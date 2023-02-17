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«Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска

«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в самом крупном по численности населения районе Петрозаводска – Древлянке, где суммарно проживает более 60 тыс. человек. Проведенные работы позволили расширить покрытие сети и повысить скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании до 100 Мбит/с.

Инженеры «Мегафона» провели апгрейд базовых станций в диапазоне LTE 1800. Сигнал LTE 1800 имеет широкую зону покрытия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Развитие инфраструктуры позволило существенно увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Мы регулярно отслеживаем рост нагрузки на объекты связи в столице республики и максимально оперативно реагируем на изменения – добавляем или модернизируем базовые станции, чтобы абоненты компании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных вырос почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», – отметил Сергей Кожевников, технический руководитель «Мегафона» в Республике Карелии.

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