Россия - СЗФО - Республика Коми

Жители Коми получат умные сервисы на базе искусственного интеллекта Сбербанк и правительство Республики Коми объединяют усилия по цифровизации экономики региона. На это направлено заключ

«МегаФон» запустил 4G на пути к нефтяной столице Коми 30‑60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе. Усинск — нефтяная столица Республики Коми неподалеку от полярного круга, где добывают около 2,6 млн тонн нефти ежегодно

Мошенники в Коми стали в 20 раз чаще использовать изощренные схемы обмана МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Коми с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним зво

ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны молодежи Коми ые на ментальную поддержку пользователей, и сегодня развиваем направление искусственного интеллекта, объединяя образовательные и сервисные функции в одном цифровом помощнике», – сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В

В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G . Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. В Республике Коми количество таких устройств выросло за год почти на 40%. Об этом CNews сообщил

«МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми и телевидение, можно осуществлять с одного счета», — сказал Александр Канев, директор «МегаФона» в Республике Коми.

МТС поможет контролировать чистоту воздуха в Коми МТС и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключили соглашение о пилотной установке систем мониторинга качества воздуха

В краю «Корабельной чащи» Пришвина появилась связь МТС МТС сообщила о расширении LTE-покрытия на территории Республики Коми. По итогам 2025 г. мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили ж

Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда Весы есть, а взвесить невозможно Иск в Арбитражный суд республики Коми против ПАО «Ростелеком» подало ГКУ республики Коми «Дорожный контроль». Учреждение потребовало 264 млн руб. неустойки за три года простоя пунктов весогабаритного контроля (АСКВГК) н

МТС оживила героев коми-пермяцких сказок МТС создала сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» по сюжетам авторских коми-пермяцких сказок. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национального языка и оживят персонажей произведений. Проект создан при экспертной поддержке пермского дома народно

В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт. С помощью современных газопоршневых установок резидент парка будет использовать природный газ для выработки собств

МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми ивно развивать и усилять цифровую инфраструктуру на всей территории Коми», — отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 12

В Коми оцифруют документы на «ЭларСкан» В Национальный архив Республики Коми поставлен отечественный планетарный сканер ЭларСкан А2-600КС для создания электронных копий особо ценных и востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар»

«Яндекс Переводчик» освоил коми язык В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Компания с 2024 г. развивает проект по внедрению языков народ

Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов Новым управляющим Коми отделением Сбербанка назначен Игорь Трепов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карьера Игоря в Сбербанке началась в 2012 г. в Ростове-на-Дону. За это время он успел поработать

Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin ного дома в своей квартире, подключив совместимые умные устройства. «Мы живем в реальности, в которой управляем разными сферами жизни с телефона. Нам приятно осознавать, что СКАТ — первый девелопер в Коми, внедривший мобильное приложение в повседневность жителей построенных нами ЖК. Так мы делаем каждый день в новом доме еще комфортнее, проще и приятнее, — сказал представитель застройщика —

«МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона и туризма. Подписи в документе поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реа

МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми МТС подключила к своей сети еще 34 малых населенных пункта в Республике Коми в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильн

Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТ

МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми сезона, чтобы горожане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг в условиях растущей нагрузки на телеком-инфраструктуру», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

МТС прокачала мобильный интернет в нефтяной столице Республики Коми к профессиональному празднику треть увеличила скорости мобильного интернета в городе Усинске, который считается нефтяной столицей Республики Коми. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС расширили сеть 4G

От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт аговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев. Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией

Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и

«Сбер» и Республика Коми усовершенствуют региональную систему здравоохранения ой информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения заключили «Сбер» и правительство Республики Коми. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и

Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегиона

Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Республики Коми подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 г. – 490 млн р

Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерст

«Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми амках проекта по развитию координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечени

20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми Организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифро

Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы Срок по переквалифицированной статье отбыл Решением Верховного суда республики Коми Александр Селютин, бывший руководитель комитета связи и информатизации рес

MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» («ЦИТ»), отвечающее за развитие информацион

IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля BS разработала и внедрила систему автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Республики Коми. Система помогает выявлять нарушения в сфере грузовых перевозок и способствуе

Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы Решение суда Бывший руководитель Комитета связи и информатизации республики Коми Александр Селютин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего ре

Новая школа в республике Коми получила защиту Dr.Web ктор Веб» объявила о том, что в новой школе, открывшейся в сентябре в селе Летка Прилузского района республики Коми (МАОУ СОШ), все компьютеры оснащены защитой Dr.Web. Об этом говорится в заявл

МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО бильным интернетом сотрудников, работающих на разработке нефтяных месторождений в удаленных районах Республики Коми. Благодаря сим-картам с голосовыми и интернет-тарифами, нефтедобывающему пред

Экс-глава ликвидированного Минкомсвязи Коми стал руководителем администрации Республики Аппаратный взлет министра связи Михаил Порядин, экс-руководитель Минкомсвязи Республики Коми, назначен на должность руководителя Администрации главы республики. Распоряже

Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми Ликвидация Минкомсвязи Глава Республики Коми Сергей Гапликов упразднил в подотчетном ему субъекте федерации Министерство м

ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми «Транстелеком» сообщил о расширении сотрудничества с розничной сетью «Магнит» в Республике Коми. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал