Microsoft вновь раздает обновление Windows 11, которое отправляло ПК в бесконечную перезагрузку. Теперь оно выводит из строя панель задач

От бесконечного цикла перезагрузки к «поломанной» панели задач

Microsoft возобновила распространение обновления KB5039302 для Windows 11, которое в отдельных случаях отправляло систему в бесконечный цикл перезагрузки. Теперь установившие его пользователи имеют шанс столкнуться с новой проблемой – некорректной работой панели задач, одного из ключевых элементов управления в операционных системах семейства Windows, пишет Windows Latest.

«Доступность этого обновления через "Центр обновления Windows" и "Центр обновления Windows для бизнеса" была приостановлена на пару дней, но сегодня возобновляется для большинства устройств», – сообщает Microsoft в обновленном документе на портале поддержки, на который обратило внимание издание.

Предварительный патч KB5039302, наделяющий Windows 11 рядом новых функций, таких как расширенные возможности по работе с архивами, Microsoft выпустила 27 июня 2024 г. Обновление не являлось обязательным к установке, инициировать его инсталляцию можно было исключительно вручную – путем нажатия кнопки «Загрузить и установить» (Download & install) в «Центре обновления Windows» (Windows Update) после выполнения проверки наличия обновлений (Check for updates).

gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Вновь появившееся в «Центре обновления Windows» проблемное обновление нарушает нормальную работу панели задач в Windows 11

Первичная проблема, возникновение которой побудило разработчиков из Microsoft временно прекратить раздачу апдейта, по всей видимости, приводило к негативным эффектам исключительно в случаях применения пользователем технологии так называемой вложенной виртуализации (nested virtualization), которая позволяет запускать виртуальные машины внутри уже функционирующих виртуальных машин под управлением одного и того же гипервизора (Hyper-V).

Таким образом, как отмечает Windows Latest, сложности, связанные с последующей запуском компьютера или его циклической перезагрузкой, были актуальными исключительно для пользователей ПК, работающих под управлением профессиональной (Pro) и корпоративной редакции Windows 11 (Enterprise) со специфическими настройками виртуализации. Пользователям, относящимся к этой категории, Microsoft закрыла доступ к апдейту на время поиска и устранения причин возникновения трудностей, сопряженных с его установкой.

Новая напасть

Остальные желающие поскорее ознакомиться с новыми возможностями патча KB5039302 теперь могут инсталлировать его стандартным способом – через «Центр обновления Windows» – на свой страх и риск. Как утверждает Windows Latest, серьезно подпортить впечатление от его установки способна другая, ранее неизвестная, «особенность» апдейта, которая ярко проявляет себя при попытке взаимодействия пользователя с панелью задач. В ряде случаев этот важнейший элемент управления может попросту перестать реагировать на команды пользователя или даже исчезнуть с экрана в результате аварийного завершения работы соответствующего системного компонента Windows.

Тесно связанный с панелью задач компонент explorer.exe при этом продолжает функционировать нормально, то есть проблема не распространяется на работу встроенного в Windows 11 файлового менеджера «Проводник» (File Explorer) и инструмента «Параметры» (Settings), применяемого для настройки системы в современном интерфейсе ОС, без использования классической «Панели управления» (Control Panel). Вероятно, сохранения стабильной работы «Проводника» при некорректной работе панели задач специалистам из Microsoft удалось добиться благодаря отделению кода реализации этих двух компонентов ОС. О соответствующей инициативе CNews писал еще в марте 2021 г.

Следует отметить, что с описанной проблемой сталкиваются преимущественно пользователи Windows N – специальной редакцией ОС Microsoft, из поставки которой исключены отдельные мультимедиа-компоненты («Компоненты для работы с мультимедиа»; Media Features), такие как классический проигрыватель видео и аудио Windows Media Player. Кроме того, она может затрагивать ПК тех, кто собственноручно удалил эти компоненты уже после установки ОС.

Временное решение

Согласно информации, опубликованной на официальном портале поддержки Microsoft, инженерам компании известно о новой проблеме, однако полноценное исправление все еще находится в работе. «Мы работаем над решением проблемы и предоставим обновленную информацию в следующем выпуске», – говорится в соответствующей статье.

В качестве временного решения Microsoft предлагает пользователям и администраторам при наличии возможности установить «Компоненты для работы с мультимедиа». Сделать это можно отметив соответствующую группу компонентов и нажав кнопку “OK” в диалоговом окне «Компоненты Windows», перейдя в «Панель управления»->«Программы и компоненты»->«Включение или отключение компонентов Windows». Для выполнения этой операции потребуются полномочия администратора.

Майский баг

В мае 2024 г. Microsoft отметилась выпуском необязательного обновления для Windows 11, которое также было способно нарушить нормальную работу панели задач.

Майский апдейт приводил к непредсказуемому поведению важнейшего элемента интерфейса. В отдельных случаях панель могла переставать реагировать на действия пользователя, неожиданно пропадать с экрана и столь же внезапно появляться на прежнем месте.

Факт возникновения ошибки с кодом “Event ID 1000” фиксировался в журнале (логе) Windows. Компоненты, вызывавшие проблему – приложение “explorer.exe” («Проводник») и модуль “Taskbar.View.dll”. (Доступ к журналу можно получить посредством стандартного инструмента «Просмотр событий» (Event viewer).

Проблема затрагивала ОС версий 22H2 и 23H2, релиз которых состоялся осенью 2022 и 2023 гг. соответственно.