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Microsoft Windows Update Центр обновления Windows

Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.08.2025 После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы

ие» (“Recovery”) -> «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» (“Fix problems using Windows Update”). Машины под управлением современных серверных версий Windows не подвержены д
18.08.2025 Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

олютно в любой момент. Проблемы начинаются, когда пользователь хочет записать на SSD несколько больших файлов подряд или много файлов поменьше, в сумме дающих существенный объем. Microsoft Регулярное обновление Windows - верный способ лишиться компьютера. Программно и аппаратно Это обнаружил пользователь заблокированной в России американской соцсети Х (ранее – Twitter) под псевдонимом Necor
30.05.2025 Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

t, пользователям не о чем беспокоиться, ведь их ИТ-системе удалось избежать этой ошибки или «пронесло». Попытка избежать ошибки По информации The Register, если пользователи еще не установили майское обновление Windows 11, возможно, будет правильным решением подождать, пока ИТ-компания выпустит исправление проблемы или же завершит свое внутренне расследование по данной проблеме. Поскольку K
21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

Апрельское обновление Windows 11 продолжает вредить Апрельское обновление для операционной системы Microsoft Windows 11 может препятствовать корректной работе графического приложения для управления корпор
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти»

оинформативным. Мартовский патч с индексом KB5053598 имеет статус обязательного, поэтому Windows 11 в версии 24H2 в конечном счете загрузит и установит его автоматически в соответствии с настройками «Центра обновления Windows». gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Мартовский патч для Windows 11 способен доставить пользователям массу неприятностей Обновление, в частности, закрывает несколько опасн
12.03.2025 Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное

2 из системы. Проще всего тем, у кого есть резервные копии системы, а также тем, кто давно отключил обновления Windows 11, чтобы не страдать из-за очередного «сырого» патча, которые Microsoft в
27.01.2025 Первое обновление Windows 11 в 2025 году поломало веб-камеры и звуковую подсистему

нейшего применения беспроводных наушников и гарнитур, работающих по Bluetooth. В частности, проблемы такого характера отмечают обладатели Galaxy Buds2 Pro компании Samsung. После завершения процедуры обновления Windows перестает выводить звук через наушники этой модели несмотря на то, что те корректно сопряжены с ПК и в интерфейсе управления Bluetooth-устройствами отображаются как «подключе
23.12.2024 Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана

лкнулись с проблемой нерабочей «Панели задач». С их слов решение было лишь одно, нужно было удалить обновление Windows и откатиться до предыдущей версии или установить апдейт повторно. Для того
19.11.2024 Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно

тели отмечают, что установка патча все же доходит до логического завершения. Впоследствии же «Центр обновления Windows» отказывается считать обновление установленным и на соответствующей страни
30.09.2024 Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить

х отметили, что KB5043145 внедрился в их ПК против их воли. Фото: Clint Patterson / Unsplash Не все обновления Windows одинаково полезны. Многие, напротив, превращают ПК в бесполезную груду эле
16.08.2024 Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв

тановлено, хакеры Mad Liberator передавали на устройство жертвы двоичный файл с названием Microsoft Windows Update с хэшем SHA256. После получения доступа к устройству жертвы, злоумышленники за
01.07.2024 Microsoft вновь раздает обновление Windows 11, которое отправляло ПК в бесконечную перезагрузку. Теперь оно выводит из строя панель задач

– путем нажатия кнопки «Загрузить и установить» (Download & install) в «Центре обновления Windows» (Windows Update) после выполнения проверки наличия обновлений (Check for updates). gioiak2 / Ф
21.03.2024 Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет

развивает с 1993 г., и на момент выхода материала актуальными, то есть еще получающими обновления, были три версии – 2016, 2019 и 2022. Релиз 2012 и более старые отключены от программы техподдержки. Обновление Windows Server за март 2024 г., как пишет портал Bleeping Computer, приводит к различным сбоям в работе системы. В их числе – постоянные аварийные завершения работы и перезагрузки ко
19.03.2024 Новый подарочек от Microsoft. После обновления Windows на ПК с процессорами AMD стали «тормозить» игры 30-летней давности. Решение есть

е лучше не устанавливать Владельцы компьютеров, ноутбуков и портативных игровых консолей на процессорах AMD столкнулись с проблемой радикального снижения производительности после установки очередного обновления Windows 11, пишет профильный портал Windows Latest. В некоторых случаях ситуация настолько печальная, что современное «железо» перестает «тянуть» культовый шутер Doom II. Эта игра вы
18.12.2023 Обязательное обновление Windows выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

овместимостью весьма популярного беспроводного адаптера Qualcomm QCA61x4a с компонентами последнего обновления Windows 11. В посвященной проблеме теме на площадке Reddit участники дискуссия выд
20.11.2023 Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач и отправляет ПК в бесконечную перезагрузку

случаях информация о провальной попытке установки патча даже не фиксируется в «Журнале обновлений» «Центра обновления Windows» и, таким образом, лишает пользователя ценной информации (к примеру
10.07.2023 Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft

для ностальгирующих Для старых версий ОС Windows появился удобный агрегатор обновлений. Создан сайт Windows Update Restored, который позволяет оперативно и без часовых поисков в интернете скачи
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить

ому. В частности, такие инструменты как «Автономный установщик обновлений Windows» (WUSA) и «Служба обновления Windows Server» (Windows Server Update Services; WSUS) с этой задачей не справилис
29.05.2023 Обновление Windows заметно сократило время автономной работы ПК

Возвращение блудной стрелки В предпоследнюю неделю мая 2023 г. Microsoft выпустила обновление Windows 11 под названием Moment 3 с некоторыми улучшениями пользовательского интерфейса и новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является возможность включить отображ
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge
22.09.2022 Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel

ую версию Windows, некоторые из желающих это сделать могли наблюдать в «Центре обновления Windows» (Windows Update) сообщение о неготовности системы к работе на своем ПК текущей его конфигураци
06.07.2022 Рекурсия в стиле Microsoft. Обновление Windows 11 для починки прошлых обновлений нельзя установить из-за новой ошибки

ОС Microsoft, этот патч сам никак не может установиться. Сообщения о сбое при попытке развернуть KB5014668 в системе заполонили официальный форум Microsoft и многочисленные сторонние ресурсы. Не все обновления Windows одинаково полезны Как все устроено Пользователи, потерпевшие неудачу в попытке установить KB5014668 на свой ПК, жаловались на появление сообщений об ошибке с различными индек
17.06.2022 Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

следующем обновлении», – говорится на сайте Microsoft. Сроки релиза патча к патчу они не сообщают. Обновления Windows могут быть опасны Апдейты для ОС Windows очень часто становятся причиной н
27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro

ующую команду. Поспешившим обновиться предлагается удалить апдейт через «Центр обновлений Windows» (Windows Update) или из командной строки с помощью утилиты wusa (потребуются привилегии админи
15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox

икованном на официальном сайте компании, случаи подобного поведения браузеров не упоминаются. После обновления Windows не дружит с браузерами. Судя по количеству жалоб и голосов в «Центре отзыв
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось

Большое обновление Windows 11 Microsoft начал распространение очередного накопительного обновления операционной системы Windows 11. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Фигурирующий в докуме
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

нутые баги. Исправления включены в необязательное обновление KB5007253 от 22 ноября 2021 г. Для его установки нужно перейти в раздел «Параметры» меню «Пуск», где выбрать «Обновление и безопасность»->«Центр обновления Windows», нажать на кнопку «Проверить обновления» и вручную установить KB5007253. Развитие Microsoft Defender for Endpoint Решение Microsoft Defender for Endpoint (ранее Micros
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств дл
01.06.2021 Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса

кцию, ограниченному кругу пользователей. Другие «экзотические» баги Windows 10 В мае 2021 г. служба Windows Update по ошибке доставила обновленный драйвер SCSI-контроллера AMD на ПК под управле
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру

ъят Microsoft остановила распространение проблемного драйвера AMD через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Установка данного системного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «си
21.10.2020 Microsoft представила октябрьское обновление Windows 10

Microsoft выпустила очередное обновление для операционной системы Windows 10. Развертывание обновления Windows 10 начнется для отдельных устройств, работающих под управлением Windows 10 версии 1903 или более поздней. Автоматическое обновление устройств будет проходить постепенно, по а
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить

сетевого адаптера и беспроводных модулей, как отмечает пользователь под псевдонимом Krishnapandat на портале поддержки Microsoft, проблему не решает. Помогает только удаление вызывающего неприятности обновления Windows – KB4566782 в данном конкретном случае. Проблемы с обновлениями Windows 10 Версия 2004 ОС Windows 10, несмотря на то, что она вышла спустя практически пять лет с момента запу
25.05.2020 Обновление Windows 10 поломало беспроводной интернет

ообщать о возникших проблемах посредством приложения «Центр отзывов» (Feedback Hub). Его можно запустить, в частности, с помощью комбинации клавиш Windows+F. Прочие проблемы с обновлениями Windows 10 Обновления Windows 10 периодически доставляют хлопоты как простым пользователям ОС, так и системным администраторам. Так, в конце марта 2020 г. CNews писал, что установка обновления KB4535996 д
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее

Windows 10 станет быстрее В будущих обновления Windows 10 Microsoft существенно оптимизирует работу механизма индексации файлов встроенного в операционную систему поискового движка (Windows Search). Об этом сообщил ресурс Windows
02.03.2020 Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему

вкладку «Обновления и безопасность» (Update & security), затем выбрать раздел «Обновления Windows» (Windows Update), нажать «Отобразить историю обновлений» (View update history), после чего кли
13.02.2020 Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему

я установки патча KB4532693 системой используется временный профиль, однако из-за ошибки в процессе обновления Windows по какой-то причине не восстанавливает исходный профиль пользователя. К сч
22.01.2020 Прощальное обновление Windows 7 сломало рабочий стол. Три способа решения проблемы

310 удаляет обои рабочего стола только в случае, если в настройках их отображения выбран параметр «Растянуть». Другие варианты отображения такую проблему не вызывают. Последствия установки финального обновления Windows 7 Они предположили, что данный параметр после установки апдейта система перестает учитывать, что и приводит к заливке рабочего стола черным цветом после каждой перезагрузки.

07.10.2019 Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти»

ча KB4524147 некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с критической ошибкой, возникающей при попытке воспользоваться привычным меню «Пуск». Часть пользователей, установивших свежие накопительные обновления Windows 10, не смогли воспользоваться стартовым меню Нажатие соответствующей кнопки приводит к появлению на экране всплывающего окна, которое сигнализирует о том, что вызываемое меню
01.10.2019 Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати. Об этом сообщил ресурс Windowslatest
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

ре устройств». Позже Microsoft планирует выпустить исправление, которое позволит динамически переключаться на программный рендер вместо аппаратного, если устаревший драйвер будет обнаружен в системе. Обновление Windows 10 принесло пользователям очередную проблему Скорее всего исправление выйдет в виде накопительного обновления в один из традиционных «патчевых вторников» (Patch Tuesday), – т

Публикаций - 433, упоминаний - 566

Microsoft Windows Update и организации, системы, технологии, персоны:

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