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СОБЫТИЯ
|23.01.2025
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Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца
Возгорание мыши Gigabyte Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit. Автор оригинального сообщения, по его собственным словам, однажды утром учуял запах дыма, идущий из соседней комнаты, в которой находился компьютер. Войдя в нее, он обнаружил, что источ
|10.04.2023
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Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России
Военные против Reddit Американский портал Reddit может попасть под блокировку в России из-за жалобы Военной прокуратуры Владимирской области. Reddit – это гигантское интернет-сообщество с более
|04.04.2023
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Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни
ссоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал Reddit захлестнула волна гневных сообщений пользователей, купивших этот знаковый для AMD и вс
|28.05.2021
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Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук
Выгодное приобретение Пользователь Reddit сообщил, что потерял ключи от кошелька с 10 тыс. биткоинов на нем. Ключи от криптокоше
|19.06.2020
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У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы
MacBook поломались Владельцы MacBook Pro и MacBook Air 2020 модельного года стали массово жаловаться на проблемы с подключением к ним USB-устройств. Об этом они пишут на Reddit, в официальном комьюнити Apple и на форуме профильного ресурса MacRumors. Проблема затрагивает сугубо устройства с интерфейсом USB 2.0, подключаемые к портам USB-C на ноутбуке через адап
|19.07.2017
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Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»
Жалоба на OnePlus 5Пользователи ресурса Reddit сообщают, что некоторые смартфоны самопроизвольно перезагружаются при попытке набрать
|21.03.2011
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Reddit.com остановил работу на несколько часов из-за ошибок в AWS
Популярный сайт социальных новостей Reddit.com 17 марта испытал сложности с инфраструктурным сервисом хранения данных Amazon Elas
|27.05.2008
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Reddit поменял дизайн
Социальный новостной сайт Reddit запустил версию с обновленным дизайном. В новой версии была несколько изменена навигация, добавлены дополнительные разделы и категории. Как сообщает издание TechCrunch, это первое крупно
Reddit и организации, системы, технологии, персоны:
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