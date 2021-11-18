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Microsoft Windows Media Player Windows Streaming Media



18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10
19.05.2009 Muz.ru интегрирует свой сервис в Windows Media Player
18.12.2007 Media Player увеличивает производительность WoW
11.12.2007 Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp
02.10.2007 Adobe выпустила новую бета-версию Adobe Media Player
28.09.2007 Sony анонсировала новые плееры Walkman в России
31.08.2007 Sony закрывает Connect ради Windows Media
15.08.2007 Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в Windows, Excel и IE
10.08.2007 Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в IE, Office, Excel
09.08.2007 Уязвимость в Windows Media Player 11: аварийное завершение
17.07.2007 Windows Media DRM: очередной взлом
18.04.2007 Firefox обзавелся поддержкой Windows Media Player
05.04.2007 Windows Media Player 11 «оглушил» сайт независимых исполнителей
16.01.2007 MotoRizr Z6: подробности
08.12.2006 В Windows Media Player найдена опасная уязвимость
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
28.09.2006 Microsoft подала в суд на взломщика Media Player
18.09.2006 DRM в Windows Media снова взломали
04.09.2006 Microsoft выпустила Media Player 11 Beta 2
30.08.2006 Хакеры взломали Windows Media Player
05.07.2006 Суд Южной Кореи отклонил апелляцию Microsoft
19.05.2006 Microsoft представила бету Media Player 11
19.05.2006 Софт для КПК: cмотрим видео
16.05.2006 MTV откроет продажу музыки и видео в интернете
25.04.2006 Microsoft и Еврокомиссия начали суд по поводу Windows Media Player
18.04.2006 Microsoft обновит Windows Media Player
11.04.2006 i-mate SmartFlip: эксклюзивный тест самого тонкого смартфона
13.03.2006 Windows Media Player: одна ошибка на три обновления
15.02.2006 В Windows Media Player найдена уязвимость
01.02.2006 iPod-киллер Creative Zen Vision: M - первый тест в России
30.01.2006 i-mate SP5m - мультимедиа-центр в телефоне
17.01.2006 Смартфоны: самые яркие и успешные новинки 2005 года
15.12.2005 Microsoft встроит MTV в Windows Media Player
09.12.2005 США защищают Microsoft от корейцев
07.12.2005 Южная Корея оштрафовала Microsoft на $25 млн.
06.06.2005 В России появятся плееры M-bird
17.01.2005 ФБР ответит за Microsoft
12.01.2005 Видеофайлы стали заразными
11.01.2005 Новые троянцы распространяются в видеофайлах

Публикаций - 528, упоминаний - 659

Microsoft Windows Media Player упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22315 313
Apple Inc 10552 58
RealNetworks 346 50
Sony 6109 41
Samsung Electronics 9227 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5398 33
Intel Corporation 11161 33
Google LLC 10078 27
Lenovo Motorola 3447 24
IBM - International Business Machines Corp 8878 24
Oracle - Sun Microsystems 2175 20
Yahoo! 3599 17
Webmoney 513 17
Adobe Systems 1416 16
Toshiba Corporation 2825 14
Sony Ericsson 1106 14
Oracle Corporation 5977 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 13
HP Inc. 5268 13
Netscape Communications Corporation 412 13
HTC Corporation 1407 12
Opera Software 329 11
HP - Hewlett-Packard 3561 11
Philips 1929 10
AOL Inc 1525 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1775 8
Nvidia Corp 3094 8
Sharp Corporation 1019 8
Logitech 386 7
Ericsson 2699 7
Dell EMC 4684 7
LG Electronics 3288 7
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 7
Micro Focus - Novell 855 7
Meta Platforms - Facebook 4211 7
Red Hat 1169 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3857 6
Amazon Inc - Amazon.com 2621 6
Accenture - Аксенчер 801 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1635 6
Sony BMG 183 6
Walmart - Wal-Mart Stores 359 4
BMW 389 4
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 13 3
WMG - Warner Music Group 200 3
ИСК - Ижевская строительная компания 866 3
Audi 181 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 71 2
Mazda Motor Corporation 51 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 62 2
UMG - Universal Music Group 253 2
Paramount Pictures Corporation 116 2
Walt Disney - 20th Century Fox 76 2
Dixis - Диксис 343 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 105 2
Bertelsmann 192 2
Warner Bros. International Television Distribution 263 2
Yamaha - Ямаха 96 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 387 2
АвтоВАЗ 177 2
Volvo Cars 218 2
X5 Group 685 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1153 1
Warner 420 1
РЖД - Российские железные дороги 1437 1
Градиент 46 1
NetRadio - Eden Prairie 7 1
EMI Group 60 1
Lionsgate Entertainment Corporation 23 1
Universal Pictures 54 1
Levi Strauss - Леви Страусс 7 1
Банк Оранжевый 101 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Родник 78 1
Sony Music Entertainment 140 1
CMGI 126 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Гранит 19 1
Lockheed Martin 730 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 438 9
Правительство РФ 7668 5
Верховный суд Российской Федерации 682 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10570 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 536 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1882 2
KFTC - Korea Fair Trade Commission - Южнокорейской Комиссия по справедливой торговле 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2438 1
Парламент Франции - Parlement français 9 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 55 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 966 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1429 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 687 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 168 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 258 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3296 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1707 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1042 1
Президент Российской Федерации 3422 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2126 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1559 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 867 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2165 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 4
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 199 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 243 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39253 109
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3374 98
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9131 90
WMA - Windows Media Audio 938 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6430 58
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5174 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10409 56
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9310 46
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1383 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9411 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4346 31
WAV - Waveform Audio File Format 457 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15367 28
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1618 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3081 25
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 297 25
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1069 24
WMV - Windows Media Video 346 23
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3099 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3191 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9230 22
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 261 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 2179 18
AVI - Audio Video Interleave 406 17
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2698 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9753 16
AAC - Advanced Audio Coding 388 16
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 4799 15
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 900 15
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 557 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3280 14
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1116 13
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 548 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4525 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6542 12
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 656 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1204 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 859 10
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 223 10
DivX - видеокодек 424 10
Microsoft Windows 10 11366 209
Microsoft Edge - браузер 1882 110
Microsoft Windows XP 2385 76
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 63
Apple iTunes Store 1046 54
Microsoft Office 3215 45
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 39
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 295 36
Apple iPod 1349 35
Microsoft Windows 2025 32
Microsoft Outlook 1234 32
Microsoft Windows Vista Longhorn 1563 32
Linux OS 7577 32
RealNetworks RealNetworks 87 31
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1723 28
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 102 26
Opera Browser - Браузер 911 22
Oracle Java - язык программирования 2524 21
Microsoft Windows 7 1773 20
Google YouTube - Видеохостинг 2220 17
Microsoft Windows 2000 1920 17
Adobe Acrobat Reader 279 17
Microsoft Windows Media Center 84 16
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 15
Apple Safari - Браузер 738 14
Intel XScale PXA 155 13
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 570 13
Microsoft Exchange Server ActiveSync 68 13
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1494 13
Nokia Symbian OS 1388 12
Microsoft Office PowerPoint 632 12
Corel WinZip - архиватор 45 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1842 11
Microsoft MSN - Microsoft Network 623 11
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 10
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 143 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2625 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1544 10
Google Chrome - браузер 1246 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 12
Ксенин Алекс 311 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 8
Smith Brad - Смит Брэд 62 7
Никитин Николай 19 5
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 3
Константинов Константин 30 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 3
Лаптева Марина 114 3
Худякова Наталья 6 2
Бровкин Дмитрий 56 2
Римский Александр 5 2
Симонов Игорь 100 2
Волошин Олег 5 2
Raymond Eric - Эрик Реймонд 7 2
Сергеев Иван 71 2
Голиков Борис 9 2
Чубайс Анатолий 193 2
Рамендик Михаил 19 2
Кудрявцев Владимир 23 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
Соколов Андрей 15 2
Кочергин Михаил 5 2
Гутман Виктор 17 2
Малафеев Андрей 51 2
Беляев Дмитрий 22 2
Николаев Григорий 10 1
Ревенчук Григорий 6 1
Езык Сергей 7 1
Евстигнеев Денис 10 1
Крамарь Виталий 14 1
Лубнин Кирилл 29 1
Лаврентьев Павел 9 1
Шеховцова Ирина 10 1
Урусов Александр 17 1
Рыжкова Ксения 1 1
Reddy Ray - Рэдди Рэй 1 1
Попов Алексей 329 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 90 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45167 96
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13207 95
Россия - Российская федерация - РФ 105420 67
Европа 11185 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11381 22
Южная Корея - Республика 4090 19
Япония 9766 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32981 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13014 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12426 13
Азия - Азиатский регион 3720 10
Германия - Федеративная Республика 8574 10
Франция - Французская Республика 5516 8
Бельгия - Брюссель 188 7
Того - Тоголезская Республика 25608 6
Китай - Тайвань 1898 6
США - Калифорния 3372 6
Франция - Канны 110 5
Украина 6053 5
Австралия - Австралийский Союз 2746 5
Америка Северная 2638 5
Великобритания - Лондон 2009 5
Норвегия - Королевство 1102 5
Испания - Королевство 2837 5
Япония - Токио 909 4
Канада 3183 4
США - Нью-Йорк 2603 4
Люксембург Великое Герцогство 364 3
Италия - Итальянская Республика 3194 3
Европа Восточная 2904 3
Америка 1982 3
Испания - Каталония - Барселона 707 3
Ближний Восток 2540 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12175 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1218 2
Дания - Королевство 898 2
Израиль 1738 2
Португалия - Португальская Республика 769 2
Финляндия - Финляндская Республика 1733 2
Армения - Республика 1087 2
Эргономика 558 13
Русский язык 4507 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 750 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1975 7
Английский язык 708 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3473 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9564 3
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 8 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 108 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3137 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1850 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2401 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2349 2
Частный сектор 58 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2084 1
Бизнес-акселератор 244 1
Мошенничество - Махинации 1466 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 202 1
Y2K - Проблема 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 11 1
Градус Цельсия 235 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Интеллектуальная собственность 15 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 81 1
КПД - Коэффициент полезного действия 206 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 219 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 136 1
Ctrl 58 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 201 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1601 1
Thomson Reuters - Рейтер 5726 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 19
Associated Press 1973 18
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 12
The Register 1280 8
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 6
Inquirer 462 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 4
Computer Weekly 370 3
Ars Technica 360 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
Silicon.com 354 3
EWeek 179 3
DigiTimes - Издание 1283 3
SecurityLab 231 2
Comedy Central - телеканал 21 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
cw360 84 2
23ABC News 145 2
CNET - Издание 1578 2
BetaNews 46 2
InfoSync 29 2
Engadget - Блог о технологиях 407 2
PCPro 53 2
NYT - The New York Times 955 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1150 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 2
Hacker News 20 1
National Geographic 72 1
Huffington Post 33 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
IDG - International Data Group 94 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Mashable 364 1
NBC Universal Media 71 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
NewsFactor 127 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3182 6
IDC - International Data Corporation 4617 4
PCMark 103 4
NetMarketShare Web Analytics 29 3
Gartner 3288 2
Yankee Group 166 2
NPD DisplaySearch 282 2
Net Applications 114 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Microsoft Research 128 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
NPD Group 140 1
IHS iSuppli 389 1
Fortune Global 100 138 1
SANS Institute 81 1
Strategy Analytics 283 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 691 1
Forrester Research 802 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1155 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 272 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
CeBIT 454 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 557 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 169 2
CNews AWARDS - награда 344 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 266 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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