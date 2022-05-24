Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM ыше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гораздо больше места на карте памяти. Во-вторых, уже само название экшн-камера подразумевает съемку в сложных условиях, поэтому лучше всего выбрать модель со стабилизацией (идеально, если она будет оптической) и усто

Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты памяти промышленного класса. В ассортимент входят выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и mi

Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0 gy является поставщиком памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей, имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия т последовательная запись. До появления высокоскоростных шин класс был единственной характеристикой карты памяти. Класс просто обозначается буквой С цифрами, которые соответствуют количеству ме

Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1 Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти построены на базе флэш-памяти типа MLC NAND и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует высокую н

Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения. Среди представленных продуктов: карты памяти Canvas Plus. Обновленные, более скоростные карты (включая UHS-II) с увеличенной емкостью, а также новые кардридеры MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Can

Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения е с данными, которые предъявляются современными камерами видеонаблюдения и периферийными системами. Карты памяти Western Digital Purple microSD способны справляться с постоянными рабочими нагру

Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма До 512 гигабайт информации вмещают новые карты памяти SD и microSD компании Transcend. Речь идёт о новых моделях Transcend 500S и 300S. Их максимальная скорость передачи данных достигает 95 мегабайт в секунду. Золотая серия Transcend

Adata представила SD карты памяти Premier и Premier Pro с поддержкой стандартов A1 и V10/V30 Adata Technology объявила о том, что ее карты памяти microSDXC и microSDHC линейки Premier с интерфейсом UHS-I / Class 10 поддерживают новый стандарт SD A1. Стандарт A1, входящий в состав спецификаций SD 5.1, был разработан для запус

Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости спользования в мобильных устройствах. Спустя два года после выпуска своего революционного продукта, карты памяти SanDisk Ultra microSDXC емкостью 200 ГБ, Western Digital удваивает вместительнос

Лучшие смартфоны с двумя SIM-картами. Версия ZOOM ОЗУ. Внутри — 32 либо 64 Гбайт памяти и есть возможность расширения до 256 Гбайт (кстати, слот для карты памяти гибридный). Качество снимков у камеры хорошее благодаря сдвоенному основному мод

Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео ngston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed Class 3 (U3), предназначенные для

Samsung выпустил карты памяти нового типа Первые карты памяти на базе UFS 1.0 Card ExtensionКомпания Samsung Electronics представила первые в

Карты памяти осваивают NFC Инновационные карты памяти SDHC с поддержкой технологии беспроводной синхронизации NFC добрались до рынка России. Дебютные модели для отечественных магазинов представила компания Toshiba. Новинка будет интер

Флагманские фотоаппараты получат флагманские карты памяти Скорость флагманских фотокамер не будет сдерживаться скоростью записи снимков на карту памяти благодаря представленным Sony накопителям второй версии формата XQR серии G. Карты памяти Sony G XQR второй версии отличаются заметно подросшей по сравнению с первой версией производительностью. Согласно техническим характеристикам, скорость чтения у них составляет 400

Сингапурские карты памяти появятся в России Technology выпускает широкий спектр устройств хранения данных: от флэш-накопителей с разъёмом USB до модулей памяти и твердотельных массивов SSD. В России среди продукции Strontium будут представлены карты памяти microSD и SD из массовой линейки Nitro и скоростной Nitro Plus; флеш-накопители Strontium USB -включая это самый маленький в мире накопитель OTG USB Strontium USB OTG 2.0 и ударопр

Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти SDXC, представленной консорциумом SD Association. Текущая версия стандарта SDXC позволяет создавать карты памяти максимальной емкостью 2 ТБ, со скоростью записи данных до 104 МБ/с. SanDisk Extr

Новые карты памяти Kingmax поддерживают запись 4K2K Kingmax представила высокоскоростные карты памяти – PRO Extreme SDXC/SDHC прямо вслед за выходом на рынок телевизоров 4K2K. Новые карты памяти способны удовлетворить потребности пользователей в высокой скорости записи и кач

SanDisk представил карту памяти CompactFlash объёмом 256 ГБ Корпорация SanDisk объявила о выпуске карты памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256 Гб. Новая карта соответствует новейшим стан

Transcend представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования Компания Transcend Information (Transcend) представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования. Данные на карту памяти записываются в разде

R2-D2: Обзор Android-программы SD-booster для ускорения карты памяти Если вы уже проверили скорость карты памяти при помощи SD Tools, то теперь самое время попробовать увеличить эти параметры при помощи приложения SD-booster. Первое что нужно отметить - эта программа требует наличия прав "суп

R2-D2: Обзор Android-программы SD Tools для оценки скорости карты памяти слот для карт памяти, но не все из них поставляются с быстрыми и объемными картами. Конечно, при выборе можно и нужно руководствоваться классификацией карт "по классу" - 2-й, 4-й, 6-й или 10-й класс карты памяти обеспечит скорость записи не менее Мб/сек чем номер класса - т.е. не менее 2х для второго класса и далее соответственно. Проверить разницу между гарантированными "не менее" и реаль

Карта памяти в виде кассеты Создана оригинальная карта памяти в виде аудиокассеты.

Карта памяти с NFC Создана карта памяти с NFC-модулем. Ее изготовила компания Netcom.

Sony выпустила сверхскоростные карты памяти Memory Stick фт для восстановления информации и программа для создания слайд-шоу. Sony выпустила сверхскоростные карты памяти Memory Stick Карта памяти будет стоить от 40 от 130 долларов в зависимости от ем

Kingston разогнала карты памяти сса быстродействия 10, которые представлены вслед за картой памяти емкостью 16 Гб класса быстродействия 10. Позднее, во втором квартале, компания Kingston расширит свою линейку моделю емкостью 32 Гб. Карты памяти класса быстродействия 10 поддерживают минимальную скорость передачи данных на уровне 10 Мб/сек. Kingston дополнительно расширяет возможности для мобильного использования новых ка

Patriot показала ультраскоростные карты памяти microSDHC накопители составляет не менее 10 МБ/с. По оценкам производителя, 32 Гб накопитель может использоваться для записи видео с HD-качестве в течение 10 часов или вмещать до 10 тысяч цифровых фотографий. Карты памяти поставляются в комплекте с адаптером, позволяющим использовать их как обычные SD-накопители.

SanDisk улучшила карты памяти для профессиональных фотографов ого, инженеры SanDisk разработали новый способ освобождения внутреннего буфера и переноса файлов на карты памяти, оптимизировав работу ячеек памяти. В итоге контроллер может направлять данные с

Patriot выпустила 64 Гб карты памяти Speed I). Он дает возможность передавать данные на скорости до 104 Мб/с против сегодняшних 25 Мб/с. Карта памяти от Patriot по заверениям производителя вмещает 21 тыс 6-мегапиксельных фотографи

Sony "разгоняет" карты памяти е носители будут называться Memory Stick PRO-HG Duo HX и поддерживать передачу данных на скорости до 30 Мб/с (запись 260 снимков в JPEG в минуту). Емкость их будет находиться от 8 до 32 Гб. Стоимость карты памяти начинается от 59.99 долларов.

Выпущена карта памяти microSD на 32 ГБ ков и музыкальных файлов, которые создаются и скачиваются пользователями по всему миру, высокоемкие карты памяти становятся неотъемлемым атрибутом современного смартфона, – комментирует президе

Самые емкие карты памяти от SanDisk ециальным контроллером, который позволяет достичь самой высокой на сегодняшней день скорости чтения и записи - до 90 Мб/с. Кроме того, данные накопители являются самыми емкими - от 16 до 64 Гб. Новые карты памяти совместимы с уже существующими фотокамерами и карт-ридерами, а также со специальным SanDisk Extreme Pro ExpressCard Adapter, который поддерживает максимально возможную для карт ско

Новые карты памяти SanDisk для профессиональной фотографии 90 МБ в секунду, что вдвое выше производительности карт памяти SanDisk класса hi-end предыдущего поколения. Новые устройства доступны по всему миру в модификациях емкостью от 16 до 64 ГБ. Кроме того, карты памяти гарантируют работу в условиях экстремальных температур – от -25 до 85 градусов по Цельсию. Карты SanDisk Extreme Pro выполнены в кремниевом корпусе RTV Silicone, что обеспечивает д

Toshiba обещает карты памяти на 2 ТБ Digital). Формат SDXC, разработанный SD Association и представленный в январе 2009 г., предназначен для создания карт памяти емкостью от 32 ГБ до 2 ТБ. Аббревиатура обозначает SD Xtended Capacity — «карты памяти формата SD расширенной емкости». Для сравнения, современные карты памяти формата SDHC имеют потолок емкости в 32 ГБ. Таким образом, их запас исчерпан, и на смену идут SDXC.

Sony выпускает улучшенные карты памяти Memory Stick PRO-HG Duo Компания Sony разработала карты памяти Memory Stick PRO-HG Duo повышенной производительности, предназначенные для профессиональных цифровых фотокамер. Memory Stick PRO-HG Duo HX емкостью 4 и 8 ГБ обеспечивают скорость ч

SanDisk анонсирует карты памяти на 16 ГБ В ближайшее время корпорация SanDisk планирует выпустить карты памяти microSDHC и Memory Stick Micro емкостью 16 ГБ, сообщает eWeek. Начало продаж состоится в октябре этого года. Карты памяти Memory Stock Micro (M2) предназначены для сотовых т

Новые карты памяти SanDisk для профессиональных фотографов камерами, оснащенными слотами CompactFlash, в том числе с новейшими моделями камер с поддержкой UDMA. Среди совместимых камер: модели Canon EOS, Nikon D300 и D3, Sony Alpha A700 и Olympus E500 и E3. Карты памяти доступны в розничной продаже по рекомендованной розничной цене $120 за 4 ГБ, $240 за 8 ГБ и $400 за 16 ГБ. Стоимость кардридера SanDisk Extreme FireWire составляет $80.

Карта памяти помогла найти вора нг-Айленд, она обнаружила эти фотографии на своем компьютере. Помимо ее собственных фотографий, там были и снимки людей, взявших сумку, пишет Reuters. Дело в том, что в камеру Элисон была установлена карта памяти Eye-Fi. Эта карта, емкость которой, к слову, составляет 2 ГБ, оснащена встроенным модулем беспроводной связи Wi-Fi. Преступники совершенно случайно попали в зону действия незащищен

SanDisk представил самые быстрые карты памяти Memory Stick Корпорация SanDisk представила самые высокоскоростные карты памяти семейства Memory Stick – SanDisk Extreme III Memory Stick PRO-HG Duo со скоростью чтения и записи 30 МБ в секунду. Новинка, представленная в модификациях емкостью 4 и 8 ГБ, станет