Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми

Цифровая экосистема МТС увеличила зону покрытия сети в нескольких посёлках Сыктывдинского района Коми за счет расширения частот 4G. Проведённые работы позволили обеспечить села Выльгорт, Зеленец, Мырты-ю, деревню Парчег и посёлок Нювчим качественным мобильным интернетом к дачному сезону. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по активации технологии LTE в диапазоне 900 МГц, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи. Теперь местные жители, а также многочисленные владельцы дач в Сыктывдинском районе, смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«Проведенные работы позволили расширить зону покрытия и повысить уровень проникновения сигнала в Сыктывдинском районе накануне дачного сезона, чтобы горожане могли чувствовать себя комфортно на отдыхе, а местные жители не ощущали снижения качества услуг в условиях растущей нагрузки на телеком-инфраструктуру», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Veon избавился от скандального постсоветского актива

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Россияне спасены. Обвал сотовых сетей из-за санкций отменяется – началось внедрение отечественных маршрутизаторов вместо иностранных

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще