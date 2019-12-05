Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Попов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 310, упоминаний - 581
Попов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
|Орловский Виктор 229 9
|Сурков Владислав 59 8
|Сапельников Сергей 100 7
|Шадаев Максут 384 5
|Ивакин Роман 49 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Рудычева Наталья 81 4
|Кисляков Евгений 83 3
|Строкович Антон 45 3
|Буяджи Павел 17 3
|Левашов Александр 88 3
|Бутыркин Вячеслав 12 2
|Соколов Алексей 121 2
|Алифанов Кирилл 56 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Островский Владимир 22 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Морозова Ольга 10 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Юдин Александр 6 2
|Муньков Александр 5 2
|Чекмарев Александр 2 2
|Быстров Константин 19 2
|Козырь Сергей 30 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Айвазов Армен 449 2
|Носков Константин 201 2
|Черепенников Антон 52 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Евраев Михаил 222 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Раевский Роман 12 1
|Силуанов Антон 52 1
|Крысина Ольга 109 1
|Усманов Алишер 241 1
|Зайцев Александр 13 1
|Волин Алексей 113 1
|Горьков Игорь 15 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Ведомости 259 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Российская газета 91 1
|Курский городской портал - vKurske 1 1
|CNews Analytics 1988 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755079, в очереди разбора - 658769.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755079, в очереди разбора - 658769.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru