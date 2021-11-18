Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Media Player Windows Streaming Media
Публикаций - 528, упоминаний - 659
Microsoft Windows Media Player упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru