Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

Глава Роскомнадзора предложил ограничивать аккаунты россиян в мессенджерах, если привязанные к ним SIM-карты отечественных операторов находятся в роуминге. Делается это в рамках борьбы с мошенничеством. Коснется нововведение пока не всех – лимиты не будут вводить для россиян, находящихся за границей в отпуске или по работе. Кому и в какой форме придется объяснять свои цели пребывания на за границей, руководитель службы не уточнил.

Звонить по сотовым сетям, писать по SMS

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов раскрыл идеи ведомства о новых частичных ограничениях для россиян, привыкших звонить в мессенджерах. Их уже частично ограничили в WhatsApp* и Telegram, а теперь появилась угроза для аккаунтов во всех мессенджерах на время пребывания за границей.

«Мошенники не сдаются и теперь используют российские SIM-карты, звоня из роуминга. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие SIM-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения», – заявил Липов в интервью «Известиям».

Фото: © happyalex / Фотобанк Фотодженика Поездка за границу может привести к временной блокировке профилей в мессенджерах

В своем интервью Липов не уточнил, как долго нужно пробыть в роуминге, чтобы попасть под ограничения. Пока сохраняется вероятность, что они будут активироваться сразу после пересечения гражданином России границы другого государства.

Сам же Андрей Липов руководит Роскомнадзором с марта 2020 г.

Добропорядочных помилуют

Андрей Липов отдельно подчеркнул, что для корректной работы новых ограничений требуется система исключений, которая позволила бы отличить мошенников от людей, которые выехали за рубеж по своим личным или по корпоративным делам. «Необходимо продумать систему исключений для добропорядочных граждан России, выезжающих на отдых или по работе за границу», – сказал он «Известиям».

Однако Липов не стал уточнять, как система будет отличать «добропорядочных граждан» от скамеров, придется ли россиянам дополнительно объясняться перед кем-либо о причинах нахождения за рубежом, лишь бы ему не заблокировали профили мессенджерах, и если придется, то перед кем именно.

Кто в зоне риска

К моменту публикации материала система ограничений профилей в мессенджерах в ответ на выезд за рубеж не функционировала, а правила ее работы не были определены и утверждены. Пока не известно, затронут ли изменения релокантов, сохранивших российское гражданство. Многие из них также сохранили и российский номер мобильного. Номера таких людей находятся в роуминге, притом часто в течение длительного времени.

Данные сдаем

Глава Роскомнадзора сообщил «Известиям», что в настоящее время регулятор обсуждает с операторами связи передачу мессенджерам информации обо всех своих SIM-картах, находящихся в роуминге.

«Мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге, – отметил Липов. – Кроме того, требуется донастройка в работе с сим-картами и наших цифровых платформ. Зачастую лица, работающие через эти платформы, пользуются чужими сим-картами (до 60%), что затрудняет и самим платформам выявление мошенничества. Сейчас с отечественными платформами ведем обсуждение организации онлайн-проверки принадлежности сим-карт, используемых для взаимодействия с ними, через наши системы».

Предыдущие ограничения

В России существуют лимиты, связанные с мобильной связью. С 2023 г. власти активно борются с «серыми» SIM-картами, оформленными на посторонних или же хотя бы с одной ошибкой в ФИО или паспортных данных. Если не устранить несоответствия, номер будет заблокирован, даже если к нему привязаны аккаунты в банках и на «Госуслугах».

Также россияне больше не могут оформлять на себя бесконечное количество SIM-карт – теперь их может быть не больше 20. Для иностранцев лимит ужесточен вдвое – им можно купить в России не более 10 SIM-карт.

Перечисленные меры в той или иной степени имеют отношение к борьбе властей с мошенниками. Наряду с этим с весны 2025 г. в российских регионах на регулярной основе ограничивается мобильный интернет. Это связывают с заботой властей о безопасности граждан.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.