Создан ноутбук для ностальгирующих ИТ-шников на процессоре Intel 44-летней давности. Цена, видео

Создан суперкомпактный ноутбук Book 8088 на процессоре 8088, который Intel выпустила в 1979 г. Это ретро-ПК для желающих вернуться на десятки лет назад и снова поработать в чистой MS DOS без графического интерфейса или «антикварной» Windows 3.0. Лэптоп находится в свободной продаже и стоит не дороже современного смартфона среднего уровня.

Прошлое не отпускает

Гонконгская компания Xinrui создала уникальный ноутбук на процессоре Intel 8088 более чем 40-летней давности, пишет портал Ars Technica. Модель получила название Book 8088. Это мобильный ПК для настоящих ИТ-ветеранов; в нем нет ни современной Windows, ни Linux, но зато имеются MS-DOS 6.22 и Windows 3.0 – одни из самых первых ОС корпорации Microsoft.

CPU 8088 – ранняя разработка компании Intel, второй в мире процессор с архитектурой х86. Первым стал чип 8086 образца лета 1978 г., и это было восьмибитное решение. Гораздо более современный по тем меркам 8088 Intel выпустила год спустя, и он был уже 16-битным. Таким образом, кремниевому «сердцу» Book 8088 в ближайшие недели исполнится 44 года.

Фото: AliExpress Вроде бы и современный, но все же «винтажный»

Купить Book 8088 может почти любой желающий – ноутбук доступен в свободной продаже на AliExpress и стоит дешевле многих смартфонов среднебюджетного ценового сегмента. В базовой комплектации лэптоп оценивается в $201 (16,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 мая 2023 г.), а если добавить в него карту расширения и звуковую плату, то цена вырастет до $241 (19,3 тыс. руб.). В полной комплектации со всеми дополнениями за ноутбук нужно будет заплатить в пределах $275 (22 тыс. руб.).

На момент публикации материала приобрести Book 8088, находясь при этом в России, не представлялось возможным – такая опция на AliExpress отсутствовала.

У Xinrui есть опыт производства подобных устройств на компонентах многолетней давности. Например, как пишет Ars Technica, ранее она собрала компактный ПК на основе процессора Intel 386 SX, вышедшего летом 1988 г.

По заветам Билла Гейтса

Основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу (Bill Gates) приписывают авторство фразы «640 килобайт памяти хватит всем» (640K ought to be enough for anybody). Утверждается, что он сказал ее в 1981 г., но сам Гейтс это отрицает.

Фото: AliExpress В ноутбуке предусмотрена возможность апгрейда

Как бы то ни было, именно такой объем оперативной памяти установлен в Book 8088 – 640 КБ. Встроенного накопителя в ноутбуке нет и вовсе. Его в угоду современным реалиям заменяет карта памяти формата Compact Flash, хотя и совсем крошечного по меркам 2023 г. объема – 512 МБ.

Если владелец Book 8088 придет к выводу, что его ноутбуку не хватает производительности, то он может установить в него опциональный (то есть продающийся отдельно) сопроцессор Intel 8087. Это действительно может потребоваться, так как частота основного Intel 8088 в используемой здесь модификации не превышает 5 МГц – не гигагерц, как у современных Intel Core 13 поколения, а именно мегагерц.

Звука в ноутбуке по умолчанию нет, но к нему можно докупить звуковую карту Yamaha YMF262-M OPL3. Графику обрабатывает карта IBM, поддерживающая разрешение 640х200 точек и лишь 16 цветов.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

В ноутбуке есть слот расширения ISA под дополнительные платы и кое-что из современного мира, а именно – порт USB. Его версию разработчики не уточнили, но для большей аутентичности это вполне может быть USB 1.0. Данный стандарт появился в 1996 г., и в 2023 г. пользоваться им возможно с точки зрения обратной совместимости и одновременно невозможно – скорость передачи по USB 1.0 не превышает 12 Мбит/с или около 1,5 МБ/с.

Почти карманный компьютер

Ноутбук Book 8088 получил полноразмерную клавиатуру с шестью рядами клавиш, но без цифрового блока, что позволило уменьшить габариты его корпуса. Сделать лэптоп более компактным удалось и путем «избавления» его от тачпада – управлять им можно только при помощи клавиатуры или мышки, для которой, по-видимому, и предусмотрен USB-разъем.

В закрытом состоянии толщина ноутбука составляет 30 мм при длине 240 мм и ширине 150 мм, то есть в длину и ширину он не намного больше современных больших смартфонов.

Фото: AliExpress Book 8088 получился даже компактнее некогда популярных нетбуков

Что касается экрана, то его размеры – это почему-то тайна, по крайней мере, разработчики ее не указывают. Зато известно его разрешение – 640х200 пикселей или CGA. Но рамки вокруг панели гигантские, так что она сильно меньше размеров самого ноутбука.

Операционные системы из прошлого

Отсутствие встроенной памяти в Book 8088 заставляет хранить и ОС, и все файлы на сменном носителе – в данном случае на карте памяти Compact Flash. Еще не так давно они использовались в большинстве профессиональных цифровых фотоаппаратов, и в продаже их найти пока еще можно.

Разработчики заявляют, что Book 8088 полностью совместим с MS DOS одной из последних версий – 6.22, вышедшей в 1994 г., спустя 16 лет после дебюта процессора Intel 8088. Если кому-то принципиально взаимодействовать с компьютером не посредством текстовых команд, как это принято в DOS, а при помощи привычного оконного интерфейса, то на Book 8088 можно установить систему Windows 3.0. Ее Microsoft выпустила задолго до DOS 6.22 – в 1990 г.