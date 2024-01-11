Россия ЦФО Владимирская область Владимирская агломерация

Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть а отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих. «Во Владимирской области очень развит событийный туризм, и новогодний Суздаль — яркий тому пример

Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Владимирской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылк

Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТОП-5 также вошли компании Владимирской, Смоленской и Ивановской областей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Вла

МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области ксандровском районе. В результате проведенных работ на «качающих» перегонах на границе Московской и Владимирской областей скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили пр

«СКБ Контур» повысит цифровую зрелость Владимирской области ра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром цифрового развития Владимирской области Александром Белоусовым. Подписание состоялось в Суздале. Об этом CNews с

МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети на трассе А108 во Владимирской области в районе деревни Мележи. Проведенные работы повысили качество голосовой

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов й городской суд вынес приговор в отношении двух хакеров, жителей Москвы и Новосибирска. Прокуратура Владимирской области сообщила об этом на официальном сайте. Осужденные признаны виновными в с

МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Владимирской области. Скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и туристов в д

Жители города Вязники получили новое качество связи «Мегафон» расширил покрытие и увеличил скорости 4G в историческом центре города Вязники Владимирской области. Благодаря модернизации оборудования местные жители могут пользоваться н

МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» во Владимирской области. В районе транспортной развязки в Верхних Двориках Александровского райо

МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области ске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%. М

МТС разогнала мобильный интернет в фармацевтическом кластере Владимирской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила сеть в поселке Вольгинский Владимирской области, где находится один из крупнейших фармацевтических кластеров Центральной России. За счет модернизации телеком-оборудования МТС средняя скорость мобильного интернета в Вольг

МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» ции сети и установке нового телеком-оборудования на участке трассы М7 «Волга» в районе села Финеево Владимирской области. Отсюда начинается путь в артколхоз «Волшебный олений лес», который нахо

CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) начинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения

МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области т о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в дачных поселках Петушинского района Владимирской области. В деревнях Репихово, Киберево и Перново средняя скорость передачи данны

МТС улучшила связь на дачах Владимирской области ком-оборудования в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов Владимирской области. В результате средняя скорость передачи данных у владимирских дачников в

«МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области ), цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета на трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. Скорость мобильного интернета на да

Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна

Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект С начала пожароопасного сезона 62% очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Кам

Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX Губернатор, сотрудники администрации губернатора и Правительства Владимирской области работают с корреспонденцией, обращениями граждан, поручениями и норматив

Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голос

Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары , МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории всех 16 районов Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мониторинг в регионе ведется

Владимирский институт развития образования и «Ред софт» договорились о сотрудничестве едставители «Ред софт». Подписание состоялось 1 декабря 2022 г. в Суздале в присутствии губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Подписантами выступили проректор ВИРО Денис Мишин и

Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию ашины — 350 тыс. в год, и холодильники — 500 тыс. Vestel обеспечивал более 1,2 тыс. рабочих мест во Владимирской области. В марте 2016 г. гендиректор Vestel Туран Эрдоган (Turan Erdogan) принял

В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС» Операционная система «Ред ОС» в новом учебном году поступит в 123 образовательные организации Владимирской области. Компания «Ред софт» передала лицензии на операционную систему «Ред ОС»

МТС поможет оцифровать въездной туризм во Владимирской области МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это

Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice уществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельности по созданию условий для развития информацио

БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области у для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в многофункциональных центрах Владимирской области», которая реализована на базе решения БФТ – АИС МФЦ «МФЦ-Капелла». Элект

«НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области Департамент цифрового развития Владимирской области и «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) заключили соглашение о сотру

БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области Во Владимирской области завершился проект по созданию единой автоматизированной информационной системы (АИС) для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Система основывается на

Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей Tele2 и администрация Владимирской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Инве

МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost кая компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что МФЦ Владимирской области использует видеоконференции Videomost в ежедневной работе. МФЦ Владим

Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области Kraftway объявила о внедрении СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области. Программно-аппаратный комплекс был поставлен в Департамент имущественны

Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на терр

«ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области бъявила о завершении проекта по оцифровке особо ценных архивных документов в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2

«Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области арубежного промышленного оборудования. Об этом заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. В совещании по вопросам с

Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок. В июле 2017 г. по итогам откр

«ЭЛАР» создала цифровой ресурс по земле и имуществу во Владимирской области ресурс на основе архивных документов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. В рамках проекта выполены работы по оцифровке 70 тыс. страниц архивных

Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8» Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансо