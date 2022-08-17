Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы

Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса зблокировке Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в партии «Новые люди») от 16 августа 2022 г. Депутат в своем п

Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram «Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое решение поясняют 36% жителей Московского региона, 48% петерб

Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? Meta в списке экстремистов Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению су

АНБ считает пользователей Linux «экстремистами» Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей

В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка

Рунет зачищают от экстремистской музыки оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах

Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се

В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал

Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России» признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т

Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног

MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М

Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако

В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»

«Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског

«Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р

Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про

16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте» ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера

В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного

Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о

Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры

Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о

МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).

Самарский суд закрыл экстремистский сайт Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми

«Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр

Россия: первый приговор за сетевой экстремизм его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282

Рунет беззащитен перед хакингом фашистов ское движение «Славянский Союз». «Предположительно речь идет о спланированной акции, подготовленной экстремистами, которые стремятся уничтожить своих идеологических противников таким незаконным

Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм й Думы поправок в Уголовный кодекс (УК), Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и Закон «О противодействии экстремистской деятельности». «В настоящее время экстремистская деятельност