Попов Алексей

Алексей Попов рассказал о новых проектах ФУО «УЭК» ранспорта. Об этом в интервью порталу CNews заявил президент «УЭК», вице-президент Сбербанка России Алексей Попов. По словам Алексея Попова, в настоящее время одна из главных задач «УЭК» - созд

Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга CNews: Обязательная выдача универсальных электронных карт перенесена с 1 января 2015 г. на 1 января 2017 г. Как будет развиваться проект в этот период? Алексей Попов: В настоящее время все ждут законодательного акта, окончательно определяющего, когда начнется выпуск электронного паспорта. От этого зависит и то, как будет развиваться универсаль

Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ Президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов представил инновационные проекты компании по организации сервисов в сфере ЖКХ на пленарном заседании «Современное состояние жилищно-коммунального комплекса России: проблемы и пути

Алексей Попов: для создания национальной платежной системы надо разработать ее правила Приоритетное значение для создания национальной системы платежных карт (НСПК) имеет разработка ее правил, заявил .Алексей Попов, президент «Универсальная электронная карта», вице-президент «Сбербанк России» в своем выступлении на XXIII Международном Банковском Конгрессе. По его мнению, на начальном этапе р

Алексей Попов: НПС и УЭК - это совершенно разные проекты Как отмечает Алексей Попов, президент «УЭК», вице-президент «Сбербанка России», в настоящее время в стране

Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы CNews: Выдача универсальных электронных карт стартовала в январе 2013 г. Как вы оцениваете результаты реализации проекта по итогам 2013 г.? Алексей Попов: Сейчас ответственность за реализацию проекта универсальных электронных карт (УЭК) лежит на губернаторах регионов. Основным результатом 2013 г., на мой взгляд, является то, что на

Алексей Попов: Основой национальной платежной системы должна стать ПРО100 время она представляет собой совокупность правил, порядков и операторов. «Это правильно, - говорит Алексей Попов, президент «УЭК», вице-президент «Сбербанка России». - Но должен быть один опер

Президент «УЭК» Алексей Попов сделал ряд заявлений в рамках выступления на CNews Forum 2013 14 ноября 2013 г. Алексей Попов, вице-президент «Сбербанка России», президент федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» («УЭК») выступил на пленарном заседании CNews Forum 2013. В

Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК » состоялась пресс-конференция вице-президента «Сбербанка России», президента «УЭК» Алексея Попова. Алексей Попов сообщил журналистам, что утвержден протокол заседания правительственной комисси

Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился ия данных о госзатратах на сайте, запущенном в 2012 г., отвечают Фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина и созданный им Комитет гражданских инициатив. Директором проекта является президент УЭК Алексей Попов. Основной целью сайта разработчики называют появление гражданского контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и качеством госуслуг. По мнению авторов, влиять на бюд

Алексей Попов предложил создать мега-регулятора ИТ в госсекторе Вице-президент «Сбербанка» Алексей Попов, перешедший на эту позицию с должности директора ИТ-департамента правительства,

Выдача УЭК стартовала: тысячи российских граждан встали в очередь С 1 января выдача универсальных электронных карт (УЭК) стартовала во всех без исключения регионах России, сообщил Алексей Попов, президент федеральной уполномоченной организации «УЭК», ответственной за организацию выдачи карт, он же – вице-президент «Сбербанка», являющегося основным акционером проекта. По

Алексей Попов: Как получить УЭК и что с ней можно сделать? CNews: Как будет организована выдача карт в январе 2013 г.? Куда подавать заявление, а потом идти за картой? Только в Сбербанк? Алексей Попов: Сейчас организуются более 400 пунктов выдачи карт во всех субъектах Российской Федерации. Из них почти 300 – это отделения Сбербанка России. В Омской области, например, таких пун

Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет» на при поддержке Комитета гражданских инициатив, председателем которого является он же, запускает интернет-портал «Открытый бюджет» по адресу budget4me.ru. Директором проекта назначен президент «УЭК» Алексей Попов, ранее руководивший ИТ-департаментом правительства России, а до этого работавший заместителем директора Федерального Казначейства. Государственные нормативные акты в области финан

Алексей Попов назначен вице-президентом "Сбербанка" по УЭК Бывший руководитель департамента ИТ и связи в правительстве России Алексей Попов назначен вице-президентом «Сбербанка», курирующим вопросы универсальной электронной карты (УЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эту информацию подтвердил CNews сам Але

Бывший ИТ-директор правительства Алексей Попов может возглавить УЭК По информации CNews, новым президентом федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» («УЭК») вместо Николая Ульянова может стать Алексей Попов, до мая 2012 г. занимавший пост директора департамента ИТ и связи правительства России, а ранее отвечавший за информатизацию Федерального Казначейства в должности заместителя руко

Куратор СМЭВ Алексей Попов покинул правительство Директор ИТ-департамента правительства России Алексей Попов покинул свой пост. «Я уволился со вчерашнего дня по собственному желанию, - зая

CNews TV. Алексей Попов: Центры оказания госуслуг будут коммерческими Как рассказал на CNews Forum 2011 глава ИТ-департамента правительства Алексей Попов, в случае принятия депутатами поправок к закону о госуслугах, для общения с госорганами граждане смогут пользоваться коммерческими центрами.смотреть на CNews.TV

Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства На CNews FORUM 2011 руководитель ИТ-департамента правительства Алексей Попов назвал подключение регионов основным текущим направлением работ по электронному правительству. «Сейчас каждый субъект федерации имеет план работ, ответственного в ранге заместител

CNews TV. Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства Директор ИТ-департамента Правительства России Алексей Попов, выступая на CNews FORUM 2011, выразил недовольство медленными темпами внедрения Электронного правительства в регионах и напомнил, что сервисы должны предоставляться не только в с