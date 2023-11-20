Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows

Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач и отправляет ПК в бесконечную перезагрузку на панели задач Согласно сообщениям на Reddit и в «Центре отзывов» (Feedback Hub), инсталляция апдейта KB5032190 может нарушать нормальную работу панели задач Windows 11. Фото: Microsoft Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач, виртуальные рабочие столы и бесконечно перезагружает ПК Проблема заключается в либо в полном исчезновении пиктограмм приложений, расположенных на этом

Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft Агрегатор для ностальгирующих Для старых версий ОС Windows появился удобный агрегатор обновлений. Создан сайт Windows Update Restored, который позволяет оперативно и без часовых поисков в интернете скачивать и устанавливать обновления для давно заброшенных версий ОС Windows. Как пишет портал Tom’s Hard

Обновление Windows заметно сократило время автономной работы ПК Возвращение блудной стрелки В предпоследнюю неделю мая 2023 г. Microsoft выпустила обновление Windows 11 под названием Moment 3 с некоторыми улучшениями пользовательского интерфейса и новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является возможность включить отображ

Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel в начале октября 2021 г. Далеко не все пользователи Windows 10 имели возможность перейти на актуальную версию Windows, некоторые из желающих это сделать могли наблюдать в «Центре обновления Windows» (Windows Update) сообщение о неготовности системы к работе на своем ПК текущей его конфигурации. Microsoft распространяла Windows 11 поэтапно, опасаясь возникновения непредвиденных проблем у уст

Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет ционной системой. Пользователи, на чьи ПК уже установилось это обновление, могут попробовать удалить его стандартными средствами Windows. Например, в версии Windows 11 22H2 это делается через раздел «Обновление Windows» в приложении «Параметры». Там нужно найти раздел «Удаление обновлений», где выбрать нужный патч и нажать кнопку «Удалить». Microsoft со своей стороны предлагает еще более ра

Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro ующую команду. Поспешившим обновиться предлагается удалить апдейт через «Центр обновлений Windows» (Windows Update) или из командной строки с помощью утилиты wusa (потребуются привилегии админи

Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось Большое обновление Windows 11 Microsoft начал распространение очередного накопительного обновления операционной системы Windows 11. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Фигурирующий в докуме

Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств дл

Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса ресы» с января 2021 г. В конце апреля 2021 г. стартовала доставка обновления, содержащего данную функцию, ограниченному кругу пользователей. Другие «экзотические» баги Windows 10 В мае 2021 г. служба Windows Update по ошибке доставила обновленный драйвер SCSI-контроллера AMD на ПК под управлением Windows 10, не располагающие данным устройством. В результате перезагрузка таких машин приводил

Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру ъят Microsoft остановила распространение проблемного драйвера AMD через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Установка данного системного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «си

Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему вкладку «Обновления и безопасность» (Update & security), затем выбрать раздел «Обновления Windows» (Windows Update), нажать «Отобразить историю обновлений» (View update history), после чего кли

Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему йлов на рабочем столе, а также на сброс прочих настроек. В частности, сообщения с описанием подобных проблем можно найти на официальном форуме поддержки Microsoft и в Twitter отдельных пользователей. Обновление Windows 10 поломало «рабочий стол» и «меню пуск» К примеру, пользователь с никнеймом WayneTerry2 на форуме Microsoft в теме, посвященной выходу февральских обновлений, опубликовал сл

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати. Об этом сообщил ресурс Windowslatest

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» ре устройств». Позже Microsoft планирует выпустить исправление, которое позволит динамически переключаться на программный рендер вместо аппаратного, если устаревший драйвер будет обнаружен в системе. Обновление Windows 10 принесло пользователям очередную проблему Скорее всего исправление выйдет в виде накопительного обновления в один из традиционных «патчевых вторников» (Patch Tuesday), – т

Обновление Windows 10 поломало системное приложение ит функции, которые нужно скопировать, чтобы вставить скрипт. После их запуска можно использовать команду get-EventViewer, когда PowerShell предложит просмотреть пользовательские представления. Новое обновление Windows 10 вывело из строя приложение системы Функцию придется вводить повторно каждый раз, когда пользователь открывает новое окно PowerShell. При этом функция get-EventViewer позво

Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК ссылке. Антивирусы не в фаворе Компания Sophos сообщила, что пользователи её антивирусов под Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись за зависанием обновления ОС. На значении 30% процесс останавливается. Обновление Windows 10 привело к затруднениям в загрузке ОС Больше всех пострадали пользователи Sophos Endpoint Security and Control и Sophos Central Endpoint Standard. Первоначальные результаты

Обновление Windows сломало популярные антивирусы Надежная ОС, и обновления качественные Обновление Windows, выпущенное Microsoft в апреле 2019 г., вывело из строя антивирусное ПО сторонних разработчиков. Первой тревогу забила компания McAfee, пользователи которой стали жаловаться

Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft «Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах поддержки Microsoft и ресурсе Reddit. Обновление

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update, включающее ряд новых функций и возможностей, которые позволят оптимально использовать свое время. Microsoft представила обновление Windows 10 Apr

Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD вавших его на системах с установленным обновлением Windows 10 Fall Creators Update. Один из первых пользователей, столкнувшихся с проблемой, сообщил, что после установки обновления безопасности через Windows Update загрузка операционной системы доходит до вывода логотипа Windows и на этом процесс останавливается. После этого на различных форумах начали появляться дополнительные сообщения о

Microsoft выпустила гигантское обновление Windows 10 soft. Чтобы получить обновление, не нужно ничего делать: оно автоматически установится через сервис Windows Update, если пользователь выбрал опцию автоматической установки обновлений на устрой

Samsung тайно отключает обновления Windows на своих ПК Отключение Windows Update Компания Samsung принудительно отключает функцию автоматического обновления Wi

Обновление Windows Phone вызвало на флагманском смартфоне «синий экран смерти» ановления Nokia Software Recovery Tool. Процесс включает несколько этапов, в том числе принудительную перезагрузку аппарата и загрузку из интернета операционной системы Windows Phone (около 1,43 ГБ). Обновление Windows Phone 8.1 было представлено в апреле 2014 г. Среди новых функций — голосовое управление Cortana (аналог Apple Siri и Google Now), центр уведомлений Action Center, возможность

Microsoft представила крупное обновление Windows Phone удут тратить минимум заряда аккумулятора. «Агенты» смогут принимать данные с различных датчиков телефона, узнавать время, GPS-координаты и самостоятельно связываться с сервером уведомлений Microsoft. Обновление Windows Phone под кодовым названием Mango выйдет осенью 2011 г. Демонстрируя технологию на конференции в Лас-Вегасе, вице-президент Microsoft Джо Белфиор (Joe Belfiore) показал прило

IE8 блокирует доступ к Windows Update Пользователи, решившие установить последнюю версию браузера от Microsoft - Internet Explorer 8 Beta 1, столкнулись с рядом проблем, одной из которых явилось блокирование доступа к сервису обновлений Windows Update. Во время подключения к сервису, браузер выдает сообщение «To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later» (Чтобы использовать этот сайт, вы должны

Windows: хакеры взломали защиту от пиратов шем компьютере. Системы, успешно прошедшие проверку, должны допускаться к загрузке обновлений через Windows Update, Microsoft Update for Windows и Microsoft Download Center. В противном случае