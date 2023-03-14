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Россия СЗФО Карелия Республика Прионежский район Петрозаводск

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск

СОБЫТИЯ


14.03.2023 МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске

МТС увеличила скорость мобильного интернета в Петрозаводске в среднем на треть. Благодаря масштабному обновлению оборудования жители карель
17.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска

омпании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных выро
19.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Петрозаводске

мпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей 4G (LTE) в Петрозаводске. На сегодняшний день высокоскоростной мобильный интернет доступен на 80% террит
10.06.2015 «Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов

Во 2 квартале 2015 г. специалисты Карельского филиала «Ростелекома» подключили в Петрозаводске к волоконно-оптической линии связи по технологии PON шестисотый многоквартирный
05.03.2015 МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении покрытия сети LTE в Петрозаводске. С момента запуска сети в конце прошлого года МТС в полтора раза увеличила покр
18.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия

объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G МТС стандарта LTE FDD в Республике Карелия. Петрозаводск стал первым городом республики, где появилась сеть «четвертого поколения» МТС. С
20.09.2013 В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center

В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб»
13.08.2013 Бесплатный Wi-Fi на базе сети 3G «Билайн» появился во всех троллейбусах Петрозаводска

на базе сети 3G совместно с крупнейшими перевозчиками в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Петрозаводске. Доступ в интернет в данных городах сегодня организован в более 350 единицах тр
24.02.2012 В Петрозаводске открылся информационный call-центр для туристов

Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Карелии сообщило об открытии в г. Петрозаводске информационного call-центра для российских и иностранных туристов. Операторы call-центра будут готовы ответить на интересующие гостей республики вопросы на русском и английском яз
21.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы обеспечения безопасности города Петрозаводска. Соответствующий государственный контракт заключен с Министерством внутренних дел Республики Карелия. Сумма контракта – около 26 млн руб. В рамках государственного заказа «ПетерСт
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске

а к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к волоконно-оптическо
28.01.2010 МВД Карелии ищет подрядчика для внедрения системы обеспечения безопасности Петрозаводска

Министерство внутренних дел по Республике Карелия объявило о проведении открытого аукциона на установку системы обеспечения безопасности города (СОБГ) Петрозаводска. Стоимость госконтракта составляет 26,5 млн руб. Выполнить все работы по контракту заказчик требует в четыре подэтапа. Так, в ходе первого подэтапа необходимо согласовать с заинте
29.05.2009 «Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск»

Национальный оператор связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Петрозаводск – Мурманск. Новая ВОЛС построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH производства Huawei Technologies. Протяженность линии составл
18.06.2008 «Аркадия» открывает центр разработок в Петрозаводске

Компания «Аркадия» открыла удаленный центр разработки программного обеспечения в г. Петрозаводск (Карелия). Открытие регионального офиса в Карелии в компании мотивируют близостью стратегически важного скандинавского рынка, а также наличием сильной школы программистов в Петроза
05.10.2007 «Скай Линк» запустил EV-DO в Пскове и Петрозаводске

ЗАО «Скай Линк» начал предоставлять услугу высокоскоростного мобильного доступа в интернет на базе технологии EV-DO в Пскове и Петрозаводске. Услуга высокоскоростного мобильного доступа в интернет основана на базе технологии CDMA2000 1х EV-DO, которая обеспечивает передачу данных с максимально возможной скоростью 2,4 М
30.07.2007 В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи

В Петрозаводске, в помещении центра содействия занятости молодежи откроется интернет-центр для молодежных организаций. Центр создается в рамках международного проекта «Молодежный Дом Карелия», ко
24.07.2007 «Техношок» откроет гипермаркет в Петрозаводске

Как сообщили CNews в компании «Техношок», 10 августа ритейлер откроет свой первый гипермаркет электроники и бытовой техники в Петрозаводске. Размер инвестиций составил $1,5 млн. Гипермаркет будет расположен на двух этажах торгового центра «Гоголевский», численность персонала составит 40 человек. Это будет 24 магазин к
25.10.2006 В поликлиниках Петрозаводска внедряют "электронную очередь"

Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, подведены первые итоги работы системы «электронной очереди» в городской поликлинике №2. Электронная система регулирования очередности пациентов в этом медучреждении установлена в
08.08.2006 СЗТ телефонизировал 100 тыс. квартир в Петрозаводске

Компания «Северо-Западный Телеком» телефонизировала 100-тысячную квартиру в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. Юбилейного абонента подключили через 21 день после подачи заявки. За последние годы очередь на телефонизацию жилья в республике быстро снижается. Если 3 года назад количество зая
08.12.2004 "Электронная Россия": школы Петрозаводска получат 300 компьютеров до Нового года

Школы Петрозаводска получат новых 300 компьютеров в рамках ФЦП «Электронная Россия». Школы города уже получили 150 компьютеров и еще 150 компьютеров поступит до конца декабря, сообщил сайт ФЦП «Элект
02.12.2004 "Электронная Россия": финансирование e-Петрозаводска увеличено до 9 млн. руб.

Как сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", финансирование проекта "Электронный Петрозаводск" в 2004 году в рамках ФЦП "Электронная Россия" составило 9 млн. рублей. До этого
01.12.2004 На "Электронный Петрозаводск" в 2004 г. выделено 1,2 млн. руб.

дминистрация Петрозаводска в 2004 г. намерена освоить 1,2 млн. руб. в рамках программы "Электронный Петрозаводск". Программа "Электронный Петрозаводск" выполняется в рамках федеральной п
23.01.2001 Компания "Метроком" начала предоставлять услуги связи в Мурманске, Петрозаводске, Калининграде и Пскове.

мпания по телекоммуникациям и информатике" (г. Мурманск), ОАО "Электросвязь" Республики Карелия (г. Петрозаводск), ООО "Магистраль-Связь" (г. Калининград), ОАО "Псковэлектросвязь" (г. Псков) и


Публикаций - 301, упоминаний - 341

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
МегаФон 10742 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Ростелеком 10948 20
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 16
Microsoft Corporation 25775 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Huawei 4676 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Cisco Systems 5372 5
9594 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 4
Google LLC 12688 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Электросвязь 268 3
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 3
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 3
Samsung Electronics 11064 3
Broadcom - VMware 2610 3
Dell EMC 5180 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Телефорум 93 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 4
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 4
Почта России ПАО 2370 4
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Белый Ветер 365 2
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 2
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 2
eBay Inc 1640 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
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Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
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Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 28
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Samsung Galaxy 1035 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
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