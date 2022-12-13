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Microsoft Windows Media Player Windows Streaming Media
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.12.2022
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Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов
азад в прошлое Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет порта
|18.11.2021
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Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows
ио и видео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player. Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные с
|28.01.2019
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Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10
Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операцио
|02.11.2010
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Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS
едующие мультимедийные платформы: Adobe Flash Player ,VLC, QuickTime Player, Real Player, Microsoft Windows Media Player и Microsoft Silverlight.
|18.10.2010
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Блокировщики сайтов распространяются вместе с Fusion Media Player
дификациях Trojan.HttpBlock вирусописатели шифруют некоторые строки, что затрудняет анализ соответствующих вредоносных файлов. Распространяется Trojan.HttpBlock в виде дистрибутива медиаплеера Fusion Media Player через сайты с бесплатным контентом, как правило, предлагающие пиратское программное обеспечение. На таких сайтах часто открываются дополнительные всплывающие окна, некоторые из кот
|22.09.2010
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Niveus Media отказывается от использования Windows Media Center
Niveus Media прекратила производство системы HTPC высокого уровня на базе Windows Media Center. Вместо этого компания перейдет на 100% поддержку TV Everywhere, беря за основу проект Project Snowbird, который предлагает кабельным и спутниковым операторам поставку конт
|07.09.2010
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Windows Media Center получил расширенную функцию управления голосом
ью удаленного голосового контроля. С помощью устройства возможен сенсорный и голосовой контроль над Windows Media Center. Через простые голосовые команды осуществляется управление аудио и видео
|19.05.2009
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Muz.ru интегрирует свой сервис в Windows Media Player
нный момент единственным на российском рынке предустановленным музыкальным онлайн-сервисом в плеере Windows Media Player 11. С помощью сервиса Play.Muz.ru более 500 тыс. песен по умолчанию загр
|15.05.2008
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Kantaris Media Player 0.3.6: бесплатный мультимедийный проигрыватель
Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
|30.04.2008
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Kantaris Media Player 0.3.5: бесплатный мультимедийный проигрыватель
Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
|09.04.2008
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Adobe выпустила проигрыватель Adobe Media Player 1.0
Adobe выпустила финальную версию проигрывателя - Adobe Media Player 1.0, созданного на основе технологии Adobe AIR. Усовершенствованные технологии Flash, используемые в Adobe Media Player, позволяют пользователям свободно смотреть их любимые
|22.01.2008
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Kantaris Media Player 0.3.0: бесплатный мультимедийный проигрыватель
Kantaris Media Player – мультимедийный проигрыватель, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG и др. Kantaris M
|18.12.2007
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Media Player увеличивает производительность WoW
производительности. Русский игрок Raze с европейского сервера Alleria сделал интересное открытие, которым сразу поделился на официальном форуме игры. Оказывается, если перед запуском клиента, открыть Windows Media Player, скорость загрузки и работы WoW в целом заметно возрастет. Звучит, как шутка, но этот простой способ проверен уже сотнями игроков и у большинства (хоть и не у всех) действи
|11.12.2007
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Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp
пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает,
|13.11.2007
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Kantaris Media Player 0.2.5: бесплатный медиаплеер
Kantaris Media Player 0.2.5 – новая версия мультимедийного проигрывателя, который поддерживает большое количество форматов, среди них AVI, MPEG, MPEG-AVC, WMV, MOV, MKV, DivX, XviD, H.264, MP3, WMA, OGG
|16.10.2007
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Yahoo! и CBS поддержат Adobe Media Player
телевещания и ведущие веб-ресурсы, включая CBS, PBS, Yahoo! Video, Meredith Corporation, Blip.tv, Fora.tv, Motionbox, MyToons и timTV, будут распространять свои видео материалы с помощью нового Adobe Media Player. Adobe Media Player – первый продукт компании, созданный на основе технологии Adobe AIR, который распространяет возможности «обогащенных» интернет-приложений (RIA) на рабочи
|02.10.2007
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Adobe выпустила новую бета-версию Adobe Media Player
Компания Adobe выпустила бета-версию нового медиаплеера. Adobe Media Player способен воспроизводить видео в формате FLV, который используется в видеосервисе
|28.09.2007
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Sony анонсировала новые плееры Walkman в России
лееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу Windows Media, режим копирования файлов Drag & Drop и сертифицированы для использования с Win
|26.09.2007
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Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center
Microsoft выпустила обновление для Windows Media Center, позволяющее пользователям подключать к компьютеру новые типы медиаприставок. В качестве медиаприставки Windows Media Center могут выступать цифровые телевизоры или
|04.09.2007
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ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL
LE Browser: встроенный файловый менеджер для управления вашими файлами без использования компьютера (удаление, копирование, перемещение, переименование файлов и создание новых папок). СИНХРОНИЗАЦИЯ с Windows Media Player 10 и воспроизведение защищенных файлов Windows Media Audio and Video files. Совместимость с большинством online ресурсов, музыкальных и видео качества DVD. МЕНЮ: полностью
|31.08.2007
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Sony закрывает Connect ради Windows Media
Sony объявила о том, что ее музыкальный сервис Sony Connect перестанет работать в США и Канаде, в связи с переходом компании на открытую платформу Windows Media. Полностью закрыть сервис планируется в марте 2008 г., однако возможность покупать музыкальные треки перестанет работать раньше. На данный момент, 31 августа, Sony продолжает попо
|15.08.2007
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Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в Windows, Excel и IE
а. Из 9 бюллетеней 6 помечены как «критические» - для Windows, Excel и Internet Explorer, а 3 – для Windows Media Player, Vista Gadgets и Virtual PC/Virtual Server – как «важные». «Критические»
|10.08.2007
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Августовское обновление Microsoft: критические уязвимости в IE, Office, Excel
будет выпущено 9 бюллетеней для Vista, других версий Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Windows Media Player, Virtual PC, Virtual Server. Шесть бюллетеней содержат критические уязви
|09.08.2007
|Уязвимость в Windows Media Player 11: аварийное завершение
|17.07.2007
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Windows Media DRM: очередной взлом
Систему управления цифровыми правами (DRM) Microsoft Windows Media снова взломали. Некто Дивайн Тао (Divine Tao) выпустил обновлённую версию утили
|18.04.2007
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Firefox обзавелся поддержкой Windows Media Player
Microsoft выпустил для браузера Mozilla Firefox 2.0 плагин Windows Media Player, который позволяет просматривать потоковое видео, анимацию и принимать п
|05.04.2007
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Windows Media Player 11 «оглушил» сайт независимых исполнителей
зависимых исполнителей Weedshare.com приостановит свою работу со следующей недели в связи с выходом Windows Media Player 11. Записи, расположенные на сайте, несовместимы с новым плеером от Micr
|16.01.2007
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MotoRizr Z6: подробности
анонсировала новый музыкальный мобильный телефон, синхронизирующий операционную систему Linux OS с Windows Media Player от Microsoft под управлением Windows XP и Vista. MotoRizr Z6 По сообщени
|08.12.2006
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В Windows Media Player найдена опасная уязвимость
В Windows Media Player найдена опасная уязвимость, которая позволяет удаленному пользователю вы
|03.11.2006
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Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
оизвольной зоны из этого файла. Т.е. начинают работать как бы две программы одновременно, например, Windows Media Player и программа для записи. Т.е. загрузка системы происходит по полной прогр
|28.09.2006
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Microsoft подала в суд на взломщика Media Player
Microsoft подала иск против хакера, дважды взломавшего систему защиты (DRM) фильмов и музыки в Windows Media Player и выпустившего в Сеть программу её отключения. Неизвестный под псевдонимом Viodentia выпустил утилиту FairUse4WM в конце позапрошлой недели. Microsoft утверждает, что хакер
|18.09.2006
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DRM в Windows Media снова взломали
Очередная программа взлома системы защиты цифровых прав (DRM) в Windows Media Player от Microsoft привела к остановке некоторых сервисов продажи фильмов и со
|04.09.2006
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Microsoft выпустила Media Player 11 Beta 2
Microsoft представила вторую бета-версию Windows Media Player 11. В ней появилась функция потоковой передачи музыки, видео, а также из
|30.08.2006
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Хакеры взломали Windows Media Player
Fairuse4wm, программа для взлома системы защиты цифровых прав (DRM) Windows Media Player версий 10 и 11, опубликована в интернете. Программа позволяет удалить ограничения использования музыки, на которую куплены права только прослушивания. С помощью этого хакер
|05.07.2006
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Суд Южной Кореи отклонил апелляцию Microsoft
г.) должна начать предоставлять покупателям две версии Windows: одна без предустановленных программ Windows Media Player и Windows Messenger, другая — со ссылками на страницы в интернете,
|16.06.2006
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Гроза iPod: Microsoft объединился с iRiver
сплеем, на котором пользователи могут смотреть фильмы и фотографии. В плеер интегрированы Microsoft Windows Media Player 11 и Urge — служба распространения музыки по подписке в сети MTV Ne
|19.05.2006
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Microsoft представила бету Media Player 11
Microsoft выпустила бета-версию Windows Media Player 11, который станет частью новой версии Windows Vista. Основные новшества
|19.05.2006
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Софт для КПК: cмотрим видео
к хотелось бы, именно поэтому большинство пользователей выбирают продукты сторонних производителей. Windows Media Player воспроизводит аудио и видео файлы. Здесь к вашему распоряжению плэйлисты
|16.05.2006
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MTV откроет продажу музыки и видео в интернете
51; URGE (англ. «потребность»). В среду состоится представление первой бета-версии. URGE работает с Windows Media Player. Сервис будет встроен в обновленный WMP, который выйдет через несколько
|25.04.2006
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Microsoft и Еврокомиссия начали суд по поводу Windows Media Player
нкурентам внутренней технической документации и части исходного кода. Пока слушания касались только Media Player. Юрист Microsoft Жан-Француа Беллис (Jean-Francois Bellis) сказал в начале своей
Microsoft Windows Media Player и организации, системы, технологии, персоны:
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