Россия ЦФО Владимирская область Владимирская агломерация
|11.01.2024
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Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть
а отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих. «Во Владимирской области очень развит событийный туризм, и новогодний Суздаль — яркий тому пример
|09.01.2024
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Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам
истема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Владимирской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылк
|26.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Владимира, Смоленска и Иванова в ЦФО чаще других переходили в облако
услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТОП-5 также вошли компании Владимирской, Смоленской и Ивановской областей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Вла
|20.12.2023
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МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области
ксандровском районе. В результате проведенных работ на «качающих» перегонах на границе Московской и Владимирской областей скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили пр
|12.12.2023
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«СКБ Контур» повысит цифровую зрелость Владимирской области
ра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром цифрового развития Владимирской области Александром Белоусовым. Подписание состоялось в Суздале. Об этом CNews с
|01.11.2023
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МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети на трассе А108 во Владимирской области в районе деревни Мележи. Проведенные работы повысили качество голосовой
|27.10.2023
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Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов
й городской суд вынес приговор в отношении двух хакеров, жителей Москвы и Новосибирска. Прокуратура Владимирской области сообщила об этом на официальном сайте. Осужденные признаны виновными в с
|19.10.2023
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МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Владимирской области. Скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и туристов в д
|18.10.2023
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Жители города Вязники получили новое качество связи
«Мегафон» расширил покрытие и увеличил скорости 4G в историческом центре города Вязники Владимирской области. Благодаря модернизации оборудования местные жители могут пользоваться н
|05.10.2023
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МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры»
МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» во Владимирской области. В районе транспортной развязки в Верхних Двориках Александровского райо
|29.09.2023
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МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области
ске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%. М
|15.09.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в фармацевтическом кластере Владимирской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила сеть в поселке Вольгинский Владимирской области, где находится один из крупнейших фармацевтических кластеров Центральной России. За счет модернизации телеком-оборудования МТС средняя скорость мобильного интернета в Вольг
|10.08.2023
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МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес»
ции сети и установке нового телеком-оборудования на участке трассы М7 «Волга» в районе села Финеево Владимирской области. Отсюда начинается путь в артколхоз «Волшебный олений лес», который нахо
|02.08.2023
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CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского
CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) начинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения
|31.07.2023
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МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области
т о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в дачных поселках Петушинского района Владимирской области. В деревнях Репихово, Киберево и Перново средняя скорость передачи данны
|21.07.2023
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МТС улучшила связь на дачах Владимирской области
ком-оборудования в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов Владимирской области. В результате средняя скорость передачи данных у владимирских дачников в
|22.06.2023
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«МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области
), цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета на трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. Скорость мобильного интернета на да
|05.06.2023
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Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна
|02.06.2023
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Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект
С начала пожароопасного сезона 62% очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Кам
|03.05.2023
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Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX
Губернатор, сотрудники администрации губернатора и Правительства Владимирской области работают с корреспонденцией, обращениями граждан, поручениями и норматив
|13.04.2023
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Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования
системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ) Владимирской области. Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голос
|12.04.2023
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Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары
, МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории всех 16 районов Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мониторинг в регионе ведется
|02.12.2022
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Владимирский институт развития образования и «Ред софт» договорились о сотрудничестве
едставители «Ред софт». Подписание состоялось 1 декабря 2022 г. в Суздале в присутствии губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Подписантами выступили проректор ВИРО Денис Мишин и
|03.11.2022
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Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию
ашины — 350 тыс. в год, и холодильники — 500 тыс. Vestel обеспечивал более 1,2 тыс. рабочих мест во Владимирской области. В марте 2016 г. гендиректор Vestel Туран Эрдоган (Turan Erdogan) принял
|15.09.2022
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В учебных заведениях Владимирской области появится «Ред ОС»
Операционная система «Ред ОС» в новом учебном году поступит в 123 образовательные организации Владимирской области. Компания «Ред софт» передала лицензии на операционную систему «Ред ОС»
|08.09.2022
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МТС поможет оцифровать въездной туризм во Владимирской области
МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это
|25.01.2022
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Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice
уществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельности по созданию условий для развития информацио
|15.03.2021
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БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области
у для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в многофункциональных центрах Владимирской области», которая реализована на базе решения БФТ – АИС МФЦ «МФЦ-Капелла». Элект
|15.01.2021
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«НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области
Департамент цифрового развития Владимирской области и «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) заключили соглашение о сотру
|15.07.2020
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БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области
Во Владимирской области завершился проект по созданию единой автоматизированной информационной системы (АИС) для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Система основывается на
|19.11.2019
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Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей
Tele2 и администрация Владимирской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Инве
|01.11.2019
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МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost
кая компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что МФЦ Владимирской области использует видеоконференции Videomost в ежедневной работе. МФЦ Владим
|22.10.2019
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Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области
Kraftway объявила о внедрении СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области. Программно-аппаратный комплекс был поставлен в Департамент имущественны
|09.09.2019
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Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики
Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на терр
|13.02.2019
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«ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области
бъявила о завершении проекта по оцифровке особо ценных архивных документов в Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2
|17.08.2018
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«Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области
арубежного промышленного оборудования. Об этом заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. В совещании по вопросам с
|24.07.2018
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Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области
Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок. В июле 2017 г. по итогам откр
|18.12.2017
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«ЭЛАР» создала цифровой ресурс по земле и имуществу во Владимирской области
ресурс на основе архивных документов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. В рамках проекта выполены работы по оцифровке 70 тыс. страниц архивных
|21.02.2017
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Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»
Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансо
|12.01.2017
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Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения
Компания «Нетрика» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута ре
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 353 48
|Савушкин Алексей 29 26
|Стрельцов Андрей 59 22
|Козырев Алексей 297 22
|Звягина Наталья 64 21
|Громов Иван 102 21
|Дюбанов Анатолий 95 20
|Казарин Станислав 147 20
|Лопаткин Герман 104 20
|Фомичев Олег 130 19
|Евраев Михаил 251 19
|Матвеева Татьяна 87 19
|Гуральников Сергей 164 19
|Бойко Елена 152 18
|Абызов Михаил 66 18
|Авербах Владимир 126 18
|Власов Сергей 98 18
|Клементьев Андрей 18 18
|Нестеренко Татьяна 40 18
|Ермолаев Артем 369 18
|Елистратов Николай 90 18
|Никуличев Андрей 43 17
|Лысенко Эдуард 285 16
|Нечепоренко Юрий 27 16
|Петрушин Андрей 95 15
|Холодняков Юрий 15 15
|Прокошев Андрей 32 15
|Шадаев Максут 805 14
|Федулов Владислав 74 13
|Оголь Елена 24 13
|Скляр Алексей 52 11
|Владимирская Алена 22 11
|Пучков Антон 33 11
|Дегтерева Мария 28 10
|Опенышева Светлана 64 10
|Виноградов Николай 10 9
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