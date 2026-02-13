Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете Получение патента Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) запатентовала большую языковую модель, кото

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников Сокращение штата В октябре 2025 г. Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявила о сокращении около 600 ИТ-сотрудни

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами 2020 г. переводил денежные средства созданному Навальным «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и иноагентом, к настоящему моменту ликвидирован). Васильев отмеча

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей вание из-за ИИ-инструмента Генеральный прокурор Техаса обвинил руководство Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) в злоупотреблении доверием детей, пишет Tec

В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется» существление поиска в сети интернет заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с исполь

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума» Инвестиции в ИТ-инфраструктуру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует

Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы профильной российской компании. Все было ожидаемо О том, что создатели «Мира Танков» рискуют стать экстремистами и лишиться связанных с компанией «Леста Игры» активов, стало известно в конце а

Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов й работы стал переход на Instagram Lite. Cо словам Адиля Шейха, компания Meta*** (компания признана экстремистской организацией на территории России) решила эту проблему в последней версии Inst

Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы т взыскать 100% долей в ООО «Леста» в пользу государства, указывая, что ее владельцем являются Кислый и Хатажаев. По мнению Генпрокуратура, объединение, в которое входят Кислый и Хатажаев, занимается экстремистской деятельностью. В качестве доказательства в иске приводятся статьи с заголовками «Как Wargaming пережил 25 лет - справился с войной на Украине», «Самая военная игра World of Tanks

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ латный интернет-сервис, принадлежащий американской технологической компании Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) и обеспечивающий возможность коммуникации п

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** еральная торговая комиссия США (FTC) готовится к судебному процессу против Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), который может привести к разделению компан

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру Тестирование чипов В Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) приступила к тестированию чипов для искусст

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России ИТ-платформ от Meta 21 марта 2022 г. Таганский районный суд Москвы признал Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) экстремистской организацией и запрет

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp* Снятие запрета Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом пишет местное издание IRNA. До этого новый Президент Ирана, который занял этот пост летом 2024 г., обещал смягчить запреты в интернете. Решение было принято

Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране и среднего бизнеса до 0,5–1%. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Его окончательное принятие потр

Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов» Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» и других площадках в возрасте от 27 лет. С учетом того, что в опросе не участвовали продавцы моложе 27 лет, реальная доля тех, кто испытал на себе потребительский экстремизм в 2024 г., может оказаться как выше, так и ниже. Злоупотребление законом Полученные ФОСТ результаты гласят, что в 2024 г. 51% продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительск

Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? о может считаться административным правонарушением (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – также по ст. 20.29 КоАП РФ). Использование рос

АНБ считает пользователей Linux «экстремистами» Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей

В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка

Рунет зачищают от экстремистской музыки оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах

Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се

В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал

Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России» признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т

Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног

MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М

Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако

В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»

«Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског

«Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р

Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про

16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте» ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера

В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного

Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о

Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры

Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о

МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).

Самарский суд закрыл экстремистский сайт Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми

«Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр

Россия: первый приговор за сетевой экстремизм его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282