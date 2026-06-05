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Россия СЗФО Республика Коми
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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Жители Коми получат умные сервисы на базе искусственного интеллекта
Сбербанк и правительство Республики Коми объединяют усилия по цифровизации экономики региона. На это направлено заключ
|17.04.2026
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«МегаФон» запустил 4G на пути к нефтяной столице Коми
30‑60 Мбит/с в Усинске, Парме, Верхнеколвинске, Возее, Колве и Усть-Усе. Усинск — нефтяная столица Республики Коми неподалеку от полярного круга, где добывают около 2,6 млн тонн нефти ежегодно
|15.04.2026
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Мошенники в Коми стали в 20 раз чаще использовать изощренные схемы обмана
МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Коми с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним зво
|27.03.2026
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ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны молодежи Коми
ые на ментальную поддержку пользователей, и сегодня развиваем направление искусственного интеллекта, объединяя образовательные и сервисные функции в одном цифровом помощнике», – сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В
|26.03.2026
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В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G
. Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. В Республике Коми количество таких устройств выросло за год почти на 40%. Об этом CNews сообщил
|27.02.2026
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«МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми
и телевидение, можно осуществлять с одного счета», — сказал Александр Канев, директор «МегаФона» в Республике Коми.
|22.12.2025
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МТС поможет контролировать чистоту воздуха в Коми
МТС и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключили соглашение о пилотной установке систем мониторинга качества воздуха
|18.12.2025
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В краю «Корабельной чащи» Пришвина появилась связь МТС
МТС сообщила о расширении LTE-покрытия на территории Республики Коми. По итогам 2025 г. мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили ж
|16.12.2025
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Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда
Весы есть, а взвесить невозможно Иск в Арбитражный суд республики Коми против ПАО «Ростелеком» подало ГКУ республики Коми «Дорожный контроль». Учреждение потребовало 264 млн руб. неустойки за три года простоя пунктов весогабаритного контроля (АСКВГК) н
|11.12.2025
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МТС оживила героев коми-пермяцких сказок
МТС создала сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» по сюжетам авторских коми-пермяцких сказок. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национального языка и оживят персонажей произведений. Проект создан при экспертной поддержке пермского дома народно
|11.11.2025
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В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт
В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт. С помощью современных газопоршневых установок резидент парка будет использовать природный газ для выработки собств
|22.09.2025
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МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми
ивно развивать и усилять цифровую инфраструктуру на всей территории Коми», — отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.
|23.04.2025
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МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми
МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 12
|19.02.2025
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В Коми оцифруют документы на «ЭларСкан»
В Национальный архив Республики Коми поставлен отечественный планетарный сканер ЭларСкан А2-600КС для создания электронных копий особо ценных и востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар»
|10.02.2025
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«Яндекс Переводчик» освоил коми язык
В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Компания с 2024 г. развивает проект по внедрению языков народ
|05.02.2025
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Коми отделение Сбербанка возглавил Игорь Трепов
Новым управляющим Коми отделением Сбербанка назначен Игорь Трепов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Карьера Игоря в Сбербанке началась в 2012 г. в Ростове-на-Дону. За это время он успел поработать
|18.09.2024
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Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin
ного дома в своей квартире, подключив совместимые умные устройства. «Мы живем в реальности, в которой управляем разными сферами жизни с телефона. Нам приятно осознавать, что СКАТ — первый девелопер в Коми, внедривший мобильное приложение в повседневность жителей построенных нами ЖК. Так мы делаем каждый день в новом доме еще комфортнее, проще и приятнее, — сказал представитель застройщика —
|05.06.2024
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«МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона
и туризма. Подписи в документе поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реа
|25.04.2024
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МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми
МТС подключила к своей сети еще 34 малых населенных пункта в Республике Коми в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильн
|05.04.2024
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Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС
Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТ
|27.03.2024
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МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми
сезона, чтобы горожане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг в условиях растущей нагрузки на телеком-инфраструктуру», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.
|31.08.2023
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МТС прокачала мобильный интернет в нефтяной столице Республики Коми к профессиональному празднику
треть увеличила скорости мобильного интернета в городе Усинске, который считается нефтяной столицей Республики Коми. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС расширили сеть 4G
|29.06.2023
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От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт
аговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев. Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией
|29.03.2023
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Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения
В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и
|17.06.2022
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«Сбер» и Республика Коми усовершенствуют региональную систему здравоохранения
ой информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения заключили «Сбер» и правительство Республики Коми. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и
|19.05.2022
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Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми
ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегиона
|14.09.2021
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Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми
Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Республики Коми подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 г. – 490 млн р
|16.07.2021
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Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1
МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерст
|29.03.2021
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«Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми
амках проекта по развитию координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечени
|16.12.2020
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20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми
Организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми при поддержке Министерства спорта России провела стратегическую сессию «Цифро
|22.10.2019
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Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы
Срок по переквалифицированной статье отбыл Решением Верховного суда республики Коми Александр Селютин, бывший руководитель комитета связи и информатизации рес
|18.06.2019
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MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» («ЦИТ»), отвечающее за развитие информацион
|11.04.2019
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IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля
BS разработала и внедрила систему автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Республики Коми. Система помогает выявлять нарушения в сфере грузовых перевозок и способствуе
|27.11.2018
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Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы
Решение суда Бывший руководитель Комитета связи и информатизации республики Коми Александр Селютин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего ре
|20.04.2017
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Новая школа в республике Коми получила защиту Dr.Web
ктор Веб» объявила о том, что в новой школе, открывшейся в сентябре в селе Летка Прилузского района республики Коми (МАОУ СОШ), все компьютеры оснащены защитой Dr.Web. Об этом говорится в заявл
|21.11.2016
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МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО
бильным интернетом сотрудников, работающих на разработке нефтяных месторождений в удаленных районах Республики Коми. Благодаря сим-картам с голосовыми и интернет-тарифами, нефтедобывающему пред
|21.10.2016
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Экс-глава ликвидированного Минкомсвязи Коми стал руководителем администрации Республики
Аппаратный взлет министра связи Михаил Порядин, экс-руководитель Минкомсвязи Республики Коми, назначен на должность руководителя Администрации главы республики. Распоряже
|17.10.2016
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Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми
Ликвидация Минкомсвязи Глава Республики Коми Сергей Гапликов упразднил в подотчетном ему субъекте федерации Министерство м
|04.10.2016
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ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми
«Транстелеком» сообщил о расширении сотрудничества с розничной сетью «Магнит» в Республике Коми. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал
|06.04.2016
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«Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми
4 апреля 2016 г. Коми филиал компании «Ростелеком» подключил 50-тысячного пользователя услуги «Интерактивное телевидение». По словам директора Коми филиала «Ростелекома» Александра Хуциева, «Интерактивно
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 43
|Селютин Александр 60 35
|Терентьев Савва 36 21
|Попов Алексей 339 15
|Гайзер Вячеслав 13 13
|Медков Евгений 28 12
|Антонов Александр 77 11
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Лысенко Эдуард 317 9
|Громов Иван 102 9
|Прокошев Андрей 32 9
|Канев Александр 9 9
|Урьяс Вадим 98 8
|Слободин Михаил 56 8
|Сафронов Юрий 68 8
|Юргелас Мария 42 8
|Суранов Борис 8 8
|Сидоренко Дмитрий 12 8
|Путин Владимир 3454 8
|Богачев Игорь 183 7
|Шевченко Владимир 153 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Серебряков Виктор 56 7
|Кесельбренер Леонид 52 7
|Адмиральский Сергей 39 7
|Пирогов Алексей 29 7
|Козырь Сергей 32 7
|Ковалев Виктор 40 7
|Коваленко Антон 32 7
|Бриль Денис 13 7
|Comey James - Коми Джеймс 15 7
|Гегамов Николай 18 6
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
|Иншаков Дмитрий 51 6
|Мешкело Сергей 6 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Вайнизихер Борис 6 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Матвеева Татьяна 110 5
|Никифоров Николай 1138 5
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