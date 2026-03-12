Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Microsoft Windows 3.x


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.03.2026 Windows всех достала. Из пепла восстала всеми любимая OS/2, ее можно запустить на современных ПК 2
19.05.2025 Древние и дырявые Windows десятилетиями управляют критически важными системами по всему миру. От них зависят жизни людей. Опрос 1
09.04.2025 Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей 2
03.10.2024 Легендарный инструмент для создания ПО, зародившийся до появления Linux, крупно обновился впервые за 27 лет 1
12.07.2024 Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом 1
15.04.2024 Пользователям древних ПК подвалило счастье. Под Windows 95 заработали тысячи современных программ. Переходить на Windows 11 не нужно 1
30.01.2024 Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть 1
24.10.2023 Сотрудник Intel с русским именем воссоздал BIOS для легендарного процессора ПК IBM 1
08.09.2023 Microsoft превратила древнейший и бесплатный инструмент Windows в аналог Photoshop. Пользователи в восторге 1
23.05.2023 Создан ноутбук для ностальгирующих ИТ-шников на процессоре Intel 44-летней давности. Цена, видео 1
23.01.2023 Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли 1
22.12.2022 Microsoft придумала, как сделать Windows 11 стабильнее и быстрее. Будет сломан древнейший компонент системы 1
13.12.2022 Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов 1
01.12.2022 Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить 1
14.07.2022 Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство 1
04.02.2022 5 главных мифов о Microsoft 1
18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
29.03.2021 В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века 1
25.03.2021 В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости 1
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge 1
13.02.2019 Microsoft передумал «убивать» легендарный графический редактор Paint 1
26.09.2018 Создана система для запуска списанного в утиль ПО без виртуальных машин 1
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
25.07.2017 Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых 1
24.11.2016 Легендарный офисный пасьянс Microsoft «Косынка» вышел на iPhone, iPad и Android 1
12.02.2016 Windows 3.1 через интернет 1
20.11.2015 Windows – тридцать лет вместе 1
29.07.2015 В Windows 10 обнаружилась абонентская плата 1
12.01.2015 В Сеть выложен северокорейский национальный клон Apple OS X 1
04.02.2013 На Android будут работать Windows-приложения 1
16.07.2012 С такими друзьями враги не нужны: обзор топ-смартфона Nokia Lumia 900 1
05.04.2012 Как ИТ-шники издеваются над коллегами 1
20.02.2012 Официально: у Windows 8 будет новый логотип 1
18.11.2011 BlackBerry под управлением MS-DOS 1
12.04.2011 Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ? 1
05.08.2010 Windows Phone: Microsoft нашла новое оружие в борьбе за рынок 1
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? 1
02.12.2008 Доля Windows рухнула до 15-летнего минимума 1

Публикаций - 81, упоминаний - 87

Microsoft Windows 3.x и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25383 44
IBM - International Business Machines Corp 9573 11
Apple Inc 12812 9
Intel Corporation 12606 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 6
Corel Corporation 339 6
GitHub 1000 4
HP - Hewlett-Packard 3645 4
HP Inc. 5782 3
Autodesk 625 3
Xerox - The Haloid Company 1156 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
Defender 149 2
Broadcom - VMware 2516 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5348 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2240 2
X Corp - Twitter 2918 2
Lenovo Group 2378 2
Softline - Софтлайн 3372 2
AT&T Inc 1700 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
Promt - Промт 310 2
Nvidia Corp 3801 2
CodeWeavers 14 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 167 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 2
Spyglass Inc 3 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 26 1
Optoma 31 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
Caramail 11 1
Акроним 1 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
Вента - Объединение Вента ПК 19 1
Вента - VentaFax 21 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
AutoZone 7 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8362 1
Почта России ПАО 2274 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Лента - Сеть розничной торговли 2307 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2769 1
Carl Zeiss AG 304 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Композит 98 1
Судебная власть - Judicial power 2421 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4849 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 605 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3629 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9943 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15073 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7774 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13744 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2177 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32418 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8266 7
Micorosft Windows Insider 141 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12781 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6111 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 6
Эмулятор - Emulation 286 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15072 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2426 5
Оповещение и уведомление - Notification 5463 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10397 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4404 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3628 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6272 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4733 4
Joystick - Джойстик 1143 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12962 4
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 4
Application store - магазин приложений 1379 4
Microsoft Windows 16500 52
Microsoft Windows 95 423 35
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 138 22
Microsoft Windows XP 2424 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 16
Microsoft Windows NT 887 16
Microsoft Windows 2000 8679 16
Linux OS 11090 14
Microsoft Windows 10 1909 13
Microsoft Windows 98 451 13
Microsoft Windows 7 1999 10
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 9
Microsoft Windows 11 752 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1657 8
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 7
IBM OS/2 - eComStation 80 7
Intel x86 - архитектура процессора 2005 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 6
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 6
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 6
Apple Power Mac 122 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 5
Digital Research - DR-DOS - DR DOS - Novell DOS - OpenDOS - CP/M-86 - Concurrent DOS - DOS Plus 9 4
Google Android 14881 4
Apple macOS 2300 4
Microsoft Outlook 1433 4
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 208 4
Microsoft Notepad (Блокнот) 289 4
Microsoft Windows 1.0 21 4
Microsoft Paint 3D 13 4
Corel Micrografx 11 3
Corel WordPerfect Suite 6 3
ZSoft - Paintbrush 9 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
Microsoft Office 4022 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Paint - Графический редактор 72 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 3
Microsoft Security Essentials - MSE 143 3
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 3
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Наумов Максим 100 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Курникова Анна 27 2
Serafin Zig - Серафин Зиг 6 1
Перов Евгений 97 1
Smith Brad - Смит Бред 3 1
Гьенеро Борис 1 1
Moreau Sam - Моро Сэм 2 1
Boyes David - Бойес Дэвид 15 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 18 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Yarro Ralph - Ярро Ральф 2 1
Boies David - Бойес Дэвид 17 1
Julliard Alexandre - Джульярд Александр 1 1
Scher Paula - Шер Паула 3 1
Oechslin Philippe - Охслин Филипп 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Кулин Филипп 53 1
Артимович Дмитрий 43 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
Федоров Петр 3 1
Киселев Сергей 69 1
Князева Мария 16 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Белей Татьяна 8 1
Рамендик Михаил 19 1
Янко Виталий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 20
Германия - Федеративная Республика 12982 8
Европа 24725 6
Канада 5004 5
США - Нью-Йорк 3158 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 2
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Япония 13590 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 2
Франция - Французская Республика 8024 2
Испания - Королевство 3780 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Сатурн - Титан (спутник) 508 2
Чад - Республика 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 1
Южная Корея - Республика 6904 1
Азия - Азиатский регион 5793 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 1
Израиль 2797 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3068 1
Бразилия - Федеративная Республика 2464 1
Турция - Турецкая республика 2515 1
Америка Латинская 1897 1
США - Калифорния 4785 1
Нидерланды 3658 1
Швейцария - Женева 328 1
Бельгия - Брюссель 238 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
США - Юта 196 1
США - Калифорния - Беркли 285 1
США - Юта - Прово 9 1
Канада - Оттава 65 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4966 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 4
Английский язык 6913 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2989 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9793 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 3
Ergonomics - Эргономика 1700 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7058 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7014 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10834 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 921 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5949 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1368 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8434 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2086 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5999 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1741 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3201 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1639 1
The Verge - Издание 604 5
Ars Technica 440 3
The Register - The Register Hardware 1742 2
Bloomberg 1567 2
Tom’s Hardware 547 2
Hacker News 83 2
Neowin 189 2
Silicon.com 364 2
Walt Disney Company - ESPN 56 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 1
NYT - The New York Times 1091 1
BleepingComputer - Издание 431 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Liliputing 72 1
SlashGear 134 1
AP - Associated Press 2006 1
Phoronix 54 1
TechSpot 170 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Virus Bulletin 33 1
TG Daily 98 1
Times 645 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
AV-Comparatives 26 2
IDC - International Data Corporation 4953 1
AV-Test Institute 40 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Net Applications 127 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 4
Industrie Forum Design Award 2 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837