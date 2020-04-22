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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Карты памяти Запоминающее устройство



22.04.2020 Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0
13.04.2018 Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения
31.08.2017 Adata представила SD карты памяти Premier и Premier Pro с поддержкой стандартов A1 и V10/V30
31.08.2017 Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости
18.07.2017 Лучшие смартфоны с двумя SIM-картами. Версия ZOOM
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео
07.07.2016 Samsung выпустил карты памяти нового типа
13.07.2007 Sony Micro Vault: карта памяти на 4 ГБ со сжатием данных

Публикаций - 475, упоминаний - 516
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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