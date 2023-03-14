Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск

МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске МТС увеличила скорость мобильного интернета в Петрозаводске в среднем на треть. Благодаря масштабному обновлению оборудования жители карель

«Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска омпании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных выро

«Билайн» запустил 4G в Петрозаводске мпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей 4G (LTE) в Петрозаводске. На сегодняшний день высокоскоростной мобильный интернет доступен на 80% террит

«Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов Во 2 квартале 2015 г. специалисты Карельского филиала «Ростелекома» подключили в Петрозаводске к волоконно-оптической линии связи по технологии PON шестисотый многоквартирный

МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении покрытия сети LTE в Петрозаводске. С момента запуска сети в конце прошлого года МТС в полтора раза увеличила покр

МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G МТС стандарта LTE FDD в Республике Карелия. Петрозаводск стал первым городом республики, где появилась сеть «четвертого поколения» МТС. С

В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб»

Бесплатный Wi-Fi на базе сети 3G «Билайн» появился во всех троллейбусах Петрозаводска на базе сети 3G совместно с крупнейшими перевозчиками в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Петрозаводске. Доступ в интернет в данных городах сегодня организован в более 350 единицах тр

В Петрозаводске открылся информационный call-центр для туристов Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Карелии сообщило об открытии в г. Петрозаводске информационного call-центра для российских и иностранных туристов. Операторы call-центра будут готовы ответить на интересующие гостей республики вопросы на русском и английском яз

«ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы обеспечения безопасности города Петрозаводска. Соответствующий государственный контракт заключен с Министерством внутренних дел Республики Карелия. Сумма контракта – около 26 млн руб. В рамках государственного заказа «ПетерСт

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске а к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к волоконно-оптическо

МВД Карелии ищет подрядчика для внедрения системы обеспечения безопасности Петрозаводска Министерство внутренних дел по Республике Карелия объявило о проведении открытого аукциона на установку системы обеспечения безопасности города (СОБГ) Петрозаводска. Стоимость госконтракта составляет 26,5 млн руб. Выполнить все работы по контракту заказчик требует в четыре подэтапа. Так, в ходе первого подэтапа необходимо согласовать с заинте

«Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск» Национальный оператор связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Петрозаводск – Мурманск. Новая ВОЛС построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH производства Huawei Technologies. Протяженность линии составл

«Аркадия» открывает центр разработок в Петрозаводске Компания «Аркадия» открыла удаленный центр разработки программного обеспечения в г. Петрозаводск (Карелия). Открытие регионального офиса в Карелии в компании мотивируют близостью стратегически важного скандинавского рынка, а также наличием сильной школы программистов в Петроза

«Скай Линк» запустил EV-DO в Пскове и Петрозаводске ЗАО «Скай Линк» начал предоставлять услугу высокоскоростного мобильного доступа в интернет на базе технологии EV-DO в Пскове и Петрозаводске. Услуга высокоскоростного мобильного доступа в интернет основана на базе технологии CDMA2000 1х EV-DO, которая обеспечивает передачу данных с максимально возможной скоростью 2,4 М

В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи В Петрозаводске, в помещении центра содействия занятости молодежи откроется интернет-центр для молодежных организаций. Центр создается в рамках международного проекта «Молодежный Дом Карелия», ко

«Техношок» откроет гипермаркет в Петрозаводске Как сообщили CNews в компании «Техношок», 10 августа ритейлер откроет свой первый гипермаркет электроники и бытовой техники в Петрозаводске. Размер инвестиций составил $1,5 млн. Гипермаркет будет расположен на двух этажах торгового центра «Гоголевский», численность персонала составит 40 человек. Это будет 24 магазин к

В поликлиниках Петрозаводска внедряют "электронную очередь" Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, подведены первые итоги работы системы «электронной очереди» в городской поликлинике №2. Электронная система регулирования очередности пациентов в этом медучреждении установлена в

СЗТ телефонизировал 100 тыс. квартир в Петрозаводске Компания «Северо-Западный Телеком» телефонизировала 100-тысячную квартиру в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. Юбилейного абонента подключили через 21 день после подачи заявки. За последние годы очередь на телефонизацию жилья в республике быстро снижается. Если 3 года назад количество зая

"Электронная Россия": школы Петрозаводска получат 300 компьютеров до Нового года Школы Петрозаводска получат новых 300 компьютеров в рамках ФЦП «Электронная Россия». Школы города уже получили 150 компьютеров и еще 150 компьютеров поступит до конца декабря, сообщил сайт ФЦП «Элект

"Электронная Россия": финансирование e-Петрозаводска увеличено до 9 млн. руб. Как сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", финансирование проекта "Электронный Петрозаводск" в 2004 году в рамках ФЦП "Электронная Россия" составило 9 млн. рублей. До этого

На "Электронный Петрозаводск" в 2004 г. выделено 1,2 млн. руб. дминистрация Петрозаводска в 2004 г. намерена освоить 1,2 млн. руб. в рамках программы "Электронный Петрозаводск". Программа "Электронный Петрозаводск" выполняется в рамках федеральной п