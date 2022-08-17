Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы

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- Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|17.08.2022
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Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса
зблокировке Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в партии «Новые люди») от 16 августа 2022 г. Депутат в своем п
|13.05.2022
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Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram
«Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое решение поясняют 36% жителей Московского региона, 48% петерб
|21.03.2022
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Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?
Meta в списке экстремистов Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению су
|08.07.2016
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АНБ считает пользователей Linux «экстремистами»
Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей
|01.02.2016
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В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм
ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка
|20.10.2015
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Рунет зачищают от экстремистской музыки
оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах
|30.07.2014
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Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами
ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се
|28.04.2014
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В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм
Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал
|04.04.2014
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Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России»
признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т
|17.03.2014
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Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма
в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног
|16.01.2014
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MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов
Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М
|17.12.2013
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Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда
м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако
|11.10.2013
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В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку
В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»
|03.10.2013
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«Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов
Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског
|30.09.2013
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«Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов
Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р
|16.04.2013
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Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом
рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про
|26.07.2011
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16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте»
ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера
|25.05.2010
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В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм
и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного
|16.07.2008
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Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров
ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о
|05.06.2008
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Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов
В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры
|17.03.2008
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Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов
должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о
|13.03.2008
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МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов
новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).
|07.03.2008
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Самарский суд закрыл экстремистский сайт
Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми
|30.11.2007
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«Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы
ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр
|26.04.2006
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Россия: первый приговор за сетевой экстремизм
его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282
|03.04.2006
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Рунет беззащитен перед хакингом фашистов
ское движение «Славянский Союз». «Предположительно речь идет о спланированной акции, подготовленной экстремистами, которые стремятся уничтожить своих идеологических противников таким незаконным
|07.02.2006
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Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм
й Думы поправок в Уголовный кодекс (УК), Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и Закон «О противодействии экстремистской деятельности». «В настоящее время экстремистская деятельност
|13.01.2006
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Госдума: с экстремизмом в Рунете будет покончено
кой информации. По словам депутата Крашенинникова, в настоящее время подготовлены поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые в ближайшее время будут внесены на ра
Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2863 24
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 19
|Дуров Павел 263 15
|Щеголев Игорь 692 12
|Жаров Александр 174 12
|Медведев Дмитрий 1637 11
|Козлюк Артем 39 9
|Навальный Алексей 61 9
|Наумов Виктор 125 8
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 7
|Яровая Ирина 70 7
|Ампелонский Вадим 31 7
|Лугов Андрей 32 7
|Бокова Людмила 81 7
|Горелкин Антон 73 7
|Волин Алексей 116 6
|Шадаев Максут 755 6
|Клишас Андрей 52 6
|Хинштейн Александр 97 6
|Мишустин Михаил 552 5
|Ходорковский Михаил 42 5
|Матвиенко Валентина 109 5
|Казарян Карен 70 5
|Крашенинников Павел 17 5
|Рейман Леонид 1034 4
|Дунаев Виктор 4 4
|Ющенко Александр 25 4
|Носик Антон 106 4
|Зенкин Денис 262 4
|Ситников Сергей 77 4
|Кулин Филипп 45 4
|Башкин Александр 8 4
|Боярский Сергей 24 4
|Никифоров Николай 1173 4
|Давыдов Денис 39 4
|Малофеев Константин 114 4
|Левин Леонид 127 3
|Липов Андрей 57 3
|Массух Илья 224 3
|Дарбинян Саркис 35 3
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