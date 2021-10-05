Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СЗФО
Республика Коми

Россия - СЗФО - Республика Коми


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 3
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми 3
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 10
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 5
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 9
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 6
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 3
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 2
20.11.2019 IBS оборудует дороги Челябинской области автоматической системой весогабаритного контроля 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 8
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
18.06.2019 MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми 5
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
11.04.2019 IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля 4
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
27.11.2018 Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы 2
13.11.2018 TTK Mobile пришел в четыре новых региона 1
18.09.2018 SIM-карты «Мегафона» помогают обеспечить доставку продукции «Сыктывкархлеба» 3
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 16

Публикаций - 444, упоминаний - 762

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 57
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
Microsoft Corporation 11628 18
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 14
Ланит ГК 1185 11
Samsung Electronics 5878 11
Oracle Corporation 3466 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 9
Facebook 3796 8
МТС Северо-Запад 45 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
Армада 282 7
SAP SE 3272 7
Nokia Corporation 2546 7
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 7
Softline - Софтлайн 1507 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 6
Google LLC 7439 6
Ericsson 899 6
IBM 3677 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
АйТи 771 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
Yandex - Яндекс 4129 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Прогноз 198 5
Nokia Networks 54 5
ОТР 135 5
Huawei 2750 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Сбербанк Деловая среда 37 5
3934 4
Directum - Директум 693 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 18
Почта России ПАО 1586 13
X5 Group 601 8
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 8
X5 Group - Пятерочка 561 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Адамас - Ювелирный завод 57 7
Citibank - Ситибанк 174 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Евросеть 939 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
О’Кей - Сеть магазинов 61 5
Альфа-Групп 353 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 4
Аэрофлот 496 3
Роснефть НК 372 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 3
ВТБ Банк Москвы 379 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Уралсиб Банк 391 3
Единая транспортная карта 12 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
eBay Inc 565 2
Норникель - Норильский никель 180 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Альфа-Банк 1135 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Ак Барс Банк 174 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Обувь России 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 55
Правительство РФ 2226 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 20
Правительство Республики Коми 19 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
Президент Российской Федерации 1447 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Правительство Москвы 660 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 428 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
Правительство Самарской области 48 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 6
Федеральное казначейство России 766 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Администрация Смоленской области 19 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 2
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 50
3G - Стандарт мобильной связи 3835 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 32
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Безопасный город 348 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
LTE-смартфон 138 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 10
Google Android 10752 8
Apple iOS 5744 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
Linux OS 4386 5
Хоулмонт - Тезис 76 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 4
Microsoft Skype 1501 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Apple iPad 3263 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Apple iPhone 5 710 3
МТС 3G-сеть 86 3
Microsoft Outlook 659 3
Microsoft Office 2004 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 556 2
Apple iPad mini 375 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Apple - App Store 2199 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Microsoft Windows 10 6810 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Селютин Александр 59 33
Орловский Виктор 229 30
Попов Алексей 319 15
Медков Евгений 27 12
Антонов Александр 73 11
Медведев Дмитрий 1437 10
Громов Иван 96 9
Лысенко Эдуард 209 9
Прокошев Андрей 30 9
Сафронов Юрий 61 8
Слободин Михаил 55 8
Урьяс Вадим 76 8
Богачев Игорь 172 7
Прохоров Фёдор 78 7
Пирогов Алексей 29 7
Серебряков Виктор 42 7
Козырь Сергей 30 7
Гайзер Вячеслав 7 7
Кесельбренер Леонид 49 7
Адмиральский Сергей 38 7
Шевченко Владимир 135 6
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 6
Четвернин Алексей 652 6
Гегамов Николай 17 6
Лосев Сергей 43 5
Прянишников Николай 217 5
Макаров Станислав 111 5
Бородин Андрей 31 5
Сапельников Сергей 100 5
Никифоров Николай 1126 5
Занин Виталий 18 5
Федоринов Сергей 23 5
Иванов Евгений 33 5
Курило Андрей 35 5
Киреев Иван 29 5
Прохоров Сергей 18 5
Чучелов Андрей 44 5
Коробов Александр 12 5
Гуральников Сергей 161 4
Козлов Иван 21 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 127
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 114
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 92
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 70
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 69
Россия - УФО - Свердловская область 822 68
Россия - ЦФО - Тульская область 760 68
Россия - Сыктывкар 136 67
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 61
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 60
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 60
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 59
Россия - УФО - Тюменская область 597 58
Россия - СЗФО - Псковская область 330 56
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 54
Россия - СФО - Омская область 395 53
Россия - СФО - Новосибирская область 843 53
Россия - ЦФО - Калужская область 584 51
Россия - СФО - Иркутская область 565 51
Россия - УФО - Челябинская область 674 50
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 49
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 49
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 48
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 48
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 48
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 46
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 46
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 45
Россия - СФО - Кемеровская область 496 45
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 43
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 43
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 41
Россия - ЦФО - Курская область 342 39
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 39
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 38
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 9
Информационное общество - Государственная программа 282 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 8
Региональное законодательство 45 8
Федеральное законодательство 254 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
Образование в России 381 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод - Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) 1 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
РИА Новости 657 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 3
The Wall Street Journal 713 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
НТВ - Телекомпания 170 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Фонтанка 13 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNET - Издание 276 1
N+1 - Издание 95 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Bloomberg 789 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Wikipedia - Википедия 298 1
CNews Analytics 2006 16
Gartner 2230 7
IDC - International Data Corporation 2797 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
IDC Russia - IDC Россия 117 1
Сбербанк СберДанные 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
КГУ - Курский государственный университет 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 326 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 8
CNews AWARDS 296 7
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786169, в очереди разбора - 689845.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще