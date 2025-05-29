Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

В приложении Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) для Android выявили проблему, приводившую к ускоренному расходу заряда батареи смартфонов. Ошибку заметили и владельцы различных устройств, в том числе Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9 Pro и Galaxy A35.

Критическая ошибка

В Google провели свое расследование и выявили тот факт, что даже выключенное приложение Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) сильно разряжает Android-смартфоны, об этом рассказал менеджер сообщества Google Адиль Шейх (Adil Sheikh). Изначально пользователи жаловались на перегрев и быстрый разряд смартфонов.

Саму же критическую ошибку, приводившую к повышенному энергопотреблению, отмечали владельцы различных устройств, в том числе Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9 Pro и Galaxy A35. Пользователи Reddit сообщали, что Instagram за 54 минуты расходует 12% заряда, тогда как WhatsApp** за аналогичный период — всего 2%, а у некоторых и 1%.

Некоторые пользователи пытались решить проблему, устанавливая старые версии приложения, но это вызывало перегрев устройств. Более эффективным способом увеличения времени автономной работы стал переход на Instagram Lite. Cо словам Адиля Шейха, компания Meta*** (компания признана экстремистской организацией на территории России) решила эту проблему в последней версии Instagram — в сборке 382.0.0.49.84, которая уже доступна в Google Play Store.

Распространенная проблема

Проблемы с приложениями после обновлений, приводящие к сбоям в работе устройств, не являются редкостью. Например, в феврале 2025 г. пользователи Telegram на iPhone сталкивались с перегревом и быстрым разрядом батареи из-за использования мессенджера.

Владельцы iPhone массово жаловались на работу официального клиента Telegram после установки обновления 12.02. Как писал CNews, приложение перегревает смартфоны, ускоряет разряд батареи и работает со сбоями. В отзывах пользователи пишут, что Telegram может неожиданно закрываться, видеосообщения не загружаются или не записываются. Однако больше всего жалоб связано с перегревом устройств и повышенным энергопотреблением.

Тем, кто столкнулся с перегревом смартфона, советовали попробовать временное решение. В настройках Telegram нужно отключить автоматическую загрузку медиафайлов: настройки, данные и память и через мобильную сеть/через Wi-Fi. Это поможет снизить нагрузку на устройство до выхода исправленного обновления. Со временем разработчики Telegram выпустили обновление 11.5.3 для исправления проблемы перегрева, особенно iPhone.

Статистика энергопотребления на смартфоне

В разных оболочках Android-смартфонов путь до раздела с расходом заряда аккумулятора может отличаться. Вот инструкция для смартфонов популярных производителей: Google Pixel: приложение «Настройки», «Батарея», «Расход заряда батареи». Samsung: приложение «Настройки», «Обслуживание устройства» или «Оптимизация», «Батарея», «Посмотреть сведения». Xiaomi, Redmi, Poco: приложение «Настройки», «Питание и производительность» или «Батарея», «Потребление энергии». Oppo, OnePlus, Realme: приложение «Настройки», «Батарея», «Расход заряда батареи приложениями» или «Сведения о расходе заряда батареи».

Посмотреть статистику энергопотребления на iPhone можно следующим образом. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Аккумулятор», «Использование аккумулятора». Здесь отобразится список программ, отсортированных по расходу заряда за последние 24 часа.

В случае если приложение начинает чрезмерно расходовать заряд батареи, возможно, в нем произошел сбой. Попробуйте принудительно закрыть приложение или перезагрузить смартфон, а затем отслеживайте статистику потребления аккумулятора в течение 1–2 дней.

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

***Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).