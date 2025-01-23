Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Reddit

Reddit

СОБЫТИЯ


23.01.2025 Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца

Возгорание мыши Gigabyte Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit. Автор оригинального сообщения, по его собственным словам, однажды утром учуял запах дыма, идущий из соседней комнаты, в которой находился компьютер. Войдя в нее, он обнаружил, что источ
10.04.2023 Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России

Военные против Reddit Американский портал Reddit может попасть под блокировку в России из-за жалобы Военной прокуратуры Владимирской области. Reddit – это гигантское интернет-сообщество с более

04.04.2023 Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни

ссоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал Reddit захлестнула волна гневных сообщений пользователей, купивших этот знаковый для AMD и вс
28.05.2021 Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук

Выгодное приобретение Пользователь Reddit сообщил, что потерял ключи от кошелька с 10 тыс. биткоинов на нем. Ключи от криптокоше
19.06.2020 У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы

MacBook поломались Владельцы MacBook Pro и MacBook Air 2020 модельного года стали массово жаловаться на проблемы с подключением к ним USB-устройств. Об этом они пишут на Reddit, в официальном комьюнити Apple и на форуме профильного ресурса MacRumors. Проблема затрагивает сугубо устройства с интерфейсом USB 2.0, подключаемые к портам USB-C на ноутбуке через адап
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»

Жалоба на OnePlus 5Пользователи ресурса Reddit сообщают, что некоторые смартфоны самопроизвольно перезагружаются при попытке набрать

21.03.2011 Reddit.com остановил работу на несколько часов из-за ошибок в AWS

Популярный сайт социальных новостей Reddit.com 17 марта испытал сложности с инфраструктурным сервисом хранения данных Amazon Elas
27.05.2008 Reddit поменял дизайн

Социальный новостной сайт Reddit запустил версию с обновленным дизайном. В новой версии была несколько изменена навигация, добавлены дополнительные разделы и категории. Как сообщает издание TechCrunch, это первое крупно

Публикаций - 398, упоминаний - 469

Reddit и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 134
Google LLC 12688 93
Apple Inc 13154 78
X Corp - Twitter 2938 75
Microsoft Corporation - GitHub 1075 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 33
Intel Corporation 12811 31
AMD - Advanced Micro Devices 4641 29
Samsung Electronics 11064 27
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
Telegram Group 2940 14
Nvidia Corp 4002 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
PayPal 671 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
OpenAI 541 9
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Cloudflare 172 8
LG Electronics 3735 8
HP Inc. 5883 8
Sony 6739 7
Defender 159 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Dell EMC 5180 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
ESET - ESET Software 1161 6
Yahoo! 3726 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 6
Lenovo Group 2446 6
AT&T Inc 1725 5
Anthropic 160 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Red Hat 1378 4
Dropbox 527 4
Coinbase 70 4
Pegatron - ASRock 60 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Airbnb 101 9
eBay Inc 1640 8
Microsoft - LinkedIn 699 7
Y Combinator - венчурный фонд 57 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Tesla Motors 461 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Walt Disney Company 647 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
The Home Depot Inc 66 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Google Ventures - GV 37 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Резонанс НПП 407 2
GameStop 30 2
Sherpa Capital 2 2
Costco Wholesale Corporation 30 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Kickstarter 136 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Районные суды РФ 196 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
World Wide Web Foundation 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 71
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 57
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 54
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 53
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 42
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 40
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 25
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 25
Оповещение и уведомление - Notification 5944 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 18
Microsoft Windows 16882 120
Microsoft Windows 10 1938 66
Google Android 15243 51
Apple iOS 8583 48
Microsoft Windows 11 827 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
Linux OS 11533 41
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 35
Google Chrome - браузер 1701 34
Mozilla Firefox - браузер 1951 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
Apple macOS 2419 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
Microsoft Windows 7 2007 20
StatCounter 478 19
Apple iPad 4011 19
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Microsoft Office 4170 16
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 13
Apple iPhone 6 4861 12
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 12
Apple MacBook Pro 559 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Apple Safari - браузер 896 11
Discord 181 10
Microsoft Outlook 1506 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 10
FreePik 1841 10
Apple - App Store 3109 10
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 9
Apple iPhone 7 289 9
Opera Browser - Браузер 1050 9
Quora - сайт вопросов и ответов 19 9
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 9
Microsoft 365 Copilot 248 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
Дуров Павел 329 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
Ohanian Alexis - Оханян Алексис 3 3
Warren Tom - Уоррэн Том 9 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Водясов Алексей 222 3
Мельникова Анастасия 440 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Зайцев Михаил 345 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Ермаков Валерий 140 2
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 2
Гинятуллин Роман 61 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 2
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 2
Sammet Jean - Саммет Джин 5 2
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 2
Павлов Никита 146 2
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 13 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 2
Напольский Антон 6 2
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 2
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 2
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 12 2
Pishevar Shervin - Пишевар Шервин 5 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Лагода Георгий 60 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Южная Корея - Республика 7052 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Япония 13807 12
Канада 5081 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Индия - Bharat 5869 10
Китай - Тайвань 4245 9
Украина 7928 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
США - Калифорния 4829 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Новая Зеландия 737 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
США - Нью-Йорк 3180 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Испания - Королевство 3840 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Аргентина - Аргентинская Республика 615 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Африка - Африканский регион 3641 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
США - Нью-Джерси 307 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
США - Вашингтон - Сиэтл 407 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Куба - Республика 417 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Английский язык 7030 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 9
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 9
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Импортозамещение - параллельный импорт 618 5
BleepingComputer - Издание 458 34
The Verge - Издание 619 27
Tom’s Hardware 600 23
The Register - The Register Hardware 1784 21
MacRumors 148 15
ZDnet 663 14
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
Ars Technica 450 12
Neowin 217 11
The Guardian - Британская газета 406 10
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 10
Digg 68 9
NYT - The New York Times 1100 8
Hacker News 92 8
9to5Mac 70 8
Bloomberg 1627 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
AppleInsider 400 6
Альтаир медиа - Пикабу 21 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Wikipedia - Википедия 650 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 5
WCCFTech - Издание 110 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Mashable 372 5
TNW - The Next Web 90 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
РИА Новости 1033 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
9to5Google 60 4
TorrentFreak (TF) 159 4
TechSpot 188 4
Android Authority 62 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
FT - Financial Times 1296 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Wired - Издание 276 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Gizmodo 133 3
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
SimilarWeb 62 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
MalwareHunterTeam 14 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Counterpoint Research 110 1
Global Market Insights 16 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Jon Peddie Research 46 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Brunel University London - Лондонский университет Брунеля 7 1
UCL - University College London - MSSL - Mullard Space Science Laboratory - Лаборатория космических исследований им. Мулларда университетского колледжа Лондона 4 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
Google Summer of Code 10 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
McAfee FOCUS 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще