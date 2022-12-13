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Microsoft Windows Media Player Windows Streaming Media

Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.12.2022 Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов

азад в прошлое Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет порта
18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows

ио и видео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player. Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные с
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10

Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операцио
02.11.2010 Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS

едующие мультимедийные платформы: Adobe Flash Player ,VLC, QuickTime Player, Real Player, Microsoft Windows Media Player и Microsoft Silverlight.
18.10.2010 Блокировщики сайтов распространяются вместе с Fusion Media Player

дификациях Trojan.HttpBlock вирусописатели шифруют некоторые строки, что затрудняет анализ соответствующих вредоносных файлов. Распространяется Trojan.HttpBlock в виде дистрибутива медиаплеера Fusion Media Player через сайты с бесплатным контентом, как правило, предлагающие пиратское программное обеспечение. На таких сайтах часто открываются дополнительные всплывающие окна, некоторые из кот
22.09.2010 Niveus Media отказывается от использования Windows Media Center

Niveus Media прекратила производство системы HTPC высокого уровня на базе Windows Media Center. Вместо этого компания перейдет на 100% поддержку TV Everywhere, беря за основу проект Project Snowbird, который предлагает кабельным и спутниковым операторам поставку конт
07.09.2010 Windows Media Center получил расширенную функцию управления голосом

ью удаленного голосового контроля. С помощью устройства возможен сенсорный и голосовой контроль над Windows Media Center. Через простые голосовые команды осуществляется управление аудио и видео
19.05.2009 Muz.ru интегрирует свой сервис в Windows Media Player

нный момент единственным на российском рынке предустановленным музыкальным онлайн-сервисом в плеере Windows Media Player 11. С помощью сервиса Play.Muz.ru более 500 тыс. песен по умолчанию загр
15.05.2008 Kantaris Media Player 0.3.6: бесплатный мультимедийный проигрыватель

Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
30.04.2008 Kantaris Media Player 0.3.5: бесплатный мультимедийный проигрыватель

Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
09.04.2008 Adobe выпустила проигрыватель Adobe Media Player 1.0

Adobe выпустила финальную версию проигрывателя - Adobe Media Player 1.0, созданного на основе технологии Adobe AIR. Усовершенствованные технологии Flash, используемые в Adobe Media Player, позволяют пользователям свободно смотреть их любимые
22.01.2008 Kantaris Media Player 0.3.0: бесплатный мультимедийный проигрыватель

Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
18.12.2007 Media Player увеличивает производительность WoW

производительности. Русский игрок Raze с европейского сервера Alleria сделал интересное открытие, которым сразу поделился на официальном форуме игры. Оказывается, если перед запуском клиента, открыть Windows Media Player, скорость загрузки и работы WoW в целом заметно возрастет. Звучит, как шутка, но этот простой способ проверен уже сотнями игроков и у большинства (хоть и не у всех) действи
11.12.2007 Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp

пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает,
13.11.2007 Kantaris Media Player 0.2.5: бесплатный медиаплеер

Kantaris Media Player 0.2.5 – новая версия мультимедийного проигрывателя, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG
16.10.2007 Yahoo! и CBS поддержат Adobe Media Player

телевещания и ведущие веб-ресурсы, включая CBS, PBS, Yahoo! Video, Meredith Corporation, Blip.tv, Fora.tv, Motionbox, MyToons и timTV, будут распространять свои видео материалы с помощью нового Adobe Media Player. Adobe Media Player – первый продукт компании, созданный на основе технологии Adobe AIR, который распространяет возможности «обогащенных» интернет-приложений (RIA) на рабочи
02.10.2007 Adobe выпустила новую бета-версию Adobe Media Player

Компания Adobe выпустила бета-версию нового медиаплеера. Adobe Media Player способен воспроизводить видео в формате FLV, который используется в видеосервисе
28.09.2007 Sony анонсировала новые плееры Walkman в России

лееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу Windows Media, режим копирования файлов Drag & Drop и сертифицированы для использования с Win
26.09.2007 Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center

Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center, позволяющее пользователям подключать к компьютеру новые типы медиаприставок. В качестве медиаприставки Windows Media Center могут выступать цифровые телевизоры или

04.09.2007 ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL

LE Browser: встроенный файловый менеджер для управления вашими файлами без использования компьютера (удаление, копирование, перемещение, переименование файлов и создание новых папок). СИНХРОНИЗАЦИЯ с Windows Media Player 10 и воспроизведение защищенных файлов Windows Media Audio and Video files. Совместимость с большинством online ресурсов, музыкальных и видео качества DVD. МЕНЮ: полностью

31.08.2007 Sony закрывает Connect ради Windows Media

Sony объявила о том, что ее музыкальный сервис Sony Connect перестанет работать в США и Канаде, в связи с переходом компании на открытую платформу Windows Media. Полностью закрыть сервис планируется в марте 2008 г., однако возможность покупать музыкальные треки перестанет работать раньше. На данный момент, 31 августа, Sony продолжает попо
15.08.2007 Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в Windows, Excel и IE

а. Из 9 бюллетеней 6 помечены как «критические» - для Windows, Excel и Internet Explorer, а 3 – для Windows Media Player, Vista Gadgets и Virtual PC/Virtual Server – как «важные». «Критические»
10.08.2007 Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в IE, Office, Excel

будет выпущено 9 бюллетеней для Vista, других версий Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Windows Media Player, Virtual PC, Virtual Server. Шесть бюллетеней содержат критические уязви
09.08.2007 Уязвимость в Windows Media Player 11: аварийное завершение
17.07.2007 Windows Media DRM: очередной взлом

Систему управления цифровыми правами (DRM) Microsoft Windows Media снова взломали. Некто Дивайн Тао (Divine Tao) выпустил обновлённую версию утили
18.04.2007 Firefox обзавелся поддержкой Windows Media Player

Microsoft выпустил для браузера Mozilla Firefox 2.0 плагин Windows Media Player, который позволяет просматривать потоковое видео, анимацию и принимать п
05.04.2007 Windows Media Player 11 «оглушил» сайт независимых исполнителей

зависимых исполнителей Weedshare.com приостановит свою работу со следующей недели в связи с выходом Windows Media Player 11. Записи, расположенные на сайте, несовместимы с новым плеером от Micr
16.01.2007 MotoRizr Z6: подробности

анонсировала новый музыкальный мобильный телефон, синхронизирующий операционную систему Linux OS с Windows Media Player от Microsoft под управлением Windows XP и Vista. MotoRizr Z6 По сообщени
08.12.2006 В Windows Media Player найдена опасная уязвимость

В Windows Media Player найдена опасная уязвимость, которая позволяет удаленному пользователю вы
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

оизвольной зоны из этого файла. Т.е. начинают работать как бы две программы одновременно, например, Windows Media Player и программа для записи. Т.е. загрузка системы происходит по полной прогр
28.09.2006 Microsoft подала в суд на взломщика Media Player

Microsoft подала иск против хакера, дважды взломавшего систему защиты (DRM) фильмов и музыки в Windows Media Player и выпустившего в Сеть программу её отключения. Неизвестный под псевдонимом Viodentia выпустил утилиту FairUse4WM в конце позапрошлой недели. Microsoft утверждает, что хакер
18.09.2006 DRM в Windows Media снова взломали

Очередная программа взлома системы защиты цифровых прав (DRM) в Windows Media Player от Microsoft привела к остановке некоторых сервисов продажи фильмов и со
04.09.2006 Microsoft выпустила Media Player 11 Beta 2

Microsoft представила вторую бета-версию Windows Media Player 11. В ней появилась функция потоковой передачи музыки, видео, а также из
30.08.2006 Хакеры взломали Windows Media Player

Fairuse4wm, программа для взлома системы защиты цифровых прав (DRM) Windows Media Player версий 10 и 11, опубликована в интернете. Программа позволяет удалить ограничения использования музыки, на которую куплены права только прослушивания. С помощью этого хакер
05.07.2006 Суд Южной Кореи отклонил апелляцию Microsoft

г.) должна начать предоставлять покупателям две версии Windows: одна без предустановленных программ Windows Media Player и Windows Messenger, другая — со ссылками на страницы в интернете,

16.06.2006 Гроза iPod: Microsoft объединился с iRiver

сплеем, на котором пользователи могут смотреть фильмы и фотографии. В плеер интегрированы Microsoft Windows Media Player 11 и Urge — служба распространения музыки по подписке в сети MTV Ne
19.05.2006 Microsoft представила бету Media Player 11

Microsoft выпустила бета-версию Windows Media Player 11, который станет частью новой версии Windows Vista. Основные новшества
19.05.2006 Софт для КПК: cмотрим видео

к хотелось бы, именно поэтому большинство пользователей выбирают продукты сторонних производителей. Windows Media Player воспроизводит аудио и видео файлы. Здесь к вашему распоряжению плэйлисты
16.05.2006 MTV откроет продажу музыки и видео в интернете

51; URGE (англ. «потребность»). В среду состоится представление первой бета-версии. URGE работает с Windows Media Player. Сервис будет встроен в обновленный WMP, который выйдет через несколько

25.04.2006 Microsoft и Еврокомиссия начали суд по поводу Windows Media Player

нкурентам внутренней технической документации и части исходного кода. Пока слушания касались только Media Player. Юрист Microsoft Жан-Француа Беллис (Jean-Francois Bellis) сказал в начале своей

Публикаций - 594, упоминаний - 779

Microsoft Windows Media Player и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 351
Apple Inc 13156 64
RealNetworks Products and Services 355 52
Sony 6739 48
Samsung Electronics 11065 41
Intel Corporation 12811 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Google LLC 12690 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Lenovo Motorola 3566 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 22
Adobe Systems 1597 21
Yahoo! 3726 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Webmoney - Вебмани.Ру 547 18
HP Inc. 5883 17
Toshiba Corporation 2980 16
Oracle Corporation 7074 15
HTC Corporation 1512 15
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Netscape Communications Corporation 426 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Otello Corporation - Opera Software 340 13
AOL Inc - America Online 1883 12
Dell EMC 5180 11
Philips 2099 11
Sharp Corporation 1062 11
i-Mate 53 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Nvidia Corp 4002 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 8
Archos Technology 72 8
Nero AG - Ahead Software AG 54 8
Logitech 437 8
Rover - RoverComputers 423 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Motorola Inc 1156 7
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Sony BMG 187 6
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
BMW Group 482 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
WMG - Warner Music Group 210 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 3
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Верный - торговая сеть 326 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Bertelsmann 195 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Warner 540 2
Резонанс НПП 407 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
Sony Style 30 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Expedia Group 136 1
Судебная власть - Judicial power 2500 15
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 11
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
KFTC - Korea Fair Trade Commission - Южнокорейской Комиссия по справедливой торговле 8 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Правительство Тайваня 48 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 238
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 213
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 127
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 104
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 103
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 90
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 87
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 75
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 70
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 69
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 69
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 68
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 67
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 64
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 57
Наушники - Headphones 4479 53
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 53
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 49
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 49
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 48
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 44
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 44
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 38
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 37
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 36
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 36
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Microsoft Windows 16882 294
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Microsoft Windows XP 2431 87
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 83
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 63
Apple iTunes Store 1118 58
Microsoft Office 4170 54
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 49
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 47
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Microsoft Outlook 1506 36
Microsoft Windows 7 2007 31
Mozilla Firefox - браузер 1951 31
Microsoft Windows Media Center 125 28
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 27
Opera Browser - Браузер 1050 27
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Apple iPhone 6 4861 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
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Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 20
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Microsoft Windows Mobile 5 193 19
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
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TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 15
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Ксенин Алекс 311 11
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Никитин Николай 24 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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