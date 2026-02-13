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Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы
- Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
- Перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими
- Антитеррористические меры
- Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму
- Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
- Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового"
- Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
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Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете
Получение патента Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) запатентовала большую языковую модель, кото
|23.10.2025
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Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников
Сокращение штата В октябре 2025 г. Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявила о сокращении около 600 ИТ-сотрудни
|08.10.2025
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Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами
2020 г. переводил денежные средства созданному Навальным «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и иноагентом, к настоящему моменту ликвидирован). Васильев отмеча
|20.08.2025
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Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей
вание из-за ИИ-инструмента Генеральный прокурор Техаса обвинил руководство Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) в злоупотреблении доверием детей, пишет Tec
|23.07.2025
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В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется»
существление поиска в сети интернет заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с исполь
|15.07.2025
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Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует
|03.06.2025
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Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы
профильной российской компании. Все было ожидаемо О том, что создатели «Мира Танков» рискуют стать экстремистами и лишиться связанных с компанией «Леста Игры» активов, стало известно в конце а
|29.05.2025
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Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов
й работы стал переход на Instagram Lite. Cо словам Адиля Шейха, компания Meta*** (компания признана экстремистской организацией на территории России) решила эту проблему в последней версии Inst
|28.04.2025
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Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы
т взыскать 100% долей в ООО «Леста» в пользу государства, указывая, что ее владельцем являются Кислый и Хатажаев. По мнению Генпрокуратура, объединение, в которое входят Кислый и Хатажаев, занимается экстремистской деятельностью. В качестве доказательства в иске приводятся статьи с заголовками «Как Wargaming пережил 25 лет - справился с войной на Украине», «Самая военная игра World of Tanks
|25.04.2025
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В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ
латный интернет-сервис, принадлежащий американской технологической компании Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) и обеспечивающий возможность коммуникации п
|14.04.2025
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Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***
еральная торговая комиссия США (FTC) готовится к судебному процессу против Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), который может привести к разделению компан
|12.03.2025
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Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру
Тестирование чипов В Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) приступила к тестированию чипов для искусст
|27.02.2025
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Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России
ИТ-платформ от Meta 21 марта 2022 г. Таганский районный суд Москвы признал Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) экстремистской организацией и запрет
|25.12.2024
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В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*
Снятие запрета Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом пишет местное издание IRNA. До этого новый Президент Ирана, который занял этот пост летом 2024 г., обещал смягчить запреты в интернете. Решение было принято
|17.12.2024
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Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране
и среднего бизнеса до 0,5–1%. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Его окончательное принятие потр
|21.11.2024
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Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»
Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» и других площадках в возрасте от 27 лет. С учетом того, что в опросе не участвовали продавцы моложе 27 лет, реальная доля тех, кто испытал на себе потребительский экстремизм в 2024 г., может оказаться как выше, так и ниже. Злоупотребление законом Полученные ФОСТ результаты гласят, что в 2024 г. 51% продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительск
|21.03.2022
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Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?
о может считаться административным правонарушением (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – также по ст. 20.29 КоАП РФ). Использование рос
|08.07.2016
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АНБ считает пользователей Linux «экстремистами»
Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей
|01.02.2016
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В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм
ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка
|20.10.2015
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Рунет зачищают от экстремистской музыки
оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах
|30.07.2014
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Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами
ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се
|28.04.2014
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В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм
Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал
|04.04.2014
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Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России»
признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т
|17.03.2014
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Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма
в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног
|16.01.2014
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MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов
Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М
|17.12.2013
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Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда
м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако
|11.10.2013
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В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку
В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»
|03.10.2013
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«Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов
Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског
|30.09.2013
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«Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов
Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р
|16.04.2013
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Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом
рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про
|26.07.2011
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16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте»
ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера
|25.05.2010
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В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм
и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного
|16.07.2008
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Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров
ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о
|05.06.2008
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Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов
В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры
|17.03.2008
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Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов
должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о
|13.03.2008
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МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов
новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).
|07.03.2008
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Самарский суд закрыл экстремистский сайт
Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми
|30.11.2007
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«Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы
ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр
|26.04.2006
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Россия: первый приговор за сетевой экстремизм
его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282
|07.02.2006
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Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм
й Думы поправок в Уголовный кодекс (УК), Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и Закон «О противодействии экстремистской деятельности». «В настоящее время экстремистская деятельност
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