Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малков Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 44
Малков Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 22
|Ципорин Павел 51 19
|Семенов Алексей 67 19
|Паршин Максим 142 19
|Лысенко Эдуард 209 19
|Кудрин Алексей 63 18
|Албычев Александр 74 17
|Терещенко Денис 38 17
|Рымар Максим 36 16
|Хайруллин Айрат 39 15
|Песчанских Георгий 38 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Малахов Александр 16 11
|Панов Евгений 16 11
|Симаков Олег 106 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Власов Сергей 76 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Кулешов Василий 11 11
|Егоров Максим 23 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Осипов Владимир 17 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Казарин Станислав 100 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Копырин Федор 11 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Анисимов Михаил 13 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Акимов Максим 167 8
|Бочков Евгений 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Соломин Никита 8 8
|Христенко Павел 11 8
|Шипов Савва 70 8
|Турчак Евгений 23 8
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771182, в очереди разбора - 674864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771182, в очереди разбора - 674864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru