Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

Ковровский городской суд приговорил к шести и шести с половиной годам лишения свободы двух хакеров. Мошенники украли у предпринимателей 16 млн руб. с помощью фишинговых сайтов и отдельных бухгалтерских бланков.



Приговор Ковровского суда

Ковровский городской суд вынес приговор в отношении двух хакеров, жителей Москвы и Новосибирска. Прокуратура Владимирской области сообщила об этом на официальном сайте.

Осужденные признаны виновными в совершении 16 преступлений по трем статьям УК России (ч. 2 ст. 273, ч. 3 ст. 272 , ч. 4 ст. 159.6) — создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; мошенничество в сфере компьютерной информации.

Преступники похитили с расчетных счетов потерпевших свыше 16 млн руб. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть лет шесть месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

Иски представителей пострадавших от действий мошенников компаний также были удовлетворены.

Фишинговая бухгалтерия

Следствием было установлено, что мужчины, входившие в состав организованной преступной группы, не позднее марта 2018 г. создали и использовали вредоносные компьютерные программы.

Фото: Racool_studio на Freepik Во Владимирской области хакеры получили срок за кражу 16 млн рублей со счетов жертв

На своих ресурсах, замаскированные под легальные бухгалтерские сайты, они разместили поддельные бухгалтерские бланки, через которые загружалось вредоносное ПО. Злоумышленники получали удаленный доступ к компьютеру и возможность скрытного управления данными. Используя эти данные преступники похищали деньги с расчетных счетов своих жертв.

От действий мошенников пострадали различные организации из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей.

Высокий уровень угроз

В апреле 2023 г. компания «РТК-Солар» представила результаты исследования сетевых угроз для российского бизнеса, данные из которого приводило агентство TAdviser. 70% опрошенных отметили опасность заражения сети и сегментов инфраструктуры вредоносным ПО.

В октябре 2023 г. Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса. Работающий макет будет запущен в 2023 г., а в 2024 г. станут доступны новые функции. Планируется, что после 2025 г. антивирус заработает на полную мощность как национальная система. Для пользователей сервис будет бесплатным, не потребуется установка дополнительных программ.