МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми

Цифровая экосистема МТС увеличила зону покрытия сети в нескольких посёлках Сыктывдинского района Коми за счет расширения частот 4G. Проведённые работы позволили обеспечить села Выльгорт, Зеленец, Мырты-ю, деревню Парчег и посёлок Нювчим качественным мобильным интернетом к дачному сезону. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по активации технологии LTE в диапазоне 900 МГц, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи. Теперь местные жители, а также многочисленные владельцы дач в Сыктывдинском районе, смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«Проведенные работы позволили расширить зону покрытия и повысить уровень проникновения сигнала в Сыктывдинском районе накануне дачного сезона, чтобы горожане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг в условиях растущей нагрузки на телеком-инфраструктуру», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.