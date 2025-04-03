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Гук Андрей



03.04.2025 ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года 1
Рынок ИТ: итоги 2023 1
03.09.2024 «Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект 1
21.08.2024 «Обит» проводит серьезные изменения в системе управления 1
16.08.2024 «Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов 1
09.08.2024 Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
07.06.2024 Андрей Гук -

Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы

 1
30.05.2024 «Обит» провела ребрендинг со ставкой на ИТ-направление 2
04.04.2024 «ОБИТ» кратно наращивает темпы в ИТ по итогам 2023 года 1
16.02.2024 В Санкт-Петербурге построен новый «Дата-центр №1» при поддержке оператора ИТ-решений «ОБИТ» и банка «Санкт-Петербург» 1
15.08.2023 Андрей Гук -

Андрей Гук, «Обит»: Технологическая безопасность перестала быть просто темой для теоретических дискуссий

 1
03.07.2023 Оператор ИТ-решений «Обит» построит «зеленый» ЦОД на территории «ИТМО Хайпарк» 1
02.02.2023 «Мегафон» расширяет географию домашнего интернета в Петербурге 1
31.05.2022 МТС запустила в Петербурге виртуального оператора фиксированной связи на сети «ОБИТ» 1
19.05.2022 «Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф» 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
13.11.2019 «ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы» 1
25.06.2019 «ОБИТ» запустил видеонаблюдение для бизнеса 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
24.05.2017 «Обит» запустил услугу ИТ-поддержки абонентов 1
19.10.2016 «Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания 1
12.05.2015 Выручка «Обит» по итогам 2014 г. выросла на 18,61% 1
04.02.2015 «Обит» перешел на электронный документооборот 1
10.10.2013 «Обит» вдвое увеличил мощность дата-центра в Санкт-Петербурге 1
13.12.2012 «Обит» приступает к реализации телекоммуникационных проектов на федеральном уровне 1
01.11.2011 «Обит» построил новый дата-центр в Санкт-Петербурге 1
29.08.2011 «Обит» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу IPTV 1
21.05.2010 Петербургский оператор связи «Обит» открывает филиал в Казани 1
03.08.2009 «Обит» продолжает строительство сетей и не планирует снижать объемы инвестиций 1
21.04.2009 2008: «Обит» увеличил выручку от услуг связи на 75% 1
25.07.2008 «Синтерра» скупает северную мелочь 1
25.07.2008 Домовые сети соблазняют корпоративных абонентов 1
18.07.2008 Операторы «второго эшелона» выбьют с рынка «Ростелеком»? 2

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Гук Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ОБИТ 83 33
Ростелеком 9831 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 2
МегаФон 9105 2
Oracle Corporation 6740 2
SAP SE 5311 2
Broadcom - VMware 2390 1
Yandex - Яндекс 7547 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Тензор 107 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 1
Naumen - Наумен 636 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
Ниеншанц 122 1
DIA Innovation - ДИА-Инновации 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Microsoft Corporation 24746 1
Softline - Софтлайн 2900 1
Supermicro 121 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 51 1
Huawei 3981 1
Google LLC 11885 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 281 1
К2Тех 145 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 513 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 14 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 2
Adidas - Адидас 162 1
Евросеть 1412 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 102 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 70 1
Starbucks 88 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 265 1
Метрополис ТРК 54 1
Uniqlo 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 211 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 1
O’STIN - Остин 11 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 1
H&M 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Новая Голландия СТ 2 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
YIT - ЮИТ 3 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1056 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 38 1
КуйбышевАзот 16 1
Галерея ТРЦ 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 54 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 11
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Радио России - радиостанция 49 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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