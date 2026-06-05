Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СЗФО Республика Коми

Россия - СЗФО - Республика Коми

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Жители Коми получат умные сервисы на базе искусственного интеллекта

Сбербанк и правительство Республики Коми объединяют усилия по цифровизации экономики региона. На это направлено заключ
17.04.2026 «МегаФон» запустил 4G на пути к нефтяной столице Коми

30‑60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе. Усинск — нефтяная столица Республики Коми неподалеку от полярного круга, где добывают около 2,6 млн тонн нефти ежегодно
15.04.2026 Мошенники в Коми стали в 20 раз чаще использовать изощренные схемы обмана

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Коми с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним зво
27.03.2026 ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны молодежи Коми

ые на ментальную поддержку пользователей, и сегодня развиваем направление искусственного интеллекта, объединяя образовательные и сервисные функции в одном цифровом помощнике», – сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В
26.03.2026 В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G

. Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. В Республике Коми количество таких устройств выросло за год почти на 40%. Об этом CNews сообщил
27.02.2026 «МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми

и телевидение, можно осуществлять с одного счета», — сказал Александр Канев, директор «МегаФона» в Республике Коми.
22.12.2025 МТС поможет контролировать чистоту воздуха в Коми

МТС и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключили соглашение о пилотной установке систем мониторинга качества воздуха
18.12.2025 В краю «Корабельной чащи» Пришвина появилась связь МТС

МТС сообщила о расширении LTE-покрытия на территории Республики Коми. По итогам 2025 г. мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили ж
16.12.2025 Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

Весы есть, а взвесить невозможно Иск в Арбитражный суд республики Коми против ПАО «Ростелеком» подало ГКУ республики Коми «Дорожный контроль». Учреждение потребовало 264 млн руб. неустойки за три года простоя пунктов весогабаритного контроля (АСКВГК) н
11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок

МТС создала сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» по сюжетам авторских коми-пермяцких сказок. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национального языка и оживят персонажей произведений. Проект создан при экспертной поддержке пермского дома народно
11.11.2025 В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт

В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт. С помощью современных газопоршневых установок резидент парка будет использовать природный газ для выработки собств
22.09.2025 МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми

ивно развивать и усилять цифровую инфраструктуру на всей территории Коми», — отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.
23.04.2025 МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 12
19.02.2025 В Коми оцифруют документы на «ЭларСкан»

В Национальный архив Республики Коми поставлен отечественный планетарный сканер ЭларСкан А2-600КС для создания электронных копий особо ценных и востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар»
10.02.2025 «Яндекс Переводчик» освоил коми язык

В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Компания с 2024 г. развивает проект по внедрению языков народ
05.02.2025 Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов

Новым управляющим Коми отделением Сбербанка назначен Игорь Трепов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карьера Игоря в Сбербанке началась в 2012 г. в Ростове-на-Дону. За это время он успел поработать
18.09.2024 Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin

ного дома в своей квартире, подключив совместимые умные устройства. «Мы живем в реальности, в которой управляем разными сферами жизни с телефона. Нам приятно осознавать, что СКАТ — первый девелопер в Коми, внедривший мобильное приложение в повседневность жителей построенных нами ЖК. Так мы делаем каждый день в новом доме еще комфортнее, проще и приятнее, — сказал представитель застройщика —
05.06.2024 «МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона

и туризма. Подписи в документе поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реа
25.04.2024 МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми

МТС подключила к своей сети еще 34 малых населенных пункта в Республике Коми в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильн
05.04.2024 Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТ
27.03.2024 МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми

сезона, чтобы горожане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг в условиях растущей нагрузки на телеком-инфраструктуру», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.
31.08.2023 МТС прокачала мобильный интернет в нефтяной столице Республики Коми к профессиональному празднику

треть увеличила скорости мобильного интернета в городе Усинске, который считается нефтяной столицей Республики Коми. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС расширили сеть 4G

29.06.2023 От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт

аговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев. Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения

В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и
17.06.2022 «Сбер» и Республика Коми усовершенствуют региональную систему здравоохранения

ой информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения заключили «Сбер» и правительство Республики Коми. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми

ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегиона
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми

Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Республики Коми подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 г. – 490 млн р
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1

МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерст
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми

амках проекта по развитию координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечени
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми

Организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифро
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы

Срок по переквалифицированной статье отбыл Решением Верховного суда республики Коми Александр Селютин, бывший руководитель комитета связи и информатизации рес
18.06.2019 MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» («ЦИТ»), отвечающее за развитие информацион
11.04.2019 IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля

BS разработала и внедрила систему автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Республики Коми. Система помогает выявлять нарушения в сфере грузовых перевозок и способствуе
27.11.2018 Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы

Решение суда Бывший руководитель Комитета связи и информатизации республики Коми Александр Селютин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего ре
20.04.2017 Новая школа в республике Коми получила защиту Dr.Web

ктор Веб» объявила о том, что в новой школе, открывшейся в сентябре в селе Летка Прилузского района республики Коми (МАОУ СОШ), все компьютеры оснащены защитой Dr.Web. Об этом говорится в заявл
21.11.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО

бильным интернетом сотрудников, работающих на разработке нефтяных месторождений в удаленных районах Республики Коми. Благодаря сим-картам с голосовыми и интернет-тарифами, нефтедобывающему пред
21.10.2016 Экс-глава ликвидированного Минкомсвязи Коми стал руководителем администрации Республики

Аппаратный взлет министра связи Михаил Порядин, экс-руководитель Минкомсвязи Республики Коми, назначен на должность руководителя Администрации главы республики. Распоряже
17.10.2016 Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми

Ликвидация Минкомсвязи Глава Республики Коми Сергей Гапликов упразднил в подотчетном ему субъекте федерации Министерство м
04.10.2016 ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми

«Транстелеком» сообщил о расширении сотрудничества с розничной сетью «Магнит» в Республике Коми. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал

06.04.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми

4 апреля 2016 г. Коми филиал компании «Ростелеком» подключил 50-тысячного пользователя услуги «Интерактивное телевидение». По словам директора Коми филиала «Ростелекома» Александра Хуциева, «Интерактивно

Публикаций - 835, упоминаний - 1250

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 124
МегаФон 10742 62
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 57
Ростелеком 10948 56
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 53
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 31
Microsoft Corporation 25775 25
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Yandex - Яндекс 9216 18
Samsung Electronics 11064 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МТС Северо-Запад макрорегион 67 12
Oracle Corporation 7074 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 10
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 10
Связь АО 10 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
9594 10
Google LLC 12688 9
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 9
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 9
SAP SE 5601 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 8
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Directum - Директум 1268 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 43
Почта России ПАО 2370 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 12
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 8
Россети Ленэнерго 1699 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
101Hotels.com 456 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 7
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 7
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 7
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 7
Наука НПО 25 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Альфа-Групп 745 6
КонсультантПлюс 161 6
Rendez-Vous - Рандеву 25 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Евросеть 1421 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 5
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 78
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 71
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Судебная власть - Judicial power 2500 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Федеральное казначейство России 1949 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 9
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 144
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 115
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 92
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 90
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 78
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 64
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 48
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 24
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 66
Microsoft Windows 2000 8678 21
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 16
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Google Android 15243 11
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iOS 8583 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Apple iPhone 6 4861 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
МТС 3G-сеть 121 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 4
ЕМИАС Электронный рецепт 90 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
FreePik 1841 4
ИВК Platinum 18 4
Орловский Виктор 408 43
Селютин Александр 60 35
Терентьев Савва 36 21
Попов Алексей 339 15
Гайзер Вячеслав 13 13
Медков Евгений 28 12
Антонов Александр 77 11
Медведев Дмитрий 1665 10
Лысенко Эдуард 317 9
Громов Иван 102 9
Прокошев Андрей 32 9
Канев Александр 9 9
Урьяс Вадим 98 8
Слободин Михаил 56 8
Сафронов Юрий 68 8
Юргелас Мария 42 8
Суранов Борис 8 8
Сидоренко Дмитрий 12 8
Путин Владимир 3454 8
Богачев Игорь 183 7
Шевченко Владимир 153 7
Прохоров Фёдор 83 7
Серебряков Виктор 56 7
Кесельбренер Леонид 52 7
Адмиральский Сергей 39 7
Пирогов Алексей 29 7
Козырь Сергей 32 7
Ковалев Виктор 40 7
Коваленко Антон 32 7
Бриль Денис 13 7
Comey James - Коми Джеймс 15 7
Гегамов Николай 18 6
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
Иншаков Дмитрий 51 6
Мешкело Сергей 6 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Вайнизихер Борис 6 6
Шадаев Максут 1210 5
Матвеева Татьяна 110 5
Никифоров Николай 1138 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 470
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 232
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 221
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 153
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 143
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 123
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 123
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 120
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 119
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 118
Россия - СЗФО - Псковская область 697 112
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 110
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 104
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 102
Россия - УФО - Свердловская область 1951 102
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 97
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 96
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 93
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 91
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 91
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 89
Россия - УФО - Тюменская область 1365 87
Россия - УФО - Челябинская область 1512 86
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 80
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 79
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 78
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 78
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 77
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 76
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 76
Россия - СФО - Омская область 789 72
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 71
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 71
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 71
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 65
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 64
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 63
Россия - ПФО - Самарская область 1577 62
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 62
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 239
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 116
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 97
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 63
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 34
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 27
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 26
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 18
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
Зырянская жизнь 9 7
РИА Новости 1033 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Ведомости 1466 5
КомиОнлайн 5 5
Regnum - Регнум 114 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Фонтанка 39 1
Царьград - телеканал 29 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ Дмитров - Вечерний Дмитров - Дмитровское телевидение 1 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Рустелеком ТК 305 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Сбер - СберДанные 4 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner ECM 4 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Radicati Group 26 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 9
РАН - Российская академия наук 2122 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 2
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 2
РАН УрО Коми НЦ - Коми научный центр Уральского отделения РАН 3 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
День молодёжи - 27 июня 1087 8
CNews AWARDS - награда 571 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Электронное государство XXI века 32 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
CNews ИТ-стратегия 32 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Docflow 148 1
Geek Picnic 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще