Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кожевников Сергей
Кожевников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1037 12
|Чернышенко Дмитрий 570 12
|Лысенко Эдуард 310 12
|Терещенко Денис 88 12
|Паршин Максим 318 12
|Хайруллин Айрат 105 12
|Ципорин Павел 102 12
|Албычев Александр 156 12
|Федулов Владислав 80 12
|Малков Павел 51 12
|Шпак Василий 237 12
|Петрушин Андрей 110 12
|Власов Сергей 98 12
|Мартынова Елена 87 12
|Сорокин Даниил 33 12
|Херсонцев Алексей 93 12
|Разумовский Дмитрий 122 11
|Слышкин Василий 129 10
|Меджитов Тимур 85 10
|Черников Алексей 53 9
|Парфентьев Алексей 142 8
|Петров Михаил 138 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Кудрин Алексей 124 7
|Куртяник Надежда 290 7
|Чернышев Андрей 69 7
|Даценко Юрий 8 7
|Майнина Кристина 18 7
|Скиба Владимир 42 7
|Веселов Андрей 21 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Михайлик Алексей 12 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Бондаренко Игорь 12 6
|Кирюшин Сергей 83 5
|Рымар Максим 50 5
|Драгунов Алексей 25 5
|Леонтьев Евгений 6 5
|Мальчер Леонид 8 5
|Корчивой Станислав 16 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.