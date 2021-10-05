Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Республика Коми
Публикаций - 444, упоминаний - 762
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Селютин Александр 59 33
|Орловский Виктор 229 30
|Попов Алексей 319 15
|Медков Евгений 27 12
|Антонов Александр 73 11
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Громов Иван 96 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|Прокошев Андрей 30 9
|Сафронов Юрий 61 8
|Слободин Михаил 55 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Богачев Игорь 172 7
|Прохоров Фёдор 78 7
|Пирогов Алексей 29 7
|Серебряков Виктор 42 7
|Козырь Сергей 30 7
|Гайзер Вячеслав 7 7
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Адмиральский Сергей 38 7
|Шевченко Владимир 135 6
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 6
|Четвернин Алексей 652 6
|Гегамов Николай 17 6
|Лосев Сергей 43 5
|Прянишников Николай 217 5
|Макаров Станислав 111 5
|Бородин Андрей 31 5
|Сапельников Сергей 100 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Занин Виталий 18 5
|Федоринов Сергей 23 5
|Иванов Евгений 33 5
|Курило Андрей 35 5
|Киреев Иван 29 5
|Прохоров Сергей 18 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Коробов Александр 12 5
|Гуральников Сергей 161 4
|Козлов Иван 21 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786169, в очереди разбора - 689845.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786169, в очереди разбора - 689845.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru