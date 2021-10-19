Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ермолаев Артем
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 340, упоминаний - 634
Ермолаев Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Елистратов Николай 90 50
|Четвернин Алексей 651 31
|Козырев Алексей 270 27
|Нестеров Алексей 79 19
|Иванов Алексей 76 17
|Бойко Елена 151 17
|Козлов Александр 54 16
|Шадаев Максут 384 15
|Фомичев Олег 107 14
|Абызов Михаил 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Румянцева Ольга 45 14
|Скляр Алексей 49 13
|Марич Игорь 18 13
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Комар Евгений 20 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Звягина Наталья 64 11
|Крюков Сергей 26 11
|Чернякова Елена 26 11
|Цариковский Федор 31 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Левин Леонид 83 11
|Салбиев Алан 30 11
|Раков Ярослав 48 11
|Носков Константин 201 11
|Калина Роман 60 11
|Албычев Александр 74 11
|Акимов Максим 167 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Apps4All 25 4
|Wikipedia - Википедия 272 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Rusbase 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754509, в очереди разбора - 658210.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754509, в очереди разбора - 658210.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru