Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media

Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов азад в прошлое Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет порта

Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows ио и видео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player. Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные с

Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10 Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операцио

Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS едующие мультимедийные платформы: Adobe Flash Player ,VLC, QuickTime Player, Real Player, Microsoft Windows Media Player и Microsoft Silverlight.

Блокировщики сайтов распространяются вместе с Fusion Media Player дификациях Trojan.HttpBlock вирусописатели шифруют некоторые строки, что затрудняет анализ соответствующих вредоносных файлов. Распространяется Trojan.HttpBlock в виде дистрибутива медиаплеера Fusion Media Player через сайты с бесплатным контентом, как правило, предлагающие пиратское программное обеспечение. На таких сайтах часто открываются дополнительные всплывающие окна, некоторые из кот

Niveus Media отказывается от использования Windows Media Center Niveus Media прекратила производство системы HTPC высокого уровня на базе Windows Media Center. Вместо этого компания перейдет на 100% поддержку TV Everywhere, беря за основу проект Project Snowbird, который предлагает кабельным и спутниковым операторам поставку конт

Windows Media Center получил расширенную функцию управления голосом ью удаленного голосового контроля. С помощью устройства возможен сенсорный и голосовой контроль над Windows Media Center. Через простые голосовые команды осуществляется управление аудио и видео

Muz.ru интегрирует свой сервис в Windows Media Player нный момент единственным на российском рынке предустановленным музыкальным онлайн-сервисом в плеере Windows Media Player 11. С помощью сервиса Play.Muz.ru более 500 тыс. песен по умолчанию загр

Kantaris Media Player 0.3.6: бесплатный мультимедийный проигрыватель Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M

Kantaris Media Player 0.3.5: бесплатный мультимедийный проигрыватель Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M

Adobe выпустила проигрыватель Adobe Media Player 1.0 Adobe выпустила финальную версию проигрывателя - Adobe Media Player 1.0, созданного на основе технологии Adobe AIR. Усовершенствованные технологии Flash, используемые в Adobe Media Player, позволяют пользователям свободно смотреть их любимые

Kantaris Media Player 0.3.0: бесплатный мультимедийный проигрыватель Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M

Media Player увеличивает производительность WoW производительности. Русский игрок Raze с европейского сервера Alleria сделал интересное открытие, которым сразу поделился на официальном форуме игры. Оказывается, если перед запуском клиента, открыть Windows Media Player, скорость загрузки и работы WoW в целом заметно возрастет. Звучит, как шутка, но этот простой способ проверен уже сотнями игроков и у большинства (хоть и не у всех) действи

Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает,

Kantaris Media Player 0.2.5: бесплатный медиаплеер Kantaris Media Player 0.2.5 – новая версия мультимедийного проигрывателя, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG

Yahoo! и CBS поддержат Adobe Media Player телевещания и ведущие веб-ресурсы, включая CBS, PBS, Yahoo! Video, Meredith Corporation, Blip.tv, Fora.tv, Motionbox, MyToons и timTV, будут распространять свои видео материалы с помощью нового Adobe Media Player. Adobe Media Player – первый продукт компании, созданный на основе технологии Adobe AIR, который распространяет возможности «обогащенных» интернет-приложений (RIA) на рабочи

Adobe выпустила новую бета-версию Adobe Media Player Компания Adobe выпустила бета-версию нового медиаплеера. Adobe Media Player способен воспроизводить видео в формате FLV, который используется в видеосервисе

Sony анонсировала новые плееры Walkman в России лееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу Windows Media, режим копирования файлов Drag & Drop и сертифицированы для использования с Win

Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center, позволяющее пользователям подключать к компьютеру новые типы медиаприставок. В качестве медиаприставки Windows Media Center могут выступать цифровые телевизоры или

ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL LE Browser: встроенный файловый менеджер для управления вашими файлами без использования компьютера (удаление, копирование, перемещение, переименование файлов и создание новых папок). СИНХРОНИЗАЦИЯ с Windows Media Player 10 и воспроизведение защищенных файлов Windows Media Audio and Video files. Совместимость с большинством online ресурсов, музыкальных и видео качества DVD. МЕНЮ: полностью

Sony закрывает Connect ради Windows Media Sony объявила о том, что ее музыкальный сервис Sony Connect перестанет работать в США и Канаде, в связи с переходом компании на открытую платформу Windows Media. Полностью закрыть сервис планируется в марте 2008 г., однако возможность покупать музыкальные треки перестанет работать раньше. На данный момент, 31 августа, Sony продолжает попо

Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в Windows, Excel и IE а. Из 9 бюллетеней 6 помечены как «критические» - для Windows, Excel и Internet Explorer, а 3 – для Windows Media Player, Vista Gadgets и Virtual PC/Virtual Server – как «важные». «Критические»

Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в IE, Office, Excel будет выпущено 9 бюллетеней для Vista, других версий Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Windows Media Player, Virtual PC, Virtual Server. Шесть бюллетеней содержат критические уязви

Windows Media DRM: очередной взлом Систему управления цифровыми правами (DRM) Microsoft Windows Media снова взломали. Некто Дивайн Тао (Divine Tao) выпустил обновлённую версию утили

Firefox обзавелся поддержкой Windows Media Player Microsoft выпустил для браузера Mozilla Firefox 2.0 плагин Windows Media Player, который позволяет просматривать потоковое видео, анимацию и принимать п

Windows Media Player 11 «оглушил» сайт независимых исполнителей зависимых исполнителей Weedshare.com приостановит свою работу со следующей недели в связи с выходом Windows Media Player 11. Записи, расположенные на сайте, несовместимы с новым плеером от Micr

MotoRizr Z6: подробности анонсировала новый музыкальный мобильный телефон, синхронизирующий операционную систему Linux OS с Windows Media Player от Microsoft под управлением Windows XP и Vista. MotoRizr Z6 По сообщени

В Windows Media Player найдена опасная уязвимость В Windows Media Player найдена опасная уязвимость, которая позволяет удаленному пользователю вы

Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению оизвольной зоны из этого файла. Т.е. начинают работать как бы две программы одновременно, например, Windows Media Player и программа для записи. Т.е. загрузка системы происходит по полной прогр

Microsoft подала в суд на взломщика Media Player Microsoft подала иск против хакера, дважды взломавшего систему защиты (DRM) фильмов и музыки в Windows Media Player и выпустившего в Сеть программу её отключения. Неизвестный под псевдонимом Viodentia выпустил утилиту FairUse4WM в конце позапрошлой недели. Microsoft утверждает, что хакер

DRM в Windows Media снова взломали Очередная программа взлома системы защиты цифровых прав (DRM) в Windows Media Player от Microsoft привела к остановке некоторых сервисов продажи фильмов и со

Microsoft выпустила Media Player 11 Beta 2 Microsoft представила вторую бета-версию Windows Media Player 11. В ней появилась функция потоковой передачи музыки, видео, а также из

Хакеры взломали Windows Media Player Fairuse4wm, программа для взлома системы защиты цифровых прав (DRM) Windows Media Player версий 10 и 11, опубликована в интернете. Программа позволяет удалить ограничения использования музыки, на которую куплены права только прослушивания. С помощью этого хакер

Суд Южной Кореи отклонил апелляцию Microsoft г.) должна начать предоставлять покупателям две версии Windows: одна без предустановленных программ Windows Media Player и Windows Messenger, другая — со ссылками на страницы в интернете,

Гроза iPod: Microsoft объединился с iRiver сплеем, на котором пользователи могут смотреть фильмы и фотографии. В плеер интегрированы Microsoft Windows Media Player 11 и Urge — служба распространения музыки по подписке в сети MTV Ne

Microsoft представила бету Media Player 11 Microsoft выпустила бета-версию Windows Media Player 11, который станет частью новой версии Windows Vista. Основные новшества

Софт для КПК: cмотрим видео к хотелось бы, именно поэтому большинство пользователей выбирают продукты сторонних производителей. Windows Media Player воспроизводит аудио и видео файлы. Здесь к вашему распоряжению плэйлисты

MTV откроет продажу музыки и видео в интернете 51; URGE (англ. «потребность»). В среду состоится представление первой бета-версии. URGE работает с Windows Media Player. Сервис будет встроен в обновленный WMP, который выйдет через несколько