Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы

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Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ


13.02.2026 Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

Получение патента Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) запатентовала большую языковую модель, кото
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

Сокращение штата В октябре 2025 г. Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявила о сокращении около 600 ИТ-сотрудни
08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

2020 г. переводил денежные средства созданному Навальным «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и иноагентом, к настоящему моменту ликвидирован). Васильев отмеча
20.08.2025 Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

вание из-за ИИ-инструмента Генеральный прокурор Техаса обвинил руководство Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) в злоупотреблении доверием детей, пишет Tec
23.07.2025 В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется»

существление поиска в сети интернет заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с исполь
15.07.2025 Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»

Инвестиции в ИТ-инфраструктуру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует

03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы

профильной российской компании. Все было ожидаемо О том, что создатели «Мира Танков» рискуют стать экстремистами и лишиться связанных с компанией «Леста Игры» активов, стало известно в конце а
29.05.2025 Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

й работы стал переход на Instagram Lite. Cо словам Адиля Шейха, компания Meta*** (компания признана экстремистской организацией на территории России) решила эту проблему в последней версии Inst
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

т взыскать 100% долей в ООО «Леста» в пользу государства, указывая, что ее владельцем являются Кислый и Хатажаев. По мнению Генпрокуратура, объединение, в которое входят Кислый и Хатажаев, занимается экстремистской деятельностью. В качестве доказательства в иске приводятся статьи с заголовками «Как Wargaming пережил 25 лет - справился с войной на Украине», «Самая военная игра World of Tanks
25.04.2025 В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

латный интернет-сервис, принадлежащий американской технологической компании Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России) и обеспечивающий возможность коммуникации п
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

еральная торговая комиссия США (FTC) готовится к судебному процессу против Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), который может привести к разделению компан
12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

Тестирование чипов В Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) приступила к тестированию чипов для искусст
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

ИТ-платформ от Meta 21 марта 2022 г. Таганский районный суд Москвы признал Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) экстремистской организацией и запрет
25.12.2024 В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

Снятие запрета Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом пишет местное издание IRNA. До этого новый Президент Ирана, который занял этот пост летом 2024 г., обещал смягчить запреты в интернете. Решение было принято
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране

и среднего бизнеса до 0,5–1%. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Его окончательное принятие потр
21.11.2024 Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»

Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» и других площадках в возрасте от 27 лет. С учетом того, что в опросе не участвовали продавцы моложе 27 лет, реальная доля тех, кто испытал на себе потребительский экстремизм в 2024 г., может оказаться как выше, так и ниже. Злоупотребление законом Полученные ФОСТ результаты гласят, что в 2024 г. 51% продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительск
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?

о может считаться административным правонарушением (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – также по ст. 20.29 КоАП РФ). Использование рос
08.07.2016 АНБ считает пользователей Linux «экстремистами»

Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей
01.02.2016 В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм

ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка
20.10.2015 Рунет зачищают от экстремистской музыки

оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах

30.07.2014 Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами

ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се
28.04.2014 В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм

Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал
04.04.2014 Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России»

признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т
17.03.2014 Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма

в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног
16.01.2014 MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов

Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда

м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку

В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»
03.10.2013 «Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов

Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског
30.09.2013 «Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов

Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р
16.04.2013 Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом

рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про
26.07.2011 16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте»

ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера
25.05.2010 В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм

и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного

16.07.2008 Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров

ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о
05.06.2008 Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов

В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры

17.03.2008 Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов

должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о
13.03.2008 МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов

новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).
07.03.2008 Самарский суд закрыл экстремистский сайт

Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми
30.11.2007 «Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы

ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр
26.04.2006 Россия: первый приговор за сетевой экстремизм

его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282 
07.02.2006 Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм

й Думы поправок в Уголовный кодекс (УК), Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и Закон «О противодействии экстремистской деятельности». «В настоящее время экстремистская деятельност

Публикаций - 731, упоминаний - 1028

Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Telegram Group 2940 185
Meta Platforms 180 138
Google LLC 12688 136
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 114
Microsoft Corporation 25775 88
Apple Inc 13154 71
Yandex - Яндекс 9215 62
X Corp - Twitter 2938 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 47
Ростелеком 10948 42
МегаФон 10742 40
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Nvidia Corp 4002 23
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Snapchat 151 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
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Anthropic 160 13
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ByteDance 56 9
ИИ-Технологии 308 9
Huawei 4675 9
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Microsoft - LinkedIn 699 20
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
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