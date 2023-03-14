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Россия СЗФО Карелия Республика Прионежский район Петрозаводск

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск


14.03.2023 МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске

МТС увеличила скорость мобильного интернета в Петрозаводске в среднем на треть. Благодаря масштабному обновлению оборудования жители карель
17.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом большом районе Петрозаводска

омпании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных выро
19.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Петрозаводске

мпания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей 4G (LTE) в Петрозаводске. На сегодняшний день высокоскоростной мобильный интернет доступен на 80% террит
10.06.2015 «Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов

Во 2 квартале 2015 г. специалисты Карельского филиала «Ростелекома» подключили в Петрозаводске к волоконно-оптической линии связи по технологии PON шестисотый многоквартирный
05.03.2015 МТС в полтора раза расширила территорию покрытия сети 4G в Петрозаводске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении покрытия сети LTE в Петрозаводске. С момента запуска сети в конце прошлого года МТС в полтора раза увеличила покр
18.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Республике Карелия

объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G МТС стандарта LTE FDD в Республике Карелия. Петрозаводск стал первым городом республики, где появилась сеть «четвертого поколения» МТС. С
20.09.2013 В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center

В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб»
13.08.2013 Бесплатный Wi-Fi на базе сети 3G «Билайн» появился во всех троллейбусах Петрозаводска

на базе сети 3G совместно с крупнейшими перевозчиками в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Петрозаводске. Доступ в интернет в данных городах сегодня организован в более 350 единицах тр
24.02.2012 В Петрозаводске открылся информационный call-центр для туристов

Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Карелии сообщило об открытии в г. Петрозаводске информационного call-центра для российских и иностранных туристов. Операторы call-центра будут готовы ответить на интересующие гостей республики вопросы на русском и английском яз
21.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске

Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы обеспечения безопасности города Петрозаводска. Соответствующий государственный контракт заключен с Министерством внутренних дел Республики Карелия. Сумма контракта – около 26 млн руб. В рамках государственного заказа «ПетерСт
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске

а к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к волоконно-оптическо
28.01.2010 МВД Карелии ищет подрядчика для внедрения системы обеспечения безопасности Петрозаводска

Министерство внутренних дел по Республике Карелия объявило о проведении открытого аукциона на установку системы обеспечения безопасности города (СОБГ) Петрозаводска. Стоимость госконтракта составляет 26,5 млн руб. Выполнить все работы по контракту заказчик требует в четыре подэтапа. Так, в ходе первого подэтапа необходимо согласовать с заинте
29.05.2009 «Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск»

Национальный оператор связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Петрозаводск – Мурманск. Новая ВОЛС построена с применением цифрового оборудования спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH производства Huawei Technologies. Протяженность линии составл
18.06.2008 «Аркадия» открывает центр разработок в Петрозаводске

Компания «Аркадия» открыла удаленный центр разработки программного обеспечения в г. Петрозаводск (Карелия). Открытие регионального офиса в Карелии в компании мотивируют близостью стратегически важного скандинавского рынка, а также наличием сильной школы программистов в Петроза
05.10.2007 «Скай Линк» запустил EV-DO в Пскове и Петрозаводске

ЗАО «Скай Линк» начал предоставлять услугу высокоскоростного мобильного доступа в интернет на базе технологии EV-DO в Пскове и Петрозаводске. Услуга высокоскоростного мобильного доступа в интернет основана на базе технологии CDMA2000 1х EV-DO, которая обеспечивает передачу данных с максимально возможной скоростью 2,4 М
30.07.2007 В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи

В Петрозаводске, в помещении центра содействия занятости молодежи откроется интернет-центр для молодежных организаций. Центр создается в рамках международного проекта «Молодежный Дом Карелия», ко
24.07.2007 «Техношок» откроет гипермаркет в Петрозаводске

Как сообщили CNews в компании «Техношок», 10 августа ритейлер откроет свой первый гипермаркет электроники и бытовой техники в Петрозаводске. Размер инвестиций составил $1,5 млн. Гипермаркет будет расположен на двух этажах торгового центра «Гоголевский», численность персонала составит 40 человек. Это будет 24 магазин к
25.10.2006 В поликлиниках Петрозаводска внедряют "электронную очередь"

Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, подведены первые итоги работы системы «электронной очереди» в городской поликлинике №2. Электронная система регулирования очередности пациентов в этом медучреждении установлена в
08.08.2006 СЗТ телефонизировал 100 тыс. квартир в Петрозаводске

Компания «Северо-Западный Телеком» телефонизировала 100-тысячную квартиру в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. Юбилейного абонента подключили через 21 день после подачи заявки. За последние годы очередь на телефонизацию жилья в республике быстро снижается. Если 3 года назад количество зая
08.12.2004 "Электронная Россия": школы Петрозаводска получат 300 компьютеров до Нового года

Школы Петрозаводска получат новых 300 компьютеров в рамках ФЦП «Электронная Россия». Школы города уже получили 150 компьютеров и еще 150 компьютеров поступит до конца декабря, сообщил сайт ФЦП «Элект
02.12.2004 "Электронная Россия": финансирование e-Петрозаводска увеличено до 9 млн. руб.

Как сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", финансирование проекта "Электронный Петрозаводск" в 2004 году в рамках ФЦП "Электронная Россия" составило 9 млн. рублей. До этого
01.12.2004 На "Электронный Петрозаводск" в 2004 г. выделено 1,2 млн. руб.

дминистрация Петрозаводска в 2004 г. намерена освоить 1,2 млн. руб. в рамках программы "Электронный Петрозаводск". Программа "Электронный Петрозаводск" выполняется в рамках федеральной п
23.01.2001 Компания "Метроком" начала предоставлять услуги связи в Мурманске, Петрозаводске, Калининграде и Пскове.

мпания по телекоммуникациям и информатике" (г. Мурманск), ОАО "Электросвязь" Республики Карелия (г. Петрозаводск), ООО "Магистраль-Связь" (г. Калининград), ОАО "Псковэлектросвязь" (г. Псков) и


Публикаций - 260, упоминаний - 291

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 18
МегаФон ПетерСтар 325 17
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 16
Microsoft Corporation 23886 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1951 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 7
Цифра ГК 2216 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 6
Cisco Systems 4957 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 5
Huawei 3623 5
Yandex - Яндекс 6150 5
7387 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 831 4
IBM - International Business Machines Corp 9283 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1021 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 519 4
Ростех - Автоматика Концерн 1553 4
Intel Corporation 11804 4
Meta Platforms - Facebook 4363 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 85 4
Google LLC 11224 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 69 3
Электросвязь 270 3
Dell EMC 4964 3
VMware 2210 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 3
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 3
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2948 2
ОБИТ 59 2
Эвотор - Evotor 159 2
Xiaomi 1425 2
Samsung Electronics 9885 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 9
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 104 8
Россети Ленэнерго 2418 8
РЖД - Российские железные дороги 1704 6
Телефорум 93 5
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 22 4
Почта России ПАО 2064 4
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 53 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 182 4
НСПК - Национальная система платежных карт 661 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 867 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 321 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 166 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 380 2
Белый Ветер 354 2
Visa International 1898 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 241 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 164 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 735 2
Альфа-Банк 1643 2
eBay Inc 1605 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 58 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 176 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 185 1
UPS 190 1
Hyundai Motor Company 354 1
KIA Motors 104 1
Стройпарк 4 1
Сбер - СберЛогистика 56 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Евросеть 1402 1
Президент Российской Федерации 3938 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 7
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 33 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3158 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2508 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2841 3
Правительство Москвы 2125 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 202 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 2
Судебная власть - Judicial power 2163 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 98 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2090 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 2
Роспатриотцентр - Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи ФГБУ 2 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 198 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 130 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 1
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 221 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 1
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 1
Администрация Барнаула 15 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 9
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 59 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 3 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22959 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8880 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5978 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7694 20
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Пропускная способность - Bandwidth 1633 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10453 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3471 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10495 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3867 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6586 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2452 8
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3548 8
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6674 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8466 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21507 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6696 6
Microsoft Windows 2000 12904 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3036 6
Apple iPhone 6 6341 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Microsoft Windows 14826 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 3
МТС Мобильные сотрудники 101 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 257 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2109 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 343 2
Apple iOS 7129 2
Age of Kings 3460 2
Google Play - Google Store - Android Market 3082 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1145 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4387 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 265 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси 494 2
Samsung Galaxy 1072 2
Google Android 13075 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 2
MasterCard Maestro 149 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 406 1
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 15 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1291 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1534 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 1
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 135 1
InfoTeCS - ViPNet Client 84 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 486 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 358 1
Terrasoft Creatio 93 1
Huawei nova - Серия смартфона 119 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 448 1
Apple iMac - Серия моноблоков 450 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 183 1
Honor - серия смартфонов 153 1
Слизень Виталий 242 6
Васильев Евгений 116 5
Хасьянова Гульнара 127 3
Медведев Дмитрий 1637 3
Кочкин Александр 9 3
Эгов Кирилл 20 2
Кусков Денис 219 2
Меламед Леонид 150 2
Лихачев Дмитрий 9 2
Гурленов Андрей 14 2
Куликов Роман 12 2
Масляков Виктор 2 2
Горбачев Олег 13 2
Павлов Иван 59 2
Солодухин Константин 117 2
Фоменков Сергей 9 2
Путин Владимир 2852 2
Коробов Евгений 30 1
Богачев Игорь 178 1
Брюквин Юрий 291 1
Лазаренко Дмитрий 29 1
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Платонова Оксана 13 1
Воейков Денис 4 1
Мельников Александр 71 1
Сахненко Сергей 84 1
Иванов Олег 138 1
Рейман Леонид 1034 1
Меламед Александр 93 1
Семенов Алексей 75 1
Соколов Дмитрий 59 1
Паршин Максим 302 1
Чаркин Евгений 251 1
Опанасенко Всеволод 130 1
Щеголев Игорь 692 1
Макаров Алексей 58 1
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Андрияшкин Сергей 7 1
Скоков Денис 10 1
Малышев Сергей 55 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40454 93
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