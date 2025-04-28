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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173698
ИКТ 13514
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Кожевников Сергей



28.04.2025 100 язей в секунду: карельские рыбаки смогут передавать фото улова на скоростях 4G 1
24.04.2024 «Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний 1
17.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 2
03.04.2015 Направление потребительской электроники Panasonic в России впервые возглавил россиянин 2
21.03.2013 Panasonic опровергла информацию о выходе из плазменного бизнеса 1
18.05.2012 Softline защитила конфиденциальные данные НПО «Сатурн» 1
12.04.2012 Panasonic в России идет на кухню 1
11.01.2010 Гендиректор «Русской Медиагруппы» получил премию Правительства РФ в области науки и техники 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Кожевников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 4
Comindware - Колловэар 161 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Panasonic Europe 5 1
Softline - Софтлайн 2947 1
Selectel - Селектел 402 1
Panasonic - Technics 69 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Ростех - Автоматика Концерн 1658 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
МегаФон 9185 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 7
Tesla Motors 402 1
Uber 332 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Ренессанс Страхование 164 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 12
Федеральное казначейство России 1806 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 8
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 19 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 53 5
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 13
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 527 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2232 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2205 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2589 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2409 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1080 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12769 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1834 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 282 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7157 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4596 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14540 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12223 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7282 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24832 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16281 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4771 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 319 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2640 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 1
PnP - Plug&Play 317 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3002 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6476 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 276 1
Торговля - RetailTech - Умные полки (RFID) - Smart shelves 11 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14066 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4666 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6933 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 524 1
Microsoft Windows 15851 1
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 18 1
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 6 1
Шадаев Максут 1037 12
Чернышенко Дмитрий 570 12
Лысенко Эдуард 310 12
Терещенко Денис 88 12
Паршин Максим 318 12
Хайруллин Айрат 105 12
Ципорин Павел 102 12
Албычев Александр 156 12
Федулов Владислав 80 12
Малков Павел 51 12
Шпак Василий 237 12
Петрушин Андрей 110 12
Власов Сергей 98 12
Мартынова Елена 87 12
Сорокин Даниил 33 12
Херсонцев Алексей 93 12
Разумовский Дмитрий 122 11
Слышкин Василий 129 10
Меджитов Тимур 85 10
Черников Алексей 53 9
Парфентьев Алексей 142 8
Петров Михаил 138 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Кудрин Алексей 124 7
Куртяник Надежда 290 7
Чернышев Андрей 69 7
Даценко Юрий 8 7
Майнина Кристина 18 7
Скиба Владимир 42 7
Веселов Андрей 21 7
Богданов Кирилл 112 7
Михайлик Алексей 12 7
Горожанин Михаил 10 7
Бондаренко Игорь 12 6
Кирюшин Сергей 83 5
Рымар Максим 50 5
Драгунов Алексей 25 5
Леонтьев Евгений 6 5
Мальчер Леонид 8 5
Корчивой Станислав 16 5
Россия - РФ - Российская федерация 147893 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2983 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 12
Россия - ЦФО - Калужская область 996 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1233 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1513 9
Россия - УФО - Челябинская область 1257 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 925 5
Россия - УФО - Тюменская область 1192 5
Россия - СЗФО - Псковская область 642 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1724 4
Япония 13350 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 2
Сингапур - Республика 1866 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 693 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17357 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Европа 21889 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
США - Калифорния 4637 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
США - Невада 210 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Россия - ПФО - Саратовская область 752 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 282 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8979 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2975 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7875 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6141 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5638 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5886 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2790 2
Энергетика - Energy - Energetically 5203 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 835 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3082 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 230 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6350 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2236 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4744 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5730 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 314 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 267 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1069 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10127 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1087 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 188 1
Blacklist - Чёрный список 636 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 523 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5948 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6529 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 2
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 542 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2058 12
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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