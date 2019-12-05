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Попов Алексей


05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
21.02.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи 2
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 2
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр 2
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015» 2
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 1
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки» 1
15.09.2015 ТТК подключил 35 тыс. жителей Якутии к скоростному интернету 1
31.08.2015 В общественном транспорте Курска появится транспортная карта 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив 3
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 11
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
28.07.2015 Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться 1
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри 1
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов 1
17.07.2015 Президент «УЭК» рассказал о будущем ИТ в госсекторе 4
09.07.2015 Технологии «УЭК» позволяют гражданам сократить расходы на ЖКХ 3
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга 2
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 3
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами 1
22.06.2015 Единые центры процессинга и биллинга могут заработать более чем в 30 регионах 1
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки» 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 4
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 3
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
21.04.2015 В единую базу начислений тульского ЕЦПиБ включены все муниципальные образования 3
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
02.04.2015 Число поездок по карте «Стрелка» превысило 1 млн 1
27.03.2015 «УЭК» планирует интеграцию транспортных приложений карт «Стрелка» и «Тройка» 2
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области 3
12.03.2015 Картой «Стрелка» можно оплачивать проезд на пригородных поездах 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
05.03.2015 «УЭК» откроет ЕЦПиБ в Рязанской области 1
02.03.2015 Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК» 5
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга 6
10.02.2015 ТТК увеличил абонентскую базу в Якутии на 47% 1

Публикаций - 310, упоминаний - 581

Попов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 35
АйТи 748 12
Microsoft Corporation 10997 12
SAP SE 3207 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Webmoney 327 3
Логика BPM 39 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Spitch 3 2
Software AG & IDS Scheer 108 2
ELMA 106 2
Летограф - Letograf 63 2
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
Rambler Group - Рамблер ГК 483 1
Google LLC 7124 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 1
Белый Ветер Цифровой 113 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 2 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
Verysell - Верисел 90 1
Polymatica - Полиматика 41 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Ericsson 846 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Киевстар 256 1
Amdocs 54 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Золотая Корона 280 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 26
Газпромбанк - ГПБ 692 17
Мострансавто 59 14
Евросеть 882 12
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 10
Открытие ФК 538 7
Единая транспортная карта 12 5
Qiwi 783 3
Почта России ПАО 1570 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Траско - Trasko 27 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
Nestle - Нестле 63 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 11 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Тракторные заводы Концерн 24 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
X5 Group 599 1
Visa International 1343 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
Правительство Московской области 48 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство РФ 2198 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Фонд РЖС - Фонд содействия развитию жилищного строительства 2 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Счётная палата РФ 459 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 25
Стрелка - Транспортная карта 113 21
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
Google Android 10750 9
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 9
Apple iOS 5741 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 8
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Тройка - транспортная карта 34 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Орловский Виктор 229 9
Сурков Владислав 59 8
Сапельников Сергей 100 7
Шадаев Максут 384 5
Ивакин Роман 49 5
Дворкович Аркадий 169 5
Рудычева Наталья 81 4
Кисляков Евгений 83 3
Строкович Антон 45 3
Буяджи Павел 17 3
Левашов Александр 88 3
Бутыркин Вячеслав 12 2
Соколов Алексей 121 2
Алифанов Кирилл 56 2
Трефилов Алексей 34 2
Островский Владимир 22 2
Кириллов Михаил 15 2
Морозова Ольга 10 2
Контрабаев Артур 66 2
Юдин Александр 6 2
Муньков Александр 5 2
Чекмарев Александр 2 2
Быстров Константин 19 2
Козырь Сергей 30 2
Коптелов Андрей 74 2
Айвазов Армен 449 2
Носков Константин 201 2
Черепенников Антон 52 1
Колчин Вячеслав 5 1
Евраев Михаил 222 1
Исмаилов Рашид 47 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Раевский Роман 12 1
Силуанов Антон 52 1
Крысина Ольга 109 1
Усманов Алишер 241 1
Зайцев Александр 13 1
Волин Алексей 113 1
Горьков Игорь 15 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
Россия - Тульская область 752 18
Россия - Калужская область 568 15
Россия - Иркутская область 536 15
Россия - Астраханская область 369 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - Свердловская область 804 9
Россия - Орловская область 131 9
Россия - Кемеровская область 461 7
Восточная Европа 1667 7
Россия - Тюменская область 581 6
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 6
Россия - Республика Марий Эл 202 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Омская область 382 5
Россия - Красноярский край 657 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 5
Украина 3344 5
Россия - Самарская область 557 5
Россия - Краснодарский край 913 5
Россия - Кировск - Кировская область 301 5
Россия - Курская область 338 5
Россия - Республика Коми 406 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - Нерюнгри 37 4
Россия - Якутск 246 4
Япония 2752 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 4
Россия - Пензенская область 346 3
Россия - Липецкая область 291 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 3
Казахстан - Республика 2618 3
Россия - Рязанская область 313 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Русский язык 966 1
Ведомости 259 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 91 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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