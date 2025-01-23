Возгорание мыши Gigabyte Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit . Автор оригинального сообщения, по его собственным словам, однажды утром учуял запах дыма, идущий из соседней комнаты, в которой находился компьютер. Войдя в нее, он обнаружил, что источ

Военные против Reddit Американский портал Reddit может попасть под блокировку в России из-за жалобы Военной прокуратуры Владимирской области. Reddit – это гигантское интернет-сообщество с более

ссоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал Reddit захлестнула волна гневных сообщений пользователей, купивших этот знаковый для AMD и вс

Выгодное приобретение Пользователь Reddit сообщил, что потерял ключи от кошелька с 10 тыс. биткоинов на нем. Ключи от криптокоше