Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows

IE8 блокирует доступ к Windows Update Пользователи, решившие установить последнюю версию браузера от Microsoft - Internet Explorer 8 Beta 1, столкнулись с рядом проблем, одной из которых явилось блокирование доступа к сервису обновлений Windows Update. Во время подключения к сервису, браузер выдает сообщение «To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later» (Чтобы использовать этот сайт, вы должны