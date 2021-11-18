Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows

В составе Windows 11 в обозримом будущем появится обновленный проигрыватель Windows Media Player. Он не получал глобальных обновлений с 2009 г. Microsoft хочет сделать его универсальным средством воспроизведения контента. После его установки предыдущая версия WPM зачем-то тоже останется в системе.

Новый плеер для Windows

Корпорация Microsoft ведет разработку полностью переработанного штатного проигрывателя аудио и видео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player.

Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные сроки его запуска Microsoft пока не называет. Опробовать обновленный Windows Media Player, который станет частью Windows 11, в настоящее время могут лишь участники программы закрытого бета-тестирования Windows Insider.

Windows Media Player представляет собой один из старейших компонентов ОС Windows. Его история началась в 1991 г. с выходом Windows 3.0, хотя на тот момент приставки «Windows» в его названии не было.

Заново учиться работать с новым WMP не придется

Плеер кочевал из одной версии Windows в другую, постепенно приобретая новые функции. В последний раз он обновлялся в начале октября 2021 г. до версии 12.0.22000.194. Однако сам по себе WMP 12 вышел еще в 2009 г. одновременно с Windows 7 и с тех пор масштабных апдейтов не получал.

WMP раз за разом разделял судьбу браузера Internet Explorer. Подавляющее большинство пользователей предпочитали выходить в интернет через сторонние обозреватели. Windows Media Player тоже нередко проигрывал конкуренцию проигрывателям других разработчиков.

Что изменится

Внешне новый Windows Media Player почти не изменится, сохранив узнаваемый с 2009 г. дизайн. Но выглядеть он будет под стать Windows 11, включая скругленные углы окна и другие особенности интерфейса новой ОС.

Штатная темная тема - обязательный атрибут современных программ и сервисов

Работать обновленный плеер будет и с аудио, и с видео, чтобы не отставать от конкурирующих программ. Microsoft превратит Windows Media Player в своего рода виртуальную музыкальную библиотеку с быстрым доступом к композициям в памяти компьютера. Никуда не денется полноценная поддержка плейлистов, которые можно будет создавать с нуля.

Поддерживается полноэкранный режим и просмотр в мини-плеере. И любой, кто все еще использует устаревшее приложение Groove Music, может автоматически перенести свои данные в новый Media Player.

Мини-версия плеера для экономии места на экране

Что касается работы с видео, новый плеер обучен автоматическому поиску любого видеоконтента, хранящегося в Video и добавлению его в плейлист. При необходимости можно добавлять ролики из любых других папок и даже настраивать автоматический поиск в них. За счет этой функции новый WMP станет полноценной заменой базовому приложению «Фильмы и ТВ» в Windows 10 и Windows 11.

Два плеера лучше, чем один

О других новшествах грядущего Windows Media Player, который, вероятно, получит индекс 13, на 18 ноября 2021 г. известно не было. Однако его релиз в составе Windows 11 и, возможно, Windows 10, не обяжет пользователей переходить на него.

Что будет, если в СДХ убрать семь из восьми контроллеров? Инфраструктура

По словам представителей Microsoft, давно ставший классическим Windows Media Player 12 останется в составе системы. При желании пользователи смогут проигнорировать релиз новой версии и продолжить воспроизводить контент в нем.

Поддержка видео тоже обязательно будет

В чем смысл сохранения в операционной системе Windows 11, которой нет и двух месяцев, приложения 12-летней давности, Microsoft не уточняет. Добавим, что однажды Microsoft использовала Windows Media Player, чтобы заставить пользователей отказаться от Windows 7, 8 и 8,1 в пользу Windows 10. В начале 2019 г. софтверная корпорация тайно удалила функцию получения метаданных для медиафайлов из Windows Media Player в Windows 7, а также из Windows Media Center в Windows 7, 8 и 8.1.

Это существенно уменьшило функциональные возможности штатного проигрывателя. О данном изменении корпорация проинформировала пользователей посредством публикации небольшой статьи на собственном портале поддержки. В статье подчеркивается, что оно никоим образом не скажется на работоспособности ключевых функций медиаплееров, таких как воспроизведение, навигация по коллекциям, потоковая передача мультимедиа. В тексте также утверждается, что решение об отключении службы для работы с метаданными было принято на основе анализа статистики ее использования и отзывов пользователей, и что оно никак не касается пользователей Windows 10.