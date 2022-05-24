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Карты памяти Запоминающее устройство

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24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

ыше. От разрешения зависит качество картинки, но не меньшую роль играют процессор, размер матрицы, качество объектива. Также не забывайте, что видео высокого качества занимают гораздо больше места на карте памяти.  Во-вторых, уже само название экшн-камера подразумевает съемку в сложных условиях, поэтому лучше всего выбрать модель со стабилизацией (идеально, если она будет оптической) и усто
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня

Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты памяти промышленного класса. В ассортимент входят выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и mi
17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0

gy является поставщиком памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей, имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.
29.10.2020 Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

т последовательная запись. До появления высокоскоростных шин класс был единственной характеристикой карты памяти. Класс просто обозначается буквой С цифрами, которые соответствуют количеству ме
22.04.2020 Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1

Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти построены на базе флэш-памяти типа MLC NAND и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует высокую н
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения. Среди представленных продуктов: карты памяти Canvas Plus. Обновленные, более скоростные карты (включая UHS-II) с увеличенной емкостью, а также новые кардридеры MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Can
13.04.2018 Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения

е с данными, которые предъявляются современными камерами видеонаблюдения и периферийными системами. Карты памяти Western Digital Purple microSD способны справляться с постоянными рабочими нагру
30.03.2018 Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма

До 512 гигабайт информации вмещают новые карты памяти SD и microSD компании Transcend. Речь идёт о новых моделях Transcend 500S и 300S. Их максимальная скорость передачи данных достигает 95 мегабайт в секунду. Золотая серия Transcend

31.08.2017 Adata представила SD карты памяти Premier и Premier Pro с поддержкой стандартов A1 и V10/V30

Adata Technology объявила о том, что ее карты памяти microSDXC и microSDHC линейки Premier с интерфейсом UHS-I / Class 10 поддерживают новый стандарт SD A1. Стандарт A1, входящий в состав спецификаций SD 5.1, был разработан для запус
31.08.2017 Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости

спользования в мобильных устройствах. Спустя два года после выпуска своего революционного продукта, карты памяти SanDisk Ultra microSDXC емкостью 200 ГБ, Western Digital удваивает вместительнос
18.07.2017 Лучшие смартфоны с двумя SIM-картами. Версия ZOOM

ОЗУ. Внутри — 32 либо 64 Гбайт памяти и есть возможность расширения до 256 Гбайт (кстати, слот для карты памяти гибридный). Качество снимков у камеры хорошее благодаря сдвоенному основному мод
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео

ngston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed Class 3 (U3), предназначенные для
07.07.2016 Samsung выпустил карты памяти нового типа

Первые карты памяти на базе UFS 1.0 Card ExtensionКомпания Samsung Electronics представила первые в 
29.12.2015 Карты памяти осваивают NFC

Инновационные карты памяти SDHC с поддержкой технологии беспроводной синхронизации NFC добрались до рынка России. Дебютные модели для отечественных магазинов представила компания Toshiba. Новинка будет интер
06.11.2014 Флагманские фотоаппараты получат флагманские карты памяти

Скорость флагманских фотокамер не будет сдерживаться скоростью записи снимков на карту памяти благодаря представленным Sony накопителям второй версии формата XQR серии G. Карты памяти Sony G XQR второй версии отличаются заметно подросшей по сравнению с первой версией производительностью. Согласно техническим характеристикам, скорость чтения у них составляет 400

12.09.2014 Сингапурские карты памяти появятся в России

Technology выпускает широкий спектр устройств хранения данных: от флэш-накопителей с разъёмом USB до модулей памяти и твердотельных массивов SSD. В России среди продукции Strontium будут представлены карты памяти microSD и SD из массовой линейки Nitro и скоростной Nitro Plus; флеш-накопители Strontium USB -включая это самый маленький в мире накопитель OTG USB Strontium USB OTG 2.0 и ударопр
12.09.2014 Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти

SDXC, представленной консорциумом SD Association. Текущая версия стандарта SDXC позволяет создавать карты памяти максимальной емкостью 2 ТБ, со скоростью записи данных до 104 МБ/с. SanDisk Extr
23.06.2014 Новые карты памяти Kingmax поддерживают запись 4K2K

Kingmax представила высокоскоростные карты памяти – PRO Extreme SDXC/SDHC прямо вслед за выходом на рынок телевизоров 4K2K. Новые карты памяти способны удовлетворить потребности пользователей в высокой скорости записи и кач
16.09.2013 SanDisk представил карту памяти CompactFlash объёмом 256 ГБ

Корпорация SanDisk объявила о выпуске карты памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256 Гб. Новая карта соответствует новейшим стан
09.01.2012 Transcend представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования

Компания Transcend Information (Transcend) представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования. Данные на карту памяти записываются в разде
09.10.2011 R2-D2: Обзор Android-программы SD-booster для ускорения карты памяти

Если вы уже проверили скорость карты памяти при помощи SD Tools, то теперь самое время попробовать увеличить эти параметры при помощи приложения SD-booster. Первое что нужно отметить - эта программа требует наличия прав "суп
09.10.2011 R2-D2: Обзор Android-программы SD Tools для оценки скорости карты памяти

слот для карт памяти, но не все из них поставляются с быстрыми и объемными картами. Конечно, при выборе можно и нужно руководствоваться классификацией карт "по классу" - 2-й, 4-й, 6-й или 10-й класс карты памяти обеспечит скорость записи не менее Мб/сек чем номер класса - т.е. не менее 2х для второго класса и далее соответственно. Проверить разницу между гарантированными "не менее" и реаль
23.06.2011 Карта памяти в виде кассеты

Создана оригинальная карта памяти в виде аудиокассеты.
02.06.2011 Карта памяти с NFC

Создана карта памяти с NFC-модулем. Ее изготовила компания Netcom.
18.05.2011 Sony выпустила сверхскоростные карты памяти Memory Stick

фт для восстановления информации и программа для создания слайд-шоу. Sony выпустила сверхскоростные карты памяти Memory Stick Карта памяти будет стоить от 40 от 130 долларов в зависимости от ем
23.03.2011 Kingston разогнала карты памяти

сса быстродействия 10, которые представлены вслед за картой памяти емкостью 16 Гб класса быстродействия 10. Позднее, во втором квартале, компания Kingston расширит свою линейку моделю емкостью 32 Гб. Карты памяти класса быстродействия 10 поддерживают минимальную скорость передачи данных на уровне 10 Мб/сек.   Kingston дополнительно расширяет возможности для мобильного использования новых ка
07.12.2010 Patriot показала ультраскоростные карты памяти microSDHC

накопители составляет не менее 10 МБ/с. По оценкам производителя, 32 Гб накопитель может использоваться для записи видео с HD-качестве в течение 10 часов или вмещать до 10 тысяч цифровых фотографий. Карты памяти поставляются в комплекте с адаптером, позволяющим использовать их как обычные SD-накопители.
26.11.2010 SanDisk улучшила карты памяти для профессиональных фотографов

ого, инженеры SanDisk разработали новый способ освобождения внутреннего буфера и переноса файлов на карты памяти, оптимизировав работу ячеек памяти. В итоге контроллер может направлять данные с
09.07.2010 Patriot выпустила 64 Гб карты памяти

Speed I). Он дает возможность передавать данные на скорости до 104 Мб/с против сегодняшних 25 Мб/с. Карта памяти от Patriot по заверениям производителя вмещает 21 тыс 6-мегапиксельных фотографи
13.05.2010 Sony "разгоняет" карты памяти

е носители будут называться Memory Stick PRO-HG Duo HX и поддерживать передачу данных на скорости до 30 Мб/с (запись 260 снимков в JPEG в минуту). Емкость их будет находиться от 8 до 32 Гб. Стоимость карты памяти начинается от 59.99 долларов.
23.03.2010 Выпущена карта памяти microSD на 32 ГБ

ков и музыкальных файлов, которые создаются и скачиваются пользователями по всему миру, высокоемкие карты памяти становятся неотъемлемым атрибутом современного смартфона, – комментирует президе
30.10.2009 Самые емкие карты памяти от SanDisk

ециальным контроллером, который позволяет достичь самой высокой на сегодняшней день скорости чтения и записи - до 90 Мб/с. Кроме того, данные накопители являются самыми емкими - от 16 до 64 Гб. Новые карты памяти совместимы с уже существующими фотокамерами и карт-ридерами, а также со специальным SanDisk Extreme Pro ExpressCard Adapter, который поддерживает максимально возможную для карт ско
15.09.2009 Новые карты памяти SanDisk для профессиональной фотографии

90 МБ в секунду, что вдвое выше производительности карт памяти SanDisk класса hi-end предыдущего поколения. Новые устройства доступны по всему миру в модификациях емкостью от 16 до 64 ГБ. Кроме того, карты памяти гарантируют работу в условиях экстремальных температур – от -25 до 85 градусов по Цельсию. Карты SanDisk Extreme Pro выполнены в кремниевом корпусе RTV Silicone, что обеспечивает д
06.08.2009 Toshiba обещает карты памяти на 2 ТБ

Digital). Формат SDXC, разработанный SD Association и представленный в январе 2009 г., предназначен для создания карт памяти емкостью от 32 ГБ до 2 ТБ. Аббревиатура обозначает SD Xtended Capacity — «карты памяти формата SD расширенной емкости». Для сравнения, современные карты памяти формата SDHC имеют потолок емкости в 32 ГБ. Таким образом, их запас исчерпан, и на смену идут SDXC.

15.10.2008 Sony выпускает улучшенные карты памяти Memory Stick PRO-HG Duo

Компания Sony разработала карты памяти Memory Stick PRO-HG Duo повышенной производительности, предназначенные для профессиональных цифровых фотокамер. Memory Stick PRO-HG Duo HX емкостью 4 и 8 ГБ обеспечивают скорость ч
30.09.2008 SanDisk анонсирует карты памяти на 16 ГБ

В ближайшее время корпорация SanDisk планирует выпустить карты памяти microSDHC и Memory Stick Micro емкостью 16 ГБ, сообщает eWeek. Начало продаж состоится в октябре этого года. Карты памяти Memory Stock Micro (M2) предназначены для сотовых т
26.09.2008 Новые карты памяти SanDisk для профессиональных фотографов

камерами, оснащенными слотами CompactFlash, в том числе с новейшими моделями камер с поддержкой UDMA. Среди совместимых камер: модели Canon EOS, Nikon D300 и D3, Sony Alpha A700 и Olympus E500 и E3. Карты памяти доступны в розничной продаже по рекомендованной розничной цене $120 за 4 ГБ, $240 за 8 ГБ и $400 за 16 ГБ. Стоимость кардридера SanDisk Extreme FireWire составляет $80.
07.06.2008 Карта памяти помогла найти вора

нг-Айленд, она обнаружила эти фотографии на своем компьютере. Помимо ее собственных фотографий, там были и снимки людей, взявших сумку, пишет Reuters. Дело в том, что в камеру Элисон была установлена карта памяти Eye-Fi. Эта карта, емкость которой, к слову, составляет 2 ГБ, оснащена встроенным модулем беспроводной связи Wi-Fi. Преступники совершенно случайно попали в зону действия незащищен
03.06.2008 SanDisk представил самые быстрые карты памяти Memory Stick

Корпорация SanDisk представила самые высокоскоростные карты памяти семейства Memory Stick – SanDisk Extreme III Memory Stick PRO-HG Duo со скоростью чтения и записи 30 МБ в секунду. Новинка, представленная в модификациях емкостью 4 и 8 ГБ, станет

18.02.2008 Карта памяти Panasonic SDHC 32 ГБ: в апреле за $700

ой емкости была представлена на CES 2008. Первоначально запуск продаж планировался на март, однако сейчас стало известно, что купить карту можно будет в апреле по рекомендованной розничной цене $700. Карта памяти Panasonic 32GB SDHC Memory Card соответствует спецификации Class 6, это означает, что максимальная скорость обмена информацией составляет 20 МБ в секунду. Фактическая емкость карты

Публикаций - 2314, упоминаний - 2533

Карты памяти и организации, системы, технологии, персоны:

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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 198
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Canon 1439 168
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Microsoft Corporation 25775 142
Nikon 646 122
Huawei 4675 113
Intel Corporation 12811 104
HTC Corporation 1512 98
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 98
LG Electronics 3735 95
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 94
Olympus 475 93
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SanDisk 343 75
Lenovo Motorola 3566 71
Meta Platforms - Facebook 4621 70
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 68
Toshiba Corporation 2980 67
Yandex - Яндекс 9215 58
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Nvidia Corp 4002 57
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HP Inc. 5883 55
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Seiko Epson Corporation 908 39
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 173
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 51
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 27
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 11
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 6
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1433
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 985
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 943
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 936
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 777
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 766
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 737
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 697
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 641
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 623
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 265
Google Android 15243 524
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 410
Microsoft Windows 16882 224
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 192
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 180
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 143
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 139
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 133
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 128
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 125
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 112
Apple iOS 8583 100
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 94
Samsung Galaxy 1035 91
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 88
Apple iPhone 6 4861 87
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 85
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 82
Nokia Symbian OS 1411 80
Linux OS 11533 79
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 78
Microsoft Windows 2000 8678 77
Samsung SVR-диктофон 464 77
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 76
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 74
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 71
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 71
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 69
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 68
Google YouTube - Видеохостинг 3002 67
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 66
Microsoft Office 4170 65
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 65
Apple iPad 4011 62
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 61
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 61
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 60
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 59
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 59
Samsung Galaxy Note 702 54
Газаров Артур 77 41
Лаптева Марина 114 40
Гордеева Анна 36 27
Кожевников Алексей 66 24
Ксенин Алекс 311 22
Симонов Игорь 103 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Ерофеева Мария 31 12
Сергеев Иван 74 10
Набоков Сергей 27 9
Бровкин Дмитрий 55 8
Беляев Дмитрий 32 8
Принцевская Людмила 34 7
Овсянников Денис 23 7
Никитин Николай 24 7
Наумов Максим 100 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Демидов Михаил 134 6
Corrons Luis - Корронс Луис 106 5
Ширшов Павел 76 5
Лахова Олеся 35 5
Клинаичев Андрей 33 5
Исхизова Александра 100 4
Путин Владимир 3454 4
Березкин Григорий 42 4
Сорокин Андрей 23 4
Москалева Татьяна 73 4
Наумов Станислав 30 4
Евстигнеев Денис 9 4
Муллогулова Асия 6 4
Bond James - Бонд Джеймс 86 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Чубайс Анатолий 222 3
Малков Павел 51 3
Виноградов Александр 65 3
Попов Алексей 339 3
Соколов Андрей 22 3
Малафеев Андрей 52 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Фадеев Михаил 57 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 742
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 241
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 238
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 223
Европа 24963 181
Япония 13807 168
Южная Корея - Республика 7051 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 90
Германия - Федеративная Республика 13221 80
Финляндия - Финляндская Республика 3697 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 62
Китай - Тайвань 4245 61
Азия - Азиатский регион 5920 49
Франция - Французская Республика 8177 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
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Украина 7928 27
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Ближний Восток 3154 12
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Нидерланды 3745 11
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США - Нью-Йорк 3180 10
США - Калифорния 4829 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 341
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 195
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 194
Ergonomics - Эргономика 1755 191
Видеокамера - Видеосъёмка 720 157
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 120
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