Москвы и Новосибирска. Прокуратура Владимирской области сообщила об этом на официальном сайте. Осужденные признаны виновными в с
19.10.2023 МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Владимирской области. Скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и туристов в д
18.10.2023 Жители города Вязники получили новое качество связи

«Мегафон» расширил покрытие и увеличил скорости 4G в историческом центре города Вязники Владимирской области. Благодаря модернизации оборудования местные жители могут пользоваться н
05.10.2023 МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры»

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» во Владимирской области. В районе транспортной развязки в Верхних Двориках Александровского райо
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области

ске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%. М
15.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в фармацевтическом кластере Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила сеть в поселке Вольгинский Владимирской области, где находится один из крупнейших фармацевтических кластеров Центральной России. За счет модернизации телеком-оборудования МТС средняя скорость мобильного интернета в Вольг
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес»

ции сети и установке нового телеком-оборудования на участке трассы М7 «Волга» в районе села Финеево Владимирской области. Отсюда начинается путь в артколхоз «Волшебный олений лес», который нахо
02.08.2023 CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского  

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) начинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области

т о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в дачных поселках Петушинского района Владимирской области. В деревнях Репихово, Киберево и Перново средняя скорость передачи данны
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области

ком-оборудования в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов Владимирской области. В результате средняя скорость передачи данных у владимирских дачников в
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области

), цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета на трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. Скорость мобильного интернета на да
05.06.2023 Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна
02.06.2023 Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект

С начала пожароопасного сезона 62% очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Кам
03.05.2023 Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX

Губернатор, сотрудники администрации губернатора и Правительства Владимирской области работают с корреспонденцией, обращениями граждан, поручениями и норматив
13.04.2023 Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования

системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голос
12.04.2023 Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары

, МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории всех 16 районов Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мониторинг в регионе ведется

02.12.2022 Владимирский институт развития образования и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

едставители «Ред софт». Подписание состоялось 1 декабря 2022 г. в Суздале в присутствии губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Подписантами выступили проректор ВИРО Денис Мишин и

03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию

ашины — 350 тыс. в год, и холодильники — 500 тыс. Vestel обеспечивал более 1,2 тыс. рабочих мест во Владимирской области. В марте 2016 г. гендиректор Vestel Туран Эрдоган (Turan Erdogan) принял
15.09.2022 В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС»

Операционная система «Ред ОС» в новом учебном году поступит в 123 образовательные организации Владимирской области. Компания «Ред софт» передала лицензии на операционную систему «Ред ОС»

08.09.2022 МТС поможет оцифровать въездной туризм во Владимирской области

МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это

25.01.2022 Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice

уществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельности по созданию условий для развития информацио
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области

у для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в многофункциональных центрах Владимирской области», которая реализована на базе решения БФТ – АИС МФЦ «МФЦ-Капелла». Элект
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области

Департамент цифрового развития Владимирской области и «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) заключили соглашение о сотру
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области

Во Владимирской области завершился проект по созданию единой автоматизированной информационной системы (АИС) для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Система основывается на
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей

Tele2 и администрация Владимирской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Инве
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost

кая компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что МФЦ Владимирской области использует видеоконференции Videomost в ежедневной работе. МФЦ Владим
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области

Kraftway объявила о внедрении СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области. Программно-аппаратный комплекс был поставлен в Департамент имущественны
09.09.2019 Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики

Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на терр
13.02.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области

бъявила о завершении проекта по оцифровке особо ценных архивных документов в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области

арубежного промышленного оборудования. Об этом заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. В совещании по вопросам с
24.07.2018 Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области

Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок. В июле 2017 г. по итогам откр
18.12.2017 «ЭЛАР» создала цифровой ресурс по земле и имуществу во Владимирской области

ресурс на основе архивных документов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. В рамках проекта выполены работы по оцифровке 70 тыс. страниц архивных

21.02.2017 Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»

Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансо
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения

Компания «Нетрика» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута ре

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10547 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8368 59
Ростелеком 10626 53
МегаФон 7635 45
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2670 37
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 29
Сонет 168 26
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 26
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 24
Microsoft Corporation 23989 17
7567 17
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 14
Росимущество - Управления информационных технологий 18 12
Yandex - Яндекс 6367 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3017 10
Samsung Electronics 9932 9
VK - Mail.ru Group 3274 8
Ростелеком - Связьинвест 1705 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 8
Парус Корпорация 540 8
Rover - RoverComputers 414 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 7
МегаФон Центральный филиал 91 7
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 137 7
Philips 2034 7
Vestel 35 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3213 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1165 6
Oracle Corporation 6489 6
LG Electronics 3563 6
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 6
АФК Система ПАО 1763 6
АйТи 1328 6
SAP SE 5082 6
БАРС Груп 526 6
ASBIS Prestigio Solutions 223 5
Intel Corporation 11862 5
Apple Inc 11594 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6432 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
РЖД - Российские железные дороги 1763 11
Почта России ПАО 1985 8
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 7
Открытие ФК - Банк Открытие 523 6
Россети Ленэнерго 1698 6
МКБ - Московский кредитный банк 516 6
МТС Трэвел - MTS Travel 69 6
Евросеть 1402 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 5
Qiwi 964 5
Связной ГК 1356 5
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 43 4
Восток-Запад - EWS Holding 42 4
Газпром ПАО 1217 4
ГПБ - Газпромбанк 1008 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 318 4
Beko 67 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 97 3
Верный - торговая сеть 268 3
Фаберлик - Faberlic 89 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 3
ЕС-лизинг 20 3
Лента - Сеть розничной торговли 1883 3
Александровский Банк 21 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2001 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 178 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 921 3
X5 Group - Перекрёсток 484 3
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 469 3
РВК - Российская венчурная компания 540 3
Ак Барс Банк 256 2
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Президент Российской Федерации 3994 36
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 23
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 17
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 110 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5048 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 16
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 95 14
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ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 56 14
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МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 161 14
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2812 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 926 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1745 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1110 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 90 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 10
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 74 10
Судебная власть - Judicial power 2204 10
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6175 30
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 2
4CIO 765 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 996 1
Международная академия связи - МАС 37 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 63 1
Единая Россия - Политическая партия 283 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 534 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58004 210
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43511 150
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19716 127
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26551 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27809 85
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23197 83
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11629 78
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6288 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18941 65
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14088 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15120 53
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8975 48
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7497 46
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12116 45
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8037 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10252 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10833 40
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1683 39
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4422 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27396 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9639 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6270 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11252 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10731 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13445 34
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2265 32
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2806 32
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1553 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22536 31
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 143 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 69 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 376 4
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 287 4
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СКБ Контур - Контур.Фокус 879 4
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Савушкин Алексей 29 26
Стрельцов Андрей 59 22
Козырев Алексей 297 22
Звягина Наталья 64 21
Громов Иван 102 21
Дюбанов Анатолий 95 20
Казарин Станислав 147 20
Лопаткин Герман 104 20
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Евраев Михаил 251 19
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Гуральников Сергей 164 19
Бойко Елена 152 18
Абызов Михаил 66 18
Авербах Владимир 126 18
Власов Сергей 98 18
Клементьев Андрей 18 18
Нестеренко Татьяна 40 18
Ермолаев Артем 369 18
Елистратов Николай 90 18
Никуличев Андрей 43 17
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Нечепоренко Юрий 27 16
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Дегтерева Мария 28 10
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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