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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Алексей

СОБЫТИЯ


02.03.2015 Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК»

ранспорта. Об этом в интервью порталу CNews заявил президент «УЭК», вице-президент Сбербанка России Алексей Попов. По словам Алексея Попова, в настоящее время одна из главных задач «УЭК» - созд
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга

CNews: Обязательная выдача универсальных электронных карт перенесена с 1 января 2015 г. на 1 января 2017 г. Как будет развиваться проект в этот период? Алексей Попов: В настоящее время все ждут законодательного акта, окончательно определяющего, когда начнется выпуск электронного паспорта. От этого зависит и то, как будет развиваться универсаль
15.12.2014 Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ

Президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов представил инновационные проекты компании по организации сервисов в сфере ЖКХ на пленарном заседании «Современное состояние жилищно-коммунального комплекса России: проблемы и пути
03.07.2014 Алексей Попов: для создания национальной платежной системы надо разработать ее правила

Приоритетное значение для создания национальной системы платежных карт (НСПК) имеет разработка ее правил, заявил .Алексей Попов, президент «Универсальная электронная карта», вице-президент «Сбербанк России» в своем выступлении на XXIII Международном Банковском Конгрессе. По его мнению, на начальном этапе р
03.04.2014 Алексей Попов: НПС и УЭК - это совершенно разные проекты

Как отмечает Алексей Попов, президент «УЭК», вице-президент «Сбербанка России», в настоящее время в стране
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы

CNews: Выдача универсальных электронных карт стартовала в январе 2013 г. Как вы оцениваете результаты реализации проекта по итогам 2013 г.? Алексей Попов: Сейчас ответственность за реализацию проекта универсальных электронных карт (УЭК) лежит на губернаторах регионов. Основным результатом 2013 г., на мой взгляд, является то, что на
26.03.2014 Алексей Попов: Основой национальной платежной системы должна стать ПРО100

время она представляет собой совокупность правил, порядков и операторов. «Это правильно, - говорит Алексей Попов, президент «УЭК», вице-президент «Сбербанка России». - Но должен быть один опер
19.11.2013 Президент «УЭК» Алексей Попов сделал ряд заявлений в рамках выступления на CNews Forum 2013

14 ноября 2013 г. Алексей Попов, вице-президент «Сбербанка России», президент федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» («УЭК») выступил на пленарном заседании CNews Forum 2013. В

01.10.2013 Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК

» состоялась пресс-конференция вице-президента «Сбербанка России», президента «УЭК» Алексея Попова. Алексей Попов сообщил журналистам, что утвержден протокол заседания правительственной комисси
28.06.2013 Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился

ия данных о госзатратах на сайте, запущенном в 2012 г., отвечают Фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина и созданный им Комитет гражданских инициатив. Директором проекта является президент УЭК Алексей Попов. Основной целью сайта разработчики называют появление гражданского контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и качеством госуслуг. По мнению авторов, влиять на бюд
22.05.2013 Алексей Попов предложил создать мега-регулятора ИТ в госсекторе

Вице-президент «Сбербанка» Алексей Попов, перешедший на эту позицию с должности директора ИТ-департамента правительства,
18.01.2013 Выдача УЭК стартовала: тысячи российских граждан встали в очередь

С 1 января выдача универсальных электронных карт (УЭК) стартовала во всех без исключения регионах России, сообщил Алексей Попов, президент федеральной уполномоченной организации «УЭК», ответственной за организацию выдачи карт, он же – вице-президент «Сбербанка», являющегося основным акционером проекта. По

16.01.2013 Алексей Попов: Как получить УЭК и что с ней можно сделать?

CNews: Как будет организована выдача карт в январе 2013 г.? Куда подавать заявление, а потом идти за картой? Только в Сбербанк? Алексей Попов: Сейчас организуются более 400 пунктов выдачи карт во всех субъектах Российской Федерации. Из них почти 300 – это отделения Сбербанка России. В Омской области, например, таких пун
05.12.2012 Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет»

на при поддержке Комитета гражданских инициатив, председателем которого является он же, запускает интернет-портал «Открытый бюджет» по адресу budget4me.ru. Директором проекта назначен президент «УЭК» Алексей Попов, ранее руководивший ИТ-департаментом правительства России, а до этого работавший заместителем директора Федерального Казначейства. Государственные нормативные акты в области финан
06.09.2012 Алексей Попов назначен вице-президентом "Сбербанка" по УЭК

Бывший руководитель департамента ИТ и связи в правительстве России Алексей Попов назначен вице-президентом «Сбербанка», курирующим вопросы универсальной электронной карты (УЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эту информацию подтвердил CNews сам Але
15.08.2012 Бывший ИТ-директор правительства Алексей Попов может возглавить УЭК

По информации CNews, новым президентом федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» («УЭК») вместо Николая Ульянова может стать Алексей Попов, до мая 2012 г. занимавший пост директора департамента ИТ и связи правительства России, а ранее отвечавший за информатизацию Федерального Казначейства в должности заместителя руко
25.05.2012 Куратор СМЭВ Алексей Попов покинул правительство

Директор ИТ-департамента правительства России Алексей Попов покинул свой пост. «Я уволился со вчерашнего дня по собственному желанию, - зая
21.11.2011 CNews TV. Алексей Попов: Центры оказания госуслуг будут коммерческими

Как рассказал на CNews Forum 2011 глава ИТ-департамента правительства Алексей Попов, в случае принятия депутатами поправок к закону о госуслугах, для общения с госорганами граждане смогут пользоваться коммерческими центрами.смотреть на CNews.TV
11.11.2011 Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства

На CNews FORUM 2011 руководитель ИТ-департамента правительства Алексей Попов назвал подключение регионов основным текущим направлением работ по электронному правительству. «Сейчас каждый субъект федерации имеет план работ, ответственного в ранге заместител
11.11.2011 CNews TV. Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства

Директор ИТ-департамента Правительства России Алексей Попов, выступая на CNews FORUM 2011, выразил недовольство медленными темпами внедрения Электронного правительства в регионах и напомнил, что сервисы должны предоставляться не только в с
22.06.2010 Расследование: Главная ИТ-система Казначейства РФ «зависла» на 2 года

нее запуск был намечен на январь 2010 г. Об этом CNews заявил заместитель руководителя Казначейства Алексей Попов. Значительный сдвиг сроков запуска он объясняет изменениями в законодательстве.

Публикаций - 339, упоминаний - 394

Попов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 24
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 21
МегаФон 10742 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
SAP SE 5601 15
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 15
Microsoft Corporation 25775 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 13
Oracle Corporation 7074 12
АйТи 1519 12
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 12
HP Inc. 5883 11
Sony 6739 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
Совзонд - Sovzond 123 9
ЦФТ - Золотая Корона 362 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Canon 1439 7
ОТР ГК - ОТР 2000 227 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 6
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
БАРС Груп 579 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
JVC Kenwood 422 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
АйТи - Ринтех 14 5
InMedia - Инмедиа 14 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 212
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 119
Альфа-Банк 1979 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 23
Ак Барс Банк 283 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Visa International 1993 17
Мострансавто 69 16
Евросеть 1421 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 14
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 11
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 9
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 9
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 9
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 9
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 8
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 7
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 6
Rendez-Vous - Рандеву 25 5
Наука НПО 25 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 5
ИнвестКапиталБанк 26 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
Центр-инвест КБ 65 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
Северный кредит КБ 5 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Федеральное казначейство России 1949 71
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 34
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 10
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 8
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Профсоюз работников связи России 9 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 133
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 60
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 51
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 45
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 45
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 32
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 22
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 20
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Социальная карта - Social card 252 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 106
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 46
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 45
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 22
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 17
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 15
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 14
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 9
УЭК онлайн 16 9
Google Android 15244 9
Apple iOS 8583 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 7
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 7
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Apple iPhone 6 4861 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 5
Canon HV HDV - видеокамера 16 5
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Microsoft Windows 16882 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 3
Никифоров Николай 1138 37
Гуральников Сергей 164 35
Сапельников Сергей 109 29
Ермолаев Артем 379 29
Громов Иван 102 27
Федулов Владислав 86 26
Медведев Дмитрий 1665 25
Орловский Виктор 408 25
Путин Владимир 3454 22
Опенышева Светлана 64 20
Меднов Сергей 124 19
Щеголев Игорь 699 19
Тюркин Михаил 45 17
Кесельбренер Леонид 52 17
Широких Алексей 72 17
Казак Максим 162 17
Юнов Константин 46 16
Чучелов Андрей 44 16
Юргелас Мария 42 16
Шадаев Максут 1210 16
Лысенко Эдуард 317 16
Прохоров Фёдор 83 14
Туркот Александр 39 14
Ивакин Роман 57 14
Богачев Игорь 183 14
Фомичев Олег 139 14
Антонов Александр 77 14
Козырев Алексей 328 13
Селютин Александр 60 13
Гаттаров Руслан 144 12
Прокошев Андрей 32 12
Соловьев Игорь 53 12
Микоян Александр 44 12
Деянышев Вадим 19 11
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 11
Бриль Денис 13 11
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 11
Греф Герман 485 11
Урьяс Вадим 98 11
Сафронов Юрий 68 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 264
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 113
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 49
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 42
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 41
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 27
Россия - ПФО - Пензенская область 637 26
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 23
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 21
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 20
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 20
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 20
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 18
Россия - УФО - Свердловская область 1951 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - ЦФО - Орловская область 369 16
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 15
Россия - ПФО - Самарская область 1577 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 15
Россия - УФО - Тюменская область 1365 15
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 15
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 14
Россия - СФО - Омская область 789 14
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 12
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 10
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Европа 24964 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ЦФО - Курская область 751 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 223
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 110
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 77
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 68
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
Паспорт - Паспортные данные 2848 32
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 32
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 14
Миграция населения - Миграционные службы 447 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 7
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 7
Ergonomics - Эргономика 1755 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
CNews TV 747 6
Госрасходы - портал 70 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Российская газета 290 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Известия ИД 770 2
Курский городской портал - vKurske 1 1
ТАСС Телеком 38 1
CNews Журнал 167 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
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Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 6
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
British Library - Британская библиотека 30 1
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 42
CNews AWARDS - награда 571 8
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
ПЛАС-Форум 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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