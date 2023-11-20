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Microsoft Windows Update Центр обновления Windows



20.11.2023 Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач и отправляет ПК в бесконечную перезагрузку

на панели задач Согласно сообщениям на Reddit и в «Центре отзывов» (Feedback Hub), инсталляция апдейта KB5032190 может нарушать нормальную работу панели задач Windows 11. Фото: Microsoft Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач, виртуальные рабочие столы и бесконечно перезагружает ПК Проблема заключается в либо в полном исчезновении пиктограмм приложений, расположенных на этом
10.07.2023 Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft

Агрегатор для ностальгирующих Для старых версий ОС Windows появился удобный агрегатор обновлений. Создан сайт Windows Update Restored, который позволяет оперативно и без часовых поисков в интернете скачивать и устанавливать обновления для давно заброшенных версий ОС Windows. Как пишет портал Tom’s Hard
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить

29.05.2023 Обновление Windows заметно сократило время автономной работы ПК

Возвращение блудной стрелки В предпоследнюю неделю мая 2023 г. Microsoft выпустила обновление Windows 11 под названием Moment 3 с некоторыми улучшениями пользовательского интерфейса и новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является возможность включить отображ
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge

22.09.2022 Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel

в начале октября 2021 г. Далеко не все пользователи Windows 10 имели возможность перейти на актуальную версию Windows, некоторые из желающих это сделать могли наблюдать в «Центре обновления Windows» (Windows Update) сообщение о неготовности системы к работе на своем ПК текущей его конфигурации. Microsoft распространяла Windows 11 поэтапно, опасаясь возникновения непредвиденных проблем у уст
17.06.2022 Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

ционной системой. Пользователи, на чьи ПК уже установилось это обновление, могут попробовать удалить его стандартными средствами Windows. Например, в версии Windows 11 22H2 это делается через раздел «Обновление Windows» в приложении «Параметры». Там нужно найти раздел «Удаление обновлений», где выбрать нужный патч и нажать кнопку «Удалить». Microsoft со своей стороны предлагает еще более ра
27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro

ующую команду. Поспешившим обновиться предлагается удалить апдейт через «Центр обновлений Windows» (Windows Update) или из командной строки с помощью утилиты wusa (потребуются привилегии админи
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось

Большое обновление Windows 11 Microsoft начал распространение очередного накопительного обновления операционной системы Windows 11. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Фигурирующий в докуме
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств дл
01.06.2021 Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса

ресы» с января 2021 г. В конце апреля 2021 г. стартовала доставка обновления, содержащего данную функцию, ограниченному кругу пользователей. Другие «экзотические» баги Windows 10 В мае 2021 г. служба Windows Update по ошибке доставила обновленный драйвер SCSI-контроллера AMD на ПК под управлением Windows 10, не располагающие данным устройством. В результате перезагрузка таких машин приводил
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру

ъят Microsoft остановила распространение проблемного драйвера AMD через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Установка данного системного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «си
02.03.2020 Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему

вкладку «Обновления и безопасность» (Update & security), затем выбрать раздел «Обновления Windows» (Windows Update), нажать «Отобразить историю обновлений» (View update history), после чего кли
13.02.2020 Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему

йлов на рабочем столе, а также на сброс прочих настроек. В частности, сообщения с описанием подобных проблем можно найти на официальном форуме поддержки Microsoft и в Twitter отдельных пользователей. Обновление Windows 10 поломало «рабочий стол» и «меню пуск» К примеру, пользователь с никнеймом WayneTerry2 на форуме Microsoft в теме, посвященной выходу февральских обновлений, опубликовал сл
01.10.2019 Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати. Об этом сообщил ресурс Windowslatest
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

ре устройств». Позже Microsoft планирует выпустить исправление, которое позволит динамически переключаться на программный рендер вместо аппаратного, если устаревший драйвер будет обнаружен в системе. Обновление Windows 10 принесло пользователям очередную проблему Скорее всего исправление выйдет в виде накопительного обновления в один из традиционных «патчевых вторников» (Patch Tuesday), – т
17.06.2019 Обновление Windows 10 поломало системное приложение

ит функции, которые нужно скопировать, чтобы вставить скрипт. После их запуска можно использовать команду get-EventViewer, когда PowerShell предложит просмотреть пользовательские представления. Новое обновление Windows 10 вывело из строя приложение системы Функцию придется вводить повторно каждый раз, когда пользователь открывает новое окно PowerShell. При этом функция get-EventViewer позво
21.05.2019 Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК

ссылке. Антивирусы не в фаворе Компания Sophos сообщила, что пользователи её антивирусов под Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись за зависанием обновления ОС. На значении 30% процесс останавливается. Обновление Windows 10 привело к затруднениям в загрузке ОС Больше всех пострадали пользователи Sophos Endpoint Security and Control и Sophos Central Endpoint Standard. Первоначальные результаты
24.04.2019 Обновление Windows сломало популярные антивирусы

Надежная ОС, и обновления качественные Обновление Windows, выпущенное Microsoft в апреле 2019 г., вывело из строя антивирусное ПО сторонних разработчиков. Первой тревогу забила компания McAfee, пользователи которой стали жаловаться

05.12.2018 Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft

«Экран смерти» на Surface Book 2 Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах поддержки Microsoft и ресурсе Reddit. Обновление
27.04.2018 Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 April 2018 Update, включающее ряд новых функций и возможностей, которые позволят оптимально использовать свое время. Microsoft представила обновление Windows 10 Apr
06.02.2018 Microsoft готовит грандиозное обновление Windows 10. Что нового

09.01.2018 Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD

вавших его на системах с установленным обновлением Windows 10 Fall Creators Update. Один из первых пользователей, столкнувшихся с проблемой, сообщил, что после установки обновления безопасности через Windows Update загрузка операционной системы доходит до вывода логотипа Windows и на этом процесс останавливается. После этого на различных форумах начали появляться дополнительные сообщения о

03.08.2016 Microsoft выпустила гигантское обновление Windows 10

soft. Чтобы получить обновление, не нужно ничего делать: оно автоматически установится через сервис Windows Update, если пользователь выбрал опцию автоматической установки обновлений на  устрой
25.06.2015 Samsung тайно отключает обновления Windows на своих ПК

Отключение Windows Update Компания Samsung принудительно отключает функцию автоматического обновления Wi
16.07.2014 Обновление Windows Phone вызвало на флагманском смартфоне «синий экран смерти»

ановления Nokia Software Recovery Tool. Процесс включает несколько этапов, в том числе принудительную перезагрузку аппарата и загрузку из интернета операционной системы Windows Phone (около 1,43 ГБ). Обновление Windows Phone 8.1 было представлено в апреле 2014 г. Среди новых функций — голосовое управление Cortana (аналог Apple Siri и Google Now), центр уведомлений Action Center, возможность
14.04.2011 Microsoft представила крупное обновление Windows Phone

удут тратить минимум заряда аккумулятора. «Агенты» смогут принимать данные с различных датчиков телефона, узнавать время, GPS-координаты и самостоятельно связываться с сервером уведомлений Microsoft. Обновление Windows Phone под кодовым названием Mango выйдет осенью 2011 г. Демонстрируя технологию на конференции в Лас-Вегасе, вице-президент Microsoft Джо Белфиор (Joe Belfiore) показал прило
11.03.2008 IE8 блокирует доступ к Windows Update

Пользователи, решившие установить последнюю версию браузера от Microsoft - Internet Explorer 8 Beta 1, столкнулись с рядом проблем, одной из которых явилось блокирование доступа к сервису обновлений Windows Update. Во время подключения к сервису, браузер выдает сообщение «To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later» (Чтобы использовать этот сайт, вы должны

01.08.2005 Windows: хакеры взломали защиту от пиратов

шем компьютере. Системы, успешно прошедшие проверку, должны допускаться к загрузке обновлений через Windows Update, Microsoft Update for Windows и Microsoft Download Center. В противном случае

11.04.2005 Новый троянец маскируется под обновление Windows

Эксперты Microsoft предупреждают о появлении троянской программы, маскирующейся под обновление Windows. Вредоносный код DSNX-05 распространяется через электронное сообщение, направляющее пользователя на фальшивый сайт Microsoft, с которого можно загрузить якобы патч безопаснос

Публикаций - 226, упоминаний - 255

Microsoft Windows Update замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 213
Intel Corporation 11837 25
Google LLC 11300 18
AMD - Advanced Micro Devices 3970 17
Apple Inc 11541 16
Defender 120 12
X Corp - Twitter 2780 11
HP Inc. 5605 11
Microsoft Developer Network - MSDN 86 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 8
Lenovo Group 2224 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 6
Sophos - SophosLabs 406 6
Samsung Electronics 9908 6
Dell EMC 4962 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1120 5
HTC Corporation 1491 4
Nvidia Corp 3281 4
Oracle Corporation 6464 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 4
IBM - International Business Machines Corp 9308 4
Meta Platforms - Facebook 4363 4
LG Electronics 3559 4
Adobe Systems 1523 3
Fujitsu 2024 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 3
Toshiba Corporation 2903 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3157 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1217 3
Amazon Inc - Amazon.com 2869 3
Qualcomm Technologies 1741 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7573 3
Citrix Systems 794 2
Razer 71 2
VK - Mail.ru Group 3268 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 470 2
Почта России ПАО 1979 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 2
ConocoPhillips 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 165 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 39 1
Меркури - Mercury 213 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
ВсеИнструменты.ру 249 1
инфоДонор 2 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 5 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 1
Верный - торговая сеть 267 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 1
РЖД - Российские железные дороги 1748 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 233 1
Assist - Ассист 205 1
Связной ГК 1355 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 1
Visa International 1907 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5025 2
Президент Российской Федерации 3956 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 858 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1376 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 28 1
Судебная власть - Judicial power 2192 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 173 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3382 1
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