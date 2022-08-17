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Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России экстремизм расистские и ксенофобские материалы



17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса

зблокировке Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в партии «Новые люди») от 16 августа 2022 г. Депутат в своем п
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram

«Перестали принципиально» пользоваться Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской. Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое решение поясняют 36% жителей Московского региона, 48% петерб
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?

Meta в списке экстремистов Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению су
08.07.2016 АНБ считает пользователей Linux «экстремистами»

Пользователи Linux — «экстремисты» Агентство национальной безопасности (АНБ) США называет «экстремистами» читателей
01.02.2016 В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм

ные ролики экстремистскими и обязал Роскомнадзор заблокировать к ним доступ, а Минюст – внести их в Федеральный список экстремистских материалов. Создатели фильма к процессу не привлекались. Ка
20.10.2015 Рунет зачищают от экстремистской музыки

оскомнадзор более пятидесяти раз вносил в реестр запрещенных сайтов музыкальные ресурсы, содержащие экстремистские материалы. Речь идет о сайтах с музыкальными композициями, а также о ресурсах

30.07.2014 Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами

ацию как экстремизм. Так, в мае 2014 г. на основании решения Советского районного суда Ставрополя в Федеральный список экстремистских материалов было внесено несколько сайтов, разместивших у се
28.04.2014 В России 5 видеохостингов попали под блокировку за экстремизм

Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов пять музыкальных и видео-сайтов. Основанием стал
04.04.2014 Директора «Ростелекома» оштрафовали из-за экстремистского ролика о «Единой России»

признал ролик экстремистским из-за высказываний в адрес партии «Единая Россия». Ролик был включен в Федеральный список экстремистских материалов, что означает запрет на его распространение на т
17.03.2014 Интернет-библиотеки зачищают от экстремизма

в ее фондах книги Юрия Мухина «За державу обидно». Книга была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) в 2012 г. решением Серпуховского районног
16.01.2014 MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов

Минюст добавил в Федеральный список экстремистских материалов страницу сайта газеты «Московский комсомолец» (М
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда

м принимает суд на основе иска прокуратуры. После положительного решения суда материал включается в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Новые поправки к Зако
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку

В Федеральный список экстремистских материалов внесена известная интернет-библиотека «Либрусек»
03.10.2013 «Луркоморье» внесено в список экстремистских сайтов

Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) интернет-энциклопедию «Луркоморье». Поводом к этому стало решение Майкопского городског
30.09.2013 «Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов

Минюст включил в Федеральный список экстремистских материалов интернет-ресурс «InfoСМИ.ru». В соответствии с р
16.04.2013 Россия: интернет-провайдеры решились на борьбу с экстремизмом

рнет-провайдеров приступили к блокировке ресурсов из Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Эту практику CNews выявил в ходе тестирования, про
26.07.2011 16-летнего подростка судили за экстремизм «Вконтакте»

ода Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося лицея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности) Уголовного кодекса Российской Федера
25.05.2010 В Чечне выявлен энциклопедический экстремизм

и статьи "Чеченская Республика", опубликованной в 58 томе Большой энциклопедии издательства "Терра" экстремистской. Кассационная жалоба издательства "Терра" на решение Заводского суда Грозного

16.07.2008 Россия: доступ к сайтам закрывают через провайдеров

ерритории Новосибирской области, вручено представление об устранении нарушений федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает использование сетей связи о
05.06.2008 Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов

В Федеральный список экстремистских материалов включён видеоматериал, признанный экстремистским решением Новгородского городского суда. 17 марта 2008 г. городской суд согласился с требованием областной прокуратуры

17.03.2008 Генпрокуратура: провайдеры ответственны за размещение в Сети экстремистских материалов

должно быть четко обозначено, что в Сети недопустимо размещение материалов, опасных с точки зрения антиэкстремистского законодательства, общественной морали, безопасности и нравственности, а о
13.03.2008 МВД предлагает Россвязьохранкультуре проводить экспертизу экстремистских сайтов

новлена деятельность 37 веб-ресурсов по статьям 280 и 282 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды»).
07.03.2008 Самарский суд закрыл экстремистский сайт

Самарский суд закрыл экстремистский сайт www.islam.boom.ru. По данным прокуратуры Самарской области, на веб-ресурсе были материалы, которые способствовали радикализации сознания части мусульманского социума и форми
30.11.2007 «Сибирьтелеком»: компания не распространяет экстремистские материалы

ва, соответственно, расположены вне сетевых ресурсов «Сибирьтелекома». В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» правонарушением является распространение экстр
26.04.2006 Россия: первый приговор за сетевой экстремизм

его виновным в совершении преступлений по части 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации») и части 1 ст. 282 
03.04.2006 Рунет беззащитен перед хакингом фашистов

ское движение «Славянский Союз». «Предположительно речь идет о спланированной акции, подготовленной экстремистами, которые стремятся уничтожить своих идеологических противников таким незаконным
07.02.2006 Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм

й Думы поправок в Уголовный кодекс (УК), Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и Закон «О противодействии экстремистской деятельности». «В настоящее время экстремистская деятельност
13.01.2006 Госдума: с экстремизмом в Рунете будет покончено

кой информации. По словам депутата Крашенинникова, в настоящее время подготовлены поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые в ближайшее время будут внесены на ра

Публикаций - 372, упоминаний - 551

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4363 70
Google LLC 11243 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3069 48
Telegram Group 1310 37
X Corp - Twitter 2777 32
Yandex - Яндекс 6186 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10470 29
Microsoft Corporation 23925 24
Apple Inc 11507 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7436 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8263 23
VK - Mail.ru Group 3267 17
Amazon Inc - Amazon.com 2860 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10185 14
Rambler Group - Рамблер ГК 864 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 746 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1036 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 9
Yahoo! 3694 8
InfoWatch - Инфовотч 956 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6519 7
Alphabet 99 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4399 7
7417 7
Google Russia - Гугл Россия 152 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2965 6
HP Inc. 5601 5
Alibaba Group 399 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1375 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 797 5
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 42 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2623 5
Snapchat 119 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 181 5
Zello 24 4
Microsoft - Activision Blizzard 475 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1564 4
Intel Corporation 11817 4
GitHub 635 3
Oracle Corporation 6444 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6252 10
Лента - Сеть розничной торговли 1824 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 242 7
LinkedIn 602 7
Резонанс НПП 353 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 415 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 228 5
Газпром ПАО 1199 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 5
Флибуста 30 5
DST Global - Digital Sky Technologies 217 4
Россети Ленэнерго 2424 4
PornHub 26 4
Naspers 82 4
Beiten Burkhardt 62 4
Unsplash 108 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 197 4
Tesla Motors 359 4
Naspers - Prosus Ventures 20 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 162 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6768 3
Qiwi 957 3
Почта России ПАО 1960 3
Uber 316 3
Эксмо-АСТ - издательство 64 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 178 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 3
Boeing 990 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 244 2
Коловрат 5 2
Gucci - Дом моды Гуччи 29 2
HeadHunter Group - HH Group 315 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 606 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 2
Marshall Capital Partners 69 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2471 129
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9944 48
Президент Российской Федерации 3954 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 47
Судебная власть - Judicial power 2169 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 35
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 712 33
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 28
Верховный суд Российской Федерации 794 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5449 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1000 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 12
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 296 11
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 219 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2581 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3180 8
Правительство Москвы 2137 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1290 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3995 7
Судебная власть - Городские суды 14 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 246 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1090 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2516 6
Районные суды РФ 63 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2098 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 167 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1723 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 162 4
Единая Россия - Политическая партия 277 17
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 8
ЛДПР 100 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 6
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 4
Интернет-видео - ассоциация 18 4
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
Демократическая политическая партия США 119 3
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 6 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9420 87
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13116 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21630 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56830 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18745 49
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5290 49
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3663 48
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2693 42
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2696 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42323 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26963 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6224 33
Оповещение и уведомление - Notification 3454 29
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2946 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27350 26
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3209 26
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6566 22
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9039 15
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9222 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 501 91
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 749 42
Google YouTube - Видеохостинг 2528 38
WhatsApp Messenger 956 35
Google Android 13115 22
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 19
Google Play - Google Store - Android Market 3092 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1536 14
Rakuten Viber 578 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 327 14
Microsoft Windows 2000 12930 14
Apple - App Store 2716 13
Apple iOS 7160 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4419 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 10
Microsoft Skype 2004 9
ByteDance TikTok 192 9
Microsoft Windows 14859 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 72 9
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 255 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 865 8
Google Blogger - Google BlogSpot 109 8
Apple iPhone 6 6353 7
Statista 185 7
Google Gmail 866 7
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