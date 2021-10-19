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Ермолаев Артем


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 17
17.12.2020 ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год 1
17.12.2020 «Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 2
10.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби» 4
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 3
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
15.06.2020 Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов 9
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
18.06.2019 В России создана ассоциация производителей и потребителей решений для умного города 2
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
16.01.2019 Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком» 2
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 1
04.12.2018 ИТ-бюджет Москвы вырастет в полтора раза. На что пойдут деньги 3
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 8
14.09.2018 Правительство Москвы впервые примет участие в турнире по киберспорту 1
06.09.2018 ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
17.08.2018 Москвичи поделились идеями об умном городе будущего 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
17.07.2018 В школах и детсадах Москвы появится «умная» система видеонаблюдения 3
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 340, упоминаний - 634

Ермолаев Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 41
IBM 3524 24
VK - Mail.ru Group 2482 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Samsung Electronics 5627 7
Акадо Телеком - Комкор 605 7
Ланит ГК 1154 7
АйТи 748 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Instabank - Инстабанк 12 5
Schneider Electric 408 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Астерос - Asteros 531 4
Google LLC 7124 4
Cisco Systems 2035 4
IBM Европа 7 3
Белый Ветер Цифровой 113 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
3726 3
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 3
Diasoft - Диасофт 353 3
Прогноз 195 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Atrinity - Атринити 21 2
Ситилабс 25 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Газпромбанк - ГПБ 692 33
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
Открытие ФК 538 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Почта России ПАО 1570 6
Уралсиб Банк 389 6
Аэрофлот 492 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
X5 Group 599 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
МДМ Банк 150 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Ингосстрах СПАО 210 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
Альфа-Банк 1122 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Мелстон ГК 11 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ВТБ24 583 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 4
Uber 257 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Uber Technologies 258 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 102
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 34
Правительство Москвы 649 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 21
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Правительство РФ 2198 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Федеральное казначейство России 766 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
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Big Data - Большие данные 1136 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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