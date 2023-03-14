Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Карелия Республика Прионежский район Петрозаводск
СОБЫТИЯ
|14.03.2023
|
МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске
МТС увеличила скорость мобильного интернета в Петрозаводске в среднем на треть. Благодаря масштабному обновлению оборудования жители карель
|17.02.2023
|
«Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска
омпании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных выро
|19.11.2015
|
«Билайн» запустил 4G в Петрозаводске
мпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей 4G (LTE) в Петрозаводске. На сегодняшний день высокоскоростной мобильный интернет доступен на 80% террит
|10.06.2015
|
«Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов
Во 2 квартале 2015 г. специалисты Карельского филиала «Ростелекома» подключили в Петрозаводске к волоконно-оптической линии связи по технологии PON шестисотый многоквартирный
|05.03.2015
|
МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении покрытия сети LTE в Петрозаводске. С момента запуска сети в конце прошлого года МТС в полтора раза увеличила покр
|18.12.2014
|
МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия
объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G МТС стандарта LTE FDD в Республике Карелия. Петрозаводск стал первым городом республики, где появилась сеть «четвертого поколения» МТС. С
|20.09.2013
|
В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center
В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб»
|13.08.2013
|
Бесплатный Wi-Fi на базе сети 3G «Билайн» появился во всех троллейбусах Петрозаводска
на базе сети 3G совместно с крупнейшими перевозчиками в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Петрозаводске. Доступ в интернет в данных городах сегодня организован в более 350 единицах тр
|24.02.2012
|
В Петрозаводске открылся информационный call-центр для туристов
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Карелии сообщило об открытии в г. Петрозаводске информационного call-центра для российских и иностранных туристов. Операторы call-центра будут готовы ответить на интересующие гостей республики вопросы на русском и английском яз
|21.06.2010
|
«ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске
Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы обеспечения безопасности города Петрозаводска. Соответствующий государственный контракт заключен с Министерством внутренних дел Республики Карелия. Сумма контракта – около 26 млн руб. В рамках государственного заказа «ПетерСт
|20.04.2010
|
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске
а к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к волоконно-оптическо
|28.01.2010
|
МВД Карелии ищет подрядчика для внедрения системы обеспечения безопасности Петрозаводска
Министерство внутренних дел по Республике Карелия объявило о проведении открытого аукциона на установку системы обеспечения безопасности города (СОБГ) Петрозаводска. Стоимость госконтракта составляет 26,5 млн руб. Выполнить все работы по контракту заказчик требует в четыре подэтапа. Так, в ходе первого подэтапа необходимо согласовать с заинте
|29.05.2009
|
«Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск»
Национальный оператор связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Петрозаводск – Мурманск. Новая ВОЛС построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH производства Huawei Technologies. Протяженность линии составл
|18.06.2008
|
«Аркадия» открывает центр разработок в Петрозаводске
Компания «Аркадия» открыла удаленный центр разработки программного обеспечения в г. Петрозаводск (Карелия). Открытие регионального офиса в Карелии в компании мотивируют близостью стратегически важного скандинавского рынка, а также наличием сильной школы программистов в Петроза
|05.10.2007
|
«Скай Линк» запустил EV-DO в Пскове и Петрозаводске
ЗАО «Скай Линк» начал предоставлять услугу высокоскоростного мобильного доступа в интернет на базе технологии EV-DO в Пскове и Петрозаводске. Услуга высокоскоростного мобильного доступа в интернет основана на базе технологии CDMA2000 1х EV-DO, которая обеспечивает передачу данных с максимально возможной скоростью 2,4 М
|30.07.2007
|
В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи
В Петрозаводске, в помещении центра содействия занятости молодежи откроется интернет-центр для молодежных организаций. Центр создается в рамках международного проекта «Молодежный Дом Карелия», ко
|24.07.2007
|
«Техношок» откроет гипермаркет в Петрозаводске
Как сообщили CNews в компании «Техношок», 10 августа ритейлер откроет свой первый гипермаркет электроники и бытовой техники в Петрозаводске. Размер инвестиций составил $1,5 млн. Гипермаркет будет расположен на двух этажах торгового центра «Гоголевский», численность персонала составит 40 человек. Это будет 24 магазин к
|25.10.2006
|
В поликлиниках Петрозаводска внедряют "электронную очередь"
Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, подведены первые итоги работы системы «электронной очереди» в городской поликлинике №2. Электронная система регулирования очередности пациентов в этом медучреждении установлена в
|08.08.2006
|
СЗТ телефонизировал 100 тыс. квартир в Петрозаводске
Компания «Северо-Западный Телеком» телефонизировала 100-тысячную квартиру в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. Юбилейного абонента подключили через 21 день после подачи заявки. За последние годы очередь на телефонизацию жилья в республике быстро снижается. Если 3 года назад количество зая
|08.12.2004
|
"Электронная Россия": школы Петрозаводска получат 300 компьютеров до Нового года
Школы Петрозаводска получат новых 300 компьютеров в рамках ФЦП «Электронная Россия». Школы города уже получили 150 компьютеров и еще 150 компьютеров поступит до конца декабря, сообщил сайт ФЦП «Элект
|02.12.2004
|
"Электронная Россия": финансирование e-Петрозаводска увеличено до 9 млн. руб.
Как сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", финансирование проекта "Электронный Петрозаводск" в 2004 году в рамках ФЦП "Электронная Россия" составило 9 млн. рублей. До этого
|01.12.2004
|
На "Электронный Петрозаводск" в 2004 г. выделено 1,2 млн. руб.
дминистрация Петрозаводска в 2004 г. намерена освоить 1,2 млн. руб. в рамках программы "Электронный Петрозаводск". Программа "Электронный Петрозаводск" выполняется в рамках федеральной п
|23.01.2001
|
Компания "Метроком" начала предоставлять услуги связи в Мурманске, Петрозаводске, Калининграде и Пскове.
мпания по телекоммуникациям и информатике" (г. Мурманск), ОАО "Электросвязь" Республики Карелия (г. Петрозаводск), ООО "Магистраль-Связь" (г. Калининград), ОАО "Псковэлектросвязь" (г. Псков) и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Слизень Виталий 244 6
|Кочкин Александр 34 6
|Васильев Евгений 132 5
|Гурленов Андрей 34 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Хасьянова Гульнара 156 3
|Меламед Леонид 150 2
|Кусков Денис 221 2
|Горбачев Олег 17 2
|Эгов Кирилл 20 2
|Фоменков Сергей 9 2
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Масляков Виктор 2 2
|Куликов Роман 31 2
|Путин Владимир 3454 2
|Солодухин Константин 119 2
|Болтрукевич Константин 39 1
|Мельников Александр 98 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Лазаренко Дмитрий 108 1
|Казак Максим 162 1
|Прокопенко Артемий 9 1
|Киселев Александр 115 1
|Бочерова Елена 46 1
|Соколов Максим 27 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Дубинин Александр 20 1
|Комиссаров Алексей 26 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Белов Алексей 28 1
|Станкевич Андрей 17 1
|Гук Андрей 41 1
|Патока Андрей 110 1
|Васильев Андрей 31 1
|Меденцев Константин 106 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Матовников Михаил 4 1
|Славинский Михаил 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.