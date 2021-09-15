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Малков Павел


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 4
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 2
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
05.02.2020 Закупаемые «Ростелекомом» 360 тыс. планшетов с российской ОС подорожали на 1,5 миллиарда 1
20.11.2019 Merlion и VPP Group поставят «Ростелкому» планшеты на российской ОС за 11,5 миллиардов 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 3
01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г. 1
24.11.2015 Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1
11.12.2014 Подведены итоги обследования качества предоставления электронных услуг федеральных органов власти 1
26.09.2013 Минкомсвязь: качественный рывок в работе единого портала госуслуг и СМЭВ произойдет в 2014-2015 годах 1

Публикаций - 38, упоминаний - 44

Малков Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
БайтЭрг 24 5
Aquarius - Аквариус 209 4
Directum - Директум 649 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
ОТР 135 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Merlion - Мерлион 275 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Программный продукт ГК 92 2
Diasoft - Диасофт 357 2
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 2
INOI - ИНОЙ 30 2
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Акцент 12 1
IBM 3575 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 271 1
РТЛабс 145 1
Крок 1223 1
Microsoft Corporation 11226 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Счётная палата РФ 462 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 18
Федеральное казначейство России 766 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 9
Правительство РФ 2209 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 8
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Правительство Московской области 48 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 20
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 4
3G - Стандарт мобильной связи 3757 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Microsoft Windows API 68 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Microsoft Windows 10 6691 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Microsoft Office Home and Business 1 1
Apple macOS X 909 1
Delphi - язык программирования 65 1
Google Android 10752 1
Linux OS 4288 1
Apple iOS 5742 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
C++ - Язык программирования 284 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Office 1954 1
Четвернин Алексей 651 22
Ципорин Павел 51 19
Семенов Алексей 67 19
Паршин Максим 142 19
Лысенко Эдуард 209 19
Кудрин Алексей 63 18
Албычев Александр 74 17
Терещенко Денис 38 17
Рымар Максим 36 16
Хайруллин Айрат 39 15
Песчанских Георгий 38 13
Петрушин Андрей 64 13
Рудзевич Мария 34 12
Малахов Александр 16 11
Панов Евгений 16 11
Симаков Олег 106 11
Катамадзе Анна 72 11
Власов Сергей 76 11
Кирюшин Сергей 52 11
Меджитов Тимур 56 11
Кулешов Василий 11 11
Егоров Максим 23 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Осипов Владимир 17 11
Швиндт Антоний 13 11
Казарин Станислав 100 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Анисимов Михаил 13 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Разумовский Дмитрий 70 8
Акимов Максим 167 8
Бочков Евгений 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Соломин Никита 8 8
Христенко Павел 11 8
Шипов Савва 70 8
Турчак Евгений 23 8
Россия - Российская федерация - РФ 57828 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 23
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 10
Россия - Тульская область 755 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Россия - Калужская область 575 8
Россия - Новосибирская область 822 7
Арктика 141 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - Республика Алтай 690 2
Россия - Ивановская область 263 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Всероссийская перепись населения 31 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 19
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771182, в очереди разбора - 674864.
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